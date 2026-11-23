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Πλήθος πλειστηριασμών έχουν προγραμματιστεί και για αυτή την εβδομάδα. Συγκεκριμένα, με εξαίρεση όσων έχουν ήδη οδηγηθεί σε αναστολή, αναμένεται να διενεργηθούν περί τους 1210. Αριθμός που ενδέχεται να μειωθεί στην πορεία καθώς μέχρι την τελευταία στιγμή για κάθε πλειστηριασμό υπάρχει η πιθανότητα να ανασταλεί στο βαθμό που έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.

Ανάμεσα σε όσους εμφανίζονται ότι θα διενεργηθούν ξεχωρίζει η περίπτωση του ακινήτου Ισραηλινού μεγαλοεπενδυτή στο Κολωνάκι, ένα οικόπεδο της υπό εκκαθάριση εταιρείας Πρες Ελλάς στην Ανθούσα καθώς και άλλα δύο μικρά οικόπεδα στο κέντρο της Αθήνας που ανήκουν στον επιχειρηματία Γιώργο Μπατατούδη.

Το διαμέρισμα στο Κολωνάκι

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εμφανίζει η περίπτωση του Ισραηλινού μεγαλοεπενδυτή M.W. ο οποίος βρίσκεται τους τελευταίους μήνες αντιμέτωπος με την απειλή του πλειστηριασμού για ένα πολυτελές διαμέρισμα στο Κολωνάκι, που έχει ανεμπόδιστη θέα στην Ακρόπολη.

Ο M.W. φέρεται μέσω του ομίλου του να έχει επενδύσεις σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και ακίνητα σε όλο τον κόσμο, ενώ συμμετείχε και στο εγχείρημα της έλευσης και ανάπτυξης ξενοδοχειακής αλυσίδας, ισραηλινών συμφερόντων, στην Ελλάδα. Η συγκεκριμένη αλυσίδα, όμως, έχει αλλάξει πλέον χέρια καθώς λόγω οικονομικών προβλημάτων πουλήθηκε σε άλλον πολύ ισχυρό ισραηλινό όμιλο.

Το αρχικό σφυρί σε βάρος του είχε προγραμματιστεί για τις 9 Ιανουαρίου 2026 αλλά ανεστάλη λόγω ενεργειών της επισπεύδουσας. Στις 16 Οκτωβρίου τελικά χτύπησε με τιμή πρώτης προσφοράς στα 2,4 εκατ. ευρώ, αλλά η διαδικασία ματαιώθηκε ελλείψει πλειοδοτών.

Έτσι, για αυτή την εβδομάδα και συγκεκριμένα για την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου έχει οριστεί ο επαναληπτικός πλειστηριασμός με την ίδια τιμή εκκίνησης, στα 2,4 εκατ. ευρώ.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν πρόκειται για διαφορά και χρέος προς τράπεζα ή servicer, αλλά για ιδιωτική και μάλιστα… ενδοισραηλινή.

Η κατοικία περιγράφεται ως αυτοτελής και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία του 9ου ορόφου σε εσοχή από την οδό Γ. Σταθά 20 και 6ου ορόφου σε εσοχή από την οδό Δημάκη 8, «μετά του ανήκοντος σε αυτό ως παράρτημα -δώμα- του 10ου ορόφου» μιας πολυκατοικίας κτισμένης στη θέση «Σχιστή Πέτρα», στο Κολωνάκι.

Το διαμέρισμα αποτελείται από είσοδο, σάλα, τραπεζαρία, τρία υπνοδωμάτια, κουζίνα, λουτρό, β’ λουτρό, W.C., και δωμάτιο υπηρεσίας, ενώ έχει επιφάνεια 208,30 τ.μ. Το δώμα, επιφάνειας 52,19 τ.μ. αποτελείται από ένα δωμάτιο και λουτρό.

