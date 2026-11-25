Μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια, ο Ντέιβιντ και ο Λάρι Έλισον απέκτησαν τον έλεγχο ορισμένων από τα πλέον περιζήτητα περιουσιακά στοιχεία του Χόλιγουντ, περνώντας από τη συμμετοχή στην παραγωγή των ταινιών «Επικίνδυνες Αποστολές» στην ιδιοκτησία του Χάρι Πότερ, του Σούπερμαν, του CBS και του CNN.

Ωστόσο, η εντυπωσιακή κατάκτηση του Χόλιγουντ από τον δισεκατομμυριούχο ιδρυτή της Oracle και τον γιο του είχε βαρύ τίμημα.

Για να ολοκληρώσουν τις εξαγορές της Paramount και της Warner Bros Discovery, οι Έλισον συσσώρευσαν ένα βουνό χρέους, επιβαρύνοντας τις ενοποιημένες επιχειρήσεις ψυχαγωγίας με περίπου 87 δισ. δολάρια, ένα πρωτοφανές βάρος για τα σημερινά δεδομένα του Χόλιγουντ.

Οι υποχρεώσεις αυτές θα μπορούσαν να περιορίσουν σημαντικά την ευχέρεια κινήσεων του Ντέιβιντ Έλισον, καθώς επιχειρεί να προσελκύσει δημιουργικά ταλέντα και να ανταγωνιστεί αντιπάλους με τεράστια οικονομική επιφάνεια, όπως το Netflix, η Disney και το YouTube της Google, γράφουν οι Financial Times.

Στο Λος Άντζελες, πιστωτές, νυν και πρώην διευθυντικά στελέχη, καθώς και ανταγωνιστές, περιμένουν με ανυπομονησία να διαπιστώσουν πώς η οικογένεια Έλισον και ο στενός συνεργάτης της στη Skydance, Γινόν Κρέιζ, θα διαχειριστούν το βάρος του δανεισμού και κατά πόσο αυτό θα δοκιμάσει τα όρια της οικογενειακής περιουσίας.

Το χρέος πιθανότατα θα επιβάλει βαθιές περικοπές στην ενοποιημένη εταιρεία, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια για λάθη, ιδιαίτερα μετά τις απογοητευτικές εισπράξεις των κινηματογραφικών αιθουσών το 2026 και με δεδομένο ότι το πρόγραμμα κυκλοφοριών του επόμενου έτους στηρίζεται σε συνέχειες ορισμένων από τις σημαντικότερες κινηματογραφικές σειρές των στούντιο.

Οι ανησυχίες των πιστωτών και η επένδυση του Έλον Μασκ

Η χρηματοοικονομική πίεση γίνεται ήδη αισθητή στις πιστωτικές αγορές. Τα ομόλογα της Skydance και της Oracle αντιστοιχούσαν σχεδόν στα μισά από τα 100 χρεόγραφα με τα υψηλότερα περιθώρια απόδοσης έναντι των ασφαλέστερων αμερικανικών κρατικών ομολόγων, σύμφωνα με ανάλυση των Financial Times σε χιλιάδες ομόλογα επενδυτικής βαθμίδας.

Τα ευρήματα αναδεικνύουν τους κινδύνους που διακρίνουν οι πιστωτές στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων της οικογένειας Έλισον, καθώς η τελευταία χρηματοδοτεί ταυτόχρονα μια αυτοκρατορία στο Χόλιγουντ, ενώ η Oracle έχει δρομολογήσει ένα τεράστιο επενδυτικό πρόγραμμα για την κατασκευή υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Για τη χρηματοδότηση των φιλοδοξιών τους, οι Έλισον στράφηκαν σε ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της Wall Street. Η Apollo Global Management και η Pimco ανέλαβαν χρέος δισεκατομμυρίων δολαρίων της Skydance, ενώ τράπεζες όπως η Citigroup και η JPMorgan Chase χορήγησαν προσωπικά δάνεια με εγγύηση τις μετοχές της Oracle που κατέχει ο Λάρι Έλισον.

Τα συγκεκριμένα δάνεια συνέβαλαν στην αναπλήρωση των οικονομικών πόρων της οικογένειας, αφότου αυτή διέθεσε περίπου 14 δισ. δολάρια για την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Warner.

