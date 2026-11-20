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Σε νέα χέρια πέρασε από την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου το κρουαζιερόπλοιο Gemini, το οποίο βγήκε στο σφυρί μετά την κατάσχεση και παραμονή του στην Ελλάδα.

Το σκάφος βγήκε με τιμή πρώτης προσφοράς στα 3.805.462,75 ευρώ και μετά από διαδικασία δύο ωρών κατακυρώθηκε στα 3.806.562,75 ευρώ, δηλαδή με 1.100 ευρώ παραπάνω.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του newmoney, το κρουαζιερόπλοιο αποκτήθηκε από εταιρεία του γνωστού επιχειρηματία Μιχάλη Σπανόπουλου. Ειδικότερα, πριν τη διαδικασία του πλειστηριασμού είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον περισσότερες από τέσσερις ελληνικές και ξένες εταιρείες, αλλά τελικά φέρεται να πλειοδότησε ο Μ. Σπανόπουλος, ιδρυτής και επικεφαλής της ναυτιλιακής και ναυπηγικής εταιρείας Promarine, η οποία δραστηριοποιείται στις ρυμουλκήσεις, τις ναυαγιαιρέσεις, τα θαλάσσια κατασκευαστικά έργα και τις ναυπηγοεπισκευές σε Ελλάδα, Ευρώπη, Αφρική και Μέση Ανατολή.

Μακρά ιστορία στη θάλασσα

Η εταιρεία διαχειρίζεται στόλο άνω των 30 πλωτών μέσων (ρυμουλκών, πλωτών γερανών κ.α.) και διαθέτει ναυπηγικές και άλλες μονάδες στη Σαλαμίνα, την Ελευσίνα, τα Χανιά κ.α. Μάλιστα το 2022 είχε καταθέσει πρόταση εξαγοράς για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας.

Ο Μιχάλης Σπανόπουλος προέρχεται από οικογένεια με παράδοση άνω των 50 ετών στον τομέα των ρυμουλκών, των ναυπηγείων και των θαλάσσιων έργων στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρεται σχετικά «η ιστορία της Promarine ξεκίνησε στη θάλασσα, πολύ πριν γίνει η ολοκληρωμένη ναυτιλιακή εταιρεία που είναι σήμερα. Αυτό που ξεκίνησε με ένα μόνο εργασιακό σκάφος αναπτύχθηκε μέσα από μια απλή αλλά καθοριστική αρχή: όταν μια νέα πρόκληση απαιτούσε μεγαλύτερη ικανότητα, την κατασκευάζαμε.

Με τα χρόνια, αυτή η αρχή έγινε όραμα για κάτι μεγαλύτερο. Καθοδηγούμενοι από την φιλοδοξία του Μιχάλη Σπανόπουλου, τα πλοία έγιναν στόλος, οι δραστηριότητες επεκτάθηκαν στην κατασκευή πλοίων και οι τεχνικές ανάγκες οδήγησαν σε μεγαλύτερες επενδύσεις σε εξειδικευμένο εξοπλισμό και τελικά σε δικές μας δυνατότητες ναυπηγείου».

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο των Ποσειδωνίων 2026, τον περασμένο Ιούλιο, η Promarine παρουσίασε τη νέα εταιρική ταυτότητα και το στρατηγικό της όραμα, σηματοδοτώντας την εξέλιξή της σε έναν ολοκληρωμένο πάροχο λύσεων για τον κλάδο των θαλάσσιων έργων και υπηρεσιών, με ενίσχυση της ψηφιακής της παρουσίας και μια ευρύτερη στρατηγική εξωστρέφειας.

Η αξιοποίηση και η ιστορία του Gemini

Ο Όμιλος του Μ. Σπανόπουλου είναι, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο τελευταίος σταθμός για το κρουαζιερόπλοιο Gemini. Ωστόσο, μένει να φανεί στη συνέχεια ο τρόπος αξιοποίησής του σκάφους για το οποίο δόθηκαν περισσότερα από 3,8 εκατ. ευρώ. Το βέβαιο είναι ότι θα ακολουθήσουν οι απαραίτητες εργασίες καθαρισμού και προετοιμασίας του, ενώ για την «επόμενη μέρα» του πιθανολογείται ότι θα οδηγηθεί για σκραπ στο Πακιστάν, παράλληλα με την αξιοποίηση του εξοπλισμού που διαθέτει. Θα μπορούσε, όμως, και να μετασκευαστεί με κατάλληλο τρόπο ώστε να χρησιμοποιηθεί μόνιμα αγκυροβολημένο για διάφορες χρήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με όσα αναφέρονταν στην έκθεση πλειστηριασμού, πρόκειται για πλοίο επιβατηγό-κρουαζιερόπλοιο, κατασκευασμένο από χάλυβα, χωρίς σημαία, με ολικό μήκος (LOA) 163,81 μέτρα, μέγιστο πλάτος 22,50 μέτρα, ύψος 7,20 μέτρα, βύθισμα 5,50 μέτρα, ολική χωρητικότητα 19.093 κόρους και καθαρή χωρητικότητα 8.468 κόρους. Διαθέτει τέσσερις κύριες μηχανές κατασκευασμένες στη Φινλανδία από την εταιρεία Wartsila.

