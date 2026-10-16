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Ένα από τα πιο επιδραστικά ελληνικά VCs στο διεθνές startup οικοσύστημα θεωρείται η Marathon Venture Capital, η οποία επενδύει αυτή την περίοδο με το 3ο της fund.

Τα υπό διαχείριση κεφάλαια του Marathon Fund III ανέρχονται σε 75 εκατ. ευρώ, με στόχο έναν διψήφιο συνολικό αριθμό από deals (ίσως 15 με 20) σε βάθος μιας 4ετίας – από την έναρξή του, τον Απρίλιο του 2025.

«Αποστολή μας είναι να υποστηρίξουμε φιλόδοξους ιδρυτές στη δημιουργία εταιρειών τεχνολογίας παγκόσμιας κλάσης», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά, εκείνη την περίοδο, στο newmoney, ο Γιώργος Τζιραλής, Partner της Marathon, και από τις πιο γνωστές προσωπικότητες του χώρου.

Η Marathon Venture Capital πιστώνεται, μεταξύ άλλων, τη συμμετοχή της σε ένα από τα τελευταία «ακριβά» exits της αμιγώς ελληνικής αγοράς: αυτό της Augmenta Agriculture Technologies, startup αγροτεχνολογίας από τον Βόλο (με founders τους Γ. Βαρβαρέλη-Δ. Ευαγγελόπουλο), που εξαγοράστηκε τον Μάρτιο του 2023 από όμιλο συμφερόντων της οικογενείας των Ιταλών μεγιστάνων Ανιέλι, την CNH Industrial, με τίμημα ύψους 110 εκατ. δολ. Και είναι προφανές, ότι η ανακάλυψη μιας νέας «Augmenta», συμπεριλαμβάνεται στις γενικότερες αναζητήσεις του οικοσυστήματος, αν και οι Partners της Marathon απέφυγαν ουσιαστικά να προβούν σε συγκεκριμένες εκτιμήσεις…

Κατά τη διάρκεια ενημερωτικής συνάντησης με εκπροσώπους του Τύπου, τα στελέχη της Marathon αποκάλυψαν ωστόσο ότι επίκεινται οι ανακοινώσεις 3 νέων επενδύσεων από το Marathon Fund III, σε σύνολο 6 μέχρι στιγμής, καθώς άλλες 3 έχουν γίνει ήδη γνωστές και επίσημα (Pallma, Straion, NOFire.ai), με το πλάνο του να προβλέπει το τέλος της επενδυτικής περιόδου τον Απρίλιο του 2029.

Το fund I συγκέντρωσε το 2017 κεφάλαια ύψους 32 εκατ. ευρώ που διέθεσε σε 10 επενδύσεις, με 2.1x net DPI (Μάρτιος 2023), το fund II άλλα 70 εκατ. ευρώ στο second closing (Δεκέμβριος 2021) με 12 επενδύσεις έως τον Ιανουάριο του 2025 και ακολουθεί το fund III με «καύσιμα» 75 εκατ. ευρώ.

Οι Partners της Marathon Venture Capital εξήγησαν ότι «φέρνουν στο τραπέζι τα αρχικά κεφάλαια», με το ελληνικό VC να ηγείται γύρων χρηματοδότησης αρχικού σταδίου προς νεοφυείς εταιρείες, με τα tickets να κυμαίνονται συνήθης μεταξύ 1-3 εκατ. ευρώ (seed rounds), με στόχο την απόκτηση μετοχικών μεριδίων 15%-20%, ενώ συμμετέχει σε επόμενους γύρους (Series A & B) διατηρώντας το ποσοστό του και φτάνοντας σε επενδύσεις έως 10 εκατ. ευρώ στις πιο επιτυχημένες εταιρείες του.

«Ψάχνουμε προϊόντα τεχνολογίας που είναι δύσκολο να τα «χτίσει» κανείς, τα οποία προσπαθούν να λύσουν μεγάλα παγκόσμια προβλήματα», ήταν μια από τις αποστροφές των τοποθετήσεών τους, διευκρινίζοντας «δεν μας ενδιαφέρει η τοπική αγορά σαν στόχος πελατειακός, αλλά το ταλέντο».

Ανέφεραν, ανάμεσα σε πολλά άλλα, ότι οι όροι με τους οποίους επενδύουν σε μια εταιρεία είναι από πριