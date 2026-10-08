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Τέλος δεν έχει η περιπέτεια της Καπνική Μιχαηλίδη, ακόμη και τώρα που βρίσκεται πλέον σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης. Και τούτο καθώς αυτή, η πανίσχυρη κάποτε εταιρεία με το πολυεθνικό εκτόπισμα, οδηγήθηκε σε πλήρη κατάρρευση πριν λίγα χρόνια, με τα εργοστάσια, αλλά ακόμη και ποσότητες καπνών να βγαίνουν στο σφυρί.

Τα εργοστάσια

Μετά από διαδοχικούς άγονους πλειστηριασμούς οι δύο βασικές μονάδες της εταιρείας βγήκαν για τελευταία φορά στις 22 Απριλίου 2026.

Ο πρώτος πλειστηριασμός αφορούσε το συγκρότημα στην κοινότητα Νεοχωρούδας του Δήμου Ωραιοκάστρου στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για ένα γήπεδο συνολικής έκτασης 34.208,48 τ.μ., μετά του βιομηχανικού συγκροτήματος επεξεργασίας καπνού, «με όλα τα συστατικά, παραρτήματα, παρακολουθήματα, προσαυξήματά του», όπως αναφέρεται. Επί του γηπέδου υφίστανται 5 κτήρια που αποτελούν βιομηχανοστάσιο εμβαδού 31.839 τ.μ.

Η νέα μειωμένη τιμή πρώτης προσφοράς είχε οριστεί σε 4.064.000 ευρώ και τελικά το συγκρότημα κατακυρώθηκε στα 5.110.002 ευρώ, δηλαδή με 1.046.002 ευρώ παραπάνω.

Ο δεύτερος πλειστηριασμός αφορούσε ένα γήπεδο έκτασης 200.876,61 τ.μ., άρτιο και οικοδομήσιμο, το οποίο αποτελεί τμήμα μείζονος γηπέδου εμβαδού 300.134,68 τ.μ. και βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια του οικισμού Κοτύλη (Καζάνοβο) στο Πολύκαστρο του Δήμου Παιονίας Κιλκίς, και συγκεκριμένα επί του 2ου χλμ. της επαρχιακής οδού Σιταριάς – Πολυκάστρου.

Επί του γηπέδου έχει ανεγερθεί κτιριακό συγκρότημα αποθήκευσης και επεξεργασίας καπνού επιφάνειας 81.602 τ.μ.

Τα «σφυριά» για το συγκρότημα ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο του 2024, με αρχική τιμή πρώτης προσφοράς τα 6,49 εκατ. ευρώ. Μετά από διαδοχικές άγονες προσπάθειες η τιμή εκκίνησης τον Απρίλιο είχε υποχωρήσει στα 4.219.150 ευρώ, αλλά ο πλειστηριασμός ματαιώθηκε ελλείψει πλειοδοτών.

Η ώρα των καπνών

Στην παρούσα φάση, ωστόσο, στο προσκήνιο επανέρχονται τα καπνά, ποσότητες των οποίων είχαν βγει στο σφυρί και στο παρελθόν.

Έτσι, όπως αποκαλύπτει το newmoney, για τις 11 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί πλειστηριασμός για ποσότητες καπνών που βρίσκονται σε αποθηκευτικές εγκαταστάσεις στη Θεσσαλονίκη (ΒΙ.ΠΕ.Θ.), ιδιοκτησίας κάποτε της Καπνική Μιχαηλίδης.

Επισπεύδουσα είναι η Ανεξάρτητη Αρχή δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ενώ το ποσό για το οποίο έγινε η κατάσχεση ανέρχεται σε 15.173.815,11 ευρώ, εκ των οποίων «η βασική οφειλή ποσού 8.791.921,23 ευρώ, πλέον ψηφιακού τέλους συναλλαγής ποσού 14,40 ευρώ και πλέον των νομίμων προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής ποσού 6.381.879,48 ευρώ υπολογιζόμενων μέχρι την ολοκλήρωση της διοικητικής εκτέλεσης και την ολοσχερή εξόφληση».

Πρόκειται για 7.437 κιβώτια, με 21.950 κιλά καπνών διαφόρων ποικιλιών. Με βάση σχετική έκθεση εκτίμησης η συνολική αξία τους προσδιορίστηκε σε 554.374 ευρώ, ενώ η τιμή πρώτης προσφοράς για τον πλειστηριασμό ορίστηκε στις 369.583 ευρώ, ποσό που αποτελεί τα 2/3 της εκτιμηθείσας αξίας.

Σύμφωνα με την συνοπτική περιγραφή, αφορά την «ποσότητα των ακατέργαστων καπνών, των απορριμμάτων καπνού ή καπνών που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί, τα οποία βρίσκονται σε τελωνειακό καθεστώς αποταμίευσης, εντός της αποθήκης (Α), στις βιομηχανικές κτιριακές εγκαταστάσεις πρώην ιδιοκτησίας της καθ’ ης εταιρείας και ήδη ιδιοκτησίας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Μαρτινίδης Α.Β.Ε.Ε.», στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Εχεδώρου (ΒΙ.ΠΕ.Θ.), του Δήμου Δέλτα, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης».

