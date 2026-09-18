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Σε τροχιά για νέο ιστορικό ρεκόρ βρίσκεται το 2026 η παγκόσμια βιομηχανία βιντεοπαιχνιδιών, συνεχίζοντας την ισχυρή ανάπτυξη των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της εταιρείας ερευνών Newzoo, τα συνολικά έσοδα του κλάδου αναμένεται να ενισχυθούν κατά περίπου 6%, αγγίζοντας τα 213,9 δισ. δολάρια, με θετικές επιδόσεις τόσο στις μεγαλύτερες γεωγραφικές αγορές όσο και στις βασικές πλατφόρμες gaming.

Η ανοδική πορεία έρχεται μετά το ιστορικό ορόσημο του 2025, όταν η αγορά πέρασε για πρώτη φορά το «φράγμα» των 200 δισ. δολαρίων. Συγκεκριμένα, τα έσοδα ανήλθαν σε 201,6 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 9% σε ετήσια βάση. Τα στοιχεία αποτυπώνουν τη μεταμόρφωση των βιντεοπαιχνιδιών από μια περισσότερο εξειδικευμένη δραστηριότητα σε μία από τις ισχυρότερες βιομηχανίες ψυχαγωγίας και περιεχομένου διεθνώς.

Βασικός μοχλός της ανάπτυξης παραμένει η διεύρυνση του παγκόσμιου κοινού. Ο αριθμός των ανθρώπων που παίζουν βιντεοπαιχνίδια εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 4,4% το 2026, φτάνοντας τα 3,7 δισεκατομμύρια. Η ανοδική τάση αναμένεται να συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια, με τους παίκτες να πλησιάζουν τα 4 δισεκατομμύρια έως το 2030, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο τη θέση του gaming στον παγκόσμιο χάρτη της ψυχαγωγίας.

Η αύξηση του αριθμού των παικτών, ωστόσο, δεν συνεπάγεται αντίστοιχη διείσδυση σε νέες ηλικιακές ή κοινωνικές ομάδες. Το ποσοστό των χρηστών του διαδικτύου που ασχολούνται με βιντεοπαιχνίδια εμφανίζει μικρή μόνο μεταβολή, ανεβαίνοντας από 61,5% σε 62%. Από τις 4,4 ποσοστιαίες μονάδες της συνολικής αύξησης, οι 3,5 συνδέονται κυρίως με τη διεύρυνση της πρόσβασης στο διαδίκτυο, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Κυρίαρχη πλατφόρμα εξακολουθεί να είναι το κινητό τηλέφωνο, το οποίο διατηρεί με μεγάλη διαφορά την πρώτη θέση. Τα έσοδα από παιχνίδια για φορητές συσκευές προβλέπεται να ανέλθουν στα 121,1 δισ. δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 6,8% έναντι του προηγούμενου έτους. Με αυτά τα μεγέθη, το mobile gaming θα συγκεντρώνει περίπου το 57% της συνολικής αγοράς.

Η ισχυρή επίδοση των παιχνιδιών για κινητά δεν προκύπτει τόσο από περισσότερα downloads νέων τίτλων όσο από την αύξηση των χρημάτων που δαπανούν οι παίκτες σε παιχνίδια τα οποία χρησιμοποιούν ήδη. Αγορές εντός εφαρμογών, πρόσθετο ψηφιακό περιεχόμενο και μικροσυναλλαγές τροφοδοτούν σημαντικό μέρος των εσόδων. Παράλληλα, οι κινεζικές εταιρείες ενισχύουν σταθερά τη διεθνή παρουσία τους, διεκδικώντας μεγαλύτερο κομμάτι της παγκόσμιας αγοράς.

Στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι κονσόλες, οι οποίες αναμένεται να αποφέρουν έσοδα 46,9 δισ. δολαρίων, αυξημένα κατά 5,1%, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 22% του συνόλου. Πολύ κοντά ακολουθεί το gaming σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, με προβλεπόμενα έσοδα 45,9 δισ. δολαρίων και ανάπτυξη 5,3%. Το PC gaming είχε πραγματοποιήσει το 2025 την ισχυρότερη χρονιά που έχει καταγράψει η Newzoo, με αύξηση 12%, και πλέον κινείται προς πιο ομαλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, Ασία και Ειρηνικός διατηρούν αδιαμφισβήτητη πρωτιά, φιλοξενώντας περίπου το 53% των παικτών παγκοσμίως. Σύμφωνα με τα τελευταία αναλυτικά δεδομένα, στην περιοχή βρίσκονταν περίπου 1,896 δισ. χρήστες, έναντι 595 εκατ. στη Μέση Ανατολή και την Αφρική, 465 εκατ. στην Ευρώπη, 372 εκατ. στη Λατινική Αμερική και 249 εκατ. στη Βόρεια Αμερική.

Ιδιαίτερα υψηλοί ρυθμοί καταγράφονται στις αναδυόμενες αγορές, οι οποίες αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία για τη μελλοντική ανάπτυξη του κλάδου. Στη Μέση Ανατολή και την Αφρική ο αριθμός των παικτών εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 640 εκατομμύρια το 2026, αντιστοιχώντας στο 17,3% του παγκόσμιου συνόλου. Μόνο στην Αφρική, μάλιστα, οι χρήστες αναμένεται να πλησιάσουν τα 406 εκατομμύρια.

Καταλυτική παραμένει και η θέση της Κίνας, τόσο εξαιτίας της τεράστιας εγχώριας βάσης παικτών όσο και λόγω της αυξανόμενης επιρροής των κινεζικών εταιρειών. Το 2025 η χώρα αντιπροσώπευσε το 42% της παγκόσμιας αύξησης των εσόδων στα παιχνίδια για υπολογιστές, την ώρα που οι μεγάλοι κινεζικοί όμιλοι επιταχύνουν τη διεθνή επέκτασή τους. Οι τάσεις αυτές δείχνουν ότι το επόμενο μεγάλο κύμα ανάπτυξης του gaming θα στηριχθεί σε σημαντικό βαθμό στα smartphones και στις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές της Ασίας, της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής.

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