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Οι μεγάλες εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων στην Ινδία επιλέγουν όλο και περισσότερο να απορροφούν οι ίδιες την αύξηση του κόστους, αντί να το μεταφέρουν στους καταναλωτές μέσω υψηλότερων τιμών. Η απόφαση αυτή συνδέεται με τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, καθώς η συνεχής άνοδος του πληθωρισμού περιορίζει την αγοραστική τους δύναμη. Ως αποτέλεσμα, τα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων δέχονται ολοένα και μεγαλύτερες πιέσεις, σύμφωνα με το Bloomberg.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εταιρεία Westlife Foodworld Ltd., η οποία διαχειρίζεται τα εστιατόρια της αλυσίδας McDonald’s στη δυτική και νότια Ινδία. Όπως δήλωσε στο Bloomberg News ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Άκσαϊ Τζάτια, η Westlife ακολουθεί μια «ιδιαίτερα συγκρατημένη πολιτική όσον αφορά τις αυξήσεις των τιμών, αποφεύγοντας να προχωρά σε ανατιμήσεις πέρα από την καθιερωμένη ετήσια προσαρμογή». Στόχος της είναι να διατηρήσει την επισκεψιμότητα των καταστημάτων της και να μην αποθαρρύνει τους πελάτες της. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο ίδιος, «πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα στραφεί αυτή η επιλογή εναντίον μας».

Η Westlife συγκαταλέγεται σε τουλάχιστον 15 εταιρείες που εμφανίζονται επιφυλακτικές απέναντι στο ενδεχόμενο αύξησης των τιμών ή επιλέγουν να τις διατηρήσουν σταθερές. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι Devyani International Ltd. και Sapphire Foods India Ltd., οι οποίες διαχειρίζονται τα καταστήματα των KFC και Pizza Hut, αντίστοιχα. Στη λίστα βρίσκονται επίσης η Asian Paints Ltd., μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων, και η αλυσίδα λιανικής V-Mart Retail Ltd. Όλες εκφράζουν ανησυχίες για την αβέβαιη πορεία της καταναλωτικής ζήτησης.

Τον Σεπτέμβριο, ο πληθωρισμός στην Ινδία έφτασε στο 5,54%, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν δύο ετών, κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών των τροφίμων. Πιο συγκεκριμένα, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα ανήλθε στο 7,74%, καθώς σημειώθηκαν σημαντικές ανατιμήσεις στα λαχανικά, τα φρούτα, τα βρώσιμα έλαια, τη ζάχαρη και τα έτοιμα γεύματα. Παράλληλα, οι αυξήσεις δεν περιορίζονται στα τρόφιμα, αλλά επεκτείνονται και στις μεταφορές, την εστίαση και άλλες υπηρεσίες, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

«Καθώς η πρόσβαση σε χρήματα και δανεισμό γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη και το κόστος του δανεισμού αυξάνεται, η καταναλωτική δαπάνη για μη απαραίτητα αγαθά και υπηρεσίες αναμένεται να περιοριστεί τους επόμενους μήνες», δήλωσε σε συνέντευξή του ο οικονομολόγος της Kotak Mahindra Bank, Σουβοντίπ Ράκσιτ.

Οι εξελίξεις αυτές προκαλούν ανησυχία στις εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων, καθώς εκτιμούν ότι νέες αυξήσεις τιμών ενδέχεται να περιορίσουν περαιτέρω την αύξηση των πωλήσεών τους. Ορισμένες, μάλιστα, επιλέγουν να αναβάλουν τις ανατιμήσεις, με αποτέλεσμα να δέχονται πιέσεις στα περιθώρια κέρδους τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Varun Beverages Ltd., η οποία εμφιαλώνει τα προϊόντα της PepsiCo στην Ινδία και έχει ήδη προειδοποιήσει για τη μείωση των περιθωρίων κέρδους της.

«Τα περιθώρια κέρδους δέχονται πιέσεις λόγω της αύξησης των τιμών των πρώτων υλών», δήλωσε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της εταιρείας, Βαρούν Τζαϊπούρια, σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές στις 30 Οκτωβρίου. Όπως πρόσθεσε, «όλες οι εταιρείες αντιμετωπίζουν πιέσεις και προσπαθούν να βρουν τρόπους να διαχειριστούν και να αντισταθμίσουν το αυξημένο κόστος».

Για την εταιρεία παραγωγής αλκοολούχων ποτών United Spirits, θυγατρική της Diageo Plc στην Ινδία, η αύξηση του κόστους διαβίωσης έχει αρχίσει να επηρεάζει αρνητικά τους καταναλωτές με χαμηλότερα εισοδήματα, περιορίζοντας τη ζήτηση για τα προϊόντα της χαμηλότερης τιμολογιακής κατηγορίας. Όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Πραβίν Σομέσβαρ, σε τηλεδιάσκεψη για τα οικονομικά αποτελέσματα τον Οκτώβριο, «οι πληθωριστικές πιέσεις γίνονται ιδιαίτερα αισθητές στα νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα στις αστικές περιοχές».

