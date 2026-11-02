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Οι ταμειακές ροές είναι και πάλι το παν. Η Wall Street επιβράβευσε την Microsoft και την Oracle, καθώς απέδειξαν ότι μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις τεράστιες φιλοδοξίες τους στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης χωρίς να καταφεύγουν αδιάκοπα στους επενδυτές.

Η Alphabet, αντίθετα, τιμωρήθηκε για την ταχεία εξάντληση των ταμειακών της διαθεσίμων, ενώ η βραδύτερη ανάπτυξη της Google Search ενίσχυσε τους φόβους ότι ο ανταγωνισμός πλήττει την επιχείρηση που χρηματοδοτεί την επέκτασή της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η απόκλιση αυτή δείχνει ότι, αφού επιβράβευσαν τις εταιρείες για τις επιθετικές δαπάνες τους με σκοπό την εξασφάλιση υπολογιστικής ισχύος — συχνά μέσω δανεισμού —, οι επενδυτές απαιτούν πλέον περισσότερες ενδείξεις ότι η προκύπτουσα ανάπτυξη μπορεί να χρηματοδοτήσει τον επόμενο γύρο δαπανών.

Η Meta έδωσε μια πρώιμη προειδοποίηση την περασμένη εβδομάδα, όταν η καλύτερη από το αναμενόμενο αύξηση των εσόδων και οι αισιόδοξες προοπτικές επισκιάστηκαν από την εξάντληση των ταμειακών διαθεσίμων της. Η Oracle από την άλλη πλευρά, έκλεισε τις κανονικές συναλλαγές με άνοδο σχεδόν 11% την Τετάρτη, αφού η εταιρεία του Λάρι Έλισον ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να θέσει ανώτατο όριο στην εξωτερική χρηματοδότηση και ότι αναμένεται να καταστήσει τις ταμειακές ροές της θετικές κατά το β’ εξάμηνο του οικονομικού έτους 2028.

«Η Alphabet και η Microsoft ήταν σαν τη μέρα και τη νύχτα», δήλωσε η Μελίσα Ότο, επικεφαλής έρευνας στην S&P Global Visible Alpha.

«Τα τριμηνιαία αποτελέσματα της Microsoft έδειξαν πολύ πειθαρχημένη ανάπτυξη, ενώ η Google καταναλώνει ρευστότητα και η βασική της δραστηριότητα υστέρησε των προσδοκιών», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αυτό ενδέχεται να οδηγήσει τους επενδυτές να αναρωτηθούν «αν η τεχνητή νοημοσύνη αποσπά μερίδιο» από το Google Search.

Τα έσοδα της Google από την αναζήτηση αυξήθηκαν κατά 12% το γ’ τρίμηνο, αλλά υστέρησαν των προσδοκιών για αύξηση 14,7%, παρότι ο διευθύνων σύμβουλος Σουντάρ Πιτσάι ανέφερε ότι οι αναζητήσεις αυξάνονταν με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων πέντε ετών.

Η από καιρό κερδοφόρα αυτή δραστηριότητα απειλείται από τα chatbots και τους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αναζητούν πληροφορίες, ακριβώς τη στιγμή που η εταιρεία επενδύει όλο και περισσότερα χρήματα στην τεχνολογία αυτή. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες θα αυξηθούν σημαντικά το 2027, δήλωσε η οικονομική διευθύντρια Ανάτ Ασκενάζι στους αναλυτές.

Οι εντυπωσιακές κεφαλαιουχικές δαπάνες της Alphabet — που αναμένεται να φτάσουν τα 205 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος — οδηγούν, ωστόσο, σε κέρδη στην άλλη μεγάλη επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης της Google.

Τα έσοδα του Google Cloud υπερδιπλασιάστηκαν στα 30,71 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά οι δαπάνες της Alphabet υπερέβησαν αυτή την αύξηση. Η κατανάλωση ταμειακών διαθεσίμων έφτασε τα 9,07 δισεκατομμύρια δολάρια, αφού η εταιρεία κατέγραψε το πρώτο τρίμηνο αρνητικών ταμειακών ροών κατά την περίοδο του Ιουνίου.

Ο Τζέρεμι Σάλτσμπεργκ της Check Capital απέρριψε τις ανησυχίες σχετικά με τις δαπάνες, λέγοντας ότι η Alphabet χρειάζεται μεγάλες επενδύσεις για να παραμείνει ανταγωνιστική σε μια εποχή που η OpenAI και η Anthropic φαίνεται να προηγούνται στον αγώνα για τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης στη Σίλικον Βάλεϊ.

Η Microsoft παρουσίασε μια έντονη αντίθεση. Η εταιρεία ​δημιούργησε ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 18,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά το α’ τρίμηνο του οικονομικού έτους της, σχεδόν 10 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα από ό,τι ανέμενε η Wall Street, παρά το γεγονός ότι ​επένδυσε 45,2 δισεκατομμύρια δολάρια στην επέκταση ⁠της υπολογιστικής της υποδομής.

Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν επίσης ότι η Microsoft ανακαλύπτει μια ευρύτερη αγορά για την τεχνητή νοημοσύνη πέρα από μια χούφτα πελατών με βαθιές τσέπες, συμπεριλαμβανομένης της OpenAI, των οποίων οι υψηλές υπολογιστικές απαιτήσεις έχουν τροφοδοτήσει την επέκταση του κλάδου, σύμφωνα με το Reuters.