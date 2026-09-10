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Μία ώρα χρειάστηκε το πλήρωμα του M/T Modesty της Sea Pioneer Shipping Corporation, συμφερόντων του εφοπλιστή Βασίλη Μπακολίτσα, για να προσεγγίσει και να περισυλλέξει δύο ναυαγούς από τη θάλασσα στο Yucatan Channel.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της 27ης Αυγούστου 2026. Στις 18:40 τοπική ώρα, ενώ το δεξαμενόπλοιο βρισκόταν εν πλω, η γέφυρα εντόπισε μία μικρή αναποδογυρισμένη λέμβο. Λίγο πιο πέρα βρίσκονταν δύο άνθρωποι μέσα στο νερό, οι οποίοι ζητούσαν βοήθεια.

Ο πλοίαρχος ενημερώθηκε αμέσως και το Modesty άλλαξε πορεία, ενώ το πλήρωμα προετοίμασε την επιχείρηση περισυλλογής. Στις 19:40, ακριβώς μία ώρα μετά τον αρχικό εντοπισμό, και οι δύο ναυαγοί βρίσκονταν πλέον με ασφάλεια πάνω στο πλοίο.

Ακολούθησε η παροχή των πρώτων βασικών φροντίδων. Στους δύο διασωθέντες δόθηκαν στεγνά ρούχα και κουβέρτες, καθώς και τροφή και νερό.

Το επόμενο στάδιο της επιχείρησης οργανώθηκε σε συνεννόηση με το Κέντρο Συντονισμού Ναυτικής Διάσωσης του Μεξικού (MRCC Mexico). Τις πρώτες πρωινές ώρες της 28ης Αυγούστου, οι δύο ναυαγοί παραδόθηκαν σε σκάφος διάσωσης της τοπικής ακτοφυλακής.

Η επιχείρηση του Modesty αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του ρόλου που καλούνται να αναλάβουν τα πληρώματα της εμπορικής ναυτιλίας όταν εντοπίζουν ανθρώπους σε κίνδυνο στη θάλασσα, όπου η ταχύτητα αντίδρασης μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

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