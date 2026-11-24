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Κοινό μέτωπο διαμορφώνουν οκτώ από τους σημαντικότερους οργανισμούς της ευρωπαϊκής και της διεθνούς ναυτιλίας, ζητώντας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στηρίξει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη δύο ινδικών μονάδων ανακύκλωσης πλοίων στον κατάλογο των εγκεκριμένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση εγκαταστάσεων.

Με ανοιχτή επιστολή προς τους ευρωβουλευτές, ενόψει της ψηφοφορίας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυτή την εβδομάδα, οι ναυτιλιακοί φορείς ζητούν την απόρριψη της πρότασης ψηφίσματος που αντιτίθεται στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Την επιστολή συνυπογράφουν η Ένωση Ευρωπαϊκών Εφοπλιστικών Ενώσεων (European Shipowners – ECSA), η BIMCO, η Διεθνής Ένωση Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA), το Διεθνές Ναυτικό Επιμελητήριο (ICS), η INTERCARGO, η INTERFERRY, η INTERTANKO και το World Shipping Council (WSC).

Η παρέμβαση αναδεικνύει ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η παγκόσμια ναυτιλία τα επόμενα χρόνια: την εξασφάλιση επαρκών υποδομών για την ασφαλή και περιβαλλοντικά ορθή ανακύκλωση των πλοίων που ολοκληρώνουν τον επιχειρησιακό τους βίο.

Ζητούν αποφάσεις χωρίς δύο μέτρα και δύο σταθμά

Σύμφωνα με τους ναυτιλιακούς οργανισμούς, οι δύο ινδικές εγκαταστάσεις έχουν υποβληθεί σε εκτεταμένη διαδικασία ανεξάρτητων επιθεωρήσεων, από τις οποίες προέκυψε ότι πληρούν τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού κανονισμού για την ανακύκλωση πλοίων (EU Ship Recycling Regulation).

Τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων είναι δημόσια διαθέσιμα, ενώ, όπως επισημαίνεται στην επιστολή, οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις ανταποκρίνονται στα ίδια κριτήρια ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας που εφαρμόστηκαν για την έγκριση των μονάδων οι οποίες περιλαμβάνονται ήδη στον ευρωπαϊκό κατάλογο.

Οι εκπρόσωποι της ναυτιλιακής βιομηχανίας υποστηρίζουν ότι η αξιολόγηση κάθε εγκατάστασης πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με βάση τη συμμόρφωσή της προς τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και όχι με γεωγραφικά κριτήρια ή με βάση το εάν η χώρα στην οποία βρίσκεται είναι μέλος του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Όπως τονίζουν, ενδεχόμενη απόρριψη εγκαταστάσεων που αποδεδειγμένα πληρούν τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας θα υπονόμευε την αξιοπιστία του ίδιου του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου.

Επενδύσεις στις υποδομές της Ινδίας

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από το 2009, όταν υιοθετήθηκε η Διεθνής Σύμβαση του Χονγκ Κονγκ για την ασφαλή και περιβαλλοντικά ορθή ανακύκλωση των πλοίων.

Οι δύο ινδικές μονάδες έχουν διαθέσει, σύμφωνα με την επιστολή, σημαντικά κεφάλαια για την αναβάθμιση των υποδομών τους, τη βελτίωση των συστημάτων ασφαλείας, την προστασία των εργαζομένων και την περιβαλλοντική διαχείριση των εργασιών διάλυσης πλοίων.

Στόχος των επενδύσεων ήταν η προσαρμογή τόσο στις απαιτήσεις της διεθνούς σύμβασης όσο και στις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ναυτιλιακοί φορείς υπογραμμίζουν ότι η αναγνώριση αυτής της προόδου αποτελεί ουσιαστικό κίνητρο για την αναβάθμιση και άλλων εγκαταστάσεων ανακύκλωσης σε ολόκληρο τον κόσμο, περιορίζοντας τις διαφορές στα επίπεδα ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας μεταξύ των αναπτυγμένων και των αναπτυσσόμενων οικονομιών.

Ανεπαρκής η δυναμικότητα των ευρωπαϊκών εγκαταστάσεων

Ένα από τα βασικά επιχειρήματα της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας αφορά την περιορισμένη δυναμικότητα των εγκαταστάσεων που περιλαμβάνονται σήμερα στον ευρωπαϊκό κατάλογο.

