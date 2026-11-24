Στην τέταρτη σεζόν του Sex and the City, που προβλήθηκε το 2001, η δυναμική και ευθύβολη υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων Σαμάνθα Τζόουνς εκμεταλλεύεται τις γνωριμίες της, επιχειρώντας να παρακάμψει τη λίστα αναμονής πέντε ετών για μια τσάντα Hermès Birkin.

Η τιμή των 4.000 δολαρίων; Κανένα πρόβλημα. Ούτε και το γεγονός ότι η τσάντα δεν είναι πραγματικά του γούστου της.

«Δεν έχει τόσο σημασία το στιλ όσο αυτό που σημαίνει να την κρατάς», λέει. «Όταν κυκλοφορώ στην πόλη με αυτή την τσάντα, θα ξέρω ότι έχω πετύχει».

Η σκηνή παρουσιάζεται με χιούμορ, όμως για πολλές ιδιοκτήτριες η Birkin συμβολίζει ακριβώς αυτό: μια δημόσια δήλωση ότι έχουν καταφέρει να φτάσουν στην κορυφή.

Για ορισμένους, πρόκειται απλώς για μια τσάντα με δομημένο σχήμα, αν και άψογα κατασκευασμένη και διαβόητα ακριβή. Η τιμή των 4.000 δολαρίων που πλήρωσε η Σαμάνθα μοιάζει σήμερα σχεδόν παρωχημένη, ακόμη και αν ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός. Ένα αντίστοιχο μοντέλο το 2026 θα κόστιζε τουλάχιστον 10.000 στερλίνες.

Όπως, όμως, ένα Rolex Submariner ή η χαρακτηριστική κόκκινη σόλα ενός παπουτσιού Christian Louboutin, έτσι και η Birkin αποτελεί πολιτισμικό σύμβολο για εκατομμύρια ανθρώπους: έναν άμεσα αναγνωρίσιμο κώδικα κοινωνικής θέσης, πρόσβασης σε κλειστούς κύκλους και πλούτου, γράφουν οι Fiancial Times.

«Η Birkin έχει αποδείξει μια αξιοσημείωτη αντοχή στον χρόνο, τόσο ως προς την επιθυμία που προκαλεί όσο και ως προς την ικανότητά της να διατηρεί την αξία της», λέει η Μοργκάν Χαλίμι, παγκόσμια επικεφαλής του τμήματος τσαντών και μόδας του Sotheby’s.

«Αυτό που ξεχωρίζει την Birkin είναι η διαχρονικότητά της. Ελάχιστα πολυτελή αξεσουάρ έχουν διατηρήσει το ίδιο επίπεδο επιθυμητότητας επί πολλές δεκαετίες, ιδιαίτερα σε έναν κλάδο που επηρεάζεται τόσο έντονα από τις μεταβαλλόμενες τάσεις».

Από σύμβολο αποκλειστικότητας σε αντικείμενο υπερβολικής προβολής

Μπορεί η βιομηχανία πολυτελείας να εμφανίζει σημάδια επιβράδυνσης, ωστόσο πολλοί εξακολουθούν να επιθυμούν να συνδεθούν με την κοινωνική εικόνα που προσφέρει η Birkin.

Παρότι η μετοχή της Hermès έχει υποχωρήσει περισσότερο από 40% τον τελευταίο χρόνο, η εταιρεία ανακοίνωσε πρόσφατα έσοδα 4,1 δισ. ευρώ για το τρίτο τρίμηνο, αυξημένα κατά 4,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η κατηγορία με τις καλύτερες επιδόσεις, εκείνη των δερμάτινων ειδών και ειδών ιππασίας, κατέγραψε αύξηση 10,8%, με έσοδα 1,91 δισ. ευρώ.

Για πολλούς άλλους, ωστόσο, η Birkin έχει μετατραπεί σε θύμα της ίδιας της επιτυχίας της.

Στο διαδίκτυο αναπτύσσεται ολοένα περισσότερο μια συζήτηση γύρω από τη λεγόμενη «κόπωση από την Birkin» (Birkin boredom) και την εντύπωση ότι η τσάντα βρίσκεται πλέον παντού.

