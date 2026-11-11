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Σε μια προσπάθεια ευθυγράμμισης των λειτουργικών της εξόδων με τους πραγματικούς ρυθμούς κατασκευής αεροσκαφών, η Boeing ανακοίνωσε τη μείωση του 5% του εργατικού δυναμικού στο τμήμα εμπορικών αεροσκαφών (Boeing Commercial Airplanes – BCA).
Η απόφαση αυτή συνεπάγεται την απομάκρυνση περίπου 2.500 εργαζομένων από τη μεγαλύτερη επιχειρηματική μονάδα της εταιρείας, η οποία απασχολεί συνολικά 50.000 άτομα και κατασκευάζει το δημοφιλές 737 Max καθώς και άλλα επιβατικά μοντέλα.
Όπως ανέφερε η διευθύνουσα σύμβουλος του τμήματος, Stephanie Pope, σε εσωτερικό σημείωμα προς το προσωπικό, οι περικοπές οφείλονται στην αδυναμία της Boeing να αυξήσει την παραγωγή με τους ρυθμούς που είχε αρχικά σχεδιάσει. Η εξέλιξη αυτή δημιούργησε «υπερπληθωρισμό προσωπικού» (overstaffing), καθώς τα εργοστάσια και οι προμηθευτές χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να επιτύχουν την απαιτούμενη επιχειρησιακή σταθερότητα.
Η Πίεση στη Μετοχή και οι Ζημίες των 697 Εκατομμυρίων
Η εταιρεία προσπαθεί να ανακάμψει από μια παρατεταμένη κρίση ασφάλειας και ποιοτικού ελέγχου, η οποία πυροδοτήθηκε από το παρ’ ολίγον ατύχημα σε αεροσκάφος της Alaska Airlines τον Ιανουάριο του 2024. Αν και ο στόχος για φέτος προέβλεπε την παραγωγή 47 αεροσκαφών 737 Max μηνιαίως, ο διευθύνων σύμβουλος της Boeing, Kelly Ortberg, παραδέχθηκε πρόσφατα στους επενδυτές ότι οι διαδικασίες καθυστερούν, όπως αναφέρει το Business Insider.
Η παραδοχή αυτή προκάλεσε άμεση υποχώρηση της μετοχής κατά 10,7% την ημέρα της ενημέρωσης των αναλυτών, ενώ συνολικά μέσα στο 2026 ο τίτλος της εταιρείας σημειώνει απώλειες της τάξεως του 25%.
Τα οικονομικά στοιχεία του τελευταίου τριμήνου αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος:
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Το τμήμα BCA αντιπροσώπευε το 44% των συνολικών εσόδων του ομίλου.
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Παρά τον όγκο πωλήσεων, κατέγραψε ζημίες ύψους 697 εκατομμυρίων δολαρίων.
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Αντίθετα, οι τομείς Άμυνας & Διαστήματος (Defense & Space) καθώς και Παγκόσμιων Υπηρεσιών (Global Services) διατήρησαν την κερδοφορία τους.
Η Διαδικασία των Απολύσεων και το Πακέτο Στήριξης
Οι απολύσεις θα πραγματοποιηθούν μέσω ενός συνδυασμού φυσικής αποχώρησης (συνταξιοδοτήσεις, οικειοθελείς αποχωρήσεις) και αναγκαστικών απολύσεων, με τις πρώτες επίσημες ειδοποιήσεις να προγραμματίζονται για τον Δεκέμβριο.
Σε επίσημη τοποθέτησή της, η Boeing σημείωσε ότι θα παράσχει υπηρεσίες επαγγελματικής επανένταξης με εταιρική χρηματοδότηση, αποζημιώσεις απολύσεως και ψυχολογική υποστήριξη μέσω του προγράμματος βοήθειας εργαζομένων, προκειμένου να μετριαστούν οι συνέπειες για το προσωπικό.
Το Πλήρες Σημείωμα της Stephanie Pope προς το Προσωπικό
Ομάδα,
Τα τελευταία δύο χρόνια, πραγματοποιήσαμε σημαντικές επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό, εκπαίδευση και υποδομές σε ολόκληρο το τμήμα BCA, με στόχο τη σταθεροποίηση της επιχείρησής μας και την ενίσχυση των θεμελίων μας για το μέλλον.
Εκτός από τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωσή σας, αυτές οι επενδύσεις συνέβαλαν σε σημαντικές βελτιώσεις στην ανάκαμψή μας, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας και της απόδοσης στις παραδόσεις, της πιστοποίησης των 737-7 και 737-10, καθώς και θετικών αλλαγών στην κουλτούρα μας.
Παρότι έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο, δεν έχουμε ακόμη ανακάμψει πλήρως.
Όπως αναφέρθηκε στα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, πρέπει να αναπροσαρμόσουμε τον ρυθμό αύξησης της παραγωγής μας, ώστε να παρέχουμε στα εργοστάσιά μας και στους συνεργάτες της εφοδιαστικής αλυσίδας επιπλέον χρόνο για να επιτύχουν σταθερότητα. Η προσαρμογή των προγραμμάτων παραγωγής μας και η μείωση της παραγωγής αεροσκαφών μας φέρνουν σε κατάσταση πλεονάζοντος προσωπικού.
Δυστυχώς, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ευθυγραμμίσουμε τα επίπεδα στελέχωσής μας με το αναθεωρημένο επιχειρηματικό μας σχέδιο, με αποτέλεσμα τη μείωση κατά περίπου 5% μέσω ενός συνδυασμού φυσικής μείωσης του προσωπικού και ακούσιων απολύσεων, με τις ειδοποιήσεις να ξεκινούν τον Δεκέμβριο.
Γνωρίζω πόσο δύσκολες είναι αυτές οι ενέργειες και τον αντίκτυπο που θα έχουν σε όλους μας, στις οικογένειές μας και στις κοινότητές μας. Δεν θα το αντιμετωπίσουμε ποτέ με ελαφρότητα. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο, υποστηρίζοντας την επαγγελματική μετάβαση μέσω υπηρεσιών επανατοποθέτησης που χρηματοδοτεί η εταιρεία, παροχών απολύσεων και υποστήριξης μέσω του Προγράμματος Βοήθειας Υπαλλήλων.
Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, θα παραμείνουμε πιστοί στις Αξίες και τις Συμπεριφορές μας, συμπεριλαμβανομένης της ακλόνητης δέσμευσής μας για την ασφάλεια και την ποιότητα, καθώς και της ευθύνης μας να διασφαλίζουμε ότι όλοι αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια και σεβασμό.
Σας ευχαριστώ για όλα όσα κάνετε για να στηρίζετε ο ένας τον άλλον και τους πελάτες μας. Η πρόοδος που έχουμε σημειώσει αποδεικνύει τι είναι δυνατό όταν παραμένουμε συγκεντρωμένοι, ανθεκτικοί και αφοσιωμένοι ο ένας στον άλλον. Συνεχίζοντας να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον, να τηρούμε τα πρότυπά μας και να συνεργαζόμαστε με σκοπό, θα ολοκληρώσουμε την ανάκαμψή μας και θα χτίσουμε ένα ισχυρότερο μέλλον για την BCA.
Στέφανι
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