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Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος ενόψει του 2027 βρίσκονται οι υποδομές, καθώς οι αυξανόμενες ανάγκες για ενεργειακή ασφάλεια και η ταχεία εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργούν νέες ευκαιρίες τοποθέτησης κεφαλαίων.

Η άντληση κεφαλαίων για επενδύσεις σε υποδομές κατέγραψε δυναμική ανάκαμψη το τρίτο τρίμηνο του 2026, συγκεντρώνοντας 62 δισ. δολάρια μέσω 21 επενδυτικών κεφαλαίων. Συνολικά, από τις αρχές του έτους, οι εισροές ανήλθαν σε 101 δισ. δολάρια μέσω 65 funds.

Οι υποδομές αποτελούν βασικό πυλώνα της δραστηριότητας της Brookfield Asset Management, ενός από τους μεγαλύτερους διαχειριστές κεφαλαίων στις ιδιωτικές αγορές, σύμφωνα με τον Ρενέ Λουμπιάνσκι, διευθύνοντα εταίρο του τομέα υποδομών της εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, η Brookfield εξασφάλισε κεφαλαιακές δεσμεύσεις ύψους περίπου 50 δισ. δολαρίων για τις επενδυτικές στρατηγικές της στον συγκεκριμένο κλάδο. Νωρίτερα τον Νοέμβριο, ανακοίνωσε ότι το νεότερο fund της εμβληματικής επενδυτικής στρατηγικής της στις υποδομές είχε προσελκύσει δεσμεύσεις 26 δισ. δολαρίων, εκ των οποίων τα 13 δισ. συγκεντρώθηκαν μετά την ολοκλήρωση του τρίτου τριμήνου.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το επενδυτικό κεφάλαιο αναμένεται να ξεπεράσει τα 28 δισ. δολάρια, διεκδικώντας τον τίτλο του μεγαλύτερου fund υποδομών κλειστού τύπου που έχει δημιουργηθεί ποτέ.

Ισχυρή ζήτηση παρά τις καθυστερήσεις στις αποεπενδύσεις

Η εντυπωσιακή επιτάχυνση της συγκέντρωσης κεφαλαίων σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να ρευστοποιήσουν τις υφιστάμενες συμμετοχές τους σε περιουσιακά στοιχεία υποδομών.

Σύμφωνα με την Boston Consulting Group, η μέση διάρκεια διακράτησης των εταιρειών χαρτοφυλακίου των 50 μεγαλύτερων διαχειριστών επενδύσεων στον κλάδο διαμορφώθηκε στα 7,6 έτη το 2025, έναντι 6,1 ετών το 2021. Ωστόσο, η δραστηριότητα αποεπενδύσεων παρουσίασε βελτίωση συγκριτικά με τις δύο προηγούμενες χρονιές.

Οι προοπτικές για περαιτέρω ενίσχυση των τοποθετήσεων από θεσμικούς επενδυτές παραμένουν ευνοϊκές.

Η ετήσια έρευνα «Global Alternatives Survey» της Goldman Sachs για το 2026, η οποία πραγματοποιήθηκε μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου με τη συμμετοχή περίπου 225 θεσμικών επενδυτών, αποτυπώνει την αυξανόμενη ελκυστικότητα του κλάδου.

Στην έρευνα συμμετείχαν συνταξιοδοτικά ταμεία, κρατικά επενδυτικά κεφάλαια, ασφαλιστικές εταιρείες, family offices και άλλοι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων.

Το 43% των συμμετεχόντων εμφανίζεται περισσότερο αισιόδοξο για τις επενδύσεις σε υποδομές συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, ενώ μόλις το 7% διατυπώνει πιο επιφυλακτική εκτίμηση.

Επιπλέον, το 49% των επενδυτών που έχουν καθορίσει συγκεκριμένους στόχους κατανομής κεφαλαίων στις υποδομές δηλώνει ότι οι υφιστάμενες τοποθετήσεις του υπολείπονται των επιθυμητών επιπέδων. Αντίθετα, μόλις το 5% θεωρεί ότι έχει υπερβολική έκθεση στον συγκεκριμένο τομέα, σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύθηκε στις 21 Οκτωβρίου.

Ασπίδα απέναντι στον πληθωρισμό και τη γεωπολιτική αβεβαιότητα

Οι γεωπολιτικές αναταράξεις και οι επιπτώσεις τους στον πληθωρισμό, στα επιτόκια και στις αναπτυξιακές προοπτικές εξακολουθούν να επηρεάζουν τις αποτιμήσεις των περιουσιακών στοιχείων, περιορίζοντας παράλληλα τη δυνατότητα επιστροφής κεφαλαίων στους επενδυτές.

Την ίδια στιγμή, όμως, οι τεράστιες χρηματοδοτικές ανάγκες για την ανάπτυξη των υποδομών που στηρίζουν την τεχνητή νοημοσύνη δημιουργούν πρωτοφανή ζήτηση για ιδιωτικά κεφάλαια, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον σημαντικών προκλήσεων αλλά και επενδυτικών ευκαιριών.

Εφόσον οι πληθωριστικές πιέσεις αποδειχθούν περισσότερο επίμονες, οι τοποθετήσεις σε υποδομές θα μπορούσαν να λειτουργήσουν και ως μηχανισμός προστασίας των επενδυτικών χαρτοφυλακίων.

Μια ενδεχόμενη νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό, προκαλώντας ταυτόχρονες απώλειες στις αγορές μετοχών και ομολόγων. Μια τέτοια εξέλιξη ενισχύει την επιχειρηματολογία υπέρ των εναλλακτικών επενδύσεων, οι οποίες μπορούν να περιορίσουν την έκθεση των χαρτοφυλακίων σε πληθωριστικούς κλυδωνισμούς.

Σε ένα οικονομικό περιβάλλον που στηρίζεται στην αύξηση των δαπανών, η ανάγκη προστασίας τόσο από τον κίνδυνο ύφεσης όσο και από την άνοδο του πληθωρισμού καθιστά, σύμφωνα με οικονομολόγους, ολοένα και πιο σημαντική τη μακροπρόθεσμη ενίσχυση της έκθεσης των χαρτοφυλακίων σε εναλλακτικές επενδύσεις.