Υπάρχουν, όμως, και ειδικότεροι όροι που διευκρινίζονται στην κατασχετήρια έκθεση. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται «τίθεται εις γνώση όλων ότι, επειδή τα ανωτέρα κινητά – εμπορεύματα εξακολουθούν να θεωρούνται μη ενωσιακά, μπορούν να λάβουν, μετά την κατακύρωσή τους στον υπερθεματιστή, τους επιτρεπόμενους για μη ενωσιακά εμπορεύματα τελωνειακούς προορισμούς, στην κατάσταση που θα βρίσκονται κατά την ημερομηνία κατακύρωσης, ήτοι:

-Θέση των εμπορευμάτων σε ανάλωση από τον υπερθεματιστή, με καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων, που θα υπολογιστούν με βάση τη νέα δασμολογητέα αξία, που θα αντιστοιχεί στην τιμή του επιτευχθέντος εκπλειστηριάσματος ή

-Θέση των εμπορευμάτων σε καθεστώς διαμετακόμισης από τον υπερθεματιστή, για την έξοδό τους από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης με απαλλαγή του από την υποχρέωση καταβολής των οφειλόμενων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων.

Επιπρόσθετα δε, ο υπερθεματιστής υποχρεούται να είναι κάτοχος της άδειας δραστηριοτήτων που αφορούν την εφοδιαστική αλυσίδα καπνού, βιομηχανοποιημένων καπνών, εξοπλισμού παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών και κρίσιμων πρώτων υλών για την παραγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών.

Από τη δόξα στην κατάρρευση

Η «Καπνική Α. Μιχαηλίδης Α.Ε.» (Leaf Tobacco A.Michailides S.A) με παρουσία κάποτε σε 8 χώρες μέσω παραγωγικών μονάδων και θυγατρικών και με τρία εργοστάσια στην Ελλάδα, έφτασε να κατακτήσει την 4η θέση ανάμεσα στους ισχυρότερους του κλάδου διεθνώς.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και την περίοδο του 2010-11 είχε μπροστά της μόνο τρεις αμερικανικές πολυεθνικές, τις Universal, Dimon και Transcontinental. Ωστόσο, πριν μια δεκαετία, η εταιρεία εισήλθε σε ένα σκοτεινό τούνελ κρίσης, με διαλυτικές συνέπειες.

Η αρχή του κακού ανατρέχει στο 2016, όταν η Εθνική Τράπεζα προχώρησε σε έλεγχο των αποθηκών της θυγατρικής της Προνομιούχου Ανωνύμου Εταιρείας Γενικών Αποθηκών Ελλάδος (ΠΑΕΓΑΕ) και διαπιστώθηκε σημαντικό έλλειμα στις ποσότητες καπνού για τις οποίες υπήρχαν αποθηκευτικοί τίτλοι.

Με άλλα λόγια, η Καπνική Μιχαηλίδης βρέθηκε υπόλογη απέναντι στις τράπεζες που τη δάνειζαν έναντι των αποθηκευμένων ποσοτήτων καπνών, ότι είχε δώσει ανακριβή στοιχεία για το ύψος των αποθεμάτων της.

Έτσι, οι υφιστάμενες ποσότητες, ύψους άνω του 1 εκατομμυρίου τόνων, κατασχέθηκαν, με αποτέλεσμα η εταιρεία να αδυνατεί να τηρήσει τις συμβατικές υποχρεώσεις της απέναντι στους πελάτες της, αλλά και οι παραγωγοί να μείνουν απλήρωτοι για τη σοδειά του 2016.

Αυτά είχαν αλυσιδωτές επιπτώσεις στους παραγωγούς, αλλά και τους εργαζομένους της Καπνική Μιχαηλίδης, ενώ έκτοτε ξεκίνησε ένα σίριαλ στις δικαστικές αίθουσες και τις αποθήκες της εταιρείας με πολλά επεισόδια. Στην πορεία τα δικαστήρια αναγνώρισαν την κυριότητα των παραγωγών επί των καπνών της σοδειάς του 2016. Συγκεκριμένα, τον Μάρτιο του 2017 οι καπνοπαραγωγοί κατέθεσαν ασφαλιστικά μέτρα πετυχαίνοντας να πάρουν πίσω 1.400 τόνους καπνών που τους μετέφεραν σε άλλες αποθήκες.

Ακόμη, τον Δεκέμβριο του 2021 το Εφετείο Θεσσαλονίκης αποφάσισε ότι ποσότητα καπνών πρέπει να δημοπρατηθεί προς όφελος των εργαζομένων στην επιχείρηση για την καταβολή δεδουλευμένων. Λίγες ημέρες αργότερα έγινε η πρώτη δημοπρασία για περίπου 2,5 τόνους που πουλήθηκαν αντί 3,56 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα ξεκίνησαν και οι πλειστηριασμοί για τις μονάδες της.

Αυτή η περιπέτεια οδήγησε την κραταιά εταιρεία σε σταδιακή κατάρρευση, ενώ από πέρυσι τον Σεπτέμβριο έχει τεθεί σε καθεστώς λύσης-εκκαθάρισης. Με βάση τον ισολογισμό έναρξης της εκκαθάρισης εμφανίζει συσσωρευμένες ζημίες ύψους 664,3 εκατ. ευρώ και συνολικές υποχρεώσεις 609,77 εκατ. ευρώ.

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