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Ένα ακόμη βήμα προς την αυτοματοποίηση των ηλεκτρονικών αγορών πραγματοποιεί η OpenAI, παρουσιάζοντας το ChatGPT Wallet, μια υπηρεσία ψηφιακών πληρωμών που θα επιτρέπει στους προσωπικούς βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας, τους λεγόμενους «dots», να αναλαμβάνουν αγορές για λογαριασμό των χρηστών.

Η νέα δυνατότητα, που ανακοινώθηκε την Παρασκευή, αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τρεις από τους μεγαλύτερους παρόχους καρτών παγκοσμίως, τις American Express, Mastercard και Visa. Οι χρήστες θα μπορούν να αξιοποιούν τις κάρτες που ήδη διαθέτουν, χωρίς να χάνουν τα προγράμματα επιβράβευσης ή τις δικλίδες προστασίας που τις συνοδεύουν.

Όπως μεταδίδει το CNBC, η διαδικασία θα απαιτεί αρχικά την καταχώριση των στοιχείων μιας κάρτας. Στη συνέχεια, ο χρήστης θα μπορεί να αναθέτει στον προσωπικό του AI agent την αναζήτηση ενός προϊόντος και την ολοκλήρωση της αγοράς του. Ωστόσο, καμία συναλλαγή δεν θα πραγματοποιείται χωρίς ξεχωριστή έγκριση, η οποία θα δίνεται μέσω διαδικασίας ελέγχου ασφαλείας.

Παράλληλα, οι ψηφιακοί βοηθοί δεν θα αποκτούν απευθείας πρόσβαση στα στοιχεία των τραπεζικών καρτών. Για κάθε αγορά, τα δίκτυα πληρωμών θα εκδίδουν ένα ειδικό ψηφιακό διακριτικό, γνωστό ως payment token, το οποίο θα περιέχει τις πληροφορίες πληρωμής που απαιτούνται αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη συναλλαγή.

Η Τσάγια Νάγιακ, επικεφαλής προϊόντος για τη δημιουργία εσόδων και τις πληρωμές στην OpenAI, δήλωσε στο CNBC ότι προτεραιότητα της εταιρείας είναι η συνεργασία με εμπόρους και δίκτυα πληρωμών, προκειμένου να δημιουργηθεί μια ασφαλής, αξιόπιστη και εύχρηστη υποδομή.

Πρώτη διάθεση στους συνδρομητές Pro στις ΗΠΑ

Στην αρχική φάση, το ChatGPT Wallet θα είναι διαθέσιμο μόνο σε συνδρομητές του ChatGPT Pro στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Η OpenAI επέλεξε να περιορίσει αρχικά την πρόσβαση, ώστε να αξιολογήσει τη λειτουργία του νέου συστήματος προτού προχωρήσει σε ευρύτερη διάθεση.

Η πρωτοβουλία απευθύνεται δυνητικά σε μια ιδιαίτερα μεγάλη βάση χρηστών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το CNBC, στο τέλος του τρίτου τριμήνου το ChatGPT αριθμούσε περισσότερους από 1,2 δισεκατομμύρια εβδομαδιαίους ενεργούς χρήστες και σχεδόν 100 εκατομμύρια συνδρομητές επί πληρωμή.

Με την παρουσίαση του ChatGPT Wallet, η OpenAI επιθυμεί ο χρήστης να μπορεί όχι μόνο να εντοπίζει το προϊόν που τον ενδιαφέρει, αλλά και να ολοκληρώνει την αγορά του μέσω του προσωπικού του βοηθού τεχνητής νοημοσύνης.

Η υπηρεσία ενδέχεται να εξελιχθεί σε μια πρόσθετη πηγή εσόδων για την εταιρεία. Προς το παρόν, πάντως, η OpenAI ξεκαθαρίζει ότι δεν θα παρακρατεί προμήθεια από τις συναλλαγές. Αντίθετα, επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ευρύτερο δίκτυο συνεργασιών με εμπόρους και παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.

Οι επιφυλάξεις Amazon και United Airlines

Η δυνατότητα των AI agents να πραγματοποιούν συναλλαγές χωρίς να χρειάζεται ο χρήστης να εκτελεί ο ίδιος κάθε βήμα της διαδικασίας δημιουργεί νέες προκλήσεις για τις επιχειρήσεις.

Οι εταιρείες καλούνται πλέον να καθορίσουν εάν θα επιτρέπουν σε αυτοματοποιημένους βοηθούς να χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες τους και, εφόσον το επιτρέπουν, υπό ποιες προϋποθέσεις.

Ορισμένοι μεγάλοι όμιλοι έχουν ήδη εκφράσει την αντίθεσή τους σε αυτή την πρακτική.

Η United Airlines ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα αποκλείει την πρόσβαση των AI agents στα συστήματα κρατήσεων αεροπορικών εισιτηρίων της. Ανάλογη στάση έχει υιοθετήσει και η Amazon, η οποία έχει προχωρήσει σε ενέργειες για να εμποδίσει αυτοματοποιημένους βοηθούς να πραγματοποιούν αγορές μέσω της πλατφόρμας της.

Η OpenAI αναγνωρίζει ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω προσωπικών βοηθών τεχνητής νοημοσύνης βρίσκεται ακόμη στα πρώτα στάδια ανάπτυξής του.

Για τον λόγο αυτό, μαζί με το ChatGPT Wallet παρουσίασε εργαλεία και κατευθυντήριες οδηγίες για τις επιχειρήσεις, με στόχο να διευκολύνει την προσαρμογή των ιστοσελίδων τους ώστε να υποστηρίζουν την πρόσβαση των AI agents.