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Η Ελλάδα μπορεί να μην ανήκει στις μεγαλύτερες αγορές αισθητικής ιατρικής στον κόσμο, ωστόσο καταγράφει μια εντυπωσιακή επίδοση: με περίπου 40 αισθητικές παρεμβάσεις ανά 1.000 κατοίκους, εμφανίζεται στην κορυφή της διεθνούς κατάταξης με βάση τον πληθυσμό, ξεπερνώντας ακόμη και τη Νότια Κορέα, μια χώρα που έχει συνδέσει την εικόνα της με τη βιομηχανία της ομορφιάς και των πλαστικών επεμβάσεων.

Το εύρημα προκύπτει από την ετήσια διεθνή έρευνα της Διεθνούς Εταιρείας Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής (International Society of Aesthetic Plastic Surgery – ISAPS) για το 2025. Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς του κλάδου, με μέλη από περισσότερες από 117 χώρες και περιοχές. Η ετήσια έρευνά του αποτελεί σημείο αναφοράς για την αισθητική χειρουργική, καθώς βασίζεται σε στοιχεία πλαστικών χειρουργών και σε στατιστική επεξεργασία από ανεξάρτητη ερευνητική εταιρεία.

Σύμφωνα με την έκθεση, στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν συνολικά 415.120 αισθητικές πράξεις μέσα στο 2025. Από αυτές, οι 117.440 ήταν χειρουργικές επεμβάσεις και οι 297.680 μη χειρουργικές παρεμβάσεις, όπως ενέσεις Botox, θεραπείες με υαλουρονικό οξύ και άλλες τεχνικές αισθητικής αναζωογόνησης.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η αισθητική ιατρική. Οι παρεμβάσεις δεν περιορίζονται πλέον στις κλασικές πλαστικές επεμβάσεις, αλλά περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα θεραπειών, πολλές από τις οποίες πραγματοποιούνται σε σύντομο χρόνο, χωρίς νοσηλεία και με περιορισμένη περίοδο αποκατάστασης.

Η Ελλάδα μπροστά από τη Νότια Κορέα

Η σύγκριση με τη Νότια Κορέα είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική.

Η ασιατική χώρα αποτελεί μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες αγορές αισθητικής χειρουργικής διεθνώς, με ισχυρή παρουσία στον ιατρικό τουρισμό και σημαντική εξειδίκευση στις επεμβάσεις προσώπου.

Σε απόλυτους αριθμούς, η Νότια Κορέα καταγράφει πολύ περισσότερες αισθητικές πράξεις από την Ελλάδα. Ωστόσο, όταν οι αριθμοί προσαρμόζονται στο μέγεθος του πληθυσμού, η εικόνα αντιστρέφεται.

Η Ελλάδα εμφανίζει περίπου 40 πράξεις ανά 1.000 κατοίκους, έναντι περίπου 38 στη Νότια Κορέα.

Το προβάδισμα της Ελλάδας συνδέεται κυρίως με τις μη χειρουργικές παρεμβάσεις (όπως το Botox, οι ενέσεις υαλουρονικού οξέος, η αποτρίχωση και οι θεραπείες σύσφιξης του δέρματος).

Αντίθετα, στις καθαρά χειρουργικές επεμβάσεις η Νότια Κορέα εξακολουθεί να εμφανίζει μεγαλύτερη συχνότητα σε σχέση με τον πληθυσμό της.

Botox και fillers κυριαρχούν στην ελληνική αγορά

Η πιο χαρακτηριστική ένδειξη της στροφής προς τις μη επεμβατικές θεραπείες βρίσκεται στις δύο δημοφιλέστερες κατηγορίες.

Σύμφωνα με την ISAPS, στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν το 2025 117.280 πράξεις με βοτουλινική τοξίνη (Botox) και 72.560 πράξεις με υαλουρονικό οξύ, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως ως ενέσιμο υλικό πλήρωσης, γνωστό ως filler.

Αθροιστικά, οι δύο κατηγορίες αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 46% του συνόλου των αισθητικών παρεμβάσεων που καταγράφονται στη χώρα.

Στην τρίτη θέση των μη χειρουργικών θεραπειών βρίσκεται η αποτρίχωση, με 41.520 πράξεις, ενώ ακολουθεί η μη χειρουργική σύσφιξη του δέρματος, με 24.760.

Σημαντική παρουσία καταγράφουν επίσης οι θεραπείες ανανέωσης της επιδερμίδας, όπως οι τεχνικές απολέπισης και οι θεραπείες με ειδικό εξοπλισμό.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, οι ενέσιμες αισθητικές θεραπείες φτάνουν τις 199.080 πράξεις, αποτελώντας περίπου τα δύο τρίτα της μη χειρουργικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.

Συνολικά, σχεδόν 7 στις 10 αισθητικές πράξεις στην Ελλάδα πραγματοποιούνται χωρίς χειρουργείο.

Ποιες πλαστικές επεμβάσεις επιλέγουν οι Έλληνες

Παρά τη μεγάλη ανάπτυξη των μη χειρουργικών θεραπειών, η αισθητική χειρουργική εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό τμήμα της ελληνικής αγοράς.

Στην πρώτη θέση βρίσκεται η βλεφαροπλαστική, με 14.080 επεμβάσεις το 2025. Πρόκειται για την πιο δημοφιλή χειρουργική αισθητική παρέμβαση στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ISAPS.

