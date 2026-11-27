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Σε 75,8 δισ. δολάρια αναμένεται να ανέλθει η αξία των παγκόσμιων online αγορών που θα επηρεαστούν από την τεχνητή νοημοσύνη και τους AI agents κατά τη Cyber Week 2026, αντιπροσωπεύοντας το 21% των συνολικών online πωλήσεων της περιόδου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Salesforce. Την ίδια στιγμή, η προερχόμενη από ΑΙ επισκεψιμότητα προς τα ηλεκτρονικά καταστήματα έχει αυξηθεί κατά 104% σε ετήσια βάση, αποτυπώνοντας τον ολοένα σημαντικότερο ρόλο που αποκτά η τεχνητή νοημοσύνη στις αγοραστικές αποφάσεις.

Την εικόνα συμπληρώνουν τα ευρήματα της νέας έρευνας καταναλωτών της Salesforce σε περισσότερους από 2.500 καταναλωτές στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και την Αυστραλία, η οποία καταγράφει πώς χρησιμοποιούν οι καταναλωτές την AI πριν από μια αγορά και μέχρι ποιο σημείο είναι διατεθειμένοι να της αναθέσουν την αγοραστική διαδικασία.

Οι προτάσεις της AI επηρεάζουν τις καταναλωτικές επιλογές

Το 74% των καταναλωτών δηλώνει ότι εμπιστεύεται τις προτάσεις που λαμβάνει από εργαλεία AI, ενώ το 31% των ερωτηθέντων έχει δοκιμάσει έναν προσωπικό AI agent, κυρίως για σύγκριση τιμών, ανάλυση χαρακτηριστικών και αξιολογήσεων προϊόντων και αναζήτηση ιδεών για δώρα με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Η ΑΙ επηρεάζει και την ανακάλυψη νέων brands: το 30% όσων χρησιμοποιούν AI στις αγορές τους δηλώνει ότι τα εργαλεία αυτά προτείνουν συχνά brands που δεν γνώριζαν. Παράλληλα, το 11% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα απέφευγε μια αγορά αν ένας AI assistant τούς συμβούλευε να μην την πραγματοποιήσουν.

Οι καταναλωτές χρησιμοποιούν τους ΑΙ agents ως συμβούλους, όχι ως αγοραστές

Παρά την αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την αναζήτηση και αξιολόγηση προϊόντων, οι καταναλωτές εξακολουθούν να εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς την ανάθεση της ίδιας της συναλλαγής σε AI agents. Μόλις το 19% των χρηστών προσωπικών AI agents έχει χρησιμοποιήσει τον agent του στο στάδιο της πληρωμής, ενώ το 73% των καταναλωτών δεν είναι ακόμη έτοιμο να εμπιστευτεί τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας σε έναν προσωπικό ΑΙ agent.

Ενδεικτικό της επιφυλακτικότητας αυτής είναι ότι μόλις το 9% των χρηστών προσωπικών AI agents τούς παρέχει απεριόριστη πρόσβαση στα οικονομικά του στοιχεία, ενώ το 36% έχει δημιουργήσει ξεχωριστή πιστωτική κάρτα αποκλειστικά για χρήση από τον ΑΙ agent. Στις βασικές ανησυχίες των καταναλωτών περιλαμβάνονται η ανεπιθύμητη κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων ή του ιστορικού αγορών, καθώς και ο κίνδυνος λανθασμένων ή ανεπιθύμητων χρεώσεων.

Υψηλότερη αξία παραγγελιών μέσω των shopper agents

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η αξιοποίηση του AI μπορεί να έχει αντίκτυπο και στις πωλήσεις των ηλεκτρονικών καταστημάτων. Οι καταναλωτές που φτάνουν σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω παραπομπής από εργαλείο AI έχουν υπερδιπλάσια πιθανότητα να πραγματοποιήσουν αγορά σε σχέση με τον μέσο online επισκέπτη. Παράλληλα, όσοι αλληλεπιδρούν με τον AI shopping agent ενός brand πραγματοποιούν παραγγελίες με 8% υψηλότερη μέση αξία και αγοράζουν 23% περισσότερα προϊόντα σε σύγκριση με τη μέση παραγγελία.

Η Salesforce εκτιμά ότι 1 στα 3 brands θα διαθέτει shopper agent στο website του μέχρι τη Cyber Week, καθώς οι έμποροι λιανικής προσαρμόζονται στη νέα αγοραστική συμπεριφορά. Ήδη, το 39% των ερωτηθέντων έχει χρησιμοποιήσει τον AI shopping agent ενός brand σε ηλεκτρονικό κατάστημα. Από αυτούς, το 80% αναφέρει θετική εμπειρία. Μεταξύ όσων είχαν θετική εμπειρία, το 75% δηλώνει ότι αισθάνθηκε μεγαλύτερη πιστότητα στο brand. Ωστόσο, η θετική εμπειρία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, καθώς οι περισσότεροι καταναλωτές δηλώνουν ότι θα σταματούσαν να χρησιμοποιούν έναν AI assistant έπειτα από μόλις δύο ή τρία λάθη, κάτι που αναδεικνύει τη σημασία της αξιοπιστίας των εργαλείων AI που χρησιμοποιούν οι λιανέμποροι.

Σχολιάζοντας τον αυξανόμενο ρόλο της ΑΙ στην αγοραστική διαδρομή, η Caila Schwartz, Head of Agentic Commerce Shopper Insights της Salesforce, υπογραμμίζει την ανάγκη προσαρμογής των εμπόρων λιανικής στα νέα δεδομένα: «Αυτή την εορταστική περίοδο, οι καταναλωτές ξεκινούν τις αγορές τους από την AI. Φροντίστε οι πληροφορίες για τα προϊόντα σας να είναι ακριβείς, οι τιμές και η διαθεσιμότητα ενημερωμένες και ο δικός σας ΑΙ agent έτοιμος να απαντήσει στις δύσκολες ερωτήσεις».