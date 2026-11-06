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Μια νέα μάχη για τον έλεγχο των δορυφορικών επικοινωνιών βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών, με επίκεντρο το Starlink του Έλον Μασκ. Οι Βρυξέλλες επιδιώκουν να περιορίσουν την εξάρτηση των ευρωπαϊκών κρατών από το αμερικανικό δορυφορικό δίκτυο, αναπτύσσοντας εναλλακτικές τεχνολογίες και διαμορφώνοντας κανόνες που θα μπορούσαν να δυσκολέψουν την περαιτέρω επέκτασή του.

Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναπτύσσεται σε πέντε διαφορετικά μέτωπα, από τη δημιουργία ισχυρών ευρωπαϊκών ανταγωνιστών μέχρι τη διαχείριση των δορυφορικών συχνοτήτων και την επιβολή νέων υποχρεώσεων στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο διάστημα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η αυξανόμενη ισχύς της SpaceX, καθώς ο Μασκ επιδιώκει να μετατρέψει το Starlink από κορυφαίο πάροχο δορυφορικού διαδικτύου σε έναν μεγάλο παίκτη και στην αγορά κινητής τηλεφωνίας.

Η επιρροή του αμερικανικού δικτύου έχει αποκτήσει ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι πρόσφατοι περιορισμοί στην ταχύτητα της στρατιωτικής υπηρεσίας του Starlink, που επηρέασαν τις επιχειρησιακές δυνατότητες των ουκρανικών δυνάμεων, επανέφεραν το ζήτημα των κινδύνων που συνεπάγεται η εξάρτηση κρίσιμων αμυντικών επικοινωνιών από μία ιδιωτική εταιρεία.

Η ανησυχία δεν περιορίζεται στο Κίεβο. Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και επιχειρήσεις εξετάζουν πλέον πώς μπορούν να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη αυτονομία απέναντι στην τεχνολογία του Μασκ.

«Η εξάρτηση της Ουκρανίας από το Starlink αναδεικνύει την ευπάθεια των ευρωπαϊκών αμυντικών συστημάτων που βασίζονται σε αμερικανική τεχνολογία», υπογράμμισε η Φινλανδή ευρωβουλευτής Άουρα Σάλα (Aura Salla).

Όπως επισήμανε, πρόκειται για ακόμη μία προειδοποίηση ότι η Ευρώπη πρέπει να μειώσει το συντομότερο δυνατόν τις επικίνδυνες τεχνολογικές εξαρτήσεις της.

1. Ευρωπαϊκός διαστημικός κολοσσός απέναντι στη SpaceX

Το πρώτο μέτωπο αφορά τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού επιχειρηματικού σχήματος με τη δυνατότητα να ανταγωνιστεί τη SpaceX.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχει εκφράσει την υποστήριξή της στο σχέδιο ενοποίησης των διαστημικών δραστηριοτήτων των Airbus, Leonardo και Thales.

Η προτεινόμενη συμφωνία, γνωστή με την κωδική ονομασία Bromo, προβλέπει τη συγκέντρωση των δραστηριοτήτων των τριών ομίλων σε έναν ισχυρό ευρωπαϊκό φορέα στον τομέα των δορυφόρων και των διαστημικών υπηρεσιών.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα επιχειρηματικό μοντέλο που θα συνδυάζει την κατασκευή δορυφόρων, τις υποδομές εδάφους και την παροχή σχετικών υπηρεσιών, αξιοποιώντας μέρος της στρατηγικής που έχει καταστήσει τη SpaceX κυρίαρχη στον κλάδο.

«Αυτοί είναι οι βιομηχανικοί ηγέτες που χρειαζόμαστε, εάν θέλουμε η Ευρώπη να πρωταγωνιστήσει στη διαστημική οικονομία του μέλλοντος», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν σε διεθνή σύνοδο για το διάστημα που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο μήνα στο Παρίσι.

Η δημόσια στήριξη της προέδρου της Επιτροπής θεωρείται αξιοσημείωτη, καθώς η συγχώνευση δεν έχει ακόμη λάβει την έγκριση των ευρωπαϊκών αρχών ανταγωνισμού.

Παράλληλα, ακόμη και εάν η συμφωνία ολοκληρωθεί, η δημιουργία ενός πραγματικού ανταγωνιστή της SpaceX θα απαιτήσει αρκετά χρόνια.

