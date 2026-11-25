Περισσότερο χρόνο για να προσαρμοστούν στις νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις αποκτούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε να μεταθέσει κατά δύο χρόνια, έως το 2029, την εφαρμογή των προβλεπόμενων κανόνων για το μεθάνιο.

Η απόφαση προέκυψε έπειτα από πολύωρες διαπραγματεύσεις με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς να καταλήγουν σε συμβιβαστική λύση για το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της νομοθεσίας.

Το μεθάνιο αποτελεί ισχυρό αέριο του θερμοκηπίου, γεγονός που καθιστά τον περιορισμό των εκπομπών του σημαντική παράμετρο της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής.

Ο συμβιβασμός και οι νέες προθεσμίες

Η τελική συμφωνία προβλέπει διετή αναβολή, προσφέροντας στη βιομηχανία μεγαλύτερο περιθώριο προετοιμασίας και προσαρμογής στις νέες υποχρεώσεις.

Μάλιστα, το νέο χρονοδιάγραμμα εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις έναν επιπλέον χρόνο σε σχέση με προηγούμενη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών-μελών.

Από την πλευρά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε αρχικά εισηγηθεί τριετή παράταση, προκρίνοντας ακόμη μεγαλύτερη μετάθεση της εφαρμογής των κανόνων.

Ωστόσο, μετά τις παρατεταμένες νυχτερινές διαβουλεύσεις μεταξύ των τριών ευρωπαϊκών θεσμών, η πρόταση περιορίστηκε στα δύο χρόνια.

Έτσι, το 2029 αποτελεί πλέον το νέο χρονικό ορόσημο της συμφωνίας, η οποία επιδιώκει να συνδυάσει την εφαρμογή των περιβαλλοντικών απαιτήσεων με την ανάγκη παροχής επαρκούς χρόνου προσαρμογής στις επιχειρήσεις.