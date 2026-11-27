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Τα οικονομικά αποτελέσματα για το εννεάμηνο δημοσίευσε η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, κάτοχος του 51% των μετοχών του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., με τον Όμιλο να καταγράφει συνεχιζόμενη αύξηση των εσόδων και της κερδοφορίας. Συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη για το εννεάμηνο του 2026 ανήλθαν στα €159,9 εκατ., αυξημένα κατά 40,8% έναντι €113,6 εκατ. το εννεάμηνο του 2025. Τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 37,1%, φθάνοντας στα €157,6 εκατ.

Τα συνολικά έσοδα για το εννεάμηνο 2026 αυξήθηκαν κατά 24,0% και διαμορφώθηκαν στα €428,7 εκατ., έναντι €345,8 εκατ. το εννεάμηνο του 2025. Τα έσοδα κατέγραψαν ισχυρότερη αύξηση κατά το Γ’ τρίμηνο του 2026, ενισχυμένα κατά 26,3%, φθάνοντας τα €158,2 εκατ.

Ακόμα, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του εννεαμήνου 2026 αυξήθηκαν κατά 29,6% και διαμορφώθηκαν στα €314,1 εκατ., έναντι €242,3 εκατ. το εννεάμηνο του 2025. Το συγκρίσιμο EBITDA αυξήθηκε κατά 27,4% στα €311,1 εκατ., με το περιθώριο συγκρίσιμου EBITDA να διαμορφώνεται στο 72,6%, από 70,6% την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Το Γ’ τρίμηνο του 2026, το EBITDA αυξήθηκε κατά 35,2%, φθάνοντας στα €121,1 εκατ.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) ανήλθαν σε €200,7 εκατ. το εννεάμηνο του 2026 και αναμένεται να επιταχυνθούν σημαντικά κατά το τέταρτο τρίμηνο, με το συνολικό ύψος τους για το 2026 να εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σύμφωνα με την εκτίμηση (guidance) που έχει ήδη επικοινωνηθεί, λαμβάνοντας υπόψη την υπογραφή, τον Νοέμβριο του 2026, της σύμβασης ύψους €1,48 δισ. για το καλωδιακό σύστημα HVDC Κορίνθου-Κω και την αναμενόμενη έκδοση των σχετικών τιμολογίων τον Δεκέμβριο.

Ο καθαρός δανεισμός, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων από μισθώσεις, διαμορφώθηκε στα €457,0 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. μετατρέπει τις επιδόσεις του ΑΔΜΗΕ σε αξία για τους μετόχους

-Τα Έσοδα της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. αυξήθηκαν κατά 36,5% σε σχέση με το εννεάμηνο 2025 και διαμορφώθηκαν στα €79,1 εκατ., αντικατοπτρίζοντας τη συμμετοχή της κατά 51% στα κέρδη του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

-Τα Κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) ανήλθαν σε €77,6 εκατ., αυξημένα κατά 36,2% σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2025.

-Τα Καθαρά Κέρδη αυξήθηκαν κατά 35,5% και ανήλθαν στα €78,2 εκατ., έναντι €57,7 εκατ. το εννεάμηνο του 2025, ενώ τα Κέρδη ανά Μετοχή (EPS) αυξήθηκαν σε €0,33, από €0,25, σημειώνοντας αύξηση 32,7% σε ετήσια βάση.

-Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας ανήλθαν σε €41,4 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, με την Εταιρεία να παραμένει χωρίς δανεισμό και να διατηρεί σημαντική χρηματοοικονομική ευελιξία.

-Συνεχής προσήλωση στη δημιουργία διατηρήσιμων αποδόσεων για τους μετόχους

-Στις 4 Σεπτεμβρίου 2026, η Εταιρεία προχώρησε στη διανομή του υπολοίπου μερίσματος ύψους €0,0197898971 ανά μετοχή για τη χρήση 2025, συνολικού μικτού ποσού €7.176.771, όπως είχε εγκριθεί από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 17 Ιουλίου 2026.

-Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διανομή προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2026 συνολικού μικτού ποσού €18.132.410, που αντιστοιχεί σε €0,05 ανά μετοχή, με την έναρξη καταβολής του να έχει προγραμματιστεί για τις 29 Δεκεμβρίου 2026.

Υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του ΑΔΜΗΕ και κύριες στρατηγικές εξελίξεις

Μετά την ολοκλήρωση των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και του ΑΔΜΗΕ νωρίτερα εντός του 2026, ο ΑΔΜΗΕ παραμένει προσηλωμένος στην υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος ύψους περίπου €6 δισ. για την περίοδο 2026-2029, το οποίο είναι πλήρως χρηματοδοτικά καλυμμένο, βάσει των υφιστάμενων παραδοχών του επιχειρηματικού σχεδίου, μέσω συνδυασμού ιδίων κεφαλαίων, λειτουργικών ταμειακών ροών, δανειακής χρηματοδότησης και επιχορηγήσεων.

Κατά τη διάρκεια της εννεάμηνης περιόδου αναφοράς, καθώς και τους μήνες που ακολούθησαν, σημειώθηκε πρόοδος στην υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

Ηλεκτρική Διασύνδεση Κυκλάδων: Οι κατασκευαστικές εργασίες της τέταρτης και τελευταίας φάσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων, η οποία περιλαμβάνει τη Σαντορίνη, τη Φολέγανδρο, τη Μήλο και τη Σέριφο, έχουν ολοκληρωθεί, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες παραλαβής του έργου. Τον Οκτώβριο του 2026, ο Υποσταθμός Υψηλής Τάσης της Φολεγάνδρου ξεκίνησε να εξυπηρετεί τα ηλεκτρικά φορτία του νησιού, ενώ η πλήρης ένταξη του έργου στο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας αναμένεται έως το τέλος του 2026.

Ηλεκτρική Διασύνδεση Δωδεκανήσων και Βορειοανατολικού Αιγαίου: Τον Οκτώβριο του 2026, ο ΑΔΜΗΕ υπέγραψε σύμβαση-πλαίσιο ύψους €2,06 δισ. με τις εταιρείες Fulgor S.A. και Prysmian Power Link SRL για έργα υποβρύχιων καλωδιακών διασυνδέσεων. Ακολούθησε τον Νοέμβριο η υπογραφή σύμβασης ύψους €1,48 δισ. με τη Fulgor S.A. για το καλωδιακό σύστημα συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης (HVDC) Κορίνθου-Κω, μεταφορικής ικανότητας 1 GW. Επιπλέον, ο ΑΔΜΗΕ εξασφάλισε επιχορήγηση ύψους €228,9 εκατ. για την Α΄ Φάση της Διασύνδεσης των Δωδεκανήσων, λαμβάνοντας προκαταβολή ύψους €160,2 εκατ. τον Νοέμβριο του 2026.

Great Sea Interconnector (GSI): Τον Αύγουστο του 2026, υπογράφηκαν συμφωνίες σχετικά με την εταιρεία ειδικού σκοπού του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας Κύπρου, ενώ ο ΑΔΜΗΕ υπέβαλε αίτημα έγκρισης της επένδυσης στις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές για το τμήμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ισραήλ. Τον Νοέμβριο του 2026, επανεκκίνησαν οι θαλάσσιες έρευνες στο τμήμα Κρήτης-Κύπρου, μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας αδειοδότησης από τις αρμόδιες αρχές της Ελλάδας και της Κύπρου. Ο ΑΔΜΗΕ παραμένει στρατηγικός μέτοχος του έργου, διατηρώντας την τεχνική ηγεσία κατά τη φάση κατασκευής και αναλαμβάνοντας τη λειτουργία της διασύνδεσης μετά την ολοκλήρωσή της.

Ο κ. Γιάννης Καράμπελας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε., δήλωσε: “Το πρώτο εννεάμηνο του 2026 χαρακτηρίστηκε από συνεχιζόμενη πρόοδο στις χρηματοοικονομικές επιδόσεις του ΑΔΜΗΕ και στην υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου νωρίτερα εντός του έτους, η προσοχή μας επικεντρώνεται πλέον στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδιασμού και στην ανάπτυξη των υποδομών που θα στηρίξουν την ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας και θα ενισχύσουν το Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της χώρας.

Σημαντικά ορόσημα, όπως η ηλέκτριση της Φολεγάνδρου και η υπογραφή των συμβάσεων για τη διασύνδεση Κορίνθου-Κω, αποτυπώνουν την ουσιαστική πρόοδο στην υλοποίηση βασικών έργων. Καθώς οι επενδύσεις αυτές ολοκληρώνονται σταδιακά και ενσωματώνονται στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση (RAB), αναμένεται να στηρίξουν τη μακροπρόθεσμη αύξηση της κερδοφορίας του ΑΔΜΗΕ και, κατ’ επέκταση, τη δημιουργία διατηρήσιμης αξίας για τους μετόχους της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.”

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