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Η Berkshire Hathaway, από την ηγεσία της οποίας αποχώρησε ο Γουόρεν Μπάφετ ως διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος από την αρχή του έτους, συμφώνησε να επενδύσει 330 εκατ. δολάρια στην Bending Spoons, επιπλέον των 600 εκατ. δολαρίων που είχε τοποθετήσει όταν ο ιταλικός τεχνολογικός όμιλος εισήχθη στο χρηματιστήριο τον Ιούλιο. Με τις επενδύσεις αυτές, ο κολοσσός με έδρα τη Νεμπράσκα αποκτά ποσοστό 4% στην εταιρεία.

Η Bending Spoons αποκάλυψε την επενδυτική στήριξη της Berkshire σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη, προκαλώντας άλμα σχεδόν 50% στη μετοχή της μέσα σε δύο ημέρες, ένα φαινόμενο γνωστό ως «Buffett effect» (επίδραση Μπάφετ).

Η μετοχή υποχώρησε την Παρασκευή, αλλά ολοκλήρωσε την εβδομάδα περισσότερο από 20% υψηλότερα σε σχέση με την τιμή ανοίγματος της Δευτέρας, μεταδίδει το Business Insider.

Η Berkshire συμφώνησε να αγοράσει 10 εκατομμύρια μετοχές προς 33 δολάρια η καθεμία, τιμή που αντιστοιχεί σε έκπτωση περίπου 13% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος των 38 δολαρίων της Bending Spoons την Τρίτη, μία ημέρα πριν από την ανακοίνωση της συμφωνίας.

Ο διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της εταιρείας, Λούκα Φεράρι (Luca Ferrari), περιέγραψε την Berkshire στην ανακοίνωση ως «έναν από τους καλύτερους και πλέον αξιοσέβαστους διαχειριστές κεφαλαίων στον κόσμο», χαρακτηρίζοντάς την παράλληλα «διαχρονική πηγή έμπνευσης» για την Bending Spoons.

Τι είναι η Bending Spoons και πώς λειτουργεί το επιχειρηματικό της μοντέλο;

Η Bending Spoons εξαγοράζει ψηφιακές επιχειρήσεις, τις μετασχηματίζει και βελτιστοποιεί τη λειτουργία τους, με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας τους. Στη συνέχεια, επανεπενδύει τα κέρδη σε νέες εξαγορές.

Η εταιρεία ακολουθεί αυτή τη στρατηγική για περισσότερο από μία δεκαετία και δεν έχει πουλήσει ποτέ κάποια σημαντική επιχείρηση από όσες απέκτησε.

Στις εξαγορές της περιλαμβάνονται οι AOL, Evernote, Vimeo, Eventbrite και WeTransfer.

Η εταιρεία του Φεράρι ανέφερε στην ανακοίνωσή της ότι επιδιώκει «να οραματίζεται την πιο επιτυχημένη εκδοχή μιας επιχείρησης που εξαγοράζει» και στη συνέχεια να γεφυρώνει την απόσταση ανάμεσα σε αυτό το όραμα και την πραγματικότητα «όσο το δυνατόν ταχύτερα και πληρέστερα».

Σύμφωνα με την Bending Spoons, αυτό συνήθως συνεπάγεται ριζικό μετασχηματισμό, που περιλαμβάνει «αναδιοργάνωση ομάδων, εκ βάθρων αναβάθμιση της τεχνολογίας, επανασχεδιασμό των διεπαφών χρήστη, επιτάχυνση της ανάπτυξης προϊόντων και βελτίωση του μάρκετινγκ και της δημιουργίας εσόδων», συχνά με σημαντική αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Ο Φεράρι ανέφερε ως παράδειγμα την Evernote, σε πρόσφατο επεισόδιο του podcast «Joys of Compounding».

Όπως εξήγησε, η εταιρεία απασχολούσε περίπου 350 εργαζομένους όταν η Bending Spoons την εξαγόρασε στις αρχές του 2023.

Ο αριθμός αυτός μειώθηκε σε περίπου 60 εργαζομένους μέσα στους επόμενους 12 έως 18 μήνες, ενώ σήμερα η Evernote λειτουργεί με περίπου 20 άτομα.

Παρά τη δραστική μείωση του προσωπικού, ο Φεράρι δήλωσε ότι η Evernote «κυκλοφόρησε μακράν τη μεγαλύτερη αναβάθμιση του προϊόντος της εδώ και ίσως μία δεκαετία» την περασμένη άνοιξη.

Γιατί προκαλεί έκπληξη η επένδυση της Berkshire Hathaway;

Πρώτα απ’ όλα, η Bending Spoons είναι ένας τεχνολογικός όμιλος, ενώ η Berkshire έχει αποφύγει σε μεγάλο βαθμό τον τεχνολογικό κλάδο στο μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας της, με ορισμένες σημαντικές εξαιρέσεις, κυρίως την Apple και την Alphabet.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο Μπάφετ αναζητά επενδυτικές ευκαιρίες σε ελκυστικές αποτιμήσεις και προτιμά να επενδύει με ένα «περιθώριο ασφαλείας» (margin of safety), ώστε να περιορίζει τους κινδύνους σε περίπτωση δυσμενών εξελίξεων.

Παράλληλα, επιδιώκει να παραμένει εντός του λεγόμενου «κύκλου ικανοτήτων» (circle of competence), αγοράζοντας συμμετοχές μόνο σε επιχειρήσεις τις οποίες κατανοεί σε βάθος.

Οι εταιρείες τεχνολογίας σπάνια ανταποκρίνονταν σε αυτή την επενδυτική προσέγγιση, καθώς συνήθως χαρακτηρίζονται από υψηλές αποτιμήσεις, απρόβλεπτες προοπτικές και σύνθετα προϊόντα και υπηρεσίες.

Πράγματι, η Bending Spoons κατέγραψε πέρυσι κέρδη ανά μετοχή 0,32 δολαρίων.

Η Berkshire πληρώνει περισσότερο από 100 φορές αυτό το ποσό ανά μετοχή στο πλαίσιο της επικείμενης ιδιωτικής τοποθέτησης.

Είναι αλήθεια ότι η Bending Spoons αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, καθώς τα έσοδά της αυξήθηκαν κατά 126% σε ετήσια βάση, στα 704 εκατ. δολάρια το δεύτερο τρίμηνο, ενώ τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 150%, στα 381 εκατ. δολάρια.

Ωστόσο, λίγοι θα χαρακτήριζαν τη μετοχή ευκαιρία από την άποψη της θεμελιώδους αποτίμησης.

Η Berkshire είναι επίσης γνωστή για τη στρατηγική της να μην παρεμβαίνει ενεργά στη διοίκηση των επιχειρήσεων που εξαγοράζει, προσφέροντας στους ιδρυτές τους τη δυνατότητα να ρευστοποιήσουν τη συμμετοχή τους, συνεχίζοντας παράλληλα να διοικούν τις εταιρείες τους όπως οι ίδιοι θεωρούν κατάλληλο.

Αντίθετα, βασικό στοιχείο της στρατηγικής της Bending Spoons είναι ο ριζικός ανασχεδιασμός και η αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων που αποκτά.

Τι κοινό έχουν Berkshire Hathaway και Bending Spoons;

Παρά τις διαφορές τους, η Berkshire και η Bending Spoons παρουσιάζουν και σημαντικές ομοιότητες.

Και οι δύο αποτελούν αποκεντρωμένους επιχειρηματικούς ομίλους που εξαγοράζουν εταιρείες όχι για να τις μεταπωλήσουν, αλλά για να τις διατηρήσουν μακροπρόθεσμα.

Η Berkshire αποτελεί ένα δίκτυο επιχειρήσεων που λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό αυτόνομα, μεταξύ των οποίων οι GEICO, Duracell, Fruit of the Loom, Pilot Travel Centers και BNSF Railway.

Εδώ και δεκαετίες προσφέρει μια μόνιμη επιχειρηματική στέγη στις εταιρείες που εξαγοράζει.

Η Bending Spoons έχει επίσης υιοθετήσει την εικόνα ενός μακροχρόνιου ιδιοκτήτη επιχειρήσεων, ακολουθώντας το παράδειγμα της Berkshire, η οποία αξιοποιεί τα μετρητά που παράγουν θυγατρικές της, όπως η See’s Candies, για να χρηματοδοτεί νέες εξαγορές.

