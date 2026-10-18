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«Η ανταπόκριση στα FIX Residences είναι ιδιαίτερα ισχυρή από την πρώτη στιγμή και είμαστε πολύ χαρούμενοι που το ενδιαφέρον αυτό προέρχεται πρωτίστως από τους ίδιους τους Θεσσαλονικείς». Αυτό δηλώνει ο Οδυσσέας Μουσελίμης από την Greece Sotheby’s International Realty που έχει αναλάβει την προώθηση των πωλήσεων για τις 95 κατοικίες στο συγκρότημα του ΦΙΞ στη Θεσσαλονίκη.

«Είναι χαρακτηριστικό ότι οι κατοικίες που έχουν ήδη δεσμευτεί έχουν επιλεγεί είτε από κατοίκους της Θεσσαλονίκης είτε από ανθρώπους με ισχυρούς δεσμούς με την πόλη. Για εμάς, αυτή η εμπιστοσύνη στο project από την ίδια την τοπική αγορά είναι ιδιαίτερα σημαντική και επιβεβαιώνει την απήχηση μιας ανάπτυξης που συνδυάζει την ιστορική ταυτότητα του FIX με μια νέα πρόταση σύγχρονης κατοικίας για τη Θεσσαλονίκη».

Οι τιμές πώλησης των νέων κατοικιών στο FIX Residences, το οικιστικό συγκρότημα που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της μεγάλης επένδυσης της Dimand για την ανάπλαση του ιστορικού συγκροτήματος της ζυθοποιίας ΦΙΞ στη Θεσσαλονίκη διαμορφώνονται από τα 420.000 ευρώ για ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου έως και τα 4,22 εκατ. ευρώ για μια πολυτελή κατοικία στους τελευταίους ορόφους.

Η ολοκλήρωση του FIX Residences προγραμματίζεται για το τέλος του 2029, ενώ αποκλειστικός σύμβουλος πωλήσεων είναι η Greece Sotheby’s International Realty. Συνολικά, το νέο συγκρότημα θα περιλαμβάνει 95 ιδιωτικές κατοικίες ενταγμένες στο σύνολο της ανάπλασης των 196 εκατ. ευρώ που τρέχει η Dimand συνδυάζοντας φιλοξενία, κατοικία, επαγγελματικούς χώρους και χώρους πολιτισμού.

Στο FIX Thessaloniki προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η παρουσία του «Hilton Thessaloniki», με εγκαταστάσεις spa και χαμάμ, καθώς και πολιτιστικών φορέων, όπως το MOMus-Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης.