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Ο Κβον Χιουκ-Μπιν είναι ένας από τους πιο γνωστούς επιχειρηματίες της νοτιοκορεατικής βιομηχανίας βιντεοπαιχνιδιών. Το 2002 ίδρυσε τη Smilegate, την εταιρεία πίσω από δημοφιλή παιχνίδια όπως το CrossFire, και μέσα σε λίγα χρόνια κατάφερε να την εξελίξει σε έναν από τους σημαντικότερους ομίλους του κλάδου στη Νότια Κορέα. Η μεγάλη περιουσία που απέκτησε μέσα από την εταιρεία βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μιας ιδιαίτερα μεγάλης δικαστικής διαμάχης, η οποία αφορά το διαζύγιό του.

Πριν από λίηες ημέρες δικαστήριο της Σεούλ διέταξε τον Νοτιοκορεάτη μεγιστάνα της βιομηχανίας βιντεοπαιχνιδιών Κβον Χιουκ-Μπιν να καταβάλει περισσότερα από 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια στο πλαίσιο του διακανονισμού του διαζυγίου του. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αποζημίωση που έχει επιδικαστεί ποτέ στη Νότια Κορέα στο πλαίσιο διακανονισμού διαζυγίου.

Το ποσό αυτό ξεπερνά σημαντικά τα περίπου 705 εκατομμύρια δολάρια που είχαν επιδικαστεί στο διαζύγιο του Τσέι Τάε-Γουόν, προέδρου του ομίλου SK – ο οποίος δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, μέσω της SK Hynix, ενός από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές μικροτσίπ παγκοσμίως – και της πρώην συζύγου του, Ρο Σο-Γιόνγκ.

Το Οικογενειακό Δικαστήριο της Σεούλ επικύρωσε το διαζύγιο και διέταξε τον Κβον να μεταβιβάσει στην πρώην σύζυγό του το 35% των μετοχών της Smilegate, αξίας περίπου 1,87 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και να της καταβάλει επιπλέον περίπου 48,5 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, σύμφωνα με το CNA.

Η πρώην σύζυγος του Κβον, η οποία αναφέρεται στα τοπικά μέσα ενημέρωσης με το επώνυμο Λι, υπέβαλε αίτηση διαζυγίου τον Νοέμβριο του 2022, ζητώντας το ήμισυ της συμμετοχής του στην Smilegate Holdings, η οποία σήμερα ονομάζεται Smilegate.

Η Λι υποστήριξε ότι είχε συμβάλει στην ίδρυση και την αρχική λειτουργία της εταιρείας, ενώ παράλληλα είχε συνεισφέρει έμμεσα στην επιχειρηματική του δραστηριότητα μέσω της φροντίδας του νοικοκυριού. Για τον λόγο αυτό, υποστήριξε ότι δικαιούνταν το ήμισυ της περιουσίας που είχε αποκτήσει ο Κβον.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, το δικαστήριο εκτίμησε τη συνολική περιουσία του Κβον σε περίπου 5,99 δισεκατομμύρια δολάρια.

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