Από το TikTok μέχρι το Reddit, τα διαδικτυακά φόρουμ έχουν γεμίσει από απόψεις.

«Τα κατάφεραν, σκότωσαν την Birkin», έγραψε ένας χρήστης του Reddit, σχολιάζοντας φωτογραφία τριών δημιουργών διαδικτυακού περιεχομένου που κρατούσαν από μία.

«Όλη η ουσία της Birkin είναι η σπανιότητά της».

Αυτή η σπανιότητα υπογραμμιζόταν κάποτε από τις προϋποθέσεις που, σύμφωνα με όσα λέγονταν, έπρεπε να πληρούν ορισμένοι πελάτες για να θεωρηθούν κατάλληλοι αγοραστές μιας Birkin από τον οίκο.

Το λεγόμενο «παιχνίδι της Hermès», δηλαδή η πραγματοποίηση ενός συγκεκριμένου αριθμού άλλων αγορών προτού οι πωλητές προσφέρουν πρόσβαση στις Birkin, έχει γίνει μέρος του μύθου γύρω από την τσάντα.

Σήμερα, όμως, χάρη στη δευτερογενή αγορά, δεν χρειάζεται πλέον να περάσει κανείς από όλες αυτές τις διαδικασίες — ούτε καν να επισκεφθεί κατάστημα Hermès.

Η Vestiaire Collective πούλησε φέτος μια Hermès Birkin 25 από δέρμα κροκόδειλου αντί 75.000 ευρώ.

Πλέον μπορεί κάποιος να αποκτήσει μία μέσω του eBay ή του Vinted, απευθείας από το κινητό του τηλέφωνο.

Η αγορά μεταχειρισμένων και το δίλημμα της Hermès

Η επιτυχία της Birkin στη δευτερογενή αγορά έχει αμφίσημες συνέπειες για την Hermès, σύμφωνα με τον Άχιμ Μπεργκ, ιδρυτή του ερευνητικού οργανισμού FashionSIGHTS.

Όταν η αξία μεταπώλησης μιας Birkin μπορεί να είναι υψηλότερη από την τιμή αγοράς της απευθείας από τον οίκο, αυτό αποδεικνύει, όπως εξηγεί, ότι «δεν αγοράζεις απλώς ένα είδος πολυτελείας, αλλά μια επένδυση».

Το γεγονός αυτό ενισχύει την επιθυμία απόκτησής της.

Από την άλλη πλευρά, ο οίκος χάνει τον έλεγχο της εικόνας και της διανομής του προϊόντος, καθώς το εμπόριο μεταχειρισμένων πραγματοποιείται μέσω τρίτων πλατφορμών.

«Οτιδήποτε γίνεται υπερβολικά δημοφιλές κινδυνεύει να χάσει τη σημασία του», σημειώνει ο Μπεργκ.

Η μόνη λύση, κατά την άποψή του, είναι οι ίδιοι οι οίκοι να εντάξουν τη μεταπώληση στις δραστηριότητές τους, κάτι που οι εταιρείες πολυτελείας έχουν καθυστερήσει να κάνουν.

Γιατί κάποιες πλούσιες γυναίκες ντρέπονται πλέον για την Birkin τους

Η ολοένα εντονότερη συζήτηση γύρω από την τιμή της τσάντας έχει δημιουργήσει και ένα πρόβλημα εικόνας για ορισμένες ιδιοκτήτριες.

Σε μια περίοδο οικονομικών δυσκολιών, κάποιες ανησυχούν ότι το να κυκλοφορούν με ένα αντικείμενο που είναι γνωστό πως κοστίζει τόσο πολύ μπορεί να θεωρηθεί άκομψο ή επιδεικτικό.

«Αυτό που με ενοχλεί κάπως πλέον δεν έχει καμία σχέση με την ίδια την τσάντα. Είναι το πόσο ευρέως γνωστή είναι η τιμή της», λέει μια ιδιοκτήτρια Birkin.

