Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ο Ρόμπι Κάρτραϊτ ξεκίνησε να αναζητά ευκαιρίες πώλησης από την ηλικία των 11 ετών, όταν άρχισε να εμπορεύεται «οτιδήποτε μπορούσε να φανταστεί». Σήμερα, μόλις στα 21 του χρόνια, έχει δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση, τη Yorkshire Trainers, και καταφέρνει να αποκομίζει εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια μέσω της διαδικτυακής μεταπώλησης αθλητικών παπουτσιών.

Η πορεία του ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία, όταν ανακάλυψε την επιχειρηματικότητα μέσα από μικρές δοκιμές και πειραματισμούς. Όπως δήλωσε στο Business Insider, η πρώτη του ουσιαστική επαφή με τον κόσμο των επιχειρήσεων ήρθε στο γυμνάσιο, όταν συμμετείχε σε έναν διαγωνισμό όπου οι μαθητές έπρεπε να δημιουργήσουν το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος ξεκινώντας με μια μικρή αρχική επένδυση.

Η πρώτη επιχειρηματική επιτυχία με αρχικό κεφάλαιο 10 δολάρια

Ο νεαρός επιχειρηματίας κατάφερε να κερδίσει τον διαγωνισμό, ξεκινώντας με περίπου 10 δολάρια και πουλώντας γάντζους-κρεμάστρες για τσάντες.

Μέσα σε μόλις έξι εβδομάδες, πέτυχε κέρδη που ξεπέρασαν τα 1.000 δολάρια. Παρότι τα χρήματα δεν κατέληξαν στον ίδιο, καθώς δόθηκαν για φιλανθρωπικό σκοπό, η εμπειρία αυτή αποτέλεσε το πρώτο σημάδι ότι είχε ιδιαίτερη έφεση στις πωλήσεις και στην αναζήτηση ευκαιριών.

Λίγα χρόνια αργότερα, περίπου στα 14 του, στράφηκε στη μεταπώληση αθλητικών παπουτσιών, έναν χώρο στον οποίο τελικά θα έχτιζε την επαγγελματική του δραστηριότητα.

Η αναζήτηση ευκαιριών στο διαδίκτυο και τα συλλεκτικά sneakers

Την ώρα που συνομήλικοί του ασχολούνταν με αθλήματα ή άλλα χόμπι, ο Κάρτραϊτ αφιέρωνε τον χρόνο του στην αναζήτηση προϊόντων που θα μπορούσαν να του αποφέρουν κέρδος.

«Ενώ άλλα παιδιά είχαν χόμπι ή έκαναν αθλητισμό, εγώ “χτένιζα” το eBay αναζητώντας ευκαιρίες», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι επανεπένδυε κάθε κέρδος που δημιουργούσε για να μεγαλώσει σταδιακά τη δραστηριότητά του.

Σύντομα άρχισε να περιμένει στην ουρά για την κυκλοφορία σπάνιων και συλλεκτικών μοντέλων αθλητικών παπουτσιών, ακόμη και για ολόκληρες νύχτες.

Όπως περιγράφει, μπορούσε να αγοράσει ένα ζευγάρι παπούτσια από το εργοστάσιο έναντι 200 δολαρίων και να το μεταπωλήσει ακόμη και για 1.000 δολάρια μέσα στην ίδια ημέρα.

Τα Σαββατοκύριακά του είχαν πλέον διαφορετική μορφή. Αντί για εξόδους και διασκέδαση, τα περνούσε αναζητώντας προϊόντα προς μεταπώληση. Κάποιες φορές μάλιστα έπειθε φίλους του να τον ακολουθήσουν και να κατασκηνώσουν έξω από καταστήματα για να προλάβουν νέες κυκλοφορίες.

«Οι γονείς μου δεν ενθουσιάζονταν ιδιαίτερα με το να κοιμάμαι έξω τη νύχτα, αλλά μου το επέτρεπαν. Πιστεύω ότι αυτό με έκανε πιο σκληραγωγημένο», ανέφερε.

Από το χόμπι στην πλήρη αφοσίωση στην επιχείρηση

Παρότι η δραστηριότητά του ξεκίνησε ως ένα χόμπι, σταδιακά άρχισε να απαιτεί όλο και περισσότερο χρόνο.

Ο ίδιος εξηγεί ότι στην αρχή λειτουργούσε με μικρά βήματα: πουλούσε τρία ζευγάρια αθλητικών παπουτσιών και χρησιμοποιούσε τα χρήματα για να αγοράσει άλλα πέντε.

«Αντιμετώπιζα τις πωλήσεις περισσότερο ως χόμπι παρά ως δουλειά. Ωστόσο, μου έτρωγαν πολύ χρόνο», ανέφερε.

Η ενασχόλησή του είχε αρχίσει να επηρεάζει ακόμη και το σχολείο, καθώς, όπως παραδέχεται, δεν διάβαζε ιδιαίτερα και έψαχνε τρόπους να απουσιάζει από τα μαθήματα.

