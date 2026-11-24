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Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει πλέον και στις αίθουσες των οικογενειακών δικαστηρίων, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι διαχειρίζονται τα διαζύγια, τις διαφωνίες για την επιμέλεια των παιδιών και τις οικονομικές τους εκκρεμότητες. Από την προετοιμασία νομικών εγγράφων μέχρι την επεξεργασία οργισμένων μηνυμάτων μεταξύ πρώην συζύγων, εφαρμογές όπως το ChatGPT αναλαμβάνουν ολοένα περισσότερες διαδικασίες που μέχρι πρόσφατα απαιτούσαν τη συνδρομή δικηγόρων ή διαμεσολαβητών. Η νέα τάση υπόσχεται λιγότερα έξοδα, ταχύτερες διαδικασίες και περιορισμό των συγκρούσεων, δημιουργεί όμως σοβαρά ερωτήματα για την αξιοπιστία των νομικών συμβουλών, την προστασία των οικογενειακών σχέσεων και τον κίνδυνο η AI να επιβεβαιώνει άκριτα τις απόψεις των χρηστών της.

Όταν ο πρώην σύντροφος της Άντζελα Μέισον την οδήγησε πέρυσι στο οικογενειακό δικαστήριο, εκείνη πέρασε περισσότερο χρόνο συζητώντας με το ChatGPT παρά με τον δικηγόρο της, αναφέρει το Business Insider.

Το επίδικο ζήτημα ήταν εάν η σχέση τους πληρούσε τις προϋποθέσεις για να αναγνωριστεί ως γάμος βάσει του θεσμού του common-law marriage, δηλαδή του γάμου που μπορεί να αναγνωριστεί νομικά χωρίς επίσημη τελετή, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Προκειμένου να προετοιμαστεί για τη δίκη και να υποστηρίξει ότι η σχέση τους δεν αποτελούσε τέτοιο γάμο, η 49χρονη από το Χιούστον βασίστηκε στο chatbot για να ερμηνεύει νομικά έγγραφα, να εξασκείται στην κατάθεσή της και να μαθαίνει, όπως λέει η ίδια, «βασικά, πότε πρέπει να κρατάω το στόμα μου κλειστό».

Η Μέισον ανέθεσε επίσης στο chatbot την επεξεργασία των email της, ζητώντας του να αφαιρεί τις βωμολοχίες και να μετριάζει τον απότομο τρόπο έκφρασής της.

Τον Μάιο, κέρδισε τη δικαστική υπόθεση.

«Ήταν πραγματικά η σωτηρία μου», λέει για το ChatGPT. «Σίγουρα βοηθάει να έχεις κάποιον —ή ούτε καν κάποιον, κάτι— εκεί, που μπορεί να σε βοηθήσει να διαχειριστείς τα συναισθήματά σου όταν προσπαθείς να τα εκφράσεις με λόγια».

Οι άνθρωποι δεν βλέπουν πάντοτε θετικά το γεγονός ότι φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοί τους χρησιμοποιούν μεταφραστικά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να επικοινωνήσουν μαζί τους. Αντίστοιχα, οι γιατροί συχνά αγανακτούν με όσους εμφανίζονται ως αυτοδίδακτοι ειδικοί, επικαλούμενοι ατελείωτες διαγνώσεις του ChatGPT.

Ωστόσο, το οικογενειακό δίκαιο αποτελεί μια ιδιαίτερη κατηγορία του δικαστικού συστήματος, όπου η συναισθηματική ένταση και οι πρακτικές δυσκολίες συνυπάρχουν.

Για πολλούς ανθρώπους, το διαζύγιο είναι η μοναδική περίοδος της ζωής τους κατά την οποία θα χρειαστεί να συνεργαστούν εκτενώς με δικηγόρους και δικαστήρια. Και αυτό συμβαίνει ενώ προσπαθούν να διαχειριστούν τη θλίψη και τον θυμό ενός χωρισμού, αλλά και τις πρώτες ημέρες τους ως μονογονείς.

«Η AI θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά το διαζύγιο», λέει η Νικόλ Σοντόμα, δικηγόρος οικογενειακού δικαίου στη Βόρεια Καρολίνα. «Όχι μόνο τον τρόπο με τον οποίο παίρνουν διαζύγιο οι άνθρωποι, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο βιώνουν το διαζύγιο».

Η AI ως προσωπικός βοηθός στη διαδικασία του διαζυγίου

Οι δικηγόροι που μίλησαν για το συγκεκριμένο θέμα προειδοποίησαν για τους κινδύνους της εκτεταμένης χρήσης τεχνητής νοημοσύνης και της ανάληψης νομικών ενεργειών χωρίς επίβλεψη δικηγόρου.

Το οικογενειακό δίκαιο χαρακτηρίζεται από λεπτές νομικές διαφοροποιήσεις, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί με βάση την πρόβλεψη πιθανών απαντήσεων.

Στις δύο από τις τρεις υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, τουλάχιστον ένας από τους διαδίκους εκπροσωπεί τον εαυτό του, χωρίς δικηγόρο. Καθώς το οικονομικό κόστος αποτελεί σημαντικό εμπόδιο, όλο και περισσότεροι ενδέχεται να στραφούν στην AI.

Τα εργαλεία αυτά μπορούν να συγκεντρώνουν και να οργανώνουν διαφορετικά έγγραφα, όπως τραπεζικές καταστάσεις, ηλεκτρονική αλληλογραφία και ημερολόγια που αφορούν στην επιμέλεια των παιδιών, αναλαμβάνοντας μεγάλο μέρος της χρονοβόρας γραφειοκρατικής εργασίας που συνοδεύει ένα διαζύγιο.

Παράλληλα, σε μια περίοδο κατά την οποία πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν καν να επικοινωνούν με τον πρώην σύντροφό τους, η δυνατότητα επεξεργασίας μηνυμάτων και email από την AI μπορεί να αποδειχθεί ελκυστική.

Η τεχνολογία μπορεί να περιορίζει τις έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις και να τις αντικαθιστά με σαφή, σύντομη και ουδέτερη επικοινωνία, ακόμη και αν το αποτέλεσμα ακούγεται κάπως ρομποτικό.

Ο Έλιοτ Κρέιν, 48χρονος πατέρας δύο παιδιών από την Τζόρτζια, ο οποίος πήρε διαζύγιο πριν από μερικά χρόνια, δημιούργησε το SayWell, ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης που παρεμβαίνει στα γραπτά μηνύματα και προτείνει εναλλακτικές διατυπώσεις όταν η συζήτηση γίνεται υπερβολικά έντονη.

Για παράδειγμα, εάν κάποιος γράψει «είσαι απλώς ένας ανυπόφορος μπελάς», η εφαρμογή επισημαίνει το κείμενο ως «μήνυμα υψηλής σύγκρουσης» και εμποδίζει την αποστολή του.

Αντίστοιχα, ένα οργισμένο μήνυμα που κατηγορεί τον άλλο γονέα ότι δεν παραδίδει τα παιδιά μπορεί να μετατραπεί σε μια ουδέτερη διατύπωση, όπως:

«Η συμφωνία γονικής μέριμνας προβλέπει ότι τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται μαζί μου. Μπορείς να μου τα φέρεις;».

Πολλοί επικρίνουν την τεχνητή νοημοσύνη ότι αφαιρεί το ανθρώπινο στοιχείο από την τέχνη, τη συγγραφή και την επικοινωνία.

Στην περίπτωση ενός διαζυγίου, ωστόσο, αρκετοί μπορεί να θεωρούν ελκυστική την προοπτική να χρησιμοποιήσουν αυτοματοποιημένα εργαλεία προκειμένου να περιορίσουν το συναισθηματικό και οικονομικό βάρος της διαδικασίας.

Ο νομικός κλάδος δεν πρόκειται να αλλάξει γρήγορα. Γι’ αυτό, ορισμένοι άνθρωποι που έχουν εντάξει την AI στην καθημερινότητά τους και έχουν βιώσει ένα διαζύγιο δημιουργούν οι ίδιοι τις λύσεις που θεωρούν ότι χρειάζονται.

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τη δουλειά των δικηγόρων

Η Νικόλ Σοντόμα έχει υιοθετήσει την τεχνητή νοημοσύνη ταχύτερα από αρκετούς άλλους δικηγόρους οικογενειακού δικαίου.

Σε μια πρόσφατη υπόθεση διαζυγίου έλαβε επιστολή από τον δικηγόρο της αντίδικης πλευράς, για λογαριασμό του πελάτη του, η οποία ήταν γεμάτη προσβλητικούς χαρακτηρισμούς και αβάσιμες κατηγορίες.

Η αυτούσια προώθησή της στον δικό της πελάτη θα μπορούσε, όπως εξηγεί, να «κλιμακώσει τη σύγκρουση στο δεκαπλάσιο».

Με τη συγκατάθεσή του, σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει την AI για να συνοψίσει την επιστολή, λειτουργώντας σαν φίλτρο που θα αφαιρεί την εχθρικότητα, διατηρώντας όμως όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Στο παρελθόν θα πραγματοποιούσε η ίδια αυτή τη διαδικασία. Πλέον, η τεχνολογία μπορεί να επιταχύνει την εργασία της και ενδεχομένως να μειώσει το κόστος για τον πελάτη.

Ένα διαζύγιο διαρκεί κατά μέσο όρο περίπου έναν χρόνο και κοστίζει στον πελάτη περισσότερα από 11.000 δολάρια.

Οι δικηγόροι έχουν στραφεί ολοένα περισσότερο στην αυτοματοποίηση, παραμένοντας ωστόσο επιφυλακτικοί απέναντι στις λεγόμενες «παραισθήσεις» της AI, δηλαδή στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα συστήματα παράγουν ανακριβείς ή ανύπαρκτες πληροφορίες.

Σύμφωνα με έκθεση της Clio, εταιρείας νομικής τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης, το 85% των επαγγελματιών του νομικού κλάδου δηλώνει ότι η εταιρεία του έχει υιοθετήσει την AI.

Τα αποτελέσματα δεν έχουν ακόμη οδηγήσει σε θεαματική μείωση της διάρκειας και του κόστους των δικαστικών διαδικασιών, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη έχει αρχίσει να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι δικηγόροι χρεώνουν τις υπηρεσίες τους.

Η μεγάλη διεθνής δικηγορική εταιρεία Baker McKenzie ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα απομακρυνθεί από το μοντέλο χρέωσης ανά ώρα εργασίας και θα υιοθετήσει αμοιβές που συνδέονται με το αποτέλεσμα των νομικών υπηρεσιών.

Μια τέτοια αλλαγή θα μπορούσε να περιορίσει τις δαπάνες των πελατών και να προσφέρει στους δικηγόρους περισσότερο χρόνο για να αναλαμβάνουν πρόσθετες υποθέσεις, αυξάνοντας παράλληλα τα έσοδα της εταιρείας.

Πολλές δικηγορικές εταιρείες οικογενειακού δικαίου είναι μικρές και, μέχρι πρόσφατα, το κόστος των εργαλείων AI ήταν απαγορευτικό γι’ αυτές, εξηγεί ο Εντ Γουόλτερς, αντιπρόεδρος νομικής καινοτομίας και στρατηγικής της Clio.

Καθώς οι τιμές μειώνονται, περιορίζονται και τα εμπόδια για τον πειραματισμό των μικρότερων γραφείων με την τεχνολογία.

«Δεν πρόκειται για κάποια μαγική τεχνητή νοημοσύνη που αντικαθιστά τους δικηγόρους», λέει ο Γουόλτερς, περιγράφοντας τις σημερινές δυνατότητες των εργαλείων.

Εκτός από την επεξεργασία εγγράφων, η Clio μπορεί να λειτουργεί και ως εργαλείο δοκιμής των νομικών επιχειρημάτων, επιτρέποντας στους δικηγόρους να αξιολογούν την επιχειρηματολογία τους και να λαμβάνουν παρατηρήσεις που δεν περιορίζονται στην άκριτη επιβεβαίωση των θέσεών τους.

Σύμφωνα με τον Γουόλτερς, η αυτοματοποίηση μπορεί τελικά να δημιουργήσει περισσότερο χώρο για την ανθρώπινη πλευρά του οικογενειακού δικαίου.

Όπως εξηγεί, απομακρύνει τον υπολογιστή από τη σχέση δικηγόρου και πελάτη, επιτρέποντας στον επαγγελματία να παρέχει άμεση νομική καθοδήγηση και προσωπική υποστήριξη σε κάποιον που περνά ίσως τη δυσκολότερη χρονιά της ζωής του.

Η δικηγόρος Γκαμπριέλ Χάρτλεϊ δημιούργησε ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης με την ονομασία Mediator Gabby, το οποίο καθοδηγεί τους ενδιαφερομένους στη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών για τη διαδικασία διαμεσολάβησης, επιταχύνοντας την προετοιμασία.

Ο Χανς Γκούντρεν, από την άλλη πλευρά, αναφέρει ότι ίδρυσε την εφαρμογή Deliberately για δικηγόρους, έχοντας προηγουμένως βιώσει ο ίδιος ένα διαζύγιο.

Το εργαλείο έχει σχεδιαστεί ώστε να αποθηκεύει, να ταξινομεί και να οργανώνει έγγραφα μιας υπόθεσης και να παρέχει στους δικηγόρους ενημερωμένες περιλήψεις τους.

Ο Γκούντρεν εξηγεί ότι η προσωπική του εμπειρία τού έδειξε πως «το διαζύγιο είναι σαν να κάνεις τη φορολογική σου δήλωση επί εκατό».

Έχοντας εργαστεί στον τεχνολογικό κλάδο, θέλησε να δημιουργήσει μια εφαρμογή που θα αναλάμβανε τα πιο κουραστικά και χρονοβόρα στάδια της διαδικασίας.

Ο κλάδος των διαζυγίων μόλις τώρα αρχίζει να υποδέχεται την αυτοματοποίηση.

«Δεν κάνουν ακόμη τίποτα από όλα αυτά», λέει. «Μόλις τώρα αρχίζει να εμφανίζεται».

AI και συνεπιμέλεια: Ένα ψηφιακό φίλτρο ανάμεσα στους πρώην συζύγους

Για τους χωρισμένους γονείς, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μετριάσει την οδύνη του τέλους μιας συντροφικής σχέσης, όταν παράλληλα είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η επικοινωνία για την από κοινού ανατροφή των παιδιών.

Ορισμένοι αντιμετωπίζουν την AI ως ένα εργαλείο που μπορεί να διαχειριστεί τις πιο δύσκολες στιγμές ενός χωρισμού και ενδεχομένως να διευκολύνει τη μετάβαση των παιδιών στη νέα οικογενειακή πραγματικότητα.

Ο Κρέιν, ο διαζευγμένος πατέρας από την Τζόρτζια, εξηγεί ότι το SayWell δεν έχει γνωρίσει ακόμη ευρεία αποδοχή, επειδή απαιτεί τη συναίνεση και των δύο πλευρών για τη χρήση του.

Κανένας από τους δύο πρώην συντρόφους δεν θέλει να παραδεχθεί ότι ενδέχεται να είναι εκείνος που δημιουργεί τα προβλήματα στη σχέση.

Επιπλέον, τα ζευγάρια που χωρίζουν συχνά χρειάζονται περισσότερο ένα εργαλείο όπως το SayWell ακριβώς τη στιγμή που εμπιστεύονται λιγότερο τις προτάσεις του άλλου.

«Το να προσπαθείς να πείσεις δύο ανθρώπους που διαφωνούν ουσιαστικά για τα πάντα να συμφωνήσουν έστω σε κάτι, μόνο και μόνο για να ξεκινήσουν, ήταν αρκετό για να ακυρώσει ολόκληρη την προσπάθεια», λέει.

Ο Σολ Κένεντι δημιούργησε την εφαρμογή BestInterest μετά το δικό του διαζύγιο, πριν από μερικά χρόνια.

Η εφαρμογή χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να φιλτράρει και να επεξεργάζεται μηνύματα, να οργανώνει προγράμματα και να καταγράφει αποδείξεις δαπανών.

Εάν κάποιος στείλει ένα επιθετικό μήνυμα, το BestInterest λειτουργεί σαν προστατευτικό τείχος που απορροφά τον θυμό.

Απομονώνει τις χρήσιμες πληροφορίες και μεταφέρει τις προσβολές σε ξεχωριστό αρχείο, στο οποίο ο χρήστης μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση εάν χρειαστεί να παρουσιάσει τα μηνύματα στο δικαστήριο.

Σε αντίθεση με το SayWell, δεν απαιτείται να συμφωνήσουν και οι δύο γονείς για τη χρήση της εφαρμογής.

Σύμφωνα με τον Κένεντι, περίπου το 60% των χρηστών του BestInterest είναι γυναίκες και το 40% άνδρες.

Οι γυναίκες, όπως αναφέρει, είναι πιθανότερο να δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν μια ιδιαίτερα συγκρουσιακή σχέση με τον άλλο γονέα.

Η ιδέα της εφαρμογής προέκυψε από τις προσωπικές του δυσκολίες.

«Ήταν δύσκολο να αποστασιοποιηθώ από αυτή τη σύγκρουση», λέει.

Σήμερα, αρκετά χρόνια μετά το διαζύγιό του, μεγαλώνοντας ένα παιδί οκτώ ετών και ένα δέκα ετών, εξακολουθεί να καταφεύγει στην τεχνητή νοημοσύνη για συμβουλές σχετικά με τα συναισθήματα των παιδιών του και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να τα διαχειριστεί.

«Δεν αισθάνεσαι τόσο μόνος όταν έχεις έναν συνεργάτη τεχνητής νοημοσύνης στην ανατροφή των παιδιών», υποστηρίζει.

Η εφαρμογή του αποτελεί προέκταση αυτής της φιλοσοφίας και περιλαμβάνει καθοδήγηση για τους γονείς.

«Το βλέπω ως μια ευκαιρία να εκπαιδεύσουμε τους χωρισμένους γονείς στο πώς να συνεργάζονται σωστά για την ανατροφή των παιδιών τους».

Οι κίνδυνοι: Ανύπαρκτες νομικές αποφάσεις και ψευδή αποδεικτικά στοιχεία

Για την Άντζελα Μέισον, η δυνατότητα να χρησιμοποιεί το ChatGPT ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαμάχης για την αναγνώριση της σχέσης της ως γάμου έκανε μια εξαιρετικά δυσάρεστη διαδικασία λίγο ευκολότερη.

Η ίδια είχε περάσει προηγουμένως από διαζύγιο, πριν από τη μαζική διάδοση των chatbot τεχνητής νοημοσύνης.

«Εάν η AI ήταν διαθέσιμη τότε, σίγουρα θα την είχα αξιοποιήσει», λέει.

Ωστόσο, η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρόκειται να κάνει το διαζύγιο τόσο απλή διαδικασία όσο ο γάμος.

Οι δικηγόροι οικογενειακού δικαίου εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για πελάτες που προσέρχονται στα γραφεία τους με έγγραφα συνταγμένα από AI, θεωρώντας ότι αρκεί οι επαγγελματίες να τα υποβάλουν στο δικαστήριο για να ολοκληρωθεί γρήγορα ο χωρισμός.

Ένας ακόμη κίνδυνος συνδέεται με την τάση των chatbot να συμφωνούν υπερβολικά με τους χρήστες τους.

Ένα σύστημα AI μπορεί να ενισχύσει μια μονόπλευρη αφήγηση του χωρισμού, επιβεβαιώνοντας με υπερβολική προθυμία τις θέσεις εκείνου που το χρησιμοποιεί.

Έτσι, ενδέχεται να παράγει μια ανάλυση που παραβλέπει πλήρως την οπτική του πρώην συντρόφου.

Παράλληλα, οι λεγόμενες παραισθήσεις της τεχνητής νοημοσύνης εμφανίζονται όλο και συχνότερα σε δικαστικά έγγραφα.

Ένα πρόγραμμα καταγραφής τέτοιων περιστατικών έχει εντοπίσει τουλάχιστον 155 ανύπαρκτες νομικές παραπομπές σε αποφάσεις οικογενειακού δικαίου.

Πρόκειται για περιπτώσεις στις οποίες τα συστήματα AI παρουσίασαν ως πραγματικές νομικές αποφάσεις ή παραπομπές που δεν υπήρχαν.

Η δυνατότητα δημιουργίας πλαστών οικονομικών εγγράφων και φωτογραφιών μέσω τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί επίσης νέα ερωτήματα για το ποια αποδεικτικά στοιχεία είναι γνήσια και ποια έχουν κατασκευαστεί.

Ακόμη και όταν οι δικηγόροι καταφέρνουν να ολοκληρώσουν ταχύτερα την εργασία τους, εξακολουθούν να εξαρτώνται από τους συχνά αργούς ρυθμούς των δικαστηρίων, τα οποία εμφανίζονται διστακτικά απέναντι στην καινοτομία.

«Μπορεί να υπάρχουν ασύμμετρα οφέλη αποδοτικότητας, με αποτέλεσμα ένα μέρος της εργασίας να γίνεται πολύ γρηγορότερα, αλλά κάποιο άλλο να μην επιταχύνεται», επισημαίνει ο Γουόλτερς.

Μπορεί ένα chatbot να αντικαταστήσει την ανθρώπινη συνεννόηση;

Η Τζέιμι Μπέργκερ, δικηγόρος οικογενειακού δικαίου στο Νιου Τζέρσεϊ, αναφέρει ότι πλέον οι περισσότεροι πελάτες που φτάνουν στο γραφείο της έχουν προηγουμένως πραγματοποιήσει τη δική τους έρευνα χρησιμοποιώντας AI.

Η ίδια χρειάζεται συχνά να περιορίζει τις προσδοκίες τους, εξηγώντας ότι το δίκαιο έχει πολλές ιδιαιτερότητες και ότι η από κοινού ανατροφή των παιδιών μετά το διαζύγιο αποτελεί ένα πεδίο γεμάτο δυσκολίες.

Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την επικοινωνία μεταξύ πρώην συζύγων ενδέχεται, σύμφωνα με την Μπέργκερ, να δημιουργεί «μια ψευδή αίσθηση φιλικής επικοινωνίας και συνεργασίας στην ανατροφή των παιδιών, η οποία ίσως στην πραγματικότητα δεν υπάρχει, αλλά εμφανίζεται μόνο στη γραπτή επικοινωνία».

Άλλωστε, κάποια στιγμή οι δύο γονείς θα χρειαστεί να συναντηθούν αυτοπροσώπως.

Θα βρεθούν στις εισόδους των σπιτιών τους, στις σχολικές μουσικές εκδηλώσεις, στις παραστάσεις μπαλέτου και στις τελετές αποφοίτησης των παιδιών τους.

Και εκεί δεν θα υπάρχει ένας ψηφιακός διαμεσολαβητής ανάμεσά τους.

Όσα κι αν μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη, δεν μπορεί να εξαφανίσει τις πιο σύνθετες και επώδυνες πλευρές ενός διαζυγίου.

«Το διαζύγιο, ειδικά αυτό, είναι ανθρώπινη υπόθεση», λέει η Μπέργκερ.

Όπως υπάρχει ο κίνδυνος να χάσουμε ορισμένες δεξιότητες όταν αναθέτουμε υπερβολικά πολλές νοητικές εργασίες στην AI, έτσι μπορεί να χαθεί και κάτι ουσιαστικό όταν ακόμη και οι άνθρωποι που έχουν χωρίσει σταματούν να επικοινωνούν απευθείας μεταξύ τους.