«Δεν μου αρέσει όταν ο κόσμος λέει: “Ουάου, ξόδεψες τόσα χρήματα για μια τσάντα;”».

Η δημοσιογράφος και συγγραφέας Έιμι Όντελ, η οποία εκδίδει το ενημερωτικό δελτίο Back Row, έχει γράψει για γυναίκες που αισθάνονται «αμηχανία» ή «ντροπή» να κρατούν τις Birkin τους.

Κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων με εύπορες αγοραστές τον τελευταίο χρόνο, άκουγε επανειλημμένα ότι οι τσάντες τους παρέμεναν στις ντουλάπες τους και ότι δεν τις χρησιμοποιούσαν πλέον.

«Έλεγαν: “Απλώς δεν αισθάνομαι άνετα. Είναι ένα τόσο έντονο σύμβολο κοινωνικής θέσης και ο κόσμος γνωρίζει πόσο κοστίζει”».

Σε μια εποχή που πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, αυτές οι γυναίκες δεν ήθελαν να εμφανίζονται δημόσια με τόσο εύκολα αναγνωρίσιμες τσάντες.

Η Hermès δεν είναι πλέον ένα εμπορικό σήμα της λογικής “αν ξέρεις, ξέρεις”.

Η αναγνωρισιμότητα προκαλεί επίσης ανησυχία σε κάποιες ιδιοκτήτριες σχετικά με την ασφάλεια της χρήσης τους, καθώς μια τόσο προβεβλημένη τσάντα μπορεί να αποτελέσει στόχο εγκληματιών.

«Θα ενθαρρύναμε τις ιδιοκτήτριες να αντιμετωπίζουν μια συλλογή από τσάντες όπως ένας συλλέκτης αντιμετωπίζει τα ρολόγια ή τα έργα τέχνης του», λέει ο Γουίλ Κλάρκσον Γουέμπ, ιδρυτής της Rivr, εταιρείας ασφαλιστικών υπηρεσιών για άτομα υψηλής καθαρής περιουσίας.

«Αυτό δεν είναι υπερβολή. Είναι η προστασία ενός σημαντικού περιουσιακού στοιχείου».

Η νέα πολυτέλεια είναι διακριτική

Ορισμένες γυναίκες στρέφονται πλέον αλλού, αναζητώντας την πολυτέλεια της διακριτικότητας.

Η Μελίσα Μόρις είναι ιδρύτρια της Métier, μιας εταιρείας που δημιουργεί έξυπνα σχεδιασμένες τσάντες, εμπνευσμένες από τις ανάγκες των ταξιδιών.

Τα σχέδιά της, που κατασκευάζονται χειροποίητα στην Ιταλία, απευθύνονται σε πελάτισσες οι οποίες μπορεί πλέον να θεωρούν την Birkin υπερβολικά επιδεικτική.

Η Μόρις θαυμάζει την Birkin — «είναι μια υπέροχα κατασκευασμένη τσάντα, δεν έχει απαίσια λογότυπα» — αλλά θεωρεί ότι δεν έχει απαραίτητα εξελιχθεί ώστε να ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες της ζωής το 2026.

Οι δικές της δημιουργίες διαθέτουν τσέπες και αποσπώμενη εσωτερική θήκη.

Γνωρίζει ότι όλοι προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα με τις καθημερινές δυσκολίες, αλλά θέλει να προσφέρει στις γυναίκες μια «κομψή» πρακτική βοήθεια.

Η λειτουργικότητα αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα.

«Δεν θα αγόραζες ένα πολυτελές αυτοκίνητο αν δεν μπορούσε να κινηθεί», προσθέτει.

Σύμφωνα με τη Μόρις, οι καταναλωτές είναι πιο ενημερωμένοι από ποτέ και αισθάνονται υπερηφάνεια όταν «ανακαλύπτουν» ένα προϊόν, όπως η χαρακτηριστική ευρύχωρη τσάντα της Private Eye.

Πράγματι, το να κρατά κάποια μια λιγότερο αναγνωρίσιμη τσάντα υποδηλώνει πραγματική αυτοπεποίθηση όσον αφορά το προσωπικό της γούστο.