Τόσο μεγάλο ήταν το ποσό που χρειάζονταν οι Έλισον, ώστε απευθύνθηκαν ακόμη και στον Έλον Μασκ, διευθύνοντα σύμβουλο της Tesla και της SpaceX, ο οποίος διέθεσε περίπου 1 δισ. δολάρια για τη χρηματοδότηση της προσφοράς τους, σύμφωνα με δύο πρόσωπα που είχαν ενημερωθεί για την υπόθεση.

Ο Ντέιβιντ Έλισον, ο οποίος επιβεβαίωσε την περασμένη εβδομάδα την επένδυση του Μασκ, τη χαρακτήρισε «ψήφο εμπιστοσύνης», προσθέτοντας ότι «είναι τιμή να τον έχουμε ως μέτοχο».

Παρότι το 1 δισ. δολάρια αποτελούσε μικρό ποσό στο συνολικό χρηματοδοτικό εγχείρημα, η ανάγκη προσφυγής στον Μασκ ανέδειξε τα όρια ακόμη και μιας τόσο μεγάλης περιουσίας όσο εκείνη των Έλισον, όταν πρόκειται για μια συμφωνία τέτοιου μεγέθους στο Χόλιγουντ.

Η καθαρή περιουσία της οικογένειας έχει μειωθεί περισσότερο από το ήμισυ σε σχέση με τα υψηλά του περασμένου έτους, εξαιτίας της πτώσης της μετοχής της Oracle, και σήμερα διαμορφώνεται σε περίπου 150 δισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg.

«Σε καμία περίπτωση δεν βρίσκεται στα πρόθυρα της καταστροφής, αλλά έχει αναλάβει μεγάλες οικονομικές δεσμεύσεις», δήλωσε ένας από τους πιστωτές των εταιρειών του Έλισον, αναφερόμενος στα προσωπικά δάνεια του Λάρι.

«Επιχειρεί αυτή τη μεγάλη στρατηγική στροφή και αναλαμβάνει ένα μεγάλο στοίχημα στην κύρια επιχειρηματική του δραστηριότητα με την ανάπτυξη υποδομών AI… και ταυτόχρονα έχουν αναλάβει αυτή την εξαγορά».

Το βουνό του χρέους και οι πιέσεις στα ομόλογα

Ο πυρετός δανεισμού της οικογένειας Έλισον έχει θέσει σε δοκιμασία τις πιστωτικές αγορές. Μόνο η Oracle άντλησε επιπλέον 10 δισ. δολάρια τον Νοέμβριο, ενώ η S&P Global υποβάθμισε την πιστοληπτική της αξιολόγηση σε μία βαθμίδα πάνω από την κατηγορία «junk», με το χρέος και τις λοιπές δεσμεύσεις της να ανέρχονται σε περίπου 500 δισ. δολάρια.

Η Skydance, από την πλευρά της, εξέδωσε χρέος ύψους 57 δισ. δολαρίων εν μέσω εκτεταμένων ρευστοποιήσεων στις αγορές, καθώς τα στελέχη της έδιναν αγώνα δρόμου για να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα κεφάλαια και να ολοκληρώσουν την εξαγορά τον Οκτώβριο. Ωστόσο, η εταιρεία διατήρησε σε κυκλοφορία υφιστάμενο χρέος δισεκατομμυρίων δολαρίων της Paramount.

Τα συγκεκριμένα ομόλογα έχουν χαμηλότερη σειρά προτεραιότητας έναντι άλλων υποχρεώσεων της Skydance και θα υφίσταντο το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών σε περίπτωση αθέτησης πληρωμών.

Πολλοί από αυτούς τους τίτλους έχουν καταγράψει σημαντική υποχώρηση της αξίας τους, καθώς διαπραγματεύονται με έκπτωση από 20% έως 50% έναντι της ονομαστικής τους αξίας.

Ομόλογα που λήγουν το 2040 άλλαξαν χέρια στις αρχές της εβδομάδας προς μόλις 56 σεντς ανά δολάριο ονομαστικής αξίας.

Οι επενδυτές απαιτούν πλέον πρόσθετη απόδοση 7,8 ποσοστιαίων μονάδων έναντι των ασφαλέστερων αμερικανικών κρατικών ομολόγων για να αγοράσουν τους συγκεκριμένους τίτλους, από 4,3 ποσοστιαίες μονάδες τον Σεπτέμβριο. Πρόκειται για σαφή ένδειξη της δραστικής αναθεώρησης των εκτιμήσεων των επενδυτών σχετικά με τον κίνδυνο δανεισμού της εταιρείας και την πιθανότητα αναδιάρθρωσης του χρέους της.

Τα ομόλογα υψηλότερης εξοφλητικής προτεραιότητας της εταιρείας έχουν ανακάμψει από τις μεγάλες απώλειες του Οκτωβρίου, ωστόσο οι τίτλοι της που αξιολογούνται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου εξακολουθούν, σε γενικές γραμμές, να διαπραγματεύονται χαμηλότερα από τις τιμές έκδοσής τους.

Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο οικονομικός διευθυντής της Skydance, Ντένις Τσινέλι, απέδωσε την έντονη μεταβλητότητα των ομολόγων της εταιρείας στις ευρύτερες διακυμάνσεις των χρηματοπιστωτικών αγορών.

«Σε τελική ανάλυση, πρόκειται για ποιοτικούς τίτλους», δήλωσε. «Θα αποπληρώσουμε αυτά τα χρήματα».

Η Oracle, οι επενδύσεις στην AI και η εξάντληση των ταμειακών διαθεσίμων

Τα διοικητικά στελέχη της Skydance και της Oracle έχουν υποσχεθεί ότι οι επιχειρήσεις τους θα αρχίσουν να δημιουργούν τεράστιες ταμειακές ροές τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, αυτές οι προβλέψεις έρχονται σε αντίθεση με τα τεράστια ποσά που εξακολουθούν να απορροφούν οι δραστηριότητές τους.

Η Oracle απορρόφησε 23,7 δισ. δολάρια σε μετρητά κατά την οικονομική χρήση που ολοκληρώθηκε τον Μάιο και επιπλέον 5,4 δισ. δολάρια κατά το πιο πρόσφατο τρίμηνο.

Η εταιρεία έχει δηλώσει ότι πλησιάζει στο υψηλότερο σημείο των ταμειακών εκροών της, ενημερώνοντας τους επενδυτές τον Οκτώβριο ότι αυτές οι μεγάλες εκροές θα σταματήσουν στις αρχές του 2028 και ότι θα δημιουργήσει ταμειακές ροές άνω των 30 δισ. δολαρίων κατά το δωδεκάμηνο έως τον Μάιο του 2029.

Τα στελέχη της έχουν επίσης διαβεβαιώσει ότι δεν θα χρειαστεί να αντλήσει πρόσθετα δανειακά ή μετοχικά κεφάλαια για τη χρηματοδότηση των υφιστάμενων επενδύσεών της στην τεχνητή νοημοσύνη.

Παρ’ όλα αυτά, το κόστος αγοράς συμβολαίων ασφάλισης έναντι ενδεχόμενης αθέτησης των υποχρεώσεων της Oracle έχει υπερτριπλασιαστεί από τις αρχές του έτους. Η Oracle αρνήθηκε να σχολιάσει.

Περικοπές 6 δισ. δολαρίων και χιλιάδες θέσεις εργασίας στο στόχαστρο

Η Skydance, αντιθέτως, βρίσκεται στην αρχή ενός προγράμματος περικοπής δαπανών ύψους 6 δισ. δολαρίων, με τους Έλισον και Κρέιζ να επιδιώκουν την ενοποίηση γραφειακών χώρων, την επαναδιαπραγμάτευση συμβάσεων με προμηθευτές και τη μείωση του προσωπικού της εταιρείας, το οποίο αριθμεί 56.200 εργαζομένους.

Τον περασμένο μήνα προσφέρθηκαν στους εργαζομένους προγράμματα εθελουσίας εξόδου, όπως επιβεβαίωσε στους Financial Times ένα πρόσωπο που έλαβε σχετική πρόταση.

«Ολόκληρη η συμφωνία εξαρτάται από τις συνέργειες», δήλωσε ένας πιστωτής. «Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα κάνουν τους αριθμούς να βγαίνουν».

Ο Κρέιζ δήλωσε στους επενδυτές τον Νοέμβριο ότι η εταιρεία διαθέτει «μεγάλα περιθώρια περιορισμού των επικαλυπτόμενων δαπανών και βελτιστοποίησης του τρόπου λειτουργίας της».

Επισήμανε, μάλιστα, ότι ενοποιούνται «δύο παγκόσμιες υπηρεσίες streaming, δύο όμιλοι κινηματογραφικών και τηλεοπτικών στούντιο, δύο χαρτοφυλάκια τηλεοπτικών δικτύων και πολλές επικαλυπτόμενες εταιρικές λειτουργίες, σε μια μεγάλη βάση κόστους που υπερβαίνει τα 50 δισ. δολάρια ετησίως».

Οι Έλισον και Κρέιζ προβλέπουν ότι η Skydance θα δημιουργεί ετήσιες ταμειακές ροές 10 δισ. δολαρίων έως το 2030 και ότι το χρέος της θα περιοριστεί στο τριπλάσιο των κερδών της το 2029.

Οι αναλυτές της Wall Street εμφανίζονται λιγότερο αισιόδοξοι, προβλέποντας ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 8,3 δισ. δολαρίων έως το 2030 και δείκτη μόχλευσης υψηλότερο από το τετραπλάσιο των κερδών το 2029.

Ο Τσινέλι δήλωσε ότι η σημερινή διοικητική ομάδα «πέτυχε τους στόχους της για την Paramount, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των εσόδων, της επιτάχυνσης της ανάπτυξης των υπηρεσιών που απευθύνονται απευθείας στους καταναλωτές και της υπέρβασης των στόχων μας για τα προσαρμοσμένα EBITDA και τις συνέργειες».

«Με την ίδια δυναμική και ικανότητα υλοποίησης προχωρούμε στην επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει για την ενοποιημένη Skydance», πρόσθεσε.

Οι δύσκολες διαπραγματεύσεις με Google και NFL

Το μεγαλύτερο μέρος των περικοπών θα αναλάβει να υλοποιήσει ο Κρέιζ, ο γεννημένος στο Ισραήλ πρώην διευθύνων σύμβουλος της Mattel. Ένα πρόσωπο που έχει συνεργαστεί μαζί του τον παρομοίασε με άνθρωπο που κρατά έναν άβακα, απόλυτα προσηλωμένο στους αριθμούς.

«Εάν εξετάσει κανείς τους μοχλούς για τη μείωση του δανεισμού, ο Γινόν θα είναι εκείνος που θα καθοδηγήσει τη διαδικασία», δήλωσε πρόσωπο από το περιβάλλον του Έλισον.

Όπως σημείωσε, ο Έλισον δεν στηρίζεται στην πώληση περιουσιακών στοιχείων για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων, εν μέρει επειδή τα καλωδιακά τηλεοπτικά δίκτυα που δημιουργούν τη συντριπτική πλειονότητα των ταμειακών ροών της εταιρείας —όπως το CNN, το MTV και το Nickelodeon— δεν θα προσέλκυαν αρκετά υψηλές προσφορές ώστε να δικαιολογείται η πώλησή τους.

«Η κεφαλαιακή διάρθρωση δεν είναι μόνο υγιής, αλλά οδηγεί και σε μείωση της μόχλευσης βάσει του επιχειρησιακού μας σχεδίου, το οποίο δεν απαιτεί πρόσθετα κεφάλαια ή εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων», δήλωσε στους Financial Times ο πρόεδρος της Skydance, Άντι Γκόρντον.

Παρά τις διαβεβαιώσεις του Έλισον και της Skydance για συνέργειες ύψους 6 δισ. δολαρίων, η επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου ενδέχεται να αποδειχθεί δύσκολη.

Ένα στέλεχος της Skydance εκτίμησε ότι η Google θα κρατήσει ιδιαίτερα σκληρή διαπραγματευτική στάση σε δύο χρόνια, όταν θα πρέπει να ανανεωθούν οι συμβάσεις μετάδοσης των τηλεοπτικών δικτύων της Skydance μέσω του YouTube TV.

