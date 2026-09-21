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Το ψηφιακό αποτύπωμα μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την επαγγελματική πορεία κάποιου. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, ο εντοπισμός του διαδικτυακού ιστορικού γίνεται πλέον ευκολότερος από ποτέ, ενώ ακόμη και οι προσπάθειες διαγραφής των ψηφιακών ιχνών μπορεί να γυρίσουν μπούμερανγκ.

Οι εργοδότες, που παλαιότερα πραγματοποιούσαν μόνο μια επιφανειακή αναζήτηση στο διαδίκτυο για πιθανές ενδείξεις που προκαλούν ανησυχία σχετικά με τους υποψηφίους, χρησιμοποιούν πλέον την τεχνητή νοημοσύνη για να πραγματοποιούν πολύ πιο εξονυχιστικούς και ταχύτερους ελέγχους. Παράλληλα, καθώς πλατφόρμες περιεχομένου για ενήλικες, όπως το OnlyFans, και πλατφόρμες στοιχηματισμού γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλείς, πολλοί άνθρωποι αφήνουν, συχνά χωρίς να το αντιλαμβάνονται, περισσότερα επιβαρυντικά ψηφιακά ίχνη στο διαδίκτυο.

Την ίδια στιγμή, οι εταιρείες δίνουν ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα στον χαρακτήρα των εργαζομένων, σε μια αγορά εργασίας όπου μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε πολλούς καταρτισμένους υποψηφίους, μεταδίδει η Wall Street Journal.

Τα στοιχεία που αναζητούν οι εταιρείες

Πόσο εξονυχιστικοί είναι σήμερα οι έλεγχοι του ψηφιακού ιστορικού; Η απάντηση διαφέρει ανάλογα με την εταιρεία και τη θέση εργασίας, όμως μπορεί να περιλαμβάνει διασταύρωση πληροφοριών από δεκάδες διαφορετικές πλατφόρμες.

Παραδοσιακά, οι επιχειρήσεις πραγματοποιούσαν εκτεταμένους διαδικτυακούς ελέγχους μόνο για υψηλόβαθμες θέσεις, λόγω του κινδύνου δημόσιας έκθεσης. Σήμερα, ορισμένες εξετάζουν κάθε υποψήφιο για θέση που έχει επαφή με πελάτες, σύμφωνα με τον Ντάριν Λίπσκομπ, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας ελέγχου Ferretly, στους πελάτες της οποίας περιλαμβάνονται οι Deloitte, Ally Financial και BBDO.

Αυτό οφείλεται εν μέρει στο ότι οι σχετικοί έλεγχοι έχουν γίνει φθηνότεροι και ευκολότεροι χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη. Επιπλέον, οι άνθρωποι συνηθίζουν να αναζητούν πληροφορίες ο ένας για τον άλλον πριν από την πρώτη τους συνάντηση και οι εργοδότες δεν θέλουν οι πελάτες να ανακαλύψουν κάτι ανάρμοστο.

Τα καλά νέα είναι ότι οι εταιρείες δεν θα αρνηθούν απαραίτητα να προσλάβουν κάποιον επειδή εντόπισαν κάτι που δεν τους άρεσε. Ενδέχεται, όμως, να του ζητήσουν να αφαιρέσει από το Instagram φωτογραφίες, όπως εκείνες από το bachelor party του.

Μάλιστα το ιδιωτικό περιεχόμενο δεν είναι πάντοτε τόσο ιδιωτικό όσο πιστεύουν οι χρήστες.

Για παράδειγμα, κάποιος που διατηρεί λογαριασμό στο OnlyFans μπορεί να χρησιμοποιεί ψευδώνυμο και να έχει φωτογραφίες και βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου προσβάσιμα μόνο με συνδρομή. Αν, όμως, λογισμικό αναγνώρισης προσώπου καταφέρει να αντιστοιχίσει τη φωτογραφία προφίλ αυτού του λογαριασμού με άλλη εικόνα του ίδιου προσώπου στο διαδίκτυο, η Ferretly θα το επισημάνει.

Αντίστοιχα, όσοι στοιχηματίζουν σε πλατφόρμες προβλέψεων μπορούν να το κάνουν ανώνυμα, όμως πολλές φορές αποκαλύπτουν άθελά τους την ταυτότητά τους, χρησιμοποιώντας το ίδιο ψευδώνυμο που έχουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή ψηφιακά πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων που συνδέονται με την ταυτότητά τους σε άλλες πλατφόρμες.

Σε γενικές γραμμές, η Ferretly ενημερώνει τους εργοδότες όταν είναι τουλάχιστον κατά 70% βέβαιη για το ποιος ευθύνεται για το διαδικτυακό περιεχόμενο που εντόπισε. Από εκεί και πέρα, εναπόκειται στις ίδιες τις εταιρείες να αποφασίσουν πώς θα ενεργήσουν. Ορισμένες, μάλιστα, πληρώνουν την εταιρεία του Λίπσκομπ για συνεχή παρακολούθηση των εργαζομένων τους και όχι μόνο για ελέγχους πριν από την πρόσληψη.

Πώς να προστατευτεί κανείς

Η ασφαλέστερη επιλογή είναι να προσέχει κανείς τη συμπεριφορά του. Η δεύτερη ασφαλέστερη είναι να αποφεύγει να δημοσιεύει οτιδήποτε ακατάλληλο στο διαδίκτυο.

Οι νεότεροι επαγγελματίες συνήθως γνωρίζουν καλά αυτή την πραγματικότητα, καθώς μεγάλωσαν με την επίγνωση πως ό,τι ανεβαίνει στο διαδίκτυο μένει εκεί για πάντα. Αντίθετα, όσοι διαθέτουν το πιο επιβαρυντικό ψηφιακό αποτύπωμα είναι συχνά εργαζόμενοι μέσης ηλικίας, οι οποίοι είχαν την τάση να μοιράζονται υπερβολικά πολλές προσωπικές πληροφορίες στα πρώτα χρόνια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πριν γίνει ευρέως αντιληπτό ότι οι διαδικτυακές δημοσιεύσεις δύσκολα διαγράφονται οριστικά.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα για αναρτήσεις ή άλλο περιεχόμενο του παρελθόντος που κάποιος σήμερα θα προτιμούσε να μην υπάρχει στο διαδίκτυο.

Ένα πρώτο βήμα είναι να αξιολογήσει κανείς τον κίνδυνο, λέει ο Πολ Γουίλσον, διευθύνων σύμβουλος της NetReputation. Η εταιρεία του βοηθά επιχειρήσεις και ιδιώτες —συνήθως στελέχη επιχειρήσεων— να περιορίζουν ή να «θάβουν» τις αρνητικές πληροφορίες που υπάρχουν γι’ αυτούς στο διαδίκτυο.

Έχει κάποιος έναν παλιό λογαριασμό στο MySpace που έχει ξεχάσει; Θυμάται τι περιέχει; Μπορεί να αναζητήσει το όνομά του στο Google και να ζητήσει από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης να κάνουν το ίδιο. Να δει τι εμφανίζεται και αν υπάρχει κάτι προβληματικό. Μπορεί επίσης να εμπλουτίσει τη δημόσια εικόνα του δημιουργώντας μια προσωπική ιστοσελίδα ή ξεκινώντας ένα newsletter στο Substack.

Η αλλαγή των ρυθμίσεων απορρήτου, καθώς και η διαγραφή παλαιών αναρτήσεων και λογαριασμών, δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι κάποιος θα γίνει αόρατος στο διαδίκτυο. Ωστόσο, τα μέτρα αυτά μπορούν να κάνουν δυσκολότερο τον εντοπισμό δυσάρεστου ή επιβαρυντικού περιεχομένου.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να εξαφανίσει κανείς πλήρως το διαδικτυακό του ιστορικό. Η RefAssured, εταιρεία που βοηθά τις επιχειρήσεις να επαληθεύουν τις δεξιότητες και την ταυτότητα των υποψηφίων για εργασία, αναπτύσσει ένα νέο εργαλείο ελέγχου, το οποίο θα επισημαίνει υποψηφίους με ύποπτα περιορισμένο ψηφιακό αποτύπωμα.

«Το πρόβλημα αρχίζει όταν είναι ξεκάθαρο ότι κάποιος είχε στο παρελθόν διαδικτυακή παρουσία και πλέον δεν έχει», λέει η Βίντα Σόουζα, διευθύντρια μάρκετινγκ της RefAssured. «Αν ήμουν υπεύθυνη προσλήψεων, αυτό θα μου δημιουργούσε ερωτήματα.»

Κανείς δεν θέλει να δίνει την εντύπωση ότι έχει κάτι να κρύψει ή, ακόμη χειρότερα, ότι είναι bot. Μια ιδιαίτερα περιορισμένη διαδικτυακή παρουσία ή λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που φαίνεται να έχουν δημιουργηθεί πρόσφατα μπορεί να ενεργοποιήσουν μηχανισμούς εντοπισμού απάτης κατά τη διαδικασία πρόσληψης.

Επιπλέον, αν η ψηφιακή εικόνα κάποιου είναι υπερβολικά «άψογη», μπορεί ακόμη και να αποκλειστεί από τη διαδικασία επιλογής, καθώς ενδέχεται να θεωρηθεί υπερβολικά άτονος ή άνευρος ως προσωπικότητα.

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