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Η αύξηση των συμβούλων private banking κατά 10% έως 15% στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική αποτελεί μέρος του σχεδιασμού της JPMorgan Chase για τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια. Η επέκταση συνδυάζεται με μεγαλύτερη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο οι εργαζόμενοι να γίνουν παραγωγικότεροι και να εξυπηρετούν αποτελεσματικότερα τους πελάτες τους.

Η τράπεζα επενδύει ταυτόχρονα στο ανθρώπινο δυναμικό και στα ψηφιακά εργαλεία, επιδιώκοντας να διευρύνει τις δραστηριότητές της στη διαχείριση πλούτου. Ιδιαίτερο βάρος δίνει στην ηπειρωτική Ευρώπη, ενώ ενισχύει την παρουσία της στη Μέση Ανατολή, δύο περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο της αναπτυξιακής της στρατηγικής.

Παράλληλα, αναπτύσσει στενότερες σχέσεις με τις νεότερες γενιές πελατών. Η μεταβίβαση περιουσιών από τους baby boomers στους διαδόχους τους επιταχύνεται, καθιστώντας τη σύνδεση με τους νέους κατόχους πλούτου σημαντική προτεραιότητα για τον όμιλο. Η προσπάθεια αυτή εξελίσσεται μαζί με τη γεωγραφική επέκταση και την τεχνολογική αναβάθμιση των υπηρεσιών του.

Η τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινότητα των συμβούλων

Στη μονάδα private banking, η AI χρησιμοποιείται ήδη στην ένταξη νέων πελατών, στην επενδυτική έρευνα και σε άλλες εργασίες. Η εφαρμογή της αποβλέπει στην απλοποίηση σύνθετων διαδικασιών και στη βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας, ώστε οι σύμβουλοι να έχουν ταχύτερη πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται.

Ειδικότερα, τα τεχνολογικά εργαλεία διευκολύνουν την αναζήτηση των αναλύσεων και των επενδυτικών εκτιμήσεων της τράπεζας. Η ταχύτερη πρόσβαση σε αυτό το υλικό εντάσσεται στην προσπάθεια ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας των συμβούλων διαχείρισης πλούτου.

Αντίστοιχες παρεμβάσεις γίνονται στην ιστοσελίδα και στην εφαρμογή της JPMorgan, ώστε οι πελάτες να βρίσκουν ευκολότερα πληροφορίες. Η αξιοποίηση της AI καλύπτει, επομένως, τόσο τις εσωτερικές εργασίες όσο και την εμπειρία εξυπηρέτησης, συνδέοντας την τεχνολογική επένδυση με τις ανάγκες συμβούλων και πελατών.

Η ενίσχυση της παραγωγικότητας συνοδεύεται από συνέχιση των προσλήψεων, σε μια περίοδο κατά την οποία άλλες τράπεζες και επιχειρήσεις περιορίζουν θέσεις εργασίας αξιοποιώντας τα οφέλη της τεχνολογίας. Στη διαχείριση πλούτου, η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα επιτρέπει στους συμβούλους να εξυπηρετούν περισσότερους πελάτες.

Ανάλογη κατεύθυνση ακολουθεί η Citigroup, η οποία ανακοίνωσε νωρίτερα φέτος σχέδιο προσθήκης 400 συμβούλων διαχείρισης πλούτου στο αμερικανικό δίκτυο λιανικής τραπεζικής και ακόμη 100 εργαζομένων στο private banking. Οι κινήσεις αυτές αποτυπώνουν τη συνύπαρξη τεχνολογικών επενδύσεων και ενίσχυσης προσωπικού στον κλάδο.

Οι γεωπολιτικές ανησυχίες και οι επενδυτικές επιλογές

Την ίδια στιγμή, οι υπηρεσίες διαχείρισης πλούτου καλούνται να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες προτεραιότητες των επενδυτών. Για τα family offices, ο γεωπολιτικός κίνδυνος αποτελεί τη μεγαλύτερη ανησυχία, μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον που γίνεται περισσότερο κατακερματισμένο.

Ο πληθωρισμός και οι αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζουν επίσης τις αποφάσεις τους. Το περιβάλλον αυτό μπορεί να δημιουργήσει επενδυτικές ευκαιρίες στην αμυντική βιομηχανία, στις νέες τεχνολογίες, στην AI και στις υποδομές, διευρύνοντας τα πεδία που εξετάζουν οι επενδυτές.

Η διάθεση αναθεώρησης των χαρτοφυλακίων είναι ήδη έντονη. Σε καταγραφή του Μαΐου, με συμμετοχή 307 family offices από περισσότερες από 30 αγορές, το 60% σχεδίαζε αλλαγές στη στρατηγική κατανομή των επενδύσεών του μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Οι γεωπολιτικές συγκρούσεις, το αυξανόμενο χρέος και η οικονομική αβεβαιότητα αποτελούσαν βασικούς παράγοντες πίσω από αυτή την πρόθεση αναπροσαρμογής.