Το νέο σχήμα θα πρέπει να αναπτύξει το μέγεθος, τις παραγωγικές δυνατότητες και την τεχνολογική επάρκεια που ήδη διαθέτουν οι επιχειρήσεις του Μασκ.

2. Η μάχη για τις δορυφορικές συχνότητες

Το δεύτερο πεδίο αντιπαράθεσης αφορά έναν από τους σημαντικότερους πόρους των τηλεπικοινωνιών: το ραδιοφάσμα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε νωρίτερα φέτος στη δέσμευση κρίσιμων τμημάτων δορυφορικών συχνοτήτων για ευρωπαϊκούς φορείς, με στόχο την προστασία της ασφάλειας και τη διατήρηση μεγαλύτερου ελέγχου επί των συγκεκριμένων υποδομών.

Οι συχνότητες αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τη νέα γενιά δορυφορικών υπηρεσιών, καθώς επιτρέπουν την απευθείας σύνδεση κινητών τηλεφώνων με δορυφόρους, χωρίς να απαιτείται κεραία κινητής τηλεφωνίας στο έδαφος ή πρόσθετος εξοπλισμός για τον χρήστη.

Πρόκειται για τεχνολογία στην οποία επενδύει και το Starlink, καθώς επιδιώκει να επεκτείνει τις δραστηριότητές του πέρα από τις συμβατικές δορυφορικές ευρυζωνικές συνδέσεις.

Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία προκάλεσε έντονη αντίδραση από τη SpaceX.

Σε τετρασέλιδο υπόμνημα, η εταιρεία προειδοποίησε ότι η πρόταση δημιουργεί σημαντικό κίνδυνο να στερηθούν οι Ευρωπαίοι υπηρεσίες απευθείας δορυφορικής σύνδεσης στις συσκευές τους.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι νέες ευρωπαϊκές δραστηριότητες θα μπορούσαν να προκαλέσουν παρεμβολές σε παγκόσμιο επίπεδο, ακόμη και σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, όπως εκείνες που χρησιμοποιούνται στην Ουκρανία.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εξετάζουν πλέον τρόπους ώστε οι τηλεπικοινωνιακοί όμιλοι της ηπείρου να αποκτήσουν ευκολότερη πρόσβαση στις περιζήτητες συχνότητες.

Αυτό δεν σημαίνει ότι το Starlink θα αποκλειστεί πλήρως. Η εταιρεία θα διατηρεί τη δυνατότητα να διεκδικεί ορισμένα τμήματα του φάσματος, όμως η ΕΕ επιδιώκει ισχυρότερο έλεγχο στην κατανομή και την αξιοποίησή του.

3. Το IRIS² και η ευρωπαϊκή απάντηση στο Starlink

Η σημαντικότερη ίσως μακροπρόθεσμη πρωτοβουλία είναι η ανάπτυξη του IRIS², του ευρωπαϊκού δορυφορικού δικτύου που προορίζεται να προσφέρει ασφαλείς επικοινωνίες στις κυβερνήσεις και αξιόπιστη ευρυζωνική πρόσβαση στους πολίτες.

Το πρόγραμμα αποτελεί κεντρικό στοιχείο της προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποκτήσει δικές της κρίσιμες διαστημικές υποδομές.

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία έδειξε πόσο εξαρτάται η ασφάλεια της Ευρώπης από το διάστημα», ανέφερε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τόμας Ρέγκνιερ (Thomas Regnier).

Όπως τόνισε, η Ευρώπη πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της, καθώς πρόκειται για επιτακτική ανάγκη.

Ωστόσο, το φιλόδοξο σχέδιο αντιμετωπίζει ήδη σημαντικές καθυστερήσεις.

Ο αρχικός προγραμματισμός προέβλεπε την έναρξη παροχής υπηρεσιών το 2024 και την πλήρη λειτουργία του συστήματος έως το 2027.

Πλέον, η εκτόξευση του πρώτου δορυφόρου προγραμματίζεται για το 2029, ενώ οι αρχικές υπηρεσίες δεν αναμένονται πριν από το 2030.

Ο σχεδιαζόμενος σχηματισμός θα αποτελείται από 348 δορυφόρους, όταν το Starlink διαθέτει ήδη περισσότερους από 10.000 δορυφόρους σε τροχιά.

