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Σε μια προσπάθεια ευθυγράμμισης των λειτουργικών της εξόδων με τους πραγματικούς ρυθμούς κατασκευής αεροσκαφών, η Boeing ανακοίνωσε τη μείωση του 5% του εργατικού δυναμικού στο τμήμα εμπορικών αεροσκαφών (Boeing Commercial Airplanes – BCA).

Η απόφαση αυτή συνεπάγεται την απομάκρυνση περίπου 2.500 εργαζομένων από τη μεγαλύτερη επιχειρηματική μονάδα της εταιρείας, η οποία απασχολεί συνολικά 50.000 άτομα και κατασκευάζει το δημοφιλές 737 Max καθώς και άλλα επιβατικά μοντέλα.

Όπως ανέφερε η διευθύνουσα σύμβουλος του τμήματος, Stephanie Pope, σε εσωτερικό σημείωμα προς το προσωπικό, οι περικοπές οφείλονται στην αδυναμία της Boeing να αυξήσει την παραγωγή με τους ρυθμούς που είχε αρχικά σχεδιάσει. Η εξέλιξη αυτή δημιούργησε «υπερπληθωρισμό προσωπικού» (overstaffing), καθώς τα εργοστάσια και οι προμηθευτές χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να επιτύχουν την απαιτούμενη επιχειρησιακή σταθερότητα.

Η Πίεση στη Μετοχή και οι Ζημίες των 697 Εκατομμυρίων

Η εταιρεία προσπαθεί να ανακάμψει από μια παρατεταμένη κρίση ασφάλειας και ποιοτικού ελέγχου, η οποία πυροδοτήθηκε από το παρ’ ολίγον ατύχημα σε αεροσκάφος της Alaska Airlines τον Ιανουάριο του 2024. Αν και ο στόχος για φέτος προέβλεπε την παραγωγή 47 αεροσκαφών 737 Max μηνιαίως, ο διευθύνων σύμβουλος της Boeing, Kelly Ortberg, παραδέχθηκε πρόσφατα στους επενδυτές ότι οι διαδικασίες καθυστερούν, όπως αναφέρει το Business Insider.

Η παραδοχή αυτή προκάλεσε άμεση υποχώρηση της μετοχής κατά 10,7% την ημέρα της ενημέρωσης των αναλυτών, ενώ συνολικά μέσα στο 2026 ο τίτλος της εταιρείας σημειώνει απώλειες της τάξεως του 25%.

Τα οικονομικά στοιχεία του τελευταίου τριμήνου αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος:

Το τμήμα BCA αντιπροσώπευε το 44% των συνολικών εσόδων του ομίλου.

Παρά τον όγκο πωλήσεων, κατέγραψε ζημίες ύψους 697 εκατομμυρίων δολαρίων.

Αντίθετα, οι τομείς Άμυνας & Διαστήματος (Defense & Space) καθώς και Παγκόσμιων Υπηρεσιών (Global Services) διατήρησαν την κερδοφορία τους.

Η Διαδικασία των Απολύσεων και το Πακέτο Στήριξης

Οι απολύσεις θα πραγματοποιηθούν μέσω ενός συνδυασμού φυσικής αποχώρησης (συνταξιοδοτήσεις, οικειοθελείς αποχωρήσεις) και αναγκαστικών απολύσεων, με τις πρώτες επίσημες ειδοποιήσεις να προγραμματίζονται για τον Δεκέμβριο.

Σε επίσημη τοποθέτησή της, η Boeing σημείωσε ότι θα παράσχει υπηρεσίες επαγγελματικής επανένταξης με εταιρική χρηματοδότηση, αποζημιώσεις απολύσεως και ψυχολογική υποστήριξη μέσω του προγράμματος βοήθειας εργαζομένων, προκειμένου να μετριαστούν οι συνέπειες για το προσωπικό.

Το Πλήρες Σημείωμα της Stephanie Pope προς το Προσωπικό