Στην ηλικία των 17 ετών, αποφάσισε να αφοσιωθεί πλήρως στην επιχείρησή του.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, η εξέλιξη ήταν θεαματική. Σήμερα πραγματοποιεί πενταψήφιες πωλήσεις κάθε μήνα, ενώ τον Μάιο κατέγραψε προσωπικό ρεκόρ με πωλήσεις άνω των 280.000 δολαρίων σε έναν μόνο μήνα.

Η επιτυχία έχει και κόστος στην προσωπική ζωή

Παρά την οικονομική επιτυχία, ο Κάρτραϊτ αναγνωρίζει ότι η απόλυτη αφοσίωση στην εργασία του είχε συνέπειες στις προσωπικές του σχέσεις.

Όπως ανέφερε, η συνεχής ενασχόληση με την επιχείρηση τον απομάκρυνε από φίλους και κοινωνικές δραστηριότητες.

«Παλαιότερα πήγαινα κάθε εβδομάδα να δω την αγαπημένη μου ποδοσφαιρική ομάδα. Τώρα έχω να δω αγώνα ίσως και τρία χρόνια», είπε χαρακτηριστικά.

Η έντονη προσήλωσή του είχε ως αποτέλεσμα να χάσει επαφή ακόμη και με αρκετούς συμμαθητές του.

Ακόμη και οι διακοπές δεν αποτελούν προτεραιότητα για τον ίδιο. Όπως ανέφερε, μετά από μια ευχάριστη ταξιδιωτική εμπειρία με νέα παρέα, αποφάσισε ότι για τα επόμενα χρόνια δεν ήθελε να αφήσει τη δουλειά του για μεγάλα διαστήματα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της στάσης του ήταν τα 21α γενέθλιά του. Οι γονείς του είχαν οργανώσει πάρτι που ξεκινούσε στις 5 το απόγευμα, όμως εκείνος συνέχισε να εργάζεται έως τις 7 και έφτασε καθυστερημένα.

«Οι γονείς μου θα προτιμούσαν να μην δουλεύω τόσο πολύ, αλλά εγώ τρέχω με χίλια, χωρίς να πατάω φρένο», ανέφερε.

Όπως εξηγεί, θεωρεί ότι μπορεί να απολαύσει περισσότερο τη ζωή αργότερα, ακόμη και στα 40 του, αντί να επιδιώκει άμεσα έναν πολυτελή τρόπο ζωής.

Δεν κυνηγά την κατανάλωση αλλά τη δημιουργία περιουσίας

Παρά τα υψηλά έσοδά του, ο 21χρονος υποστηρίζει ότι δεν ενδιαφέρεται για την επίδειξη πλούτου.

Παρότι δραστηριοποιείται στην αγορά ακριβών αθλητικών παπουτσιών, ο ίδιος επιλέγει οικονομικές λύσεις για τον προσωπικό του εξοπλισμό.

«Σήμερα φοράω ένα ζευγάρι αθλητικά των 30 δολαρίων, τα οποία είναι και φθαρμένα», ανέφερε.

Παράλληλα, εξακολουθεί να μένει στο σπίτι των γονιών του, δηλώνοντας ότι θα παραμείνει εκεί «μέχρι να τον διώξουν».

Η στρατηγική του επικεντρώνεται στη δημιουργία μακροπρόθεσμης περιουσίας. Έχει ήδη αγοράσει δύο ακίνητα για εκμίσθωση, τα οποία πλήρωσε με μετρητά, χωρίς να έχει στεγαστικό δάνειο.

Επιπλέον, έχει τοποθετήσει ένα μικρό ποσό σε μετοχές, αλλά δηλώνει ότι προτιμά να επενδύει σε τομείς που γνωρίζει καλύτερα, όπως τα ακίνητα.

Ο στόχος της κορυφής στη νέα αγορά του live commerce

Ο Κάρτραϊτ επιμένει ότι το βασικό του κίνητρο δεν είναι μόνο τα χρήματα.

Όπως λέει, η αγορά της διαδικτυακής μεταπώλησης μέσω live streaming βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, ιδιαίτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο, και στόχος του είναι να βρεθεί στην κορυφή του κλάδου.

«Πολλοί άνθρωποι της ηλικίας μου εστιάζουν στην άμεση ικανοποίηση, αλλά εγώ λειτουργώ αντίθετα: θέλω να χτίσω την περιουσία μου τώρα», σημείωσε.

Για τον ίδιο, η μεγαλύτερη ανταμοιβή δεν είναι η κατανάλωση αλλά η ανάπτυξη της επιχείρησης.

«Είμαι χαρούμενος που δουλεύω με φουλ ρυθμούς. Θα συνεχίσω έτσι μέχρι να φτάσω στα όριά μου. Είμαι νέος — έχω χρόνο να κάνω λάθη», κατέληξε.

Διαβάστε ακόμη

Επενδύσεις 6,6 δισ. ευρώ αλλάζουν τον παραγωγικό χάρτη της χώρας (pics)

Πάνος Γερμανός: Από το ρίσκο της Entersoft στο χρυσό deal του 1 δισ. ευρώ

Η ισπανική «συνταγή» για βενζίνη κάτω από 2 ευρώ που στοίχισε πάνω από 1 δισ. ευρώ

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