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Ιστορικό ρεκόρ καταγράφει το λιμάνι της Κέρκυρας, καθώς για πρώτη φορά η επιβατική κίνηση κρουαζιέρας ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο επιβάτες, ήδη από το πρώτο δεκάμηνο του 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας (ΟΛΚΕ), από τον Ιανουάριο έως και τον Οκτώβριο διακινήθηκαν 1.003.242 επιβάτες, έναντι 845.745 την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Πρόκειται για αύξηση 18,62%, που μεταφράζεται σε 157.497 περισσότερους επιβάτες μέσα σε έναν χρόνο.

Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στους επιβάτες transit, δηλαδή σε όσους επισκέπτονται την Κέρκυρα ως ενδιάμεσο σταθμό της κρουαζιέρας τους.

Συγκεκριμένα, η διερχόμενη επιβατική κίνηση έφτασε τους 813.540 επιβάτες, από 649.987 το δεκάμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 25,16% ή 163.553 επιβατών.

Οι transit επιβάτες αντιπροσωπεύουν πλέον περίπου το 81% της συνολικής κίνησης, γεγονός που αναδεικνύει τον κυρίαρχο ρόλο της Κέρκυρας ως ενδιάμεσου προορισμού στα δρομολόγια κρουαζιέρας της Μεσογείου και της Αδριατικής.

Αντίθετα, η δραστηριότητα homeporting, δηλαδή η επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών που ξεκινούν ή ολοκληρώνουν την κρουαζιέρα τους στην Κέρκυρα, κινήθηκε σε σχετικά σταθερά επίπεδα.

Ειδικότερα, καταγράφηκαν 94.480 επιβάτες Home In και 95.222 επιβάτες Home Out, με το σύνολο της συγκεκριμένης δραστηριότητας να διαμορφώνεται σε 189.702 επιβατικές κινήσεις.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΚΕ, Δημήτρης Απέργης, χαρακτήρισε την υπέρβαση του ενός εκατομμυρίου ιστορική επίδοση για το λιμάνι, επισημαίνοντας ότι η επόμενη πρόκληση είναι η αξιοποίηση της αυξημένης κίνησης μέσα από επενδύσεις σε υποδομές, αναβάθμιση υπηρεσιών και βιώσιμη ανάπτυξη.

Όπως τόνισε, στόχος είναι η ανάπτυξη της κρουαζιέρας να δημιουργεί μακροπρόθεσμη οικονομική αξία για την Κέρκυρα και τις περιοχές που εξυπηρετεί ο Οργανισμός.

Το νέο ρεκόρ αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς επιτεύχθηκε πριν από την ολοκλήρωση του έτους, με την Κέρκυρα να ενισχύει τη θέση της στον χάρτη της διεθνούς κρουαζιέρας.