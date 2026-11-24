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Εξέλιξη… θρίλερ φαίνεται να παίρνει η υπόθεση του Κτήματος Καποδίστρια στην Κέρκυρα, καθώς μετά από τις άγονες προσπάθειες που προηγήθηκαν οδηγείται σε νέο ηλεκτρονικό πλειστηριασμό.

Αυτός έχει ήδη προγραμματιστεί για τον επόμενο μήνα και συγκεκριμένα για τις 11 Δεκεμβρίου, ενώ το ερώτημα είναι εάν αυτή τη φορά θα υπάρξουν μνηστήρες για την κατάφυτη έκταση 165 στρεμμάτων στα Γουβιά, μια από τις δημοφιλείς τουριστικές περιοχές του νησιού.

Υπενθυμίζεται ότι η έκταση ανήκε στην «Τουριστική και Ξενοδοχειακή Εταιρεία Κτήμα Καποδίστρια Α.Ε.», η οποία ναι μεν φέρει το όνομα του πρώτου κυβερνήτη του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, αλλά δεν αφορά το κτήμα των Καποδίστρια που βρίσκεται στην «Κουκουρίτσα».

Η… τετραετία και οι διαφορετικές τιμές

Το «Κτήμα Καποδίστρια» έχει μακρά…σταδιοδρομία στην πλατφόρμα πλειστηριασμών, συμπληρώνοντας σε αυτήν πάνω από μια τετραετία. Και τούτο καθώς ο πρώτος έγινε τον Απρίλιο του 2022, με συνολική τιμή εκκίνησης 4,26 εκατ. ευρώ, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ακολούθησε νέο σφυρί τον Ιούλιο του 2022 με την τιμή εκκίνησης να έχει μειωθεί κατά 20%, στα 3,41 εκατ. ευρώ. Και σε αυτή την περίπτωση ο πλειστηριασμός κατέληξε άγονος. Ο επόμενος είχε προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο του 2025 με την τιμή εκκίνησης περαιτέρω μειωμένη κατά 35% (στο 65% της αρχικής) στα 2,77 εκατ. ευρώ. Αυτός όμως οδηγήθηκε σε αναστολή.

Το Κτήμα επανήλθε στην πλατφόρμα έναν χρόνο αργότερα για τις 21 Οκτωβρίου 2026, με τη νέα συνολική τιμή πρώτης να έχει οριστεί αρχικά στο ποσό των 3.733.423 ευρώ. Κατόπιν ανακοπής, το δικαστήριο την αύξησε στα 4.803.000 ευρώ, αλλά και αυτός ο πλειστηριασμός ματαιώθηκε ελλείψει πλειοδοτών.

Το Κτήμα

Πρόκειται για μια μεγάλη και κατάφυτη έκταση με πρόσωπο τόσο στο δρόμο που οδηγεί στην Εθνική οδό Κέρκυρα-Παλαιοκαστρίτσα και καταλήγει στον οικισμό Πουλάδες όσο και στην δημοτική οδό η οποία καταλήγει στα Δανίλια.

Όπως σημειώνεται στην έκθεση εκτίμησης, η περιοχή των Γουβιών αποτελεί μια τουριστικά ανεπτυγμένη ζώνη στο κεντρικό–ανατολικό τμήμα της Κέρκυρας, κοντά στην πόλη της Κέρκυρας, με οργανωμένη παραλία και άλλες υπηρεσίες καθώς και έντονη εποχικότητα. Στην περιοχή λειτουργεί η Μαρίνα Γουβιών, σημαντικός πόλος έλξης (σκάφη, υπηρεσίες, κίνηση, προσωπικό, επισκέπτες), που ενισχύει τη ζήτηση γης/κατοικίας και τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Το πρώτο και μεγαλύτερο κομμάτι του «Κτήματος Καποδίστρια» είναι επιφάνειας 101.476,79 τ.μ. Κατά το συμβόλαιο κτήσεως, είχε αρχική έκταση 140.000 τ.μ. και μετά από πωλήσεις τμημάτων του ακινήτου, κατά τα έτη 1976 έως 1979, απέμεινε στο σημερινό εμβαδόν. Το ακίνητο είναι σχετικώς επίπεδο, ήπιας δηλαδή μορφολογίας με έντονη βλάστηση και διάφορα δένδρα εκ των οποίων πολλά ελαιόδεντρα.

Το δεύτερο κομμάτι είναι επιφάνειας 62.459,74 τ.μ. ενώ διασχίζεται από δρόμο ο οποίος στην ρηθείσα πράξη καθορισμού ορίων, χαρακτηρίζεται ως κοινόχρηστος αγροτικός δρόμος, πλάτους τριών μέτρων και μήκους 200 περίπου μέτρων, διά του οποίου “… διέρχεται πας τις πεζή, δι’ εμφόρτων ζώων και παντός τροχοφόρου”, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Διαθέτει έντονη βλάστηση και διάφορα δένδρα εκ των οποίων πολλά ελαιόδεντρα. Το τρίτο και μικρότερο κομμάτι γης είναι μόλις 132,42 τ.μ., δεν είναι άρτιο ούτε οικοδομήσιμο.

Τι «είδε» το δικαστήριο

Πρόσφατα, ασκήθηκε ανακοπή από την οφειλέτιδα εταιρεία, η οποία έγινε εν μέρει δεκτή από το Μονομελές Πρωτοδικείο Κέρκυρας.

Στο σκεπτικό της απόφασης σημειώνεται ότι «ο εκτιμητής έλαβε υπόψη του τις παραμέτρους των ακινήτων, όπως αυτές εκτίθενται στην εν λόγω έκθεσή του, και ειδικότερα τη θέση των ακινήτων και την κατάσταση της κτηματαγοράς για το είδος των εν λόγω ακινήτων, αναφέροντας επί λέξει ότι

«Η παρούσα εκτίμηση συντάσσεται σε περιβάλλον οικονομικής κρίσης…στην αγορά παρουσιάζεται στασιμότητα και έλλειψη πράξεων πώλησης ακινήτων».

Ωστόσο, όπως τονίζεται «κατά την κρίση του Δικαστηρίου η ως άνω παραδοχή παρίσταται τουλάχιστον άστοχη καθώς είναι γνωστό ότι κατά τα τελευταία έτη η κτηματαγορά στην Κέρκυρα κινείται με ανοδική τάση, υποκινούμενη από τη συνεχή ζήτηση ξένων επενδυτών για πολυτελή εξοχικά και τουριστικά ακίνητα, με αποτέλεσμα σε περιοχές πλησίον της πόλης της Κέρκυρας καθώς και σε κοσμικές περιοχές (όπως η περιοχή των Γουβιών που βρίσκονται τα ένδικα ακίνητα) οι τιμές των ακινήτων να είναι αισθητά υψηλότερες».

Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι η αξία και η τιμή πρώτης προσφοράς ανέρχεται σε μεγαλύτερο ποσό από αυτό στο οποίο αρχικά εκτιμήθηκε και συγκεκριμένα για το πρώτο γεωτεμάχιο εμβαδού 101.476,79 τ.μ. στο ποσό των 3.000.000 ευρώ, για το γεωτεμάχιο εμβαδού 62.459,74 τ.μ. στο ποσό των 1.800.000 ευρώ και για το γεωτεμάχιο εμβαδού 132,42 τ.μ. στο ποσό των 3.000 ευρώ, «δεδομένου ότι πρόκειται για άρτια και οικοδομήσιμα γήπεδα εκτός σχεδίου με πρόσωπο σε κοινόχρηστες οδούς (τα υπό στοιχείο Α και Β γεωτεμάχια), τα οποία βρίσκονται στην περιοχή των Γουβιών, ενός εδραιωμένου τουριστικά προορισμού με πολλά ξενοδοχειακά καταλύματα και επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων, με έντονη εμπορική δραστηριότητα, πλησίον της Μαρίνας Γουβιών (ιδιωτικού τουριστικού λιμένα), σε μικρή απόσταση από την πόλη της Κέρκυρας, τον ομώνυμο λιμένα και το Διεθνές Αεροδρόμιο, σε προνομιακή θέση επί της κεντρικής οδικής αρτηρίας που συνδέει την πόλη της Κέρκυρας με το βόρειο τμήμα του νησιού».

Στην απόφαση που εκδόθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2026 αναφέρεται ακόμη ότι «τα δύο (μεγαλύτερα) γεωτεμάχια μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο για την ανέγερση τουριστικής εγκατάστασης εκτός σχεδίου όσο και για ιδιωτική πολεοδόμηση μικτών χρήσεων, το δε γεωτεμάχιο υπό στοιχείο Γ είναι μεν μικρής έκτασης αλλά μοναδικό και λειτουργικά αναγκαίο για την αξιοποίηση του συνόλου της έκτασης».

Οι τιμές

Όσον αφορά τις τιμές πρώτης προφοράς για τον πλειστηριασμό που έχει προγραμματιστεί για τις 11 Δεκεμβρίου, είναι οι ίδιες (δυνάμει της παραπάνω απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας). Δηλαδή, για το πρώτο και μεγαλύτερο γεωτεμάχιο στα 3.000.000 ευρώ, για το δεύτερο στα 1.800.000 ευρώ και για το τρίτο στις 3.000 ευρώ.

Έτσι η συνολική τιμή εκκίνησης παραμένει στα 4.803.000 ευρώ.