Η διαφορά μεγέθους αναδεικνύει το τεχνολογικό και επιχειρησιακό προβάδισμα του αμερικανικού δικτύου.

Επιπλέον, το κόστος του IRIS² έχει αυξηθεί και μέρος των απαιτούμενων δαπανών αναμένεται να ενσωματωθεί στον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο δύσκολων διαπραγματεύσεων.

Παρά τα προβλήματα, οι Βρυξέλλες θεωρούν ότι η δημιουργία αυτόνομης ευρωπαϊκής δορυφορικής υποδομής αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, ακόμη κι αν το πρόγραμμα δεν μπορέσει να ανταγωνιστεί άμεσα το μέγεθος του Starlink.

4. Εναλλακτικές δορυφορικές επικοινωνίες για την Ουκρανία

Η τέταρτη πρωτοβουλία συνδέεται άμεσα με τις επιχειρησιακές ανάγκες της Ουκρανίας.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ουκρανικές δυνάμεις αντιμετώπισαν περιορισμούς ταχύτητας στις υπηρεσίες του Starlink, γεγονός που επηρέασε την προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν ρωσικά επιθετικά drones και να πραγματοποιήσουν επιθέσεις μεσαίας εμβέλειας.

Το Σάββατο, ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι οι υπηρεσίες είχαν αποκατασταθεί, επιτρέποντας εκ νέου τη χρήση drones με υψηλές ταχύτητες επικοινωνίας.

Λίγο αργότερα, ωστόσο, ο Μασκ υποστήριξε μέσω της πλατφόρμας X ότι το Κίεβο παραβίαζε τους όρους χρήσης του Starlink, αξιοποιώντας το δίκτυο για επιθετικές επιχειρήσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η αντιπαράθεση ενίσχυσε τις πιέσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσφέρει στο Κίεβο πρόσβαση σε μια ήδη διαθέσιμη ευρωπαϊκή εναλλακτική.

Πρόκειται για το Govsatcom, το πρόγραμμα ασφαλών δορυφορικών επικοινωνιών που υποστηρίζεται από διάφορα κράτη μέλη.

Το σύστημα τέθηκε σε λειτουργία στις αρχές του 2026 και σχεδιάστηκε για να εξυπηρετεί κρίσιμες κυβερνητικές επικοινωνίες μέχρι να αναπτυχθεί ο πλήρης δορυφορικός σχηματισμός IRIS².

Οι επίσημες διαπραγματεύσεις μεταξύ Βρυξελλών και Κιέβου ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 2026, χωρίς ωστόσο να έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής ουσιαστική πρόοδος.

Το Govsatcom δεν διαθέτει τη δυνατότητα να αντικαταστήσει πλήρως τις υπηρεσίες του Starlink, θα μπορούσε όμως να λειτουργήσει ως εφεδρική λύση για σημαντικές επικοινωνιακές ανάγκες.

Ο Γάλλος ευρωβουλευτής Κριστόφ Γκρυντλέρ (Christophe Grudler) εξέφρασε την απορία του για τις καθυστερήσεις.

«Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη δεν έχουν κάνει ό,τι είναι δυνατόν ώστε να καταλήξουν γρήγορα σε συμφωνία που θα επέτρεπε στην Ουκρανία να επωφεληθεί από το σύστημα», δήλωσε.

Η συζήτηση αφορά πλέον όχι μόνο τη διαθεσιμότητα των δορυφορικών υπηρεσιών, αλλά και την ανάγκη οι ευρωπαϊκές χώρες να διαθέτουν εναλλακτικά δίκτυα σε περιόδους στρατιωτικής κρίσης.

5. Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες και κίνδυνος σύγκρουσης με τις ΗΠΑ

Το πέμπτο μέτωπο αφορά το κανονιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λειτουργεί το Starlink στην ευρωπαϊκή αγορά.

Οι Βρυξέλλες επεξεργάζονται τουλάχιστον τρεις νομοθετικές και ρυθμιστικές πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να επιβραδύνουν ή να καταστήσουν πιο σύνθετη την επέκταση της αμερικανικής εταιρείας.

