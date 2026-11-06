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Τέσσερις μήνες μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου των 530 εκατ. ευρώ, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, Γιάννης Καράμπελας, είναι ο καλεσμένος του Business Stories του newmoney.gr. Στη συνέντευξή του στον Χρήστο Ν. Κώνστα εξηγεί πώς η εισηγμένη εταιρεία που κατέχει το 51% του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς μετατρέπεται σε όχημα συμμετοχής των επενδυτών σε ένα πρόγραμμα 6 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026–2029.

Ο κ. Καράμπελας αναλύει τους τρεις άξονες του επενδυτικού σχεδιασμού:

την ολοκλήρωση των νησιωτικών διασυνδέσεων (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, ΒΑ Αιγαίο, μετά την ηλέκτριση της Αττικής–Κρήτης το 2025),

την ενίσχυση του ηπειρωτικού συστήματος

τις διεθνείς διασυνδέσεις, με πρώτη τη δεύτερη γραμμή Ελλάδας–Ιταλίας.

Παρουσίασε το όφελος για τον καταναλωτή, περίπου 550 εκατ. ευρώ σωρευτική μείωση του κόστους ΥΚΩ την περίοδο 2026–2030 από τις διασυνδέσεις Κρήτης και Κυκλάδων, την ώρα που οι χρεώσεις μεταφοράς αντιστοιχούν μόλις στο 3,5% του λογαριασμού των νοικοκυριών, έναντι 4,9% στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η ΑΜΚ του Ιουνίου: ζήτηση 3,16 δισ. ευρώ εκτός ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ και cornerstone investor, υπερκάλυψη 16,7 φορές του διατιθέμενου ποσού των 189 εκατ. ευρώ, είσοδος διεθνών θεσμικών επενδυτών με επικεφαλής την Capital World Investors και αναλογική συμμετοχή στην ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ.

Ο κ. Καράμπελας απαντά επίσης στα ερωτήματα που απασχολούν την αγορά. Πώς λειτουργεί η Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση (RAB) ως μηχανισμός ανάπτυξης των εσόδων, ποιες είναι οι προκλήσεις από τις εφοδιαστικές αλυσίδες και τον ανταγωνισμό για εξοπλισμό δικτύων διεθνώς, και –το κρίσιμο για τους μετόχους– πώς συμβιβάζεται ένα επενδυτικό πρόγραμμα 6 δισ. με τη συνέχιση της μερισματικής πολιτικής.

«Από εδώ και πέρα, το βάρος πέφτει στην υλοποίηση», σημειώνει.

Δείτε όλη τη συνέντευξη στο Business Stories του newmoney.gr