Οι εκτιμήσεις της ναυτιλιακής βιομηχανίας κάνουν λόγο για σημαντική αύξηση του αριθμού των πλοίων που θα οδηγηθούν προς ανακύκλωση την επόμενη δεκαετία, καθώς μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορικού στόλου θα φθάσει στο τέλος της επιχειρησιακής του ζωής.

Η εξασφάλιση επαρκούς δυναμικότητας σε πιστοποιημένες εγκαταστάσεις θεωρείται, επομένως, απαραίτητη για την αποτελεσματική εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Το ζήτημα έχει ιδιαίτερη σημασία για τα πλοία που φέρουν σημαία κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς ο ευρωπαϊκός κανονισμός προβλέπει ότι τα πλοία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του πρέπει να ανακυκλώνονται σε εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο ευρωπαϊκό κατάλογο.

Παράλληλα, οι ναυτιλιακοί οργανισμοί επικαλούνται τη Βιομηχανική Ναυτιλιακή Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αναγνωρίζει την ανάγκη δημιουργίας ισότιμων όρων ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο, μέσω της ευθυγράμμισης των ευρωπαϊκών και των παγκόσμιων προδιαγραφών.

Μόλις το 2% του παγκόσμιου όγκου ανακύκλωσης στην ΕΕ

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που παραθέτουν οι οκτώ οργανισμοί σχετικά με τη δραστηριότητα των ευρωπαϊκών μονάδων ανακύκλωσης πλοίων σε σύγκριση με εκείνες της Νότιας Ασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της επιστολής:

– Οι εγκαταστάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαχειρίστηκαν το 8% του συνολικού αριθμού των πλοίων που οδηγήθηκαν προς ανακύκλωση παγκοσμίως.

– Αντιπροσώπευσαν, ωστόσο, μόλις το 2% του συνολικού βάρους των πλοίων, με βάση τη μονάδα μέτρησης LDT (Light Displacement Tonnage), η οποία χρησιμοποιείται στη βιομηχανία ανακύκλωσης.

– Το μέσο μέγεθος, με βάση το LDT, των πλοίων που ανακυκλώθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιστοιχούσε μόλις στο 30% του αντίστοιχου παγκόσμιου μέσου όρου.

Η διαφορά αυτή αποδίδεται στο γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις δραστηριοποιούνται κυρίως στην ανακύκλωση υπεράκτιων μονάδων, αλιευτικών σκαφών και πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

Αντίθετα, οι εγκαταστάσεις της Νότιας Ασίας εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο τον μεγάλο ποντοπόρο εμπορικό στόλο, στον οποίο περιλαμβάνονται δεξαμενόπλοια, φορτηγά πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου και πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Συμπληρωματικές και όχι ανταγωνιστικές αγορές

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, οι εκπρόσωποι της διεθνούς ναυτιλίας υποστηρίζουν ότι οι πιστοποιημένες εγκαταστάσεις της Νότιας Ασίας δεν αποτελούν ανταγωνιστές των ευρωπαϊκών μονάδων, αλλά λειτουργούν συμπληρωματικά προς αυτές, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες της αγοράς.

Επισημαίνουν, μάλιστα, ότι οι ευρωπαϊκές υποδομές από μόνες τους δεν επαρκούν για να απορροφήσουν τον αριθμό και το μέγεθος των πλοίων που θα χρειαστεί να ανακυκλωθούν με ασφαλή και περιβαλλοντικά ορθό τρόπο τα επόμενα χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό, οι οκτώ ναυτιλιακοί οργανισμοί καλούν τους ευρωβουλευτές να στηρίξουν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων και τις πραγματικές ανάγκες του παγκόσμιου εμπορικού στόλου.

Η επικείμενη ψηφοφορία αποκτά ευρύτερη σημασία για τη διεθνή ναυτιλία, καθώς αφορά όχι μόνο την έγκριση δύο εγκαταστάσεων στην Ινδία, αλλά και τη δυνατότητα διεύρυνσης του ευρωπαϊκού καταλόγου με μονάδες τρίτων χωρών που πληρούν τις αυστηρές προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.