Ακόμη, είχε μεταφορική ικανότητα 1.074 επιβατών και πλήρωμα 340 ατόμων, καθώς και 277 εξωτερικές καμπίνες και 123 εσωτερικές, όπως και αρκετούς χώρους διασκέδασης, ξεκούρασης και αγορών.

Ούτως ή άλλως, εδώ τερματίζεται η πορεία του στα χέρια της τουρκικής Miray Cruises και εγκαινιάζεται ένα ακόμη, το τελευταίο, κεφάλαιο στην ιστορία του.

Αυτή ξεκίνησε το 1992 όταν ναυπηγήθηκε στην Ισπανία από την εταιρεία Union Naval de Levante.

Το αρχικό του όνομα ήταν «Crown Jewel», δουλεύοντας για λογαριασμό της Crown Cruise Line με την πραγματοποίηση δρομολογίων στην Καραϊβική και τη Βόρεια Αμερική.

Στη συνέχεια, από το 1995 έως το 2008 μετονομάστηκε σε «SuperStar Gemini» και δραστηριοποιήθηκε υπό τη διαχείριση της Star Cruises στη Νοτιοανατολική Ασία. Το 2009 για ένα μικρό διάστημα μετονομάστηκε σε «Vision Star».

Από το 2009 έως το 2016 ονομάστηκε «Gemini» και λειτούργησε υπό τη διαχείριση της Quail Travel Group.

Το διάστημα 2016-2017 έγινε «Celestyal Nefeli» και έκανε κρουαζιέρες στα ελληνικά νησιά για λογαριασμό της Celestyal Cruises. Τέλος, το 2019, ξανά ως «Gemini» πέρασε με πολυετή ναύλωση στην τουρκική Miray International (Miray Cruises).

Στα χέρια της τουρκικής εταιρείας αξιοποιήθηκε κάνοντας κάθε χρόνο τριήμερες και τετραήμερες κρουαζιέρες σε δημοφιλή ελληνικά νησιά (Μύκονος, Σαντορίνη, Πάτμος, Ρόδος κ.α.) σε συνδυασμό με τα τουρκικά παράλια (Τσεσμέ, Κουσάντασι). Μάλιστα, επειδή ήταν και το καλύτερο πλοίο της είχε επιλεγεί αρχικά και για τη διαβόητη τριετή κρουαζιέρα «Life at Sea», με 382 επισκέψεις σε λιμάνια σε όλο τον κόσμο, η οποία ωστόσο δεν έγινε ποτέ.

Η περιπέτεια και το σφυρί

Το σκάφος αφού ολοκλήρωσε τις κρουαζιέρες του για το 2025, αντί να ξεκινήσει τις φετινές, -οι οποίες κατά την εταιρεία αναβλήθηκαν για «τεχνικούς λόγους»-, στα τέλη Μαΐου κατασχέθηκε για χρέη την τουρκική τράπεζα DenizBank ενώ βρισκόταν στην Ελλάδα.

Παράλληλα αποδείχθηκε ότι ήταν άνευ σημαίας, αποχαρακτηρισμένο από τους νηογνώμονες, χωρίς αριθμό νηολογίου, λιμάνι νηολόγησης και διεθνές διακριτικό σήμα.

Έτσι στον κόλπο της Καρύστου, όπου βρισκόταν, παρέμεινε αγκυροβολημένο επί περίπου δύο μήνες και μάλιστα το περισσότερο διάστημα χωρίς κανένα φως τη νύχτα και χωρίς τους προβλεπόμενους φανούς αγκυροβολίας. Περαιτέρω άρχισε να παίρνει κλίση προς την αριστερή πλευρά λόγω εισροής υδάτων.

Μετά τη στεγανοποίηση και την απάντληση των υδάτων και ελαιωδών καταλοίπων, το πλοίο επανήλθε στην οριζόντια θέση, ενώ στη συνέχεια μετακινήθηκε από την Κάρυστο στο λιμάνι της Ελευσίνας.

Ο αρχικός πλειστηριασμός είχε προγραμματιστεί για τις 21 Οκτωβρίου, με επισπεύδουσα την εταιρεία Anira Shipping Services , αλλά κατόπιν ανακοπής που άσκησε η τουρκική τράπεζα DenizBank υπήρξε αναστολή.

Με βάση την εμπεριστατωμένη έκθεση εκτίμησης του ναυπηγού-μηχανολόγου μηχανικού Γεράσιμου Κουρούκλη, το πλοίο έχει πολύ σοβαρές ζημιές και βλάβες, οι οποίες καθιστούν τη γενική επισκευή του υπερβολικά δαπανηρή και χρονοβόρα. Σε συνδυασμό με την ηλικία του (34 έτη) και το μεγάλο χρονικό διάστημα για την απόσβεση του κόστους επισκευής του, η αξία του δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υπερβαίνει την αξία του ως σκραπ, η οποία προσαυξάνεται λόγω της ιδιαιτερότητας του εξοπλισμού του.

Η έκθεση κατέληξε σε αγοραστική αξία (για σκραπ στο Πακιστάν) αφαιρουμένων των εξόδων καθαρισμού, επισκευών, ρυμούλκησης κ.ά., στα 3.805.462,75 ευρώ. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά διατήρησε αυτό το ποσό ως τιμή πρώτης προσφοράς για τον πλειστηριασμό που έγινε τελικά την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου.