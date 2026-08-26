Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ένα ερευνητικό δίδυμο που είχε βρεθεί κοντά στο να ηγηθεί του Project Prometheus, του εγχειρήματος τεχνητής νοημοσύνης που στηρίζει ο Τζεφ Μπέζος, παρουσίασε τελικά τη δική του ανεξάρτητη προσπάθεια: ένα μοντέλο AI σχεδιασμένο να διαχειρίζεται όγκους δεδομένων τόσο μεγάλους, ώστε ένας μεμονωμένος υπολογιστής να δυσκολεύεται να τους επεξεργαστεί.

Η εταιρεία τους, Accelerated Understanding Inc, υποστηρίζει ότι ανέπτυξε ένα διαφορετικό είδος μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο σε δοκιμές κατάφερε να επεξεργαστεί 5 τρισεκατομμύρια επιμέρους δεδομένα σε ένα μόνο prompt (μια μόνο εντολή).

Η κλίμακα είναι εντυπωσιακή: αντιστοιχεί περίπου σε 5 εκατομμύρια φορές μεγαλύτερο όγκο δεδομένων από εκείνον που μπορούν συνήθως να διαχειριστούν τα κορυφαία μοντέλα της Anthropic και της Google. Σε μια απλοποιημένη σύγκριση, είναι σαν ένα σύστημα να διάβαζε το «Πόλεμος και Ειρήνη» του Τολστόι όχι μία φορά, αλλά πέντε εκατομμύρια φορές ταυτόχρονα, σύμφωνα με το Reuters.

Όχι γλώσσα, αλλά φυσική

Η βασική διαφορά είναι ότι το συγκεκριμένο σύστημα δεν έχει σχεδιαστεί για να κατανοεί φυσική γλώσσα. Στόχος του είναι να κατανοεί και να προβλέπει φαινόμενα της φυσικής.

Οι συνιδρυτές Άνιμα Ανάντκουμαρ και Μπένεντικτ Γένικ εξηγούν ότι, ενώ τα συστήματα όπως το ChatGPT εκπαιδεύονται πάνω σε τεράστιους όγκους κειμένου ώστε να προβλέπουν την επόμενη λέξη σε μια πρόταση, το νέο μοντέλο έχει εκπαιδευτεί για να προβλέπει φυσικά φαινόμενα στον χώρο και στον χρόνο.

Για να το πετύχει αυτό, εγκαταλείπει την αρχιτεκτονική Transformer, πάνω στην οποία βασίζονται τα περισσότερα σύγχρονα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, και χρησιμοποιεί τεχνολογία που ονομάζεται neural operators, στην ανάπτυξη της οποίας είχε συμβάλει η Ανάντκουμαρ ήδη από παλαιότερα.

Η ίδια περιγράφει τη φιλοσοφία του εγχειρήματος ως μετατόπιση από μια ανθρωποκεντρική αντίληψη της νοημοσύνης, που εστιάζει στη γλώσσα, προς μια «φυσιοκεντρική» προσέγγιση, όπου στο επίκεντρο βρίσκονται οι νόμοι και τα φαινόμενα της φύσης.

Η αγορά των λεγόμενων «world models», δηλαδή συστημάτων που επιχειρούν να κατανοήσουν καλύτερα τη φυσική και χωρική πραγματικότητα, αναπτύσσεται γρήγορα. Στον χώρο κινούνται ήδη startups και ερευνητικές ομάδες που συνδέονται με κορυφαία ονόματα της AI, όπως ο Γιαν ΛεΚούν και η Φέι-Φέι Λι.

Η Accelerated Understanding ποντάρει ότι ένα γενικότερο σύστημα neural operator, ικανό να προβλέπει ακόμη και φαινόμενα που δεν είναι ορατά με γυμνό μάτι, μπορεί να έχει ευρύτατη εμπορική χρήση.

Από τα chips μέχρι τον καιρό και την ενέργεια

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής είναι ο σχεδιασμός ημιαγωγών.

Σήμερα, αρκετές εταιρείες αξιοποιούν AI για προγραμματισμό, αυτοματοποίηση και επεξεργασία κειμένου σε εφαρμογές σχετικές με τα chips. Η Accelerated Understanding θεωρεί ότι μια βαθύτερη κατανόηση της φυσικής μπορεί να είναι πολύ πιο χρήσιμη για τη βελτιστοποίηση υλικών, θερμοκρασιών και άλλων κρίσιμων παραμέτρων που επηρεάζουν την απόδοση ενός επεξεργαστή.

Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να περιοριστούν οι χρονοβόρες και ακριβές δοκιμές στο εργαστήριο.

Η εταιρεία πιστεύει ότι το ίδιο μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ρομποτική, πρόβλεψη ακραίων καιρικών φαινομένων και ανάλυση γεωλογικών δεδομένων για ενεργειακές εταιρείες.

Η φιλοδοξία είναι ένα και μόνο σύστημα να μπορεί να χειρίζεται διαφορετικά προβλήματα φυσικής, αντί κάθε βιομηχανία να χρειάζεται ένα ξεχωριστό, άκαμπτο και ειδικά προσαρμοσμένο μαθηματικό μοντέλο.

