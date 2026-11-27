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Ένα πανεπιστημιακό πτυχίο δεν εγγυάται πλέον μια καλοπληρωμένη δουλειά, η απόκτηση κατοικίας μοιάζει με μακρινό όνειρο και η οικονομική ανεξαρτησία μετατίθεται διαρκώς για αργότερα. Για εκατομμύρια νέους σε ολόκληρο τον κόσμο, η υπόσχεση ότι η εκπαίδευση και η σκληρή εργασία οδηγούν σε μια καλύτερη ζωή χάνει σταδιακά την αξιοπιστία της.

Αυτή η απογοήτευση βρίσκεται πίσω από την αυξανόμενη δυσαρέσκεια της Generation Z, μιας γενιάς που εμφανίζεται ολοένα πιο πρόθυμη να εκφράσει την αντίθεσή της στις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που διαμορφώνουν το μέλλον της.

Από τις διαδηλώσεις στο Παρίσι και τη Φρανκφούρτη έως τις κινητοποιήσεις στην Ινδία, αλλά και από τις πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ μέχρι τις ανατροπές στη Σερβία, οι νεότερες ηλικίες αποκτούν όλο και πιο έντονη παρουσία στο κοινωνικό και πολιτικό προσκήνιο.

Παρά τις διαφορετικές αφορμές, το κοινό στοιχείο είναι η δυσκολία πρόσβασης σε όσα θεωρούνταν αυτονόητα βήματα της ενηλικίωσης: σταθερή εργασία, αξιοπρεπές εισόδημα και ανεξάρτητη κατοικία.

«Η μετάβαση στην ενήλικη ζωή είναι πολύ ακριβή και πολύ ανασφαλής», επισημαίνει ο Τιμ Βλάντας, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

Περισσότερα πτυχία, λιγότερες επαγγελματικές προοπτικές

Η Generation Z αποτελεί μία από τις πιο μορφωμένες γενιές στην ιστορία, χωρίς όμως η αύξηση των εκπαιδευτικών προσόντων να συνοδεύεται από αντίστοιχη βελτίωση των επαγγελματικών ευκαιριών.

Στις χώρες του ΟΟΣΑ, σχεδόν ένας στους δύο νέους ενήλικες έχει ολοκληρώσει κάποια μορφή ανώτερης εκπαίδευσης, όταν το αντίστοιχο ποσοστό το 2011 βρισκόταν στο 37,5%.

Η εντυπωσιακή αυτή άνοδος δεν έχει εξασφαλίσει καλύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Σε πολλές ανεπτυγμένες οικονομίες, η ανεργία μεταξύ των νέων πτυχιούχων αυξάνεται σε σύγκριση με εκείνη του συνολικού πληθυσμού, ενώ περιορίζεται και το εισοδηματικό πλεονέκτημα που παραδοσιακά εξασφάλιζαν οι πανεπιστημιακές σπουδές.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η μισθολογική διαφορά μεταξύ αποφοίτων πανεπιστημίου και εργαζομένων με απολυτήριο λυκείου παραμένει ουσιαστικά στάσιμη από το 2010.

Η τεχνολογική πρόοδος αποτελεί έναν από τους παράγοντες αυτής της εξέλιξης, καθώς δίνει σε εργαζομένους χωρίς πανεπιστημιακό τίτλο περισσότερα εργαλεία για να ανταγωνιστούν στην αγορά εργασίας.

Τεχνητή νοημοσύνη: Η νέα απειλή για τις πρώτες θέσεις εργασίας

Πρόσθετη αβεβαιότητα δημιουργεί η εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία μεταβάλλει τις ανάγκες των επιχειρήσεων και τις προοπτικές ορισμένων επαγγελμάτων.

Παρότι δεν υπάρχουν ακόμη σαφείς ενδείξεις μαζικής απώλειας θέσεων εργασίας εξαιτίας της AI, τα διαθέσιμα στοιχεία υποδεικνύουν ότι οι νεότεροι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη πίεση.

Στη Γαλλία, οι προσλήψεις προγραμματιστών λογισμικού ηλικίας 20 έως 30 ετών έχουν υποχωρήσει κατά 42% από τον Νοέμβριο του 2022, όταν κυκλοφόρησε το ChatGPT.

Για τους μεγαλύτερους σε ηλικία προγραμματιστές, η αντίστοιχη μείωση περιορίζεται στο 26%.

