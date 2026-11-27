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Προς το μεγαλύτερο μηνιαίο ανοδικό σερί των τελευταίων δύο ετών οδεύει το δολάριο, καθώς οι ισχυροί κλυδωνισμοί στις επενδύσεις που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη και η προοπτική υψηλότερων επιτοκίων ενισχύουν τη ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια.

Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot Index καταγράφει άνοδο 1,9% τον Νοέμβριο, οδεύοντας προς τον τρίτο διαδοχικό μήνα κερδών. Το αμερικανικό νόμισμα έχει ενισχυθεί έναντι όλων των υπόλοιπων νομισμάτων της ομάδας G10, συμπεριλαμβανομένων του ιαπωνικού γεν και του ελβετικού φράγκου.

Η υποχώρηση των τεχνολογικών μετοχών, σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης και τον επίμονα υψηλό πληθωρισμό, ώθησε το δολάριο υψηλότερα κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου.

Το αμερικανικό νόμισμα διατηρήθηκε κοντά στα υψηλότερα επίπεδα από τον Απρίλιο του 2025 κατά τις πρώτες ώρες των συναλλαγών της Παρασκευής στην Ασία, έπειτα από την ισχυρή άνοδο που κατέγραψε την Τετάρτη στις ΗΠΑ, πριν από την αργία της Ημέρας των Ευχαριστιών. Ο δείκτης Nasdaq 100 εισήλθε προσωρινά σε έδαφος bear market, ενώ ένας δείκτης του υποκείμενου πληθωρισμού ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2023.

«Πρόκειται για μια αρκετά ισχυρή σύμπτωση ευνοϊκών παραγόντων για το δολάριο», δήλωσε ο Στίβεν Ίνγκλαντερ, συνεπικεφαλής της έρευνας για την αγορά συναλλάγματος και της μακροοικονομικής στρατηγικής για τη Βόρεια Αμερική στη Standard Chartered.

Οι προσδοκίες για νέες αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed

Η αναπροσαρμογή των προσδοκιών της αγοράς προς μια πιο επιθετική νομισματική πολιτική από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ στήριξε επίσης το δολάριο τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τη Σάρα Γινγκ, επικεφαλής στρατηγικής συναλλάγματος της CIBC.

Οι επενδυτές έχουν προεξοφλήσει αύξηση των επιτοκίων της Fed κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο, ενώ ποντάρουν στο ενδεχόμενο δύο επιπλέον αυξήσεων έως τα μέσα του 2027.

Αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας επισημαίνουν την ανάγκη περαιτέρω σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής, με ορισμένους να τάσσονται υπέρ της αύξησης των επιτοκίων σε διαδοχικές συνεδριάσεις και άλλους να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης μεγαλύτερης των καθιερωμένων 25 μονάδων βάσης τον Δεκέμβριο.

Ορισμένοι αναλυτές στρατηγικής της Wall Street εκτιμούν ότι το ράλι του δολαρίου θα συνεχιστεί και το 2027, υποδεικνύοντας ως κινητήριο μοχλό της αμερικανικής οικονομικής ανάπτυξης και των κεφαλαιακών εισροών την ίδια έκρηξη επενδυτικών δαπανών στην τεχνητή νοημοσύνη που προκαλεί νευρικότητα στις χρηματιστηριακές αγορές.

Το δολάριο έχει επωφεληθεί από τη μετατροπή κεφαλαίων από ξένους επενδυτές από τα εγχώρια νομίσματά τους σε δολάρια, προκειμένου να αγοράσουν μετοχές αμερικανικών εταιρειών που αξιοποιούν τη συγκεκριμένη τεχνολογία.

«Η αμερικανική οικονομία βρίσκεται σε άνθηση και ο πληθωρισμός εξακολουθεί να απομακρύνεται από τον στόχο», δήλωσε ο Γουίν Θιν, επικεφαλής οικονομολόγος της Bank of Nassau 1982.

«Η Fed πρέπει να αυξήσει τα επιτόκια για να περιορίσει την υπερθέρμανση της οικονομίας, ενδεχομένως τόσο τον Δεκέμβριο όσο και τον Ιανουάριο. Αυτό είναι θετικό για το δολάριο».

Επιφυλάξεις για τη μακροπρόθεσμη πορεία του δολαρίου

Η τελευταία ισχυρή άνοδος του αμερικανικού νομίσματος έχει ενισχύσει τις ανοδικές προσδοκίες των επενδυτών στην αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης (options) βραχυπρόθεσμης διάρκειας. Ωστόσο, η πεποίθηση για διατήρηση της ανοδικής πορείας σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα έχει εξασθενήσει τους τελευταίους δύο μήνες.

Η απόκλιση αυτή υποδηλώνει ότι οι επενδυτές τοποθετούνται με γνώμονα τη διατήρηση της ισχύος του δολαρίου έως τις αρχές του 2027, εμφανίζονται όμως λιγότερο πρόθυμοι να διατηρήσουν τις ανοδικές τους θέσεις για πολύ μεγαλύτερο διάστημα.

Το τελευταίο sell-off στις μετοχές έχει εντείνει τις ανησυχίες για τη διάρκεια της επενδυτικής έκρηξης στην τεχνητή νοημοσύνη, προκαλώντας έντονες διακυμάνσεις στις διεθνείς αγορές.

Σε αυτό το περιβάλλον, το δολάριο έχει αναδειχθεί στο «προτιμώμενο ασφαλές καταφύγιο», σύμφωνα με την Goldman Sachs, ενώ η MUFG εκτιμά ότι η προοπτική υψηλότερων επιτοκίων λειτουργεί επίσης υποστηρικτικά για το αμερικανικό νόμισμα.

«Η αδυναμία της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς εκδηλώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία πληθαίνουν οι ενδείξεις ενίσχυσης της αναπτυξιακής δυναμικής των ΗΠΑ στο πλαίσιο του οικονομικού κύκλου, γεγονός που ευνοεί την ενίσχυση του δολαρίου ως ασφαλούς καταφυγίου», δήλωσε ο Λι Χάρντμαν, ανώτερος αναλυτής συναλλάγματος στη MUFG.

«Η ισχύς της αμερικανικής οικονομίας ενισχύει την εκτίμηση των επενδυτών ότι οι αποδόσεις είναι πιθανό να παραμείνουν υψηλότερες στις ΗΠΑ, ακόμη και αν αυτή τη στιγμή δοκιμάζονται από το πρόσφατο κύμα ρευστοποιήσεων στα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία», πρόσθεσε.