Το ακίνητο αγοράστηκε από τον Ισραηλινό επενδυτή τον Ιούλιο του 2019. Η τιμή πρώτης προσφοράς για τον αρχικό πλειστηριασμό που είχε προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο ήταν στα 1.431.000 ευρώ, αλλά υπήρξε αναστολή λόγω προσφυγής και στη συνέχεια δικαστική απόφαση που αύξησε την τιμή.

Επί του ακινήτου είχαν εγγραφεί αρκετά βάρη και ειδικότερα, προσημείωση υποθήκης για 4 εκατ. ευρώ, τον Οκτώβριο του 2022, υπέρ της ισραηλινής εταιρείας Michlol Growth Limited, συντηρητική κατάσχεση για 430.000 ευρώ, δυνάμει απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών τον Φεβρουάριο του 2024, υπέρ της “V.A. Conland Τεχνική”, καθώς και η αναγκαστική κατάσχεση για 60.000 ευρώ που έγινε τον Ιούνιο του 2025.

Ο οφειλέτης πάντως στην αρχική κατασχετήρια έκθεση αναφερόταν ως κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Δημάκη (όπου βρίσκεται το συγκεκριμένο διαμέρισμα) και ως προσωρινά διαμένων στο ξενοδοχείο Brown Acropole επί της οδού Πειραιώς.

Επισπεύδοντες σε εκείνη τη φάση ήταν η εταιρεία “V.A. Conland Τεχνική”, η οποία εξειδικεύεται στον τομέα των πολυτελών κατασκευών και είχε αναλάβει αρκετά από τα ξενοδοχεία της Brown Hotels, όπως το Brown Acropole, το Brown Lighthouse Athens, το Isla Brown Corinthian Resort, το Villa Brown Ermou κ.α., καθώς και ο Πολιτικός Μηχανικός Α.Β.

Η «διαδοχή» και η ανατροπή στην τιμή

Πριν τον αρχικό πλειστηριασμό, όμως, μεσολάβησε στις 17 Δεκεμβρίου 2025 «σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων» από τους αρχικούς επισπεύδοντες (την «V.A. Conland Τεχνική» και τον Α.Β.) προς την ισραηλινή εταιρεία «Michlol Growth Limited» προς την οποία έχει κι άλλα χρέη ο εν λόγω επιχειρηματίας. Πρόκειται για εταιρεία παροχής ιδιωτικών πιστώσεων και εναλλακτικών χρηματοδοτήσεων και είναι θυγατρική της εισηγμένης της Χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ, Michlol Finance Ltd.

Η νέα επισπεύδουσα, όμως, δεν επιθυμούσε την διεξαγωγή του πλειστηριασμού στις 9 Ιανουαρίου και για αυτό υπήρξε η αναστολή.

Στη συνέχεια άσκησε ανακοπή κατά του οφειλέτη που τότε εμφανιζόταν ως κάτοικος Λεμεσού Κύπρου, για να ανεβάσει την τιμή πρώτης προσφοράς, ενώ το νέο σφυρί προσδιορίστηκε για τις 16 Οκτωβρίου, οπότε και ματαιώθηκε ελλείψει πλειοδοτών.

