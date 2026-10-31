Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η παρατεταμένη αδυναμία της κινεζικής αγοράς, οι απογοητευτικές πωλήσεις και οι γεωπολιτικές αναταράξεις προκαλούν ισχυρούς κλυδωνισμούς στον κλάδο της πολυτέλειας, με τις μετοχές των κορυφαίων ευρωπαϊκών ομίλων να καταγράφουν απώλειες περίπου 40% φέτος.

Σε επίπεδα αποτίμησης που είχαν να εμφανιστούν περισσότερο από μία δεκαετία έχουν υποχωρήσει οι μετοχές ορισμένων από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς ομίλους ειδών πολυτελείας, καθώς τα κατώτερα των προσδοκιών οικονομικά αποτελέσματα των Hermès International και LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton απομακρύνουν το ενδεχόμενο μιας γρήγορης ανάκαμψης στον κλάδο.

Η παρατεταμένη κάμψη της ζήτησης στην Κίνα, η επιφυλακτικότητα των καταναλωτών απέναντι στις αγορές ακριβών προϊόντων και η επιδείνωση των διεθνών οικονομικών συνθηκών διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον για τους ιστορικούς οίκους πολυτελείας. Οι πιέσεις αποτυπώνονται πλέον όχι μόνο στις πωλήσεις, αλλά και στις χρηματιστηριακές αποτιμήσεις εταιρειών που για χρόνια θεωρούνταν από τις πιο ανθεκτικές στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η Hermès, που έχει συνδέσει το όνομά του με τις εμβληματικές τσάντες Birkin, διαπραγματεύεται πλέον με δείκτη τιμής προς εκτιμώμενα κέρδη (P/E) περίπου 27 φορές για τους επόμενους 12 μήνες, όταν στο υψηλό της μεταπανδημικής περιόδου ο αντίστοιχος πολλαπλασιαστής είχε προσεγγίσει τις 70 φορές.

Ανάλογη είναι η εικόνα για τη LVMH, τον μεγαλύτερο όμιλο ειδών πολυτελείας στον κόσμο, ο οποίος ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα αποτελέσματα χαμηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών, με την πτώση των πωλήσεων στην κινεζική αγορά να αποτελεί βασικό παράγοντα των ασθενέστερων επιδόσεων.

Η χρηματιστηριακή αποτίμηση του ομίλου έχει περιοριστεί αισθητά τους τελευταίους μήνες, με τη μετοχή να διαπραγματεύεται περίπου 16 φορές τα εκτιμώμενα μελλοντικά κέρδη, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων περισσότερων από δέκα ετών.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι μετοχές τόσο της Hermès όσο και της LVMH έχουν χάσει περίπου το 40% της αξίας τους από τις αρχές του 2026, καθώς η πολυαναμενόμενη ανάκαμψη στην παγκόσμια αγορά ειδών πολυτελείας εξακολουθεί να μην επιβεβαιώνεται.

Η Κίνα παραμένει η μεγαλύτερη πηγή ανησυχίας

Στο επίκεντρο των προβλημάτων του κλάδου βρίσκεται η κινεζική αγορά, η οποία επί σειρά ετών αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους κινητήρες ανάπτυξης για τις ευρωπαϊκές εταιρείες πολυτελείας.

Η οικονομική αβεβαιότητα έχει οδηγήσει τους εύπορους Κινέζους καταναλωτές σε πιο συγκρατημένες αγορές, περιορίζοντας τις δαπάνες τους ακόμη και για προϊόντα υψηλής αξίας.

Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν η παρατεταμένη κρίση στην αγορά ακινήτων της Κίνας, η αστάθεια των χρηματοπιστωτικών αγορών και οι προσπάθειες των κινεζικών αρχών να ενισχύσουν τη φορολόγηση του πλούτου που διατηρείται στο εξωτερικό.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν επηρεάσει την καταναλωτική συμπεριφορά ενός κοινού που τα προηγούμενα χρόνια είχε στηρίξει σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη και την κερδοφορία των κορυφαίων ευρωπαϊκών οίκων.

