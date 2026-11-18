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Σε νέο ιδιοκτήτη πέρασε το κρουαζιερόπλοιο Gemini το οποίο βγήκε νωρίτερα σήμερα σε πλειστηριασμό.

Ήταν η πρώτη φορά που ένα τέτοιο σκάφος ανέβηκε στην εγχώρια ηλεκτρονική πλατφόρμα. Η τιμή πρώτης προσφοράς ήταν στα 3.805.462,75 ευρώ και μετά από διαδικασία δύο ωρών κατακυρώθηκε στα 3.806.562,75 ευρώ, δηλαδή με 1.100 ευρώ παραπάνω.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του newmoney, ενδιαφέρον για την απόκτησή του είχαν εκδηλώσει πάνω από τέσσερις εταιρείες.

Υπενθυμίζεται ότι ο αρχικός πλειστηριασμός είχε προγραμματιστεί για τις 21 Οκτωβρίου. Ωστόσο κατόπιν ανακοπής που άσκησε η τουρκική τράπεζα DenizBank υπήρξε αναστολή, ενώ ορίστηκε για σήμερα.

To «Gemini» συμφερόντων της τουρκικής εταιρείας Miray Cruises ήταν γνωστό στη χώρα μας καθώς έκανε τριήμερες και τετραήμερες κρουαζιέρες πιάνοντας σε δημοφιλή ελληνικά νησιά (Μύκονος, Σαντορίνη, Πάτμος, Ρόδος κ.α.) σε συνδυασμό με τα τουρκικά παράλια (Τσεσμέ, Κουσάντασι).

Τους τελευταίους μήνες εισήλθε σε μια πρωτοφανή περιπέτεια λόγω των οικονομικών κλυδωνισμών της ιδιοκτήτριας εταιρείας, με αποτέλεσμα, αντί να ξεκινήσει τις κρουαζιέρες του για τη φετινή σεζόν, στα τέλη Μαΐου, να κατασχεθεί από την τουρκική τράπεζα DenizBank ενώ βρισκόταν στην Ελλάδα.

Χωρίς σημαία

Εκτός από την κατάσχεση, έμεινε ουσιαστικά «ορφανό». Δηλαδή άνευ σημαίας, αποχαρακτηρισμένο από τους νηογνώμονες, χωρίς αριθμό νηολογίου, λιμάνι νηολόγησης και διεθνές διακριτικό σήμα.

Ειδικότερα, την άνοιξη που μας πέρασε, άλλαξε τη σημαία του από τις Μπαχάμες (Νασάου) σε σημαία Καμερούν. Ωστόσο, το Καμερούν είχε ήδη αναστείλει επίσημα το διεθνές νηολόγιό του από τον περασμένο Φεβρουάριο. Ως εκ τούτου, ο IMO χαρακτήρισε επίσημα τη σημαία του Καμερούν στο «Gemini» «ψευδή» (false flag).

Την ίδια περίοδο, ο γαλλικός νηογνώμονας Bureau Veritas (B.V.) αφαίρεσε τη ναυτιλιακή κλάση του. Παράλληλα, σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση Ναυτών (ΠΕΝΕΝ), από τις 20 Μαΐου το σκάφος έχει χαρακτηριστεί από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO) «εγκαταλελειμμένο». Έτσι, είναι ένα κρουαζιερόπλοιο -προφανώς το μοναδικό- που λόγω αυτής της κατάστασης ανήκει στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο».