Στις 23 Οκτωβρίου η επισπεύδουσα έκανε δήλωση συνέχισης του πλειστηριασμού σε βάρος του οφειλέτη που τώρα, με βάση την τελευταία έκθεση, εμφανίζεται και πάλι ως κάτοικος Αθηνών επί του συγκεκριμένου διαμερίσματος και ως προσωρινά διαμένων στο ξενοδοχείο Brown Acropole επί της οδού Πειραιώς.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, πάντως, με απόφαση του στις 28 Σεπτεμβρίου, έκανε δεκτή την ανακοπή, επισημαίνοντας στο σκεπτικό ότι «το επίδικο ακίνητο βρίσκεται στο Κολωνάκι, το οποίο αποτελεί μία από τις πλέον προνομιακές και υψηλού κύρους οικιστικές περιοχές του κέντρου της Αθήνας, σε σχετικά μικρή απόσταση από την οργανωμένη εμπορική αγορά της περιοχής, με εύκολη πρόσβαση σε καταστήματα, χώρους εστίασης και αναψυχής, καθώς και λοιπές υπηρεσίες, αλλά ταυτόχρονα σε ήσυχο σημείο, έμπροσθεν πάρκου, καταλαμβάνει τον 9ο και 10ο όροφο του κτηρίου, προσφέροντας ανεμπόδιστη θέα προς την Ακρόπολη και τον ευρύτερο αστικό ορίζοντα της Αθήνας έως και τη θάλασσα, είναι πολυτελώς ανακαινισμένο, με υψηλών προδιαγραφών κατασκευαστικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία αξιολογούνται ως ανώτερα από τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά της πλειονότητας των συγκριτικών ακινήτων και διατίθεται πλήρως επιπλωμένο».

Στη συνέχεια αφού επισήμανε την «ιδιαίτερα καλή κατάσταση στην οποία βρίσκεται το κτήριο εξωτερικά αλλά και την πολυτελή κατασκευή του ακινήτου εσωτερικά», αύξησε την τιμή πρώτης προσφοράς στα 2,4 εκατ. ευρώ. Με αυτή την τιμή θα γίνει ο πλειστηριασμός στις 27 Νοεμβρίου.

Το οικόπεδο της Πρες Ελλάς

Σε ένα ακόμη σφυρί οδηγείται την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου οικόπεδο της Πρες Ελλάς, εκτυπωτικής εταιρείας συμφερόντων του συγκροτήματος Κουρή.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για την εταιρεία έχει καταχωριστεί αυτεπάγγελτα στο ΓΕΜΗ στις 10/11/2026 η λύση της «επειδή την 07/04/2025 παρήλθε ο κατά το καταστατικό χρόνος της διάρκειάς της». Όπως αναφέρεται «τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση και (σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του ν.4548/2018) το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διοριστεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση».

Επισπεύδουσα είναι η doValue ενώ το ποσό κατάσχεσης ανέρχεται σε 100.000 ευρώ, το οποίο αποτελεί μέρος συνολικής οφειλής ύψους 3.901.854,47 ευρώ.

Το σφυρί αφορά σε γεωτεμάχιο συνολικής έκτασης 8.780 τ.μ., το οποίο προέρχεται από την συνένωση τριών όμορων οικοπέδων. Αυτό έχει πρόσοψη τόσο στη Λεωφόρο Ανθούσας όσο και στην οδό Ιάσωνος, ενώ εντός δεν υπάρχει κανένα κτίσμα. Βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης και εντός ζώνης της κτηματικής περιφέρειας του δήμου Παλλήνης Αττικής στην Δημοτική Ενότητα Ανθούσας, στη θέση «Μπουμπάνθι» ή «Μπουμπαχτη».

Μετά από άγονους πλειστηριασμούς, η τιμή πρώτης προσφοράς έχει μειωθεί στις 607.750 ευρώ.

Τα ακίνητα του «Μπάτμαν»

Ενώπιον νέων σφυριών βρίσκεται και ο Γιώργος Μπατατούδης, ο δραστήριος επιχειρηματίας του παρελθόντος που έγραψε τη δική του ιστορία σε διάφορα πεδία της αγοράς, γνωστός και ως «Μπάτμαν» λόγω της μαύρης δερμάτινης καμπαρτίνας που φορούσε συχνά.

Αυτή τη φορά στο στόχαστρο έχουν τεθεί τα δικαιώματά του σε δύο οικόπεδα στο κέντρο της Αθήνας.