Στην αρχική της φάση, η εταιρεία εστιάζει κυρίως σε εταιρικές συμφωνίες και εφαρμογές για επιχειρήσεις, και όχι σε προϊόν για το ευρύ καταναλωτικό κοινό.

Η πρόταση από το Project Prometheus

Η ιδέα είχε ήδη τραβήξει την προσοχή ισχυρών επιχειρηματικών κύκλων.

Στα τέλη του 2024, σε δείπνο σε πολυτελές εστιατόριο στην ευρύτερη περιοχή του Λος Άντζελες, ο επενδυτής και επιχειρηματίας βιοτεχνολογίας Βικ Μπατζάζ, ο οποίος αργότερα θα συνίδρυε το Project Prometheus μαζί με τον Τζεφ Μπέζος, συζήτησε πιθανή συνεργασία με την Ανάντκουμαρ και τον Γένικ.

Η Ανάντκουμαρ είχε προηγουμένως εργαστεί ως επιστήμονας στην Amazon και είχε συμμετάσχει σε κλειστές συναντήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη που διοργάνωνε ο ίδιος ο Μπέζος. Είχε επίσης περάσει πέντε χρόνια στη Nvidia, ενώ ο Γένικ, σύζυγός της, εργάζεται ως μηχανικός υποδομών AI.

Οι δυο τους είχαν ήδη ξεκινήσει τη δική τους εταιρεία όταν τους έγινε πρόταση να ενταχθούν στο Project Prometheus.

Η πρόταση προέβλεπε ότι η Ανάντκουμαρ θα μπορούσε να αποτελέσει το δημόσιο πρόσωπο της εταιρείας, να συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο και να έχει τον έλεγχο του επιστημονικού οράματος. Μαζί με τον Γένικ θα μπορούσαν να αποκτήσουν μερίδιο 35% στην εταιρεία, ενώ οι συνολικές ετήσιες αμοιβές τους θα έφταναν το 1 εκατ. δολάρια και θα διπλασιάζονταν στα 2 εκατ. μετά από τρεις μήνες.

Το σχέδιο περιέγραφε επίσης χρηματοδότηση άνω των 2 δισ. δολαρίων σε δεσμευμένους γύρους έως το Series B, με τη συμμετοχή επενδυτών μεταξύ των οποίων και ο Μπέζος.

Οι δύο ερευνητές, ωστόσο, επέλεξαν να συνεχίσουν ανεξάρτητα.

Το Project Prometheus προχώρησε από μόνο του και τον Ιούνιο του 2026 εξασφάλισε Series B χρηματοδότηση 12 δισ. δολαρίων, με στόχο την ανάπτυξη AI που θα μπορεί να αυτοματοποιεί την παραγωγή σύνθετων φυσικών συστημάτων.

Η αφετηρία στη Nvidia

Η Ανάντκουμαρ δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες για τη χρηματοδότηση της Accelerated Understanding, ανέφερε όμως ότι η εταιρεία συνεργάζεται ήδη με παρόχους υπολογιστικής ισχύος, οι οποίοι της έχουν διαθέσει clusters hardware για την ανάπτυξη και λειτουργία του μοντέλου.

Δεν διευκρίνισε ποιοι είναι αυτοί οι συνεργάτες.

Η Nvidia δεν σχολίασε εάν στηρίζει οικονομικά την προσπάθεια. Ωστόσο, σύμφωνα με την Ανάντκουμαρ, ήταν ο ίδιος ο CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, εκείνος που την ενθάρρυνε αρχικά να ακολουθήσει αυτή την κατεύθυνση.

Η Ανάντκουμαρ προσελήφθη στη Nvidia το 2018 και ηγήθηκε ομάδας επιστημόνων που ερευνούσε πώς οι GPUs της εταιρείας μπορούσαν να αξιοποιηθούν για προηγμένες εφαρμογές AI.

Ένα από τα πρώτα projects έδειξε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορούσε να επιταχύνει σημαντικά την πρόγνωση καιρού, επιτυγχάνοντας ακρίβεια συγκρίσιμη με πολύ πιο σύνθετες παραδοσιακές υπολογιστικές μεθόδους.

Τα αποτελέσματα εντυπωσίασαν τον Χουάνγκ, ο οποίος παρουσίασε τη δουλειά της πάνω στους neural operators στο ετήσιο συνέδριο GTC της Nvidia το 2021.

Η ίδια θυμάται ότι όταν του εξήγησε πως η AI θα μπορούσε να ξεπεράσει παραδοσιακά μοντέλα φυσικής, εκείνος ενθουσιάστηκε και της απάντησε ότι ήθελε η τεχνολογία να ξεπεράσει όλα τα υπάρχοντα εργαλεία.

Διαβάστε ακόμη

Καύσιμα: Ακριβότερο το γέμισμα του ρεζερβουάρ – Γιατί το diesel βρίσκεται στη ζώνη υψηλού κινδύνου

Εργαζόμενοι από τρίτες χώρες: Οι υψηλές αμοιβές, οι 250.000 κενές θέσεις και οι νέες ανάγκες των επιχειρήσεων

Κίνα και Ελλάδα: Τα δύο διαφορετικά μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην παγκόσμια ναυτιλία

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