Ακολουθεί η λιποαναρρόφηση, με 13.280 επεμβάσεις, και η αυξητική στήθους, με 10.920.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η ανόρθωση στήθους, με 7.600 επεμβάσεις, ενώ ακολουθεί η μεταφορά λίπους στο πρόσωπο, με 7.520.

Μια αγορά με επαναλαμβανόμενη ζήτηση

Πίσω από τους αριθμούς βρίσκεται μια αγορά που συνδυάζει την ιατρική δραστηριότητα με την κατανάλωση υπηρεσιών ομορφιάς και προσωπικής φροντίδας.

Η λειτουργία ιδιωτικών ιατρείων και κλινικών, η χρήση εξειδικευμένων ιατρικών προϊόντων, τα ενέσιμα υλικά και ο τεχνολογικός εξοπλισμός δημιουργούν ένα ευρύτερο οικονομικό οικοσύστημα γύρω από την αισθητική ιατρική.

Ωστόσο, παρά την υψηλή θέση της Ελλάδας στη διεθνή κατάταξη, τα στοιχεία της ISAPS δείχνουν ότι η δραστηριότητα υποχώρησε σημαντικά το 2025. Ο συνολικός αριθμός αισθητικών πράξεων μειώθηκε από 529.440 το 2024 σε 415.120 το 2025, καταγράφοντας πτώση περίπου 22%.

Η μείωση εντοπίζεται κυρίως στις μη χειρουργικές παρεμβάσεις, οι οποίες περιορίστηκαν από 410.720 σε 297.680, δηλαδή κατά 27,5%. Αντίθετα, οι χειρουργικές επεμβάσεις παρέμειναν σχεδόν σταθερές, υποχωρώντας οριακά από 118.720 σε 117.440.

Ιδιαίτερα αισθητή ήταν η μεταβολή στις θεραπείες με υαλουρονικό οξύ, οι οποίες μειώθηκαν από 133.320 σε 72.560, ενώ οι πράξεις Botox περιορίστηκαν από 130.760 σε 117.280.

Η τάση αυτή δεν περιορίζεται στην Ελλάδα. Όπως επισημαίνει ο δρ Αμίν Καλαάτζι, πρόεδρος της επιτροπής της ISAPS για την παγκόσμια έρευνα, «τα τελευταία αποτελέσματα της ISAPS αποκαλύπτουν μια δυναμική αναδιάταξη της παγκόσμιας αγοράς αισθητικής ιατρικής σε 51 χώρες και αγορές».

«Καταγράψαμε σημαντική μείωση σχεδόν σε όλες τις μη χειρουργικές παρεμβάσεις, κυρίως λόγω της υποχώρησης κατά 25% των θεραπειών με υαλουρονικό οξύ, τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες», αναφέρει.

Τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο

Η ελληνική επίδοση αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν εξεταστεί στο διεθνές περιβάλλον.

Σύμφωνα με την ISAPS, το 2025 πραγματοποιήθηκαν παγκοσμίως περίπου 35,2 εκατομμύρια αισθητικές πράξεις, εκ των οποίων 17,9 εκατομμύρια ήταν χειρουργικές και 17,3 εκατομμύρια μη χειρουργικές.

Σε απόλυτους αριθμούς, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν τη μεγαλύτερη αγορά, με περίπου 5,46 εκατομμύρια αισθητικές πράξεις (χειρουργικές και μη χειρουργικές), ενώ ακολουθούν η Βραζιλία με 3,22 εκατομμύρια και η Κίνα με 2,84 εκατομμύρια. Η Νότια Κορέα, που αποτελεί διεθνές σημείο αναφοράς στην αισθητική ιατρική, βρίσκεται στην πέμπτη θέση, με σχεδόν 1,97 εκατομμύρια πράξεις, πίσω από την Ιαπωνία.

Όπως εξηγεί ο δρ Ναβίν Καβέιλ, πλαστικός χειρουργός στη Βρετανία και επικεφαλής της επιτροπής επικοινωνίας της ISAPS, «τα βασικά κίνητρα των ασθενών δεν περιορίζονται στην επιθυμία να δείχνουν νεότεροι ή να βελτιώσουν την εμφάνισή τους. Περιλαμβάνουν επίσης την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της προσωπικής ευεξίας, καθώς και κοινωνικούς και επαγγελματικούς λόγους».

Πάντως, οι συγκρίσιμες πράξεις που καταγράφει η ISAPS μειώθηκαν κατά 8,7% σε σχέση με το 2024. Η υποχώρηση προήλθε κυρίως από τις μη χειρουργικές παρεμβάσεις, οι οποίες σημείωσαν πτώση 15,7%, ενώ οι χειρουργικές παρέμειναν σχεδόν σταθερές, με μείωση 0,4%.

Το Botox εξακολουθεί να αποτελεί τη δημοφιλέστερη μη χειρουργική θεραπεία παγκοσμίως, με περισσότερες από 7,3 εκατομμύρια πράξεις, ενώ το υαλουρονικό οξύ ακολουθεί με 4,7 εκατομμύρια.

Στις χειρουργικές επεμβάσεις, η βλεφαροπλαστική καταλαμβάνει την πρώτη θέση διεθνώς, όπως συμβαίνει και στην Ελλάδα.