Η διαφορά αναδεικνύει την ανησυχία ότι οι τεχνολογικές αλλαγές ενδέχεται να επηρεάζουν δυσανάλογα όσους επιχειρούν να κάνουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα.

«Οι νέοι ανησυχούν ότι ίσως επέλεξαν να σπουδάσουν κάτι που θα είναι εντελώς άχρηστο σε μερικά χρόνια», εξηγεί ο Αντονέν Μπερζό, καθηγητής στο HEC Paris.

Αντίστοιχες δυσκολίες εμφανίζονται και στην Ινδία, όπου περίπου πέντε εκατομμύρια νέοι αποφοιτούν κάθε χρόνο από τα κολέγια, αλλά μεγάλο μέρος τους δυσκολεύεται να εξασφαλίσει σταθερή απασχόληση.

Στεγαστική κρίση: Η ενηλικίωση στο πατρικό σπίτι

Η επαγγελματική ανασφάλεια συνδυάζεται με μια ολοένα δυσκολότερη στεγαστική πραγματικότητα.

Η άνοδος των ενοικίων και οι υψηλές τιμές των ακινήτων αποκλείουν πολλούς νέους από την αγορά κατοικίας, αλλά ακόμη και από την ανεξάρτητη διαβίωση.

Στην Ισπανία, όπου έχουν πραγματοποιηθεί μαζικές διαδηλώσεις για το στεγαστικό κόστος, περίπου το 82% των νέων ηλικίας 20 έως 29 ετών εξακολουθεί να ζει με τους γονείς του.

Παρόμοια τάση καταγράφεται στην Ιρλανδία και στις ΗΠΑ, όπου αυξάνεται το ποσοστό των νέων που παραμένουν στην οικογενειακή κατοικία.

Η παράταση της οικονομικής εξάρτησης επηρεάζει και άλλες αποφάσεις ζωής, από τη δημιουργία οικογένειας έως τη μετακίνηση σε διαφορετική πόλη για επαγγελματικούς λόγους.

Την ίδια στιγμή, η δημογραφική γήρανση μεταβάλλει τις προτεραιότητες των κρατικών προϋπολογισμών.

Στην Ευρώπη, το μερίδιο των δημόσιων δαπανών που κατευθύνεται στους ηλικιωμένους έχει διπλασιαστεί από το 1970, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την εκπαίδευση παραμένει στάσιμο.

Με τους πολίτες άνω των 65 ετών να υπερτερούν αριθμητικά έναντι των νέων σε αναλογία περίπου δύο προς έναν, οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν ισχυρές πολιτικές πιέσεις να διατηρούν τη στήριξη προς τις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες.

Από τις διαμαρτυρίες στην παραίτηση

Δεν αντιδρούν, ωστόσο, όλοι οι νέοι με κινητοποιήσεις ή πολιτική δράση. Ένα μέρος της Generation Z επιλέγει την απόσυρση από τον παραδοσιακό κύκλο εκπαίδευσης, εργασίας και επαγγελματικής εξέλιξης.

Στην Κίνα, το φαινόμενο «lying flat», δηλαδή η επιλογή μιας ζωής με περιορισμένες επαγγελματικές φιλοδοξίες και αποστασιοποίηση από τις κοινωνικές προσδοκίες, έχει αποκτήσει σημαντικές διαστάσεις.

Αρκετοί νέοι επιλέγουν να μη δουλεύουν, στηριζόμενοι οικονομικά στους γονείς ή στις αποταμιεύσεις τους, προκαλώντας προβληματισμό για τις μακροπρόθεσμες συνέπειες στην οικονομία.

Στη Βρετανία, τουλάχιστον 500.000 νέοι βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας και εκπαιδευτικού συστήματος, χωρίς παράλληλα να αναζητούν απασχόληση.

Ο Άντι Μπέρναμ έχει χαρακτηρίσει την κατάσταση «οικονομική καταστροφή και ηθική αποτυχία», αποτυπώνοντας την ανησυχία για μια γενιά που κινδυνεύει να παραμείνει στο περιθώριο της οικονομικής δραστηριότητας.

Η αυξανόμενη δυσαρέσκεια της Generation Z συνδέεται έτσι όχι μόνο με τη σημερινή οικονομική δυσκολία, αλλά και με την αμφιβολία ότι η επόμενη δεκαετία θα προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες από τη σημερινή.