Ο Πολωνός ευρωβουλευτής Μίχαλ Κομπόσκο (Michał Kobosko), επικεφαλής διαπραγματευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αναθεώρηση των τηλεπικοινωνιακών κανόνων, προωθεί αυστηρότερες απαιτήσεις για τη δραστηριοποίηση δορυφορικών παρόχων στην ΕΕ.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι κανόνες ασφάλειας της εφοδιαστικής αλυσίδας, τους οποίους θα πρέπει να τηρεί η SpaceX όταν αιτείται ευρωπαϊκή έγκριση για τις υπηρεσίες του Starlink.

Παράλληλα, προβλέπονται πρόσθετες υποχρεώσεις σχετικά με τη διατήρηση δεδομένων, τη διαχείριση νόμιμων διαδικασιών παρακολούθησης και τον ορισμό νομικών εκπροσώπων.

Την ίδια στιγμή, υπό συζήτηση βρίσκεται το πρώτο ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για το διάστημα.

Οι νέοι κανόνες αναμένεται να αφορούν την κυβερνοασφάλεια, τα διαστημικά απορρίμματα και την περιβαλλοντική προστασία, επιβάλλοντας απαιτήσεις τόσο στο Starlink όσο και σε άλλους μη ευρωπαϊκούς φορείς εκμετάλλευσης δορυφόρων.

Οι πρωτοβουλίες αυτές δεν θεωρείται βέβαιο ότι μπορούν να ανακόψουν την επέκταση του αμερικανικού δικτύου, έχουν όμως ήδη προκαλέσει την αντίδραση της Ουάσιγκτον.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ χαρακτήρισε τις προτεινόμενες ρυθμίσεις «απαράδεκτα ρυθμιστικά βάρη», υποστηρίζοντας ότι φαίνεται να στοχεύουν ειδικά τις αμερικανικές επιχειρήσεις.

Ακόμη πιο σαφής ήταν η προειδοποίηση του επικεφαλής της αμερικανικής ρυθμιστικής αρχής τηλεπικοινωνιών, Μπρένταν Καρ (Brendan Carr).

Τον Μάρτιο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να απαντήσουν με αντίμετρα και περιορισμούς σε ευρωπαϊκές υπηρεσίες, εφόσον οι αμερικανικές εταιρείες βρεθούν αντιμέτωπες με εμπόδια στην αγορά της ΕΕ.

Η τοποθέτηση αυτή αναδεικνύει τον κίνδυνο η διαμάχη για τους δορυφόρους να εξελιχθεί σε ευρύτερη εμπορική και τεχνολογική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού.

Το στοίχημα της ευρωπαϊκής αυτονομίας

Η στρατηγική των Βρυξελλών δεν περιορίζεται στην αντιμετώπιση ενός ισχυρού επιχειρηματία ή μιας συγκεκριμένης εταιρείας.

Αντανακλά την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο σε τεχνολογικές υποδομές που συνδέονται άμεσα με την άμυνα, τις τηλεπικοινωνίες και τη λειτουργία της οικονομίας.

Η δημιουργία ευρωπαϊκού βιομηχανικού σχήματος, η προστασία κρίσιμων συχνοτήτων, η ανάπτυξη του IRIS², η αξιοποίηση του Govsatcom και η αυστηροποίηση των κανόνων αποτελούν διαφορετικά εργαλεία προς αυτή την κατεύθυνση.

Ωστόσο, η υλοποίησή τους δεν θα είναι εύκολη.

Το Starlink διαθέτει ήδη τεράστια τεχνολογική και επιχειρησιακή υπεροχή, ενώ τα ευρωπαϊκά προγράμματα χρειάζονται χρόνο, κεφάλαια και πολιτική συνεννόηση.

Παράλληλα, οι νέες ρυθμίσεις ενδέχεται να εντείνουν τις διαφωνίες με την αμερικανική κυβέρνηση, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη εξακολουθεί να χρειάζεται στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ σε ζητήματα ασφάλειας.

Το αποτέλεσμα αυτής της αντιπαράθεσης θα καθορίσει σε σημαντικό βαθμό εάν η Ευρώπη θα αποκτήσει πραγματική αυτονομία στις δορυφορικές επικοινωνίες ή θα συνεχίσει να εξαρτάται από τις υποδομές ενός αμερικανικού τεχνολογικού κολοσσού.