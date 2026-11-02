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Σε μια νέα φάση εισέρχεται η διαμάχη για τον έλεγχο της τεράστιας περιουσίας της οικογένειας πίσω από τη Ray-Ban, καθώς ο Λεονάρντο Μαρία Ντελ Βέκιο κατέθεσε πρόταση εξαγοράς των μεριδίων των υπόλοιπων κληρονόμων στην επενδυτική εταιρεία Delfin, επιχειρώντας να αποκρούσει την προσφορά του Τσέχου δισεκατομμυριούχου των εξοπλισμών Μίχαλ Στρναντ, η οποία αποτιμά την εταιρεία σε περίπου 31 δισ. ευρώ.

Ο 31χρονος γιος του ιδρυτή της EssilorLuxottica, Λεονάρντο Ντελ Βέκιο, επιδιώκει να συγκεντρώσει στα χέρια του τον έλεγχο της οικογενειακής επενδυτικής αυτοκρατορίας, η οποία διαθέτει συμμετοχές αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ σε ορισμένες από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις της Ιταλίας.

Την πρότασή του παρουσίασε με επιστολή που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα στην εφημερίδα QN, της οποίας είναι ιδιοκτήτης, γνωστοποιώντας ότι έχει ήδη εξασφαλίσει χρηματοδοτική υποστήριξη από διεθνή οργανισμό, χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητά του.

Όπως ανέφερε, θα είναι έτοιμος να παρουσιάσει αναλυτικά το σχέδιό του στους επτά υπόλοιπους μετόχους της Delfin στις 7 Νοεμβρίου.

«Έχω προτείνει την πλήρη και άμεση εξαγορά των συμμετοχών ή άλλες μορφές εξαγοράς, με πιο σταδιακή υλοποίηση», έγραψε.

Χρηματοδότηση 22 δισ. ευρώ και 3,7 δισ. για κάθε κληρονόμο

Παρότι ο ίδιος δεν αποκάλυψε τους οικονομικούς όρους της πρότασης, η ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera αναφέρει ότι το σχέδιο στηρίζεται σε δάνειο ύψους 22 δισ. ευρώ από τη Citigroup.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Λεονάρντο Μαρία προσφέρει 3,7 δισ. ευρώ σε καθέναν από τους υπόλοιπους επτά κληρονόμους, προκειμένου να αποκτήσει τα μερίδιά τους στην οικογενειακή εταιρεία.

Εκπρόσωπος της Citigroup αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες.

Η κίνηση έρχεται ως απάντηση στην πρόταση που υπέβαλε στις 20 Οκτωβρίου ο Τσέχος δισεκατομμυριούχος Μίχαλ Στρναντ, επιδιώκοντας να αποκτήσει τον έλεγχο της Delfin με έκπτωση 30% επί της καθαρής αξίας του ενεργητικού της.

Η προσφορά του, η οποία έγινε γνωστή την περασμένη εβδομάδα, αφορά την απόκτηση τουλάχιστον 62,5% της Delfin, που εδρεύει στο Λουξεμβούργο.

Η αξία των δημοσιοποιημένων συμμετοχών της σε εισηγμένες εταιρείες ανερχόταν σε περίπου 45 δισ. ευρώ, με βάση τις αποτιμήσεις της Παρασκευής.

Η μάχη για τον έλεγχο της οικογενειακής αυτοκρατορίας

Η πρόταση του Λεονάρντο Μαρία εξυπηρετεί δύο βασικούς στόχους: αφενός να αποτρέψει την εξαγορά από τον Τσέχο επιχειρηματία και αφετέρου να τον αναδείξει σε κυρίαρχο μέτοχο μιας από τις ισχυρότερες βιομηχανικές οικογένειες της Ιταλίας.

Σήμερα, καθένας από τους οκτώ κληρονόμους της οικογένειας Ντελ Βέκιο κατέχει ποσοστό 12,5% στη Delfin.

Η ισότιμη αυτή κατανομή έχει επανειλημμένα δυσκολέψει τη λήψη αποφάσεων, καθώς οι διαφωνίες μεταξύ των μελών της οικογένειας έχουν προκαλέσει εμπλοκές στη διοίκηση και στη διαχείριση των επενδύσεων.

Στην επιστολή του, ο 31χρονος επιχειρηματίας υποστηρίζει ότι η εταιρική δομή που θα χρησιμοποιηθεί για την εξαγορά θα διαθέτει αυστηρότερους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και δεσμευτικό καταστατικό.

Παράλληλα, προβλέπει τη συμμετοχή δύο έμπειρων επαγγελματιών με μακρά διοικητική, νομική και χρηματοοικονομική εμπειρία, οι οποίοι θα παρέχουν δεσμευτικές γνωμοδοτήσεις για τις σημαντικότερες οικονομικές αποφάσεις.

Οι προηγούμενες αποτυχημένες προσπάθειες εξαγοράς

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Λεονάρντο Μαρία επιχειρεί να αποκτήσει τα μερίδια των συγγενών του.

Σε προηγούμενη προσπάθεια είχε προτείνει 10 δισ. ευρώ για την εξαγορά συνολικού ποσοστού 25%, το οποίο κατείχαν ο Λούκα και η Πάολα Ντελ Βέκιο.

Ωστόσο, η συμφωνία δεν προχώρησε, καθώς οι χρηματοδότες που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον ζήτησαν εγγυήσεις επί των επενδύσεων της Delfin, αίτημα το οποίο απορρίφθηκε από το διοικητικό συμβούλιο.

Πιο πρόσφατα, ο Λεονάρντο Μαρία επιχείρησε να εξαγοράσει και το μερίδιο του ετεροθαλούς αδελφού του, Ρόκο Μπαζίλικο, χωρίς όμως αποτέλεσμα, καθώς η προσφορά του απορρίφθηκε.

Στο επίκεντρο και ο επικεφαλής της EssilorLuxottica

Η κλιμάκωση της οικογενειακής διαμάχης συνοδεύεται από ολοένα εντονότερη κριτική του Λεονάρντο Μαρία προς τον Φραντσέσκο Μιλέρι, πρόεδρο της Delfin και ταυτόχρονα πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της EssilorLuxottica.

Ο νεαρός κληρονόμος έχει αφήσει να εννοηθεί ότι ο Μιλέρι αποσπάται από τις υποχρεώσεις του στην εταιρεία οπτικών ειδών εξαιτίας της ενασχόλησής του με τις χρηματοοικονομικές συμμετοχές της Delfin.

Παράλληλα, του έχει αποδώσει ευθύνη για την υποχώρηση της μετοχής της EssilorLuxottica.

Η Delfin κατέχει περίπου το ένα τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου της EssilorLuxottica, του ομίλου πίσω από τις Ray-Ban, ενώ διαθέτει σημαντική παρουσία και στον ιταλικό τραπεζικό τομέα.

Ειδικότερα, αποτελεί τον μεγαλύτερο μέτοχο της Banca Monte dei Paschi di Siena, έχοντας διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις διαδικασίες συγκέντρωσης και αναδιάρθρωσης του ιταλικού τραπεζικού συστήματος.

Η μάχη για τον έλεγχο της Delfin αποκτά έτσι ευρύτερη σημασία, καθώς το αποτέλεσμά της μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο το μέλλον της οικογένειας Ντελ Βέκιο, αλλά και τις ισορροπίες σε σημαντικούς κλάδους της ιταλικής οικονομίας.