Από την Κάρυστο στην Ελευσίνα

Στις αρχές Μαΐου το πλοίο των 165 μέτρων εισήλθε στον κόλπο της Καρύστου, όπου παρέμεινε αγκυροβολημένο επί περίπου δύο μήνες και μάλιστα το περισσότερο διάστημα χωρίς κανένα φως τη νύχτα και χωρίς τους προβλεπόμενους φανούς αγκυροβολίας. Δηλαδή, ένα τεράστιο σκάφος-φάντασμα μέσα στο απόλυτο σκοτάδι εγκυμονώντας σοβαρούς κινδύνους για τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή. Στην τύχη τους αφέθηκαν και τα 25 μέλη του πληρώματος (μεταξύ αυτών και Έλληνες) που φέρεται να ήταν απλήρωτοι τους τελευταίους μήνες και με τις προμήθειες και τα καύσιμα εξαντλημένα. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, το πλοίο άρχισε να παίρνει κλίση προς την αριστερή πλευρά λόγω εισροής υδάτων, αποτελώντας μια βόμβα που έπρεπε γρήγορα να απενεργοποιηθεί.

Το δύσκολο έργο της αποκατάστασης της πλευστότητας και της στεγανότητάς του ανατέθηκε στις 2 Ιουλίου από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας στην εταιρεία Sea & Land Services, με το όλο εγχείρημα να εκτελείται υπό την εποπτεία του εξαιρετικά έμπειρου ναυπηγού-μηχανολόγου μηχανικού Γεράσιμου Κουρούκλη (Naval Mechanical Electrical Technical Bureau – NAVMEL).

Μετά τη διάσωσή του το «Gemini» μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Ελευσίνας προκειμένου να βγει στο σφυρί.

Η κατάσχεση του σκάφους «ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία Miray Cruises Ltd η οποία εδρεύει στις Νήσους Μάρσαλ έγινε για χρέος ύψους 22.772,58 ευρώ (26.361,54 δολαρίων), προς την εταιρεία Anira Shipping Services που είναι και η επισπεύδουσα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην έκθεση πλειστηριασμού, πρόκειται για πλοίο επιβατηγό-κρουαζιερόπλοιο, κατασκευασμένο από χάλυβα, χωρίς σημαία (πρώην σημαίας Μπαχαμών). Είναι κατασκευασμένο στην Ισπανία το 1992. Έχει ολικό μήκος (LOA) 163,81 μέτρα, μέγιστο πλάτος 22,50 μέτρα, ύψος 7,20 μέτρα, βύθισμα 5,50 μέτρα, ολική χωρητικότητα 19.093 κόρους και καθαρή χωρητικότητα 8.468 κόρους. Διαθέτει δύο κύριες μηχανές κατασκευασμένες στη Φινλανδία από την εταιρεία Wartsila, συνολικής ιπποδύναμης 6.480 κιλοβάτ (2×3.240 κιλοβάτ).

Όπως τονίζεται στην έκθεση εκτίμησης της 27ης Αυγούστου του κ. Κουρούκλη, έχει μεταφορική ικανότητα 1.074 επιβατών και πλήρωμα 340 ατόμων, διαθέτει 277 εξωτερικές καμπίνες και 123 εσωτερικές, καθώς και αρκετούς χώρους διασκέδασης, ξεκούρασης και αγορών.

Όσον αφορά τα βάρη, αναφέρεται ότι «το κρουαζιερόπλοιο “Gemini”, άνευ σημαίας, το οποίο βρίσκεται παραβεβλημένο στην περιοχή αρμοδιότητας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας, τελεί υπό απαγόρευση απόπλου και μεταβολής της νομικής και πραγματικής του κατάστασης, κατόπιν ενεργού διατακτικού δέσμευσης, σύμφωνα με την από 6-5-2026 προσωρινή διαταγή του προέδρου Πρωτοδικείου Πειραιά υπέρ της DenizBank A.S.».

Η ιστορία και η κατάστασή του

To Gemini ναυπηγήθηκε το 1992 στην Ισπανία από την εταιρεία Union Naval de Levante και αρχικά ονομαζόταν «Crown Jewel» για λογαριασμό της Crown Cruise Line με σκοπό την πραγματοποίηση δρομολογίων στην Καραϊβική και τη Βόρεια Αμερική. Στη συνέχεια, από το 1995 έως το 2008 μετονομάστηκε σε «SuperStar Gemini» και δραστηριοποιήθηκε υπό τη διαχείριση της Star Cruises στη Νοτιοανατολική Ασία. Μετά έγινε «Celestyal Nefeli» και έκανε κρουαζιέρες στα ελληνικά νησιά για λογαριασμό της Celestyal Cruises. Τέλος, το 2020 πέρασε με πολυετή ναύλωση στην τουρκική Miray International (Miray Cruises).

