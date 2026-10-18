© Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Γραφείο στην Ελλάδα ετοιμάζεται να ανοίξει η finmid, καθώς η χώρα μας έχει εξελιχθεί σε μία από τις δύο μεγαλύτερες αγορές της ευρωπαϊκής εταιρείας χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, που ίδρυσαν το 2021 οι Μαξ Σέρτελ και Αλεξάντερ Ταλκάνιτσα.

Την αποκάλυψη κάνει στο «business stories» ο κ. Σέρτελ, με αφορμή τον νέο γύρο άντλησης κεφαλαίων 17 εκατ. ευρώ υπό την ελληνική Big Pi Ventures και την ανακοίνωση δύο νέων προγραμμάτων χρηματοδότησης με Skroutz και Bolt. Η finmid, που συνεργάζεται ήδη στην Ελλάδα με efood και Wolt, στήνει στο παρασκήνιο χρηματοδοτικές υπηρεσίες που προσφέρουν οι ψηφιακές πλατφόρμες στις επιχειρήσεις τους. «Η Ελλάδα είναι μία από τις δύο μεγαλύτερες αγορές μας», λέει ο κ. Σέρτελ. «Εχει γίνει μια πολύ, πολύ σημαντική αγορά για εμάς. Θέλουμε να επενδύσουμε εδώ και να έχουμε την τοπική παρουσία που απαιτείται για να μας παίρνει η αγορά στα σοβαρά. Γι’ αυτό θα ανοίξουμε γραφείο».

Ο «τραπεζίτης»

Για να εξηγήσει τη λογική της finmid, ο κ. Σέρτελ γυρίζει στην εποχή όπου ο επιχειρηματίας είχε τον δικό του τραπεζίτη. Γνωρίζονταν προσωπικά και εκείνος είχε μια εικόνα της επιχείρησης που δεν περιοριζόταν στους αριθμούς. «Καμία τράπεζα δεν σε γνωρίζει πλέον προσωπικά. Οι πλατφόρμες, όμως σε γνωρίζουν», λέει. Πάνω σε αυτήν την παρατήρηση χτίστηκε η finmid: η χρηματοδότηση ενσωματώνεται στις πλατφόρμες που χρησιμοποιεί ήδη καθημερινά μια επιχείρηση και η αξιολόγησή της αξιοποιεί τα δεδομένα που παράγονται εκεί. Ενας έμπορος του Skroutz, για παράδειγμα, βλέπει τη δυνατότητα χρηματοδότησης μέσα στην πλατφόρμα και όχι στη finmid. Η τελευταία παρέχει στο παρασκήνιο την τεχνολογική και κανονιστική υποδομή και την τεχνογνωσία αξιολόγησης του κινδύνου, έχοντας, σύμφωνα με τον κ. Σέρτελ, επεξεργαστεί εκατομμύρια σημεία δεδομένων από δεκάδες πλατφόρμες. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα έρχεται από την εστίαση. Μια πλατφόρμα γνωρίζει πόσο χρόνο χρειάζεται ένα εστιατόριο για να ετοιμάσει μια παραγγελία. Αν δηλώνει 15 λεπτά και παραδίδει σταθερά σε 14-16, η συνέπεια λέει κάτι για τη λειτουργία του. Αν τη μία φορά χρειάζεται 5 λεπτά και την άλλη 35, η εικόνα αλλάζει. «Αυτό είναι κάτι που μια τράπεζα δεν θα μπορούσε ποτέ να δει», λέει. Τέτοιες πληροφορίες, υποστηρίζει, μπορούν να βοηθήσουν ακόμη και στην εκτίμηση της πιθανότητας μια επιχείρηση να συνεχίσει να λειτουργεί τα επόμενα χρόνια.

Περισσότερα χρήματα

Η finmid ξεκίνησε με μικρότερα ποσά, κυρίως στην εστίαση, αλλά διαπίστωσε ζήτηση για «περισσότερα χρήματα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα». Αυτή τη μετάβαση αποτυπώνουν και οι νέες συνεργασίες: στο Skroutz οι περίπου 9.000 έμποροι χρειάζονται, μεταξύ άλλων, κεφάλαια για αποθέματα, ενώ με την Bolt η finmid περνά και σε πολυετή χρηματοδότηση οχημάτων. Στην εστίαση, η μέση χρηματοδότηση κινείται στα 10.000-11.000 ευρώ για 11-12 μήνες, ενώ στους στόλους οχημάτων περίπου στις 300.000 ευρώ για τρία έως τέσσερα χρόνια. Συνολικά η finmid έχει ανακοινώσει χρηματοδοτικές προσφορές άνω των 4 δισ. ευρώ σε 30 ευρωπαϊκές αγορές. Ο κ. Σέρτελ δεν αποκαλύπτει πόσα έχουν πράγματι εκταμιευτεί, λέει όμως ότι περισσότερες από 10.000 επιχειρήσεις έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί και πάνω από 80% επιστρέφουν για νέα χρηματοδότηση.

Το κόστος

Η ευκολότερη πρόσβαση δεν σημαίνει πάντως και φθηνό χρήμα. Στο πρόγραμμα του Skroutz η χρηματοδότηση μπορεί να φτάσει έως τα 40.000 ευρώ για διάστημα έως έξι μηνών, με χρέωση υπηρεσίας περίπου 10%-15%. Ερωτηθείς πώς απαντά σε μια μικρή επιχείρηση που θα θεωρήσει υψηλό αυτό το κόστος, ο κ. Σέρτελ παραπέμπει στο προφίλ κινδύνου. Η τιμολόγηση, εξηγεί, διαφοροποιείται ανάλογα με την πιθανότητα αθέτησης, όπως συμβαίνει και στις τράπεζες. Επιμένει επίσης ότι το Skroutz Funding δεν απευθύνεται μόνο σε επιχειρήσεις που δεν μπορούν να δανειστούν από τράπεζα, αλλά και σε μεγάλους, υγιείς εμπόρους, για τους οποίους στόχος είναι οι όροι να είναι ανταγωνιστικοί. «Το να χρεώσεις απλώς περισσότερο δεν βοηθά. Θέλεις να είσαι βέβαιος ότι η επιχείρηση μπορεί να αποπληρώσει τα κεφάλαια και ταυτόχρονα να συνεχίσει να αναπτύσσεται», λέει. Η ανάπτυξη θα γίνει σταδιακά. «Σε όλες τις συνεργασίες μας ξεκινάμε αργά», σημειώνει. Πρώτα ελέγχεται αν το προϊόν λειτουργεί και μετά αυξάνεται η κλίμακα. Δεν αποκλείει μάλιστα η συνεργασία να ακολουθήσει το Skroutz εκτός Ελλάδας. Η finmid δραστηριοποιείται ήδη σε 30 αγορές και με τη Wolt σε 20 χώρες.

Η Big Pi

Η μετάβαση σε μεγαλύτερες συνεργασίες, ποσά και διάρκειες βρίσκεται πίσω και από τον νέο γύρο των 17 εκατ. ευρώ, που ανεβάζει στα 52 εκατ. ευρώ τα συνολικά κεφάλαια που έχει αντλήσει η finmid. Επικεφαλής είναι η Big Pi Ventures, με συμμετοχή της Mainset και νέα τοποθέτηση της Earlybird. Οι μεγάλες συνεργασίες απαιτούν επενδύσεις προτού αρχίσουν να παράγουν έσοδα. Γιατί όμως επέκταση του προηγούμενου γύρου και όχι Series B; «Η ειλικρινής απάντηση είναι ότι πρόκειται για μια δύσκολη αγορά άντλησης κεφαλαίων. Για εμάς ήταν σημαντικότερο να έχουμε τους σωστούς επενδυτές στον σωστό χρόνο παρά να περάσουμε έξι μήνες ή έναν χρόνο αναζητώντας χρηματοδότηση».

Ο στόχος

Η φιλοδοξία πλέον ξεπερνά το κεφάλαιο κίνησης. Εξοπλισμός, αποθέματα, επενδύσεις και χρηματοδοτήσεις μεγαλύτερης διάρκειας βρίσκονται στον ορίζοντα. Οταν ερωτάται αν θέλει να χτίσει μια υποδομή που θα μπορεί να καλύπτει σχεδόν κάθε χρηματοδοτική ανάγκη μιας επιχείρησης, απαντά: «Ναι, απολύτως. Αυτός ακριβώς είναι ο στόχος». Ο ίδιος βάζει στο κάδρο περίπου 35 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη, αναγνωρίζοντας ότι η finmid απέχει ακόμη πολύ από το να τις προσεγγίσει όλες. Στην Ελλάδα, πάντως, η χρηματοδότηση μέσω ψηφιακών οικοσυστημάτων αρχίζει να αποκτά χώρο, με παίκτες όπως η Viva.com να κινούνται επίσης προς την αξιοποίηση συναλλακτικών δεδομένων. Η finmid διαφοροποιείται επειδή παραμένει πίσω από τρίτες πλατφόρμες αντί να διεκδικεί η ίδια την επιχείρηση ως πελάτη. Σε ό,τι αφορά τις τράπεζες ο κ. Σέρτελ σημειώνει ότι αγορές όπου υπάρχει μια κατάσταση που «μοιάζει με ολιγοπώλιο» στο τραπεζικό σύστημα εμφανίζουν συχνά μεγαλύτερες ακάλυπτες ανάγκες των ΜμΕ και εκτιμά ότι η περιγραφή «ταιριάζει αρκετά καλά» στην Ελλάδα.

Λεζάντα κεντρικής φωτογραφίας: Οι ιδρυτές της finmid, Μαξ Σέρτελ και Αλεξάντερ Ταλκάνιτσα