Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμά ότι η Κίνα θα προχωρήσει στην αγορά ακόμη 250 αεροσκαφών της Boeing, σηματοδοτώντας μια νέα εξέλιξη στην προσπάθεια της αμερικανικής αεροναυπηγικής εταιρείας να ενισχύσει την παρουσία της στη δεύτερη μεγαλύτερη αεροπορική αγορά του κόσμου, έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία περιορισμένης πρόσβασης.

Η νέα πιθανή παραγγελία έρχεται σε συνέχεια της ασαφούς ανακοίνωσης που είχε κάνει ο Τραμπ τον Μάιο, όταν είχε υποστηρίξει ότι η Κίνα θα αγόραζε 200 μεγάλα αεροσκάφη της Boeing. Ωστόσο, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Κέλι Όρτμπεργκ, είχε διευκρινίσει τον Οκτώβριο ότι δεν επρόκειτο για οριστική παραγγελία, αλλά απλώς για εκδήλωση ενδιαφέροντος από την κινεζική πλευρά.

«Είμαι ο βασιλιάς στις πωλήσεις αεροσκαφών Boeing, αλλά, ξέρετε, πρέπει και να τα κατασκευάσουν. Αν κοιτάξετε το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών της Boeing, είναι απίστευτο», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο CNBC τη Δευτέρα.

Μάλιστα, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι η Boeing τού απένειμε το βραβείο του «πωλητή του αιώνα».

Οι δηλώσεις του έδωσαν ώθηση στη μετοχή της αμερικανικής εταιρείας, η οποία ενισχυόταν κατά 4,6%, στα 163 δολάρια, στις 11:46 π.μ. ώρα Νέας Υόρκης, οδεύοντας προς τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδό της από τις αρχές Αυγούστου.

Στο τραπέζι παραγγελίες έως 500 αεροσκαφών

Η κινεζική κυβέρνηση αναμενόταν ευρέως να συμφωνήσει στην αγορά έως και 500 αεροσκαφών Boeing κατά τη συνάντηση κορυφής του Μαΐου μεταξύ του Προέδρου της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, και του Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, ούτε το Πεκίνο ούτε οι κινεζικές αεροπορικές εταιρείες έχουν δημοσιοποιήσει μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες για την πιθανή συμφωνία.

Παράλληλα, παραμένει ασαφές εάν η νέα ανακοίνωση του Τραμπ αφορά δεσμευτική παραγγελία, καθώς και ποιοι τύποι αεροσκαφών περιλαμβάνονται στον αριθμό που ανέφερε.

Εκπρόσωπος της Boeing δεν προχώρησε άμεσα σε κάποιο σχόλιο.

Η Boeing ως εργαλείο εμπορικής διπλωματίας

Η Boeing, μία από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ σε όρους αξίας, έχει εξελιχθεί σε βασικό εργαλείο της εμπορικής διπλωματίας του Τραμπ, ο οποίος αξιοποιεί την ισχύ των αμερικανικών επιχειρήσεων προκειμένου να εξασφαλίζει διπλωματικά και εμπορικά οφέλη.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει επανειλημμένα χρησιμοποιήσει τις παραγγελίες αεροσκαφών ως διαπραγματευτικό μέσο για τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών με άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων και το Κατάρ.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ παρουσίασε ως σημαντική επιτυχία της πρόσφατης περιοδείας του στην Ασία την πώληση 20 αεροσκαφών Boeing 787 Dreamliner στην Philippine Airlines.

Η προσπάθειά του να αναδιαμορφώσει τους κανόνες του παγκόσμιου εμπορίου έχει, ωστόσο, τροφοδοτήσει τα τελευταία χρόνια τις εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου.

Στο επίκεντρο βρέθηκε και η αμοιβαία επιβολή δασμών από τις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, η οποία απείλησε να διαταράξει μία από τις σημαντικότερες εμπορικές σχέσεις διεθνώς.

Οι εμπορικές αντιπαραθέσεις αποτελούν μέρος μιας βαθύτερης στρατηγικής αντιπαλότητας, καθώς η αυξανόμενη οικονομική και τεχνολογική ισχύς της Κίνας αντιμετωπίζεται από την Ουάσιγκτον ως άμεση πρόκληση για την παγκόσμια κυριαρχία των ΗΠΑ.