Αποτελώντας το καλύτερο πλοίο της, η εταιρεία το διαφήμιζε προβάλλοντας τις ανέσεις και τις πολυτελείς υποδομές του. Ήταν μάλιστα και αυτό που είχε επιλεγεί αρχικά για τη περιβόητη τριετή κρουαζιέρα «Life at Sea», την οποία η Miray Cruises λάνσαρε από το 2023 ως τη μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ, με 382 επισκέψεις σε λιμάνια σε όλο τον κόσμο. Αυτή η κρουαζιέρα, ωστόσο, δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, καθώς μετά από διαδοχικές αναβολές και αλλαγές του λιμανιού αφετηρίας, αλλά και του πλοίου, δεν ξεκίνησε ποτέ…

Έτσι, το «Gemini» ολοκλήρωσε τις κανονικές κρουαζιέρες για το 2025, ενώ στη συνέχεια η εταιρεία, σύμφωνα με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της, ακύρωσε «για τεχνικούς λόγους» όσες είχαν προγραμματιστεί για το 2026.

Η επιχείρηση μετακίνησής του από την Κάρυστο στο λιμάνι της Ελευσίνας αποδείχθηκε εξαιρετικά περίπλοκη, καθώς, εκτός από την κατάσχεση, προέκυψαν και ζητήματα ασφαλιστικής κάλυψης και σημαίας που περιέπλεξαν περαιτέρω την υπόθεση.

Την προβληματική κατάσταση του πλοίου πιστοποιεί η αναλυτική τεχνική έκθεση του κ. Κουρούκλη. Όπως προαναφέρθηκε, το σκάφος παρουσίαζε εγκάρσια κλίση προς την αριστερή πλευρά και κατά την έκθεση «υπήρχε βεβαιωμένη διαρροή νερού εντός του πλοίου από την αριστερή πρυμναία εισαγωγή και πιθανές διαρροές από τους άξονες των πηδαλίων και την αριστερή πρωραία εισαγωγή».

Καταδυτικό συνεργείο στεγανοποίησε την αριστερή πρυμναία εισαγωγή και η διαρροή σταμάτησε. Παράλληλα, γινόταν απάντληση των υδάτων και των ελαιωδών καταλοίπων που υπήρχαν στις σεντίνες, τα οποία παραδίδονταν σε βυτιοφόρα οχήματα. Μετά τη στεγανοποίηση και την απάντληση των υδάτων και ελαιωδών καταλοίπων, το πλοίο επανήλθε στην οριζόντια θέση.

Όσον αφορά τη γενικότερη κατάσταση του, στην έκθεση τονίζεται ότι δεν είναι καλή, καθώς ο χρόνος εγκατάλειψής του από κάθε συντήρηση είναι σημαντικά μεγάλος. Ειδικότερα, καταγράφεται, μεταξύ άλλων, ότι πολλά από τα δίκτυα σωληνώσεων είναι σε κακή κατάσταση και οι βάνες δεν κλείνουν στεγανά, ενώ παρατηρείται διάβρωση σε πολλά σημεία. «Η πολύ κακή κατάσταση των σωληνώσεων και της μεγάλης ομοιόμορφης φθοράς των ελασμάτων καθιστά την επισκευή του πλοίου δαπανηρή και με πολύ περιορισμένο ορίζοντα εκμετάλλευσης του». Προστίθεται, ωστόσο, ότι υπάρχει σημαντικός αριθμός ανταλλακτικών. Επίσης, κάτω από ειδικές συνθήκες, είναι δυνατόν το πλοίο να επισκευαστεί και να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς, όπως μόνιμα αγκυροβολημένο κ.λπ.