Την αγοράζει επειδή της ταιριάζει και την εξυπηρετεί, όχι επειδή η Κάιλι Τζένερ διαθέτει μια ολόκληρη ντουλάπα γεμάτη Birkin, οργανωμένες ανά χρώμα.

Οι τσάντες που διεκδικούν τη θέση της Birkin

Η Polomi καθιερώνεται αθόρυβα ως ένα ακόμη όνομα πολυτελείας που παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Τα μινιμαλιστικά σχέδιά της κατασκευάζονται σχολαστικά στο χέρι, στο Παρίσι και το Μιλάνο, με δέρματα σε ειδικά σχεδιασμένες αποχρώσεις που προσκαλούν τον παρατηρητή να κοιτάξει πιο προσεκτικά.

Η τσάντα Safiri σε απόχρωση Beluga Olive, με τιμή 5.600 στερλίνες, θα μπορούσε να αποτελέσει μια εναλλακτική στην Birkin για μια γυναίκα με σιγουριά για το στιλ της, η οποία δεν θα σκεφτόταν ποτέ να γυρίσει βίντεο αποσυσκευασίας.

Όταν φάνηκε ότι η Margaux της The Row κινδύνευε να προβληθεί υπερβολικά, η διανομή της περιορίστηκε σκόπιμα και δραστικά.

Η εξαιρετικά λιτή, με απαλά χαλαρό σχήμα τσάντα Marlo, αξίας 3.340 στερλινών, αποφεύγει κάθε μορφή επίδειξης και θεωρείται από πολλούς η πνευματική διάδοχος της Margaux.

Οι τσάντες της Φίμπι Φίλο διαθέτουν επίσης μια πραγματικά πολυτελή αισθητική που απευθύνεται μόνο σε όσους γνωρίζουν.

Μοντέλα όπως η Kit Cabas, η οποία κοστίζει 3.800 στερλίνες στη μεσαία έκδοση, και η Slouch Cabas αποπνέουν ανεπιτήδευτη άνεση και αυτοπεποίθηση, χωρίς επιδεικτικότητα.

Αντίστοιχα διακριτικές είναι οι τσάντες Loom με επάνω λαβή και οι ευρύχωρες Ghiera της Loro Piana.

Και για όσες δεν μπορούν να αντισταθούν στη γοητεία ενός λογοτύπου;

Η Maxi Flap της Chanel προσφέρει τα χαρακτηριστικά διαπλεκόμενα γράμματα C, ενσωματωμένα όμως σε ένα διακριτικό και ευρύχωρο σχέδιο.

Έχει φτάσει πραγματικά η Birkin στο απόγειό της;

Παρά τις αλλαγές στις καταναλωτικές προτιμήσεις, θα ήταν πρόωρο να θεωρήσει κανείς ότι η εποχή της Birkin έχει τελειώσει.

Ελάχιστα σχέδια έχουν αντέξει στις μεταβολές του γούστου, των τάσεων και της κουλτούρας όσο εκείνη.

Σύμφωνα με τη Μοργκάν Χαλίμι του Sotheby’s, η ζήτηση παραμένει υψηλή στις δημοπρασίες.

Μια λευκή Birkin 30 Himalaya από δέρμα κροκόδειλου Niloticus του 2020, με μεταλλικά στοιχεία από παλλάδιο, πουλήθηκε φέτος έναντι 1,2 εκατ. δολαρίων Χονγκ Κονγκ (153.000 δολάρια ΗΠΑ).

«Παρότι έχει γίνει κάποια συζήτηση για το αν έχουμε φτάσει στο απόγειο της Birkin, αυτό δεν αντικατοπτρίζεται απαραίτητα σε όσα βλέπουμε», λέει η Χαλίμι.

«Η ζήτηση παραμένει ισχυρή για τα κατάλληλα κομμάτια, αλλά οι συλλέκτες γίνονται ολοένα πιο απαιτητικοί».

Για πολλούς, η γοητεία της παραμένει απλή.