Η υποχώρηση της κινεζικής ζήτησης αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία επειδή οι εταιρείες πολυτελείας είχαν βασίσει σημαντικό μέρος των αναπτυξιακών τους προσδοκιών στη διαρκή ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των εύπορων νοικοκυριών της χώρας.

Τις ανησυχίες ενίσχυσε και η Kering, μητρική εταιρεία του οίκου Gucci, η οποία προειδοποίησε ότι η κατανάλωση στην Κίνα παραμένει ασθενής. Παράλληλα, οι πωλήσεις της Gucci κινήθηκαν χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς, επιβεβαιώνοντας ότι τα προβλήματα δεν περιορίζονται σε μεμονωμένες εταιρείες.

Η εικόνα αυτή εντείνει τον προβληματισμό για τις δυνατότητες επανόδου του κλάδου σε ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, καθώς οι όμιλοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τη διπλή πρόκληση της χαμηλότερης ζήτησης και της αυξανόμενης πίεσης από τους επενδυτές για βελτίωση των οικονομικών τους αποτελεσμάτων.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι νέοι κίνδυνοι για την πολυτέλεια

Πέρα από την αδυναμία της κινεζικής αγοράς, οι μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες ειδών πολυτελείας καλούνται να διαχειριστούν και τις επιπτώσεις της επιδείνωσης του διεθνούς γεωπολιτικού περιβάλλοντος.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις και προκαλεί αναταράξεις σε σημαντικούς εμπορικούς και τουριστικούς προορισμούς, μεταξύ των οποίων και το Ντουμπάι.

Οι διαταραχές αυτές αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα για τον κλάδο, καθώς μεγάλο μέρος των πωλήσεων πολυτελών προϊόντων συνδέεται με τις διεθνείς μετακινήσεις και τις καταναλωτικές δαπάνες εύπορων ταξιδιωτών.

Η επιβράδυνση της τουριστικής δραστηριότητας ή η μείωση των αγορών σε δημοφιλείς προορισμούς υψηλού εισοδήματος μπορεί να επιβαρύνει περαιτέρω τις εμπορικές επιδόσεις των μεγάλων οίκων, σε μια περίοδο κατά την οποία η ζήτηση εμφανίζεται ήδη εξασθενημένη.

«Οι αποτιμήσεις αντανακλούν τόσο τα απογοητευτικά αποτελέσματα των εταιρειών όσο και ένα ασθενέστερο μακροοικονομικό περιβάλλον», δήλωσε η Μαρία Μεϊτά, αναλύτρια της Bernstein.

Σύμφωνα με την εκτίμησή της, οι επιδόσεις της LVMH εξακολουθούν να επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τις συνολικές οικονομικές συνθήκες, γεγονός που σημαίνει ότι η ουσιαστική ανάκαμψη του ομίλου πιθανότατα θα εξαρτηθεί από τη βελτίωση της κινεζικής οικονομίας.

Η επιστροφή της Κίνας σε σταθερότερη αναπτυξιακή πορεία θεωρείται, επομένως, κρίσιμη προϋπόθεση για την αποκατάσταση της δυναμικής των πωλήσεων και της εμπιστοσύνης των επενδυτών.

Hermès: Κλονίζεται η εμπιστοσύνη στο πιο ανθεκτικό επιχειρηματικό μοντέλο

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί η περίπτωση της Hermès, η οποία παραδοσιακά ξεχώριζε για την ανθεκτικότητα των οικονομικών της επιδόσεων ακόμη και σε περιόδους έντονης αβεβαιότητας.

Η εταιρεία διαθέτει ισχυρή αναγνωρισιμότητα, εξαιρετικά πιστό πελατολόγιο και προϊόντα για τα οποία η ζήτηση συχνά ξεπερνά τη διαθέσιμη προσφορά. Οι μεγάλες λίστες αναμονής για τις πιο περιζήτητες δημιουργίες της είχαν ενισχύσει την αντίληψη ότι ο οίκος μπορούσε να διατηρεί την εμπορική του δυναμική ανεξάρτητα από τις γενικότερες οικονομικές διακυμάνσεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη Μαρία Μεϊτά, οι επενδυτές αρχίζουν πλέον να αμφισβητούν την ικανότητα του επιχειρηματικού μοντέλου της Hermès να αντέχει στις παρατεταμένες πιέσεις.