Το ίδιο στέλεχος πρόσθεσε ότι, παρά τις δυνατότητες ενοποίησης των τεχνολογικών υποδομών, ακόμη και χιλιάδες απολύσεις δεν θα επαρκούσαν για την επίτευξη του στόχου εξοικονόμησης κόστους.

Ένας πιστωτής επισήμανε επίσης ότι η Skydance θα βρεθεί αντιμέτωπη με δύσκολες διαπραγματεύσεις με τη National Football League (NFL) για τα τηλεοπτικά δικαιώματα τα επόμενα χρόνια. Οι σχετικές δαπάνες θα μπορούσαν να απορροφήσουν ταμειακές ροές που διαφορετικά θα κατευθύνονταν στην αποπληρωμή του χρέους.

Το στοίχημα του Χόλιγουντ και οι μετοχές της Oracle ως εγγύηση

Οι περικοπές δαπανών αποτελούν μόνο ένα μέρος της δουλειάς που πρέπει να γίνει. Η Skydance οφείλει επίσης να βρει τρόπους αναζωογόνησης των κινηματογραφικών της στούντιο μετά τις υποτονικές επιδόσεις του 2026, δεδομένου ότι οι ταινίες αποτελούν βασικό πόλο έλξης συνδρομητών για τις υπηρεσίες streaming Paramount+ και HBO Max.

Ο Ντέιβιντ Έλισον έχει υποστηρίξει με ενθουσιασμό το πρόγραμμα κινηματογραφικών κυκλοφοριών του επόμενου έτους, αναφερόμενος στις νέες ταινίες των σειρών «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών», «Σούπερμαν», «Ένα Ήσυχο Μέρος» και «Η Συμμορία των Έντεκα».

Για τη χρηματοδότηση των επενδύσεών τους, οι Έλισον έχουν αξιοποιήσει τη συμμετοχή τους στην Oracle ως εγγύηση για δανεισμό.

Ο Λάρι Έλισον γνωστοποίησε ότι περίπου 413 εκατ. μετοχές της Oracle, συνολικής αξίας περίπου 45 δισ. δολαρίων, είχαν ενεχυριαστεί ως εξασφάλιση για τα προσωπικά του δάνεια, σύμφωνα με κατάθεση του Σεπτεμβρίου στην αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC).

Ξεχωριστές γνωστοποιήσεις δείχνουν ότι το καταπίστευμά του χρησιμοποίησε εκατομμύρια μετοχές της Oracle και της Tesla ως εγγύηση για δάνεια από τις JPMorgan, Citi, BNP Paribas, UBS και HSBC.

Αρκετές από τις τράπεζες ανέφεραν ότι το καταπίστευμα του Έλισον αύξησε φέτος τον αριθμό των μετοχών που χρησιμοποιούσε ως εξασφάλιση, ενώ σε ορισμένα έγγραφα γίνεται αναφορά και σε μετοχές της SpaceX και της Paramount Skydance.

Το διοικητικό συμβούλιο της Oracle έχει δηλώσει ότι «οι συμφωνίες ενεχυρίασης δεν συνιστούν ουσιώδη κίνδυνο για την Oracle ή τους μετόχους της», εν μέρει επειδή ο Έλισον θα μπορούσε να αποπληρώσει τα δάνεια χωρίς να χρειαστεί να πουλήσει τη συμμετοχή του.

Ένας από τους πιστωτές της Skydance δήλωσε ότι, σε τελική ανάλυση, μέρος του οικονομικού ελέγχου πριν από τη χρηματοδότηση επικεντρώθηκε στο «ύψος των διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων που μπορεί να τοποθετήσει ο Λάρι στη Skydance ή να παραχωρήσει στον Ντέιβιντ», σε περίπτωση που ο κολοσσός της ψυχαγωγίας χρειαστεί ένεση ρευστότητας.

«Ξέρετε, εάν η Oracle αντιμετωπίζει πραγματικά πολύ σοβαρές δυσκολίες, δεν είμαι βέβαιος ότι θα μπορεί να χρηματοδοτεί τη Skydance», πρόσθεσε.