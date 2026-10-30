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Σε άλλο πρόσωπο πέρασαν τα δικαιώματα της Δήμητρας Ραξέβσκυ σε επαγγελματικό ακίνητο στο Περιστέρι, που βγήκαν νωρίτερα σήμερα σε πλειστηριασμό με επισπεύδουσα την Cepal.

Ειδικότερα, πρόκειται για ακίνητο που ανήκε κατά 50% εξ αδιαιρέτου στην Δ. Ραξέβσκυ και κατά 50% στον Α. Ψ. και περιλαμβάνει την οριζόντια ιδιοκτησία-αποθήκη του πρώτου ορόφου επιφάνειας 473 τ.μ., και την οριζόντια ιδιοκτησία-αποθήκη του πρώτου ορόφου επιφάνειας 1003,60 τ.μ.

Τα παραπάνω είναι τμήματα οικοδομής κτισμένης σε οικόπεδο 2620,67 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση «Κολοκυνθού», μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλης του Δήμου Περιστερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής και στην οδό Γ. Σουρή 20. Περιγράφονται ως επαγγελματικοί χώροι, με βαθμό συντήρησης που κρίνεται μέτριος.

Κατόπιν ανακοπής των οφειλετών που έγινε εν μέρει δεκτή από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών τον Ιούνιο του 2026, η συνολική τιμή εκκίνησης είχε αυξηθεί σε 740.000 ευρώ. Κατά τον πλειστηριασμό που έγινε στις 30 Σεπτεμβρίου είχε υποχωρήσει κατά 20% στις 592.000 ευρώ, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Για σήμερα η τιμή πρώτης προσφοράς έχει μειωθεί περαιτέρω (κατά 35%) σε 162.500 ευρώ και 78.000 ευρώ για τα δικαιώματα (50% εξ αδιαιρέτου) εκάστου των δύο συνιδιοκτητών και συνολικά σε 481.000 ευρώ.

Τελικά άλλαξαν χέρια με 1 ευρώ παραπάνω για κάθε ιδιοκτησία και συνολικά με 481.004 ευρώ.

Η πορεία και τα άλλα σφυριά

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο του 2023 βγήκε στο σφυρί και άλλαξε χέρια ακίνητό της Δ. Ραξέβσκυ στο Καστρί. Πρόκειται για διαμέρισμα-μεζονέτα του πρώτου και δευτέρου ορόφου επιφάνειας 257 τ.μ. με υπόγεια αποθήκη και δύο υπόγειες θέσεις στάθμευσης, καθώς και για διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου επιφάνειας 132 τ.μ. με υπόγεια αποθήκη και υπόγεια θέση στάθμευσης αυτοκινήτου.

Η Δήμητρα Ραξέβσκυ, που ανήκει στην ομώνυμη γνωστή οικογένεια η οποία δραστηριοποιήθηκε στο χώρο της μόδας, σπούδασε οικονομικά στο Λονδίνο και επιστρέφοντας στην Ελλάδα το 1979 άνοιξε το πρώτο της κατάστημα στην Κηφισιά, με την επωνυμία Miss Raxevsky.

Το 1982 μαζί με την αδελφή της Έλενα άνοιξαν τα δύο επόμενα καταστήματα στο Κολωνάκι και την Πατησίων. Η συμπόρευσή τους κράτησε μέχρι το 1989, αλλά στη συνέχεια η Δήμητρα αποφάσισε να ακολουθήσει το δικό της δρόμο. Έτσι, μαζί με τον Αβεντίς Μπαλιάν δημιούργησαν τη Mini Raxevsky, μια εταιρεία που καθιερώθηκε ανάμεσα στις πιο πετυχημένες φίρμες παιδικής μόδας στην Ελλάδα, με παρουσία και εκτός συνόρων.

Μετά από μια αρκετά επιτυχημένη πορεία κατά την οποία η αλυσίδα απέκτησε 20 καταστήματα σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και στην Κύπρο, ήρθε αντιμέτωπη με τις συνέπειες των διαδοχικών κρίσεων, με αποτέλεσμα να κατεβάσει ρολά και να κηρυχθεί σε πτώχευση στα τέλη του 2022.

Έκτοτε ξεκίνησε η εμπλοκή της Δήμτρας Ραξέβσκυ με την περιπέτεια των πλειστηριασμών.

Η Rico Chemicals

Σε νέο ιδιοκτήτη πέρασε, όμως, και το βιομηχανικό ακίνητο της εταιρείας Rico Chemicals AEBE, που βγήκε σήμερα στο σφυρί, επίσης με επισπεύδουσα την Cepal. Η αρχική τιμή εκκίνησης είχε οριστεί σε 1.215.000 ευρώ, αλλά κατόπιν ανακοπής που έγινε εν μέρει δεκτή αυξήθηκε στα 1.900.000 ευρώ. Ωστόσο, οι πλειστηριασμοί που ακολούθησαν ήταν άγονοι.

Έτσι, για σήμερα η τιμή πρώτης προσφοράς είχε μειωθεί κατά 35% (στο 65% της αρχικής τιμής) στα 1.235.000 ευρώ, ενώ υπήρξε κατακύρωση με 5.000 ευρώ παραπάνω, στα 1.240.000 ευρώ.

Πρόκειται αγροτεμάχιο 12.036 τ.μ. στη θέση «Βρύσες ή Μελίσσια», της Κτηματικής Περιφέρειας της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέος, της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδος, του Δήμου Χαλκιδέων. Επί της έκτασης έχει ανεγερθεί βιομηχανικό συγκρότημα κατασκευής του 2005, που αποτελείται από υπόγειο επιφάνειας 58,60 τ.μ., ισόγειο 3.345 τ.μ. και πατάρι 589,22 τ.μ. Ο φέρων οργανισμός του κτηρίου είναι κατασκευασμένος από οπλισμένο σκυρόδεμα που βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση. Ο περιβάλλων χώρος του ακινήτου είναι διαμορφωμένος και ασφαλτοστρωμένος, ενώ περιμετρικά του ολόκληρο είναι περιφραγμένο με χαμηλό μαντρότοιχο με κάγκελα.

Η Rico Chemicals AEBE ιδρύθηκε το 1993 και έκτοτε δραστηριοποιείται στην παραγωγή απορρυπαντικών για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Από το 2007 η παραγωγή των προϊόντων γίνεται στην σύγχρονη ιδιόκτητη μονάδα στο Βαθύ Αυλίδας.

Όπως αναφέρεται σχετικά, η μονάδα παράγωγης στεγάζει ένα σύγχρονο κτήριο αντισεισμικού τύπου 5.000 τ.μ. χωρισμένο σε 2.000 τ.μ. παραγωγικό χώρο με μίξερ υγρών χωρητικότητας 50.000 lit. που τροφοδοτούν 2 γραμμές αυτόματης εμφιάλωσης και μια ξεχωριστή μονάδα σκόνης με οριζόντιο πύργο ξήρανσης –large fluid bed & sughi flexomix – δυναμικότητας από 4-10 τόνους έτοιμου προϊόντος ανά ώρα που τροφοδοτούν 2 γραμμές πλήρωσης κουτιών. Επίσης, 3000 τ.μ. θερμαινόμενο αποθηκευτικό χώρο με τρεις ηλεκτρικές ράμπες ταυτόχρονης φόρτωσης και 2.500 παλετοθέσεις σε ράφια.