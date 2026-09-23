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Ισχυρές επιδόσεις κατέγραψε η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στα οικονομικά αποτελέσματα για το α’ εξάμηνο του 2026, με σημαντική ενίσχυση εσόδων και κερδοφορίας, καθώς η ανάπτυξη του ΑΔΜΗΕ και η υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος ενισχύουν τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους και τη στρατηγική θέση του Ομίλου.

Ο ΑΔΜΗΕ συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος και την ανάπτυξη της ρυθμιζόμενης περιουσιακής του βάσης, με ενισχυμένη κεφαλαιακή διάρθρωση και σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο για την περίοδο 2026-2029.

Κύρια σημεία Α’ Εξαμήνου 2026

▪ Ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ καταγράφει ισχυρές λειτουργικές και οικονομικές επιδόσεις

o Τα συνολικά έσοδα για το Α’ εξάμηνο 2026 αυξήθηκαν κατά 22,6% και διαμορφώθηκαν στα €270,5 εκατ., έναντι €220,6 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2025. Τα έσοδα κατέγραψαν ισχυρότερη αύξηση κατά το Β’ τρίμηνο του 2026, ενισχυμένα κατά 26,8%, φθάνοντας τα €137,4 εκατ.

o Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του Α’ εξαμήνου 2026 αυξήθηκαν κατά 26,4% και διαμορφώθηκαν στα €193,0 εκατ., έναντι €152,7 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2025. Το συγκρίσιμο EBITDA αυξήθηκε κατά 24,3% στα €191,9 εκατ., με το περιθώριο συγκρίσιμου EBITDA να διαμορφώνεται στο 70,9%, από 70,0% την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Το Β’ τρίμηνο του 2026, το EBITDA αυξήθηκε κατά 32,0%, φθάνοντας στα €93,8 εκατ.

o Τα καθαρά κέρδη για το Α’ εξάμηνο του 2026 ανήλθαν στα €92,4 εκατ., αυξημένα κατά 36,7% έναντι €67,6 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2025. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 33,0%, φθάνοντας στα €91,6 εκατ.

o Οι επενδυτικές δαπάνες (CapEx) διαμορφώθηκαν σε €157,2 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2026, σε ευθυγράμμιση με τον προγραμματισμό υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος, το οποίο είναι αυξημένο στο υπόλοιπο του έτους.

o Ο καθαρός δανεισμός, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων από μισθώσεις, διαμορφώθηκε στα €500,3 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2026.

▪ Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. μετατρέπει τις επιδόσεις του ΑΔΜΗΕ σε αξία για τους μετόχους

o Τα έσοδα της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. αυξήθηκαν κατά 32,8% σε σχέση με το Α’ εξάμηνο 2025 και διαμορφώθηκαν στα €45,8 εκατ., αντικατοπτρίζοντας τη συμμετοχή της κατά 51% στα κέρδη του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

o Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) ανήλθαν σε €44,9 εκατ., αυξημένα κατά 32,7% σε σύγκριση με το α’ εξάμηνο του 2025.

o Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 32,1% και ανήλθαν στα €45,1 εκατ., έναντι €34,1 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2025, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) αυξήθηκαν σε €0,19, από €0,15, σημειώνοντας αύξηση 29,3% σε ετήσια βάση.

o Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας ανήλθαν σε €66 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2026, με την Εταιρεία να παραμένει χωρίς δανεισμό και να διατηρεί σημαντική χρηματοοικονομική ευελιξία.

▪ Συνεχής προσήλωση στη δημιουργία διατηρήσιμων αποδόσεων για τους μετόχους

o Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διανομή προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2026 συνολικού μικτού ποσού €18,13 εκατ., που αντιστοιχεί σε €0,05 ανά μετοχή.

▪ Η ενισχυμένη κεφαλαιακή διάρθρωση υποστηρίζει ένα σαφές και πλήρως χρηματοδοτημένο αναπτυξιακό πρόγραμμα

o Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους €530 εκατ. της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών επιτρέπει στην Εταιρεία να συμμετάσχει αναλογικά στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €1 δισ. του ΑΔΜΗΕ.

o Το επενδυτικό πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ, ύψους περίπου €6 δισ. για την περίοδο 2026-2029, είναι πλήρως χρηματοδοτημένο βάσει του υφιστάμενου επιχειρηματικού σχεδίου, μέσω ιδίων κεφαλαίων, λειτουργικών ταμειακών ροών, δανειακής χρηματοδότησης και επιδοτήσεων.

o Το σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο για την περίοδο 2026-2029 παρέχει ορατότητα ως προς τις ρυθμιζόμενες αποδόσεις, με το ονομαστικό προ φόρων WACC να διαμορφώνεται σε 6,87% για το 2026 και να αυξάνεται σταδιακά σε 7,02% έως το 2029.

▪ Υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του ΑΔΜΗΕ και κύριες στρατηγικές εξελίξεις

o Η Ηλεκτρική Διασύνδεση Κυκλάδων έχει ολοκληρωθεί κατασκευαστικά και βρίσκεται σε τελική φάση δοκιμών και ελέγχου, με στόχο την ενσωμάτωσή της στο σύστημα έως το τέλος του 2026.

o Η Ηλεκτρική Διασύνδεση Δωδεκανήσων προχωρά στη φάση κατασκευής, με την ανάθεση της σύμβασης για το καλωδιακό σύστημα ισχύος 1 GW και μήκους περίπου 1.290 χλμ.

o Στον Great Sea Interconnector (GSI), στις 5 Αυγούστου 2026 υπογράφηκε συμφωνία για την είσοδο του διεθνούς επενδυτικού φορέα Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου της εταιρείας ειδικού σκοπού «Great Sea Interconnector», για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. παραμένει στρατηγικός μέτοχος, διατηρώντας την τεχνική ηγεσία κατά τη φάση κατασκευής και αναλαμβάνοντας τη λειτουργία της διασύνδεσης μετά την ολοκλήρωσή της.

Ο κ. Γιάννης Καράμπελας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε., δήλωσε:

«Το πρώτο εξάμηνο του 2026 αποτέλεσε ένα σημαντικό ορόσημο για την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και τον ΑΔΜΗΕ. Η επιτυχής ολοκλήρωση των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου και στις δύο εταιρείες εξασφάλισε την απαιτούμενη χρηματοδότηση μέσω ιδίων κεφαλαίων για την υλοποίηση του φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματος του ΑΔΜΗΕ και μας επιτρέπει να περάσουμε στην επόμενη φάση της αναπτυξιακής μας στρατηγικής, με σαφή έμφαση στην υλοποίησή του.

Ο ΑΔΜΗΕ συνεχίζει να καταγράφει ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα, ενώ παράλληλα προχωρά στην υλοποίηση κρίσιμων υποδομών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ελλάδα και στην ανάπτυξη στρατηγικών διεθνών διασυνδέσεων. Καθώς οι επενδύσεις μεταφράζονται σε διεύρυνση της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης και υψηλότερα ρυθμιζόμενα κέρδη, ο στόχος μας παραμένει σαφής: να μετατρέπουμε τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του ΑΔΜΗΕ σε βιώσιμη αξία για τους μετόχους της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών».

Διαβάστε αναλυτικά τα οικονομικά αποτελέσματα εδώ

Ανακοίνωση αποκοπής και πληρωμής προμερίσματος χρήσης 2026

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με τον διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την από 23.09.2026 συνεδρίασή του, αποφάσισε τη διανομή προμερίσματος για τη χρήση 2026, συνολικού ποσού 18.132.410 ευρώ ή 0,0500000004 ευρώ ανά μετοχή προ της παρακράτησης φόρου και εξαιρουμένων των 216.000 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία.

Το παραπάνω ποσό προμερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση αναλογούντος φόρου 5%, σύμφωνα με το άρθρο 24 ν. 4646/2019 (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για τους Μετόχους, οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις). Το καθαρό

καταβαλλόμενο ποσό προμερίσματος ανέρχεται σε 0,0475000004 ευρώ ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής (cut-off date) ορίζεται η Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2026. Από την ημερομηνία αυτή οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στο προμέρισμα.

Δικαιούχοι του προμερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.») την Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2026 (record date – ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων).

Το προμέρισμα (μείον τις σύμφωνα με το νόμο φορολογικές επιβαρύνσεις / κρατήσεις) θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2026 μέσω της πληρώτριας τράπεζας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», ως εξής:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τον ισχύοντα ανονισμό Λειτουργίας της Euronext Securities Athens και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της Euronext Securities Athens, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων μέσω του δικτύου καταστημάτων της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» για (5) έτη από τη λήξη του τρέχοντος έτους (δηλαδή έως την 31η Δεκεμβρίου 2031).

Η καταβολή του ποσού στους δικαιούχους της περίπτωσης (2) θα πραγματοποιείται με την κοινοποίηση του ΚΑΜΕ (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή – Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο

αντιπρόσωπό τους.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

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