Οι αρχικοί πλειστηριασμοί για τα συγκεκριμένα ακίνητα έγιναν στις 22 Απριλίου 2026, αλλά κατέληξαν άγονοι ελλείψει πλειοδοτών, ενώ οι επαναληπτικοί έχουν οριστεί για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου με τις ίδιες τιμές πρώτης προσφοράς.

Επισπεύδουσα είναι η ΑΑΔΕ (Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης-ΕΜΕΙΣ) και η εκτέλεση στρέφεται σε βάρος του Γιώργου Μπατατούδη, ο οποίος αναφέρεται ως κάτοικος Αθηνών επί της οδού Μπουμπουλίνας ή Αθηνών επί της οδού Σιμετέλου ή Αγίας Παρασκευής επί της οδού Κολοκοτρώνη ή Καλλιθέας επί της οδού Πραξιτέλους «για ατομικά χρέη και χρέη συνυπευθυνότητας ως Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας με την επωνυμία “Techland Ανώνυμος Εταιρεία Δορυφορικών Ψηφιακών Προγραμμάτων, Τηλεπικοινωνιών, Ενέργειας, Αξιοποίησης Ακινήτων» (πρώην Ιντερσάτ Α.Ε.).

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην έκθεση «ο διωκόμενος οφειλέτης του Δημοσίου Μπατατούδης Γεώργιος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές ατομικές αλλά και ως Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας με την επωνυμία «Techland S.A.» για τα χρονικά διαστήματα: 01.04.1998-02.06.1999, 15.12.1999- 01.02.2001, 18.01.2002-30.07.2004 και 19.01.2009-20.05.2009, στις Δ.Ο.Υ. ΙΑ’ Αθηνών, Δ.Ο.Υ. Πλοίων, Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών, Δ.Ο.Υ. ΙΓ’ Αθηνών, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και ήδη ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής, ύψους 9.464.791,89 ευρώ πλέον προσαυξήσεων και λοιπών εξόδων».

Όσον αφορά στα ακίνητα, πρόκειται για:

–Επτά όγδοα (7/8) εξ αδιαιρέτου ενός οικοπέδου έκτασης 241,50 τ.μ. «μετά των παραρτημάτων, παρακολουθημάτων και προσαυξημάτων του», που βρίσκεται στην Αθήνα, στην περιοχή Νεάπολη, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων, στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής και επί της οδού Ζαΐμη αρ. 25. Η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί σε 488.000 ευρώ.

–Επτά όγδοα (7/8) εξ αδιαιρέτου ενός οικοπέδου έκτασης 114,59 τ.μ. «μετά των παραρτημάτων, παρακολουθημάτων και προσαυξημάτων του», που βρίσκεται στην Αθήνα στην περιοχή Νεάπολη, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της Περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων, στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και επί της οδού Κουντουριώτου αρ. 3. Η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί σε 238.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην έκθεση «πρόκειται για κεντρική περιοχή του τουριστικού κέντρου των Αθηνών, πλησίον του Αρχαιολογικού Μουσείου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με αστικό χαρακτήρα, μεγάλη πυκνότητα δόμησης, χαμηλά επίπεδα πρασίνου, μεγάλη δυσχέρεια στην εύρεση θέσεως στάθμευσης. Οι υποδομές της περιοχής είναι πλήρεις, ενώ υπάρχει εύκολη πρόσβαση στην αγορά και τις υπηρεσίες της ευρύτερης περιοχής (τράπεζες, καταστήματα, δημόσιες υπηρεσίες κ.λπ.). Η περιοχή κρίνεται ως πλήρως ανεπτυγμένη, με λίγα αδόμητα ακόμη οικόπεδα. Ως εκ τούτου, δεν διαφαίνεται σε αυτήν ιδιαίτερη προοπτική αλλαγής ή ανάπτυξης».