Ο Φεράρι ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή του σε podcast ότι η Bending Spoons έχει καλλιεργήσει μια εταιρική κουλτούρα στην οποία οι εργαζόμενοι ενδιαφέρονται βαθιά για την επιχείρηση.

Εξήγησε επίσης ότι η εταιρεία αποφεύγει τη συγκέντρωση της λήψης αποφάσεων σε κεντρικό επίπεδο, εν μέρει επειδή αυτό «στερεί από τους ανθρώπους το πολύτιμο αίσθημα της ιδιοκτησίας».

Ο Μπάφετ, από την πλευρά του, είχε γράψει το περίφημο «Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη» (An Owner’s Manual) για τους μετόχους της Berkshire.

Έχει υποστηρίξει έμπρακτα αυτή τη φιλοσοφία, διατηρώντας περισσότερο από το 99% της καθαρής περιουσίας του σε μετοχές της Berkshire, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει τα στελέχη και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας να έχουν και οι ίδιοι προσωπική οικονομική συμμετοχή στην επιτυχία της.

Ο Φεράρι δήλωσε επίσης στο podcast ότι διαθέτει μια «παθολογική αγάπη για τη μάθηση» σε διαφορετικούς τομείς.

Αυτή η προσέγγιση θυμίζει την απεριόριστη περιέργεια του Μπάφετ και την ακόρεστη δίψα για γνώση του εκλιπόντος Τσάρλι Μάνγκερ (Charlie Munger).

Ο επί χρόνια επιχειρηματικός συνεργάτης του Μπάφετ μελετούσε, μεταξύ άλλων, αρχιτεκτονική, φυσική, ιστορία, μετεωρολογία, ψυχολογία, νομική και, φυσικά, επενδύσεις.

Μικρή επένδυση για έναν κολοσσό αξίας 1,1 τρισ. δολαρίων

Πέρα από τις ομοιότητες στην επενδυτική φιλοσοφία τους, αξίζει να σημειωθεί ότι μια τοποθέτηση μικρότερη του 1 δισ. δολαρίων στην Bending Spoons δεν αποτελεί ιδιαίτερα μεγάλη συναλλαγή για την Berkshire.

Ο όμιλος διαθέτει χρηματιστηριακή αξία 1,1 τρισ. δολαρίων, ενώ στο τέλος Ιουνίου είχε ταμειακά διαθέσιμα 365 δισ. δολαρίων.

Την ίδια περίοδο, η μεγαλύτερη μετοχική του συμμετοχή αποτιμάτο σε περίπου 66 δισ. δολάρια.

Η συμφωνία με την Bending Spoons θα μπορούσε να σηματοδοτεί εξέλιξη της επενδυτικής στρατηγικής της Berkshire μετά την αποχώρηση του Μπάφετ από τις θέσεις του διευθύνοντος συμβούλου και του προέδρου.

Η Berkshire δεν έχει σχολιάσει την εξαγορά της συμμετοχής ούτε έχει διευκρινίσει εάν ο Μπάφετ συμμετείχε στη σχετική απόφαση.

Το σχετικά μικρό μέγεθος της επένδυσης ενδέχεται να σημαίνει ότι πίσω από αυτή βρίσκεται ο Τεντ Γουέσλερ (Ted Weschler), ο εναπομείνας διαχειριστής επενδύσεων της Berkshire.

Εναλλακτικά, η απόφαση μπορεί να προήλθε από τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο, Γκρεγκ Έιμπελ (Greg Abel).

Ο Έιμπελ είχε επενδύσει επιπλέον 10 δισ. δολάρια στην Alphabet μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης το περασμένο καλοκαίρι, έπειτα από διαβουλεύσεις με τον Μπάφετ.

Όποιος κι αν βρίσκεται πίσω από τη συμφωνία και ανεξάρτητα από τους λόγους που οδήγησαν στην επένδυση, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοίχημα που θα παρακολουθούν στενά οι επενδυτές της Berkshire Hathaway.