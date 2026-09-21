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Ο μητρικός όμιλος της Zara, Inditex, περνά στην αντεπίθεση απέναντι στην Primark, τη Shein αλλά και τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, λανσάροντας στη Βρετανία την αλυσίδα χαμηλού κόστους Lefties.

Το πρώτο φυσικό κατάστημα άνοιξε τις πύλες του στο εμπορικό κέντρο Liverpool One στο Λίβερπουλ, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την αθόρυβη ενεργοποίηση της βρετανικής της ιστοσελίδας, αποκαλύπτοντας ένα μοντέλο λιανεμπορίου όπου η τεχνολογία αιχμής συναντά την προσβάσιμη μόδα.

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Ρομποτική τεχνολογία στην υπηρεσία του καταναλωτή

Το κατάστημα του Λίβερπουλ έχει επενδύσει δυναμικά στην αυτοματοποίηση για τη δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους. Τα ταμεία αυτοεξυπηρέτησης σαρώνουν ολόκληρο το καλάθι με μία μόνο κίνηση, ενώ πίσω από τις κουρτίνες εργάζεται ένα πρωτοποριακό σύστημα διαλογής. Κατά την πληρωμή, οι πελάτες τοποθετούν τις κρεμάστρες σε μια ειδική υποδοχή. Από εκεί, ένας κρυφός ιμάντας τις μεταφέρει σε δύο ρομποτικούς βραχίονες, οι οποίοι τις ταξινομούν σε κουτιά βάσει μεγέθους.

Αντίστοιχη τεχνολογία αξιοποιείται και στις καμπίνες δοκιμής. Τα ρούχα που δεν επιλέγουν οι πελάτες τοποθετούνται σε μια ειδική θυρίδα και μεταφέρονται πίσω από τα παρασκήνια, όπου ρομπότ αναλαμβάνουν τη διαλογή και την ταξινόμηση σε ράφια, έτοιμα να επιστρέψουν στον χώρο πώλησης ή να συσκευαστούν για την αποθήκη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη LEFTIES (@lefties)

Στρατηγική επέκταση και τοπική προσαρμογή

Το σημείο στο Λίβερπουλ αποτελεί το πρώτο από τα τρία καταστήματα της Lefties που προγραμματίζονται για φέτος στη Βρετανία, με τα επόμενα να ετοιμάζονται στο Έσεξ και κοντά στο Νιούκαστλ. Ο γενικός διευθυντής της αλυσίδας, Xavier Ruz Riera, εξήγησε ότι το Λίβερπουλ επιλέχθηκε ως αφετηρία λόγω του δυναμικού νεανικού του πληθυσμού και του πολυπολιτισμικού του χαρακτήρα.

Παράλληλα, η αλυσίδα προσαρμόζει το εμπόρευμά της στις ανάγκες της τοπικής αγοράς. Για πρώτη φορά, το κατάστημα διαθέτει σειρά θερμικών εσωρούχων, εισάγοντας έναν νέο ανταγωνιστή για εδραιωμένους παίκτες όπως η Marks & Spencer και η Uniqlo.

Από τα B-Stock της Zara στην αυτόνομη γρήγορη μόδα

Η ονομασία «Lefties» προέρχεται από τη λέξη leftovers, καθώς το εγχείρημα ξεκίνησε το 1999 ως outlet για τα απούλητα κομμάτια της Zara. Εδώ και μία δεκαετία, όμως, η εταιρεία έχει ανεξαρτητοποιηθεί πλήρως, σχεδιάζοντας τις δικές της γραμμές ανδρικών, γυναικείων, παιδικών ενδυμάτων και ειδών σπιτιού.

Καθώς η Zara μετατοπίζεται σταδιακά προς μια πιο premium κατηγορία, η Lefties τοποθετείται τιμολογιακά ακριβώς ανάμεσα στην Primark και τη Shein. Σύμφωνα με αναλύσεις της αγοράς, τα φορέματά της κυμαίνονται κατά μέσο όρο στις 18 λίρες. Παράλληλα, δίνει μεγαλύτερη έμφαση στο design σε σύγκριση με την Primark και προσφέρει πλήρες ηλεκτρονικό κατάστημα με πανεθνική αποστολή, χωρίς όμως να καταφεύγει στις συνεχείς επιθετικές εκπτώσεις της Shein.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη LEFTIES (@lefties)

Η αναταραχή στον χάρτη του βρετανικού λιανεμπορίου

Η άφιξη της Lefties στη Βρετανία —την 21η χώρα παρουσίας της— αυξάνει την πίεση σε παραδοσιακές αλυσίδες όπως η Primark, η New Look και η Matalan, αλλά και σε διαδικτυακούς κολοσσούς όπως η Asos, η Shein και η Boohoo. Παράλληλα, καλείται να ανταγωνιστεί τις ισχυρές σειρές ένδυσης των σούπερ μάρκετ, όπως η F&F της Tesco και η George της Asda.

Αναλυτές της αγοράς επισημαίνουν ότι η κίνηση αυτή της Inditex αποτελεί άμεση απάντηση στις αλλεπάλληλες ανατροπές που προκαλούν οι κινεζικές πλατφόρμες και οι αγορές μεταχειρισμένων ειδών. Με 225 καταστήματα παγκοσμίως και συνεχή επέκταση στην Ευρώπη, η Lefties εξελίσσεται στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη αλυσίδα του ομίλου, διεκδικώντας δυναμικά το κοινό που αναζητά συνδυασμό χαμηλής τιμής, τεχνολογικής ευκολίας και σύγχρονου design.

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