Η περιπετειώδης πορεία

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γιώργος Μπατατούδης βρίσκεται αντιμέτωπος με το ηλεκτρονικό σφυρί. Εκτός από τα εν λόγω οικόπεδα, προ τριετίας είχαν βγει ιδιοκτησίες της ΕΡΓΑΣ ΑΤΕ σε ακίνητο που βρίσκεται επί της διασταύρωσης της Λεωφόρου Αθηνών και της οδού Μητροδώρου.

Η τεχνική εταιρεία ΕΡΓΑΣ ΑΤΕ, επί των ημερών του σημείωσε σημαντικές επιτυχίες, αλλά στη συνέχεια ακολούθησε την πορεία πτώσης και του ίδιου, με συνέπεια να αναστείλει τη λειτουργία της.

Πέραν αυτής ήταν πολλές οι εταιρείες που ταυτίστηκαν με την πολυσχιδή, αλλά και περιπετειώδη δράση του σε όλο σχεδόν το φάσμα του επιχειρείν, από τις κατασκευές και τα media μέχρι τον ΠΑΟΚ, όπως οι Laidlaw, Νηματεμπορική, Οίνων και Οινοπνευμάτων και μετέπειτα Οινέργα και πιο μετά Intesrat, Ξενία Ραδιοφωνική A.E., Exafo A.E. Άθλος κ.α.

Το πέρασμά του από τον ΠΑΟΚ μάλιστα θα μείνει αξέχαστο και ιδιαίτερα κάποιες στιγμές, όπως όταν το 1999 ανακοίνωσε το σχέδιο για την απορρόφηση της ΠΑΕ από την Intersat και την είσοδό της στο Nasdaq…

Παρά τις λανθασμένες κινήσεις του, υπήρξε ιδιαίτερα ευρηματικός. Πιστώνεται, άλλωστε, μεταξύ άλλων και την αρχική ιδέα για τη δημιουργία της Αττικής Οδού, -εξ ου και η ΕΡΓΑΣ ήταν μία εκ των 14 αναδόχων εταιρειών του εμβληματικού έργου-, αλλά και εκείνη της εξαγοράς του κτήματος Καμπά στην Κάντζα από την «Μεσογαία» (Άκτωρ-Ελληνική Τεχνοδομική-Μέτων-ΕΡΓΑΣ-Αττικάτ). Ωστόσο, το 1998 ο Μπατατούδης πούλησε τις συμμετοχές του, ακολουθώντας διαφορετική πορεία.

Ακόμη, άφησε τη «σφραγίδα» του και στα τηλεοπτικά πράγματα, όταν το 1999 εξαγόρασε τον Seven-X και με την Intersat εξασφάλισε το 2001 άδεια ψηφιακής τηλεόρασης.

Η Intersat, όμως ήταν και αυτή που τον οδήγησε στην πτώση και στην καταδίκη του, το 2009. Ωστόσο είχε προλάβει να διαφύγει στη Λιβύη, όπου διατηρούσε σχέσεις με το καθεστώς Καντάφι. Τον Ιούνιο του 2010, συνελήφθη μετά από διεθνές ένταλμα. Ακολούθησε η δίκη και η αθώωσή του στο Εφετείο, οπότε αφέθηκε ελεύθερος και χωρίς καμία κατηγορία σε βάρος του.

Μετά χάθηκαν τα ίχνη του, με τις φήμες να τον εντοπίζουν είτε στην Αίγυπτο, είτε σε άλλες χώρες της περιοχής. Η επιστροφή του έγινε στα τέλη του 2013 με επίκεντρο τη Ρουμανία. Τότε φερόταν να βρίσκεται πίσω από τον τεχνικό όμιλο Ergon Capital Inc με έδρα την Κύπρο, ελληνικό παράρτημα, επί της Λ. Κηφισίας και θυγατρική τη Laborg Construction Industries SRL.

Ακόμη, ο Γιώργος Μπατατούδης τον Φεβρουάριο του 2023 συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί επιταγών, της φορολογικής νομοθεσίας και για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, αλλά αφέθηκε ελεύθερος.