Επομένως, σύμφωνα με την έκθεση, το πλοίο έχει πολύ σοβαρές ζημιές και βλάβες, οι οποίες σε πρώτη εκτίμηση καθιστούν τη γενική επισκευή του υπερβολικά δαπανηρή και χρονοβόρα. Εκτός των απαιτούμενων επισκευών, υπάρχουν και τα προβλήματα της σημαίας, καθώς και της άρσης των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας από τον επιβλέποντα νηογνώμονα Bureau Veritas.

Σε συνδυασμό με την ηλικία του (34 έτη) και το μεγάλο χρονικό διάστημα για την απόσβεση του κόστους επισκευής του, η αξία του δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υπερβαίνει την αξία του ως σκραπ, η οποία προσαυξάνεται λόγω της ιδιαιτερότητας του εξοπλισμού του.

Από την παράθεση των τιμών αγοράς πλοίων για διάλυση προκύπτει ότι την πιο συμφέρουσα τιμή προσφέρει η αγορά του Πακιστάν, που είναι 89% μεγαλύτερη έναντι της Τουρκίας, παρά τα επιβαρυμένα έξοδα μεταφοράς.

Έτσι, η αγοραστική αξία του, αφαιρουμένων των εξόδων καθαρισμού, επισκευών, ρυμούλκησης κ.ά., για να γίνει σκραπ στο Πακιστάν είναι 3.805.462,75 ευρώ.

Η δικαστική απόφαση

Η τουρκική τράπεζα DenizBank άσκησε ανακοπή στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά ζητώντας την αύξηση της τιμής πρώτης προσφοράς στα 14 εκατ. ευρώ, τη διόρθωση της κατασχετήριας έκθεσης για τον αριθμό των μηχανών και την συμπερίληψη σε αυτήν και της δικής της υποθήκης.

Επίσης ασκήθηκαν πρόσθετες παρεμβάσεις της ασφαλιστικής εταιρείας Hydor A.S., της εταιρείας Sea Land Services καθώς και 31 ναυτικών μελών του πληρώματος.

Η τουρκική τράπεζα επικαλέστηκε ότι η εγγεγραμμένη υποθήκη σε βάρος της πλοιοκτήτριας εξασφαλίζει απαιτήσεις από τη μεταξύ τους χρηματοδοτική σχέση μέχρι ποσού κεφαλαίου 50 εκατ. ευρώ, πλέον τόκων, εξόδων και λοιπών επιβαρύνσεων.

Το δικαστήριο έκανε εν μέρει δεκτή την ανακοπή ως προς τον αριθμό των μηχανών (ότι διαθέτει τέσσερις κύριες μηχανές Wärtsilä), ενώ απέρριψε το αίτημα αύξησης της τιμής εκκίνησης, διατηρώντας την στα 3.805.462,75 ευρώ.

Έτσι, σήμερα πέρασε σε νέο ιδιοκτήτη με 1.100 ευρώ παραπάνω.

Η Spider-Πέτσιος

Αντίθετα, στα αζήτητα παράμεινε, για μια ακόμη φορά, το βιομηχανικό συγκρότημα της Μεταλλοβιομηχανία Πέτσιος και Υιοί (Spider) στα Ιωάννινα που βγήκε με μειωμένη τιμή εκκίνησης στα 4.209.695,46 ευρώ.

Πρόκειται για εγάλο ακίνητο στη ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, μεταξύ των οικισμών Ζωοδόχου, Γαρδικίου και Ροδοτοπίου, το οποίο απέχει περίπου 10 χλμ. από το κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων και 1 χλμ. από την Ε.Ο. Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας. Το βιομηχανικό συγκρότημα, που αναπτύσσεται σε οικόπεδο 102.556 τ.μ. και περιλαμβάνει 14 κτίρια, συνολικής επιφάνειας 16.000 τ.μ. Στον πλειστηριασμό περιλαμβάνονται μηχανήματα και εξοπλισμός, τα οποία αποτελούν μαζί με το ακίνητο ενιαίο οικονομικό σύνολο.