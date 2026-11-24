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Στην Τσεχία επεκτείνεται η Anytime μέσα στο πρώτο τετράμηνο του 2027, ενώ η Interamerican εξετάζει ήδη την είσοδό της σε ακόμη μία ευρωπαϊκή αγορά προς τα τέλη της επόμενης χρονιάς ή στις αρχές του 2028. Τον σχεδιασμό αποκαλύπτει ο διευθύνων σύμβουλος της Interamerican, κ. Γιάννης Καντώρος, μιλώντας στο Business Stories και τον Στέλιο Μορφίδη, παρουσιάζοντας τη στρατηγική που φιλοδοξεί να οδηγήσει τον όμιλο στο 1 δισ. ευρώ σε ασφάλιστρα και στα δύο εκατομμύρια πελάτες έως το 2030.

Η νέα επέκταση έρχεται σε συνέχεια της ανάπτυξης στη Ρουμανία, όπου η Anytime αναμένεται να ολοκληρώσει το 2026 με 80.000 έως 90.000 πελάτες. Ο κ. Καντώρος εξηγεί πώς το μοντέλο που αναπτύχθηκε στην Ελλάδα αποκτά πλέον διεθνή παρουσία και ποια είναι τα επόμενα βήματα της εταιρείας, τόσο μέσω οργανικής ανάπτυξης όσο και πιθανών εξαγορών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εκτιμήσεις του για τα ασφάλιστρα του 2027. Έπειτα από μια περίοδο σημαντικών αναπροσαρμογών, κυρίως στα συμβόλαια υγείας, ο επικεφαλής της Interamerican δεν αναμένει μεγάλες αυξήσεις την επόμενη χρονιά. Αναλύει παράλληλα τους λόγους για τους οποίους το κόστος της ιδιωτικής περίθαλψης συνεχίζει να ανεβαίνει, εστιάζοντας στον περιορισμένο ανταγωνισμό και στην έλλειψη νέων νοσοκομειακών επενδύσεων.

Στο ίδιο πλαίσιο, παρουσιάζει τα επενδυτικά σχέδια της Interamerican στον τομέα της υγείας, με το επόμενο πολυϊατρείο Medifirst να σχεδιάζεται στη Θεσσαλονίκη μέσα στο 2027. Αναφέρεται επίσης στα εμπόδια που, όπως υποστηρίζει, δημιουργεί το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο στην ανάπτυξη νέων μονάδων ημερήσιας νοσηλείας.

Στη συζήτηση αναδεικνύονται ακόμη οι αλλαγές που συντελούνται στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, η επιστροφή των τραπεζών στον κλάδο, οι προοπτικές νέων εξαγορών και η στάση που σκοπεύει να κρατήσει η Interamerican απέναντι στη συνεχιζόμενη συγκέντρωση της αγοράς. Ο κ. Καντώρος αναφέρεται επίσης στις προκλήσεις που δημιουργούν οι φυσικές καταστροφές και στην ανάγκη να επιταχυνθεί η ασφαλιστική κάλυψη των ελληνικών νοικοκυριών.

Η συνέντευξη ξεκινά, πάντως, από μια διαφορετική «μεταγραφή». Εκείνη του νεαρού διεθνούς ποδοσφαιριστή κ. Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο οποίος πρωταγωνιστεί στη νέα διαφημιστική καμπάνια της Interamerican. Ο κ. Καντώρος αποκαλύπτει μια άγνωστη ιστορία από το παρασκήνιο της συνεργασίας, που εξηγεί πώς ο νεαρός άσος είπε τελικά το «ναι».

Μιλά ακόμη για τη δική του επαγγελματική πορεία, τις αποφάσεις που άλλαξαν την Interamerican και όσα έχει μάθει μέσα από 25 χρόνια στον ασφαλιστικό κλάδο.

Δείτε ολόκληρη τη συζήτηση στο Business Stories του newmoney.