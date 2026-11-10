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Αλλαγές στη διοικητική κορυφή του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας (ΟΛΚΕ) σηματοδοτεί η παραίτηση της Θεοδώρας Ρήγα από τη θέση της μη εκτελεστικής προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, την οποία κατείχε από τον Φεβρουάριο του 2025.

Η αποχώρησή της έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Κέρκυρα ενισχύει την παρουσία της στον διεθνή χάρτη της κρουαζιέρας, με τον Οργανισμό να αναγνωρίζει τη συμβολή της στην προσπάθεια περαιτέρω ανάπτυξης του συγκεκριμένου τομέα.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΟΛΚΕ ευχαριστεί την απερχόμενη πρόεδρο για την προσφορά της, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της κρουαζιέρας και την προβολή της Κέρκυρας ως διεθνούς προορισμού.

Τη συνεργασία τους εξήρε και ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού, Δημήτρης Απέργης, υπογραμμίζοντας ότι η εμπειρία της Θεοδώρας Ρήγα, η γνώση της ναυτιλιακής και τουριστικής αγοράς και η προσήλωσή της στην ανάπτυξη του λιμένα συνέβαλαν στις προσπάθειες ενίσχυσης της ανταγωνιστικής θέσης της Κέρκυρας.

Ο ίδιος επισήμανε ότι η στήριξή της υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική σε μια περίοδο αυξημένης δυναμικής για την κρουαζιέρα, ευχόμενος επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά της βήματα.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη νέα διοικητική σύνθεση του ΟΛΚΕ, καθώς ο Οργανισμός γνωστοποίησε ότι θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για το Διοικητικό Συμβούλιο.