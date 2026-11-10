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Προς νέο σφυρί οδηγείται το… χρυσό πρατήριο καυσίμων στη Μύκονο, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει γράψει τη δική του μικρή ιστορία στην πλατφόρμα πλειστηριασμών.

Η θέση και τα χαρακτηριστικά

Το ακίνητο βρίσκεται στη θέση «Ευαγγελίστρια» του Δήμου Μυκόνου επί της Επαρχιακής Οδού, σε απόσταση 1,2 χλμ από τη Χώρα, 2,2 χλμ από το νέο λιμάνι και 2,8 χλμ από το αεροδρόμιο του νησιού. Σύμφωνα με την έκθεση, η εγγύς περιοχή χαρακτηρίζεται από μονοκατοικίες, τουριστικά καταλύματα και αδόμητες εκτάσεις γης.

Πρόκειται για αγροτεμάχιο επιφάνειας 4.988 τ.μ. εντός του οποίου έχει ανεγερθεί πρατήριο καυσίμων και αερίου με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπορικό κατάστημα με υπόγεια αποθήκη, κατάστημα αναψυκτήριο με υπόγεια αποθήκη και υπόγεια υδατοδεξαμενή.

Ειδικότερα, κατά την εξωτερική αυτοψία διαπιστώθηκε ότι εντός του αγροτεμαχίου έχει ανεγερθεί πρατήριο καυσίμων και αερίου που περιλαμβάνει:

–Κτήριο 1, επιφάνειας ισόγειων κύριων χώρων καταστημάτων 30,71 τ.μ., και υπόγειων βοηθητικών χώρων 30,71 τ.μ.

–Κτήριο 2, με ισόγειο πρατήριο υγρών καυσίμων, επιφάνειας κύριων χώρων 36,58 τ.μ.

–Κτήριο 3: ισόγειο κατάστημα επιφάνειας κύριων χώρων 92,52 τ.μ. και υπόγειων βοηθητικών χώρων 92,52 τ.μ., το οποίο δεν έχει κατασκευαστεί.

–Κτήριο 4: Ισόγειο πλυντήριο αυτοκινήτων 29,70 τ.μ. κατ’ επέκταση του κτηρίου του πρατηρίου.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο περιβάλλοντας χώρος του πρατηρίου είναι διαμορφωμένος και έχει κατασκευαστεί υπόγειος χώρος δεξαμενών 150,40 τ.μ. ενώ έχει τοποθετηθεί στέγαστρο αντλιών επιφάνειας 53,96 τ.μ.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την άδεια, αναφέρεται ως Κτίριο 3 ισόγειο κατάστημα επιφάνειας κύριων χώρων 92,52 τ.μ., υπόγειων βοηθητικών χώρων 92,52 τ.μ. το οποίο δεν έχει κατασκευαστεί. Τονίζεται ακόμη ότι το πρατήριο βρίσκεται σε λειτουργία, είναι μισθωμένο και η κατάσταση συντήρησής του κρίνεται πολύ καλή.

Τα σφυριά

Ο πλειστηριασμός στρέφεται σε βάρος της εταιρείας ΓΕΒΑΜΙ Εστέιτ, ενώ επισπεύδουσα είναι η doValue και η κατάσχεση έγινε για 400.000 ευρώ, ποσό που αποτελεί μέρος του επιδικασθέντος κεφαλαίου.

Το εν λόγω ακίνητο βγήκε σε πλειστηριασμό αρχικά τον Φεβρουάριο του 2022 με τιμή πρώτης προσφοράς στα 1,7 εκατ. ευρώ αλλά ο πλειστηριασμός εκείνος ματαιώθηκε ελλείψει πλειοδοτών. Ο επαναληπτικός στις 30 Μαρτίου 2022 ανεστάλη. Λίγο αργότερα, στις 25 Μαΐου 2022 έγινε ένας ακόμη με την ίδια τιμή εκκίνησης, ο οποίος όμως κατέληξε άγονος.

Μετά από τρία χρόνια, το βενζινάδικο επανήλθε στην πλατφόρμα για τις 19 Ιουνίου 2025, αλλά σύμφωνα με νεότερη έκθεση εκτίμησης, η αγοραία αξία του ακινήτου και ακόλουθα η νέα τιμή πρώτης προσφοράς είχε οριστεί στα 1.121.000 ευρώ, δηλαδή μειωμένη κατά 579.000 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση, ο πλειστηριασμός οδηγήθηκε σε αναστολή.

Τώρα έχει προγραμματιστεί για τις αρχές της νέας χρονιάς και συγκεκριμένα για τις 8 Ιανουαρίου 2027, με την τιμή πρώτης προσφοράς, που με βάση νεότερη έκθεση εκτίμησης, έχει οριστεί σε 1.124.000 ευρώ. Βεβαίως μέχρι τότε είναι ενδεχόμενο να υπάρξει νέα αναστολή.

Στα βάρη του ακινήτου περιλαμβάνονται προσημείωση υποθήκης ποσού 2.400.000 ευρώ πλέον τόκων και εξόδων υπέρ της Εθνικής Τράπεζας, που καταχωρήθηκε στις 28-12-2017, η οποία τράπηκε ολικώς σε υποθήκη στις 28-6-2019, προσημείωση υποθήκης ποσού 700.000 ευρώ υπέρ της Daisy Real Estate Διαχείριση Ακινήτων ΕΠΕ, που καταχωρήθηκε στις 5-6-2018, αναγκαστική κατάσχεση ποσού 21.723,64 ευρώ υπέρ της Δ.Ο.Υ Σύρου που καταχωρήθηκε στις 15-12-2025, καθώς και η κατάσχεση που οδηγεί στον πλειστηριασμό για ποσό 400.000 ευρώ, που καταχωρήθηκε στις 18-05-2026.

Υπενθυμίζεται ότι τον Δεκέμβριο του 2022 βγήκε στο σφυρί έκταση 44.435 τ.μ., της ίδιας εταιρείας, στην Άνω Μερά της Μυκόνου, εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και ζώνης οικισμού στη θέση Αϊ-Λιάς (Πόροι), με τιμή πρώτης προσφοράς 180.000 ευρώ, η οποία άλλαξε χέρια με 1 ευρώ παραπάνω, στις 180.001 ευρώ.

Κατά το παρελθόν, η εταιρεία είχε εμπλακεί ξανά με τους πλειστηριασμούς, λόγω δανείου από την Εθνική Τράπεζα, με αποτέλεσμα το 2018 να αλλάξει χέρια και ακίνητό της επί της λεωφόρου Κηφισίας στο Χαλάνδρι.