Η μεταστροφή αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι η Hermès θεωρούνταν για μεγάλο χρονικό διάστημα μία από τις ασφαλέστερες επιλογές στον κλάδο των ειδών πολυτελείας.

Η υψηλή τιμολογιακή δύναμη, η περιορισμένη διαθεσιμότητα ορισμένων προϊόντων και η διαχρονική απήχηση του εμπορικού της σήματος είχαν λειτουργήσει ως σημαντικοί παράγοντες προστασίας απέναντι στις διακυμάνσεις της ζήτησης.

Πλέον, όμως, η εξασθένηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και η οικονομική επιβράδυνση σε βασικές αγορές αναδεικνύουν τα όρια αυτής της ανθεκτικότητας.

Η εξέλιξη επιβεβαιώνει ότι ακόμη και οι ισχυρότεροι οίκοι πολυτελείας, με υψηλά περιθώρια κέρδους και αφοσιωμένο πελατολόγιο, δεν μπορούν να παραμείνουν πλήρως ανεπηρέαστοι από μια παρατεταμένη κάμψη της διεθνούς κατανάλωσης.

Γιατί οι χαμηλές αποτιμήσεις δεν προσελκύουν ακόμη επενδυτές

Παρά τη μεγάλη υποχώρηση των χρηματιστηριακών αξιών και τη σημαντική αποκλιμάκωση των πολλαπλασιαστών κερδοφορίας, οι επενδυτές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα τις μετοχές των ευρωπαϊκών ομίλων πολυτελείας.

Οι αποτιμήσεις μπορεί να έχουν επιστρέψει σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν περισσότερο από μία δεκαετία, ωστόσο η πτώση των τιμών δεν θεωρείται από μόνη της επαρκής λόγος για την επιστροφή των αγοραστών.

Η αβεβαιότητα για τη διάρκεια της κρίσης στην Κίνα, οι πληθωριστικές πιέσεις, η αστάθεια στις διεθνείς αγορές και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι εξακολουθούν να περιορίζουν τη διάθεση ανάληψης επενδυτικού ρίσκου.

Στους παράγοντες αυτούς προστίθεται και η κατάσταση στη Γαλλία, όπου η πιθανή περαιτέρω κλιμάκωση των κοινωνικών αναταραχών δημιουργεί πρόσθετες ανησυχίες για την εμπορική δραστηριότητα.

Οι κινητοποιήσεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επισκεψιμότητα στα καταστήματα πολυτελείας, αλλά και τις αφίξεις τουριστών, οι οποίοι αποτελούν σημαντικό τμήμα του πελατολογίου των μεγάλων γαλλικών οίκων.

Ειδικά για την Hermès, η Ντέμπορα Έιτκεν, αναλύτρια της Bloomberg Intelligence, επισημαίνει ότι οι προγραμματισμένες διαδηλώσεις στη Γαλλία ενδέχεται να περιορίσουν την κίνηση στα καταστήματα και να επηρεάσουν τις τουριστικές ροές, επιβαρύνοντας περαιτέρω τις προοπτικές της εταιρείας.

Σε αυτό το περιβάλλον, η επιστροφή των επενδυτών στον κλάδο φαίνεται να εξαρτάται λιγότερο από το πόσο έχουν υποχωρήσει οι αποτιμήσεις και περισσότερο από την εμφάνιση σαφών ενδείξεων ότι η καταναλωτική ζήτηση σταθεροποιείται.

Μέχρι τότε, η κρίση στην Κίνα, η γεωπολιτική αβεβαιότητα και η πίεση στα οικονομικά αποτελέσματα αναμένεται να παραμείνουν οι βασικοί παράγοντες που θα καθορίζουν την πορεία των ευρωπαϊκών μετοχών πολυτελείας.