Οι πιέσεις αυτές επηρεάζουν και τον κλάδο των τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς των σνακ. Σε έκθεση που δημοσίευσε στις 15 Οκτωβρίου, η χρηματιστηριακή εταιρεία Motilal Oswal προειδοποίησε ότι η αύξηση των τιμών των πρώτων υλών ενδέχεται να επιβαρύνει την κερδοφορία της Nestlé India Ltd.

Σύμφωνα με στοιχεία της Worldpanel, που ανήκει στην Numerator, ο ρυθμός αύξησης της κατανάλωσης στην Ινδία αναμένεται να υποχωρήσει στο 3,5% κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, από 5,2% που είχε καταγραφεί το δεύτερο τρίμηνο.

«Παρατηρούμε ότι οι καταναλωτές αnτιμετωπίζουν προσωρινές πιέσεις στους οικογενειακούς τους προϋπολογισμούς», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Μανότζ Μένον, διευθυντής εμπορικών θεμάτων στην εταιρεία ερευνών αγοράς με έδρα τη Βομβάη.

Ακολουθεί γράφημα με την επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των πωλήσεων στον κλάδο των καταναλωτικών προϊόντων στην Ινδία:

Τα δεδομένα σχετικά με την πορεία της καταναλωτικής δραστηριότητας στην Ινδία παρουσιάζουν αντιφατικές ενδείξεις. Από τη μία πλευρά, τα φορολογικά έσοδα και οι ηλεκτρονικές πληρωμές παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, γεγονός που δείχνει ότι οι καταναλωτές εξακολουθούν να κάνουν έξοδα. Από την άλλη, οι έρευνες καταγράφουν αυξανόμενες οικονομικές πιέσεις. Παράλληλα, δείκτης της HSBC Holdings Plc, ο οποίος αξιολογεί τη συνολική πορεία της οικονομίας μέσα από 100 επιμέρους δείκτες που καταγράφουν διαφορετικές πτυχές της οικονομικής δραστηριότητας, έδειξε ότι η ανάπτυξη της οικονομίας της Ινδίας επιβραδύνθηκε τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με σημείωμα της οικονομολόγου της HSBC, Αγιούσι Τσαουντάρι, η εγχώρια οικονομική δραστηριότητα «αναμένεται να επιβραδυνθεί μετά τον Δεκέμβριο, καθώς η αύξηση του κόστους περιορίζει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών». Η ίδια εκτιμά ότι η οικονομική ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2027, καθώς η αύξηση του κόστους και οι δυσκολότεροι όροι δανεισμού περιορίζουν τις οικονομικές δυνατότητες των νοικοκυριών και επηρεάζουν αρνητικά την καταναλωτική ζήτηση.

«Καθώς οι τιμές των τροφίμων σταθεροποιούνται και τα επιτόκια αρχίζουν να αυξάνονται, εκτιμούμε ότι οι δαπάνες των καταναλωτών για μη απαραίτητα αγαθά και υπηρεσίες θα εξακολουθήσουν να δέχονται πιέσεις», δήλωσε ο Μάνις Ντάουαρ, διευθύνων σύμβουλος της Devyani, εταιρείας που δραστηριοποιείται στον κλάδο της εστίασης και διαχειρίζεται καταστήματα αλυσίδων γρήγορου φαγητού. Η δήλωση έγινε στις 2 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αναλυτές, μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας.

Αντί να αυξήσει τις τιμές των προϊόντων της, η Nestlé India επιλέγει να περιορίσει τα λειτουργικά της έξοδα και να βελτιώσει την αποδοτικότητά της, ώστε να προστατεύσει την κερδοφορία της. Η επιλογή αυτή έρχεται μετά τις αυξήσεις τιμών που είχαν εφαρμόσει η Nestlé και άλλες μεγάλες εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων νωρίτερα μέσα στο έτος, λόγω της απότομης αύξησης του κόστους των πρώτων υλών, η οποία συνδέθηκε με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Η εορταστική περίοδος, που κορυφώνεται τον Νοέμβριο με το Diwali, τη σημαντικότερη γιορτή του ινδουισμού, αναμένεται να ενισχύσει την καταναλωτική ζήτηση. Για πολλές εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων στην Ινδία, η περίοδος αυτή αντιστοιχεί παραδοσιακά σχεδόν στο 33% των ετήσιων πωλήσεών τους.

Ωστόσο, το γεγονός ότι η οικονομία της Ινδίας αναπτύσσεται με ρυθμό περίπου 7%, ενώ τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές οικονομικές δυσκολίες, «προκαλεί ανησυχία για τις προοπτικές της κατανάλωσης», δήλωσε σε συνέντευξή της η οικονομολόγος της TS Lombard, Σουμίτα Ντεβεσγουάρ. «Το βασικό ερώτημα είναι πόσο ακόμη μπορούν οι εταιρείες να απορροφούν την αύξηση του κόστους, προτού αυτή αρχίσει να επηρεάζει αρνητικά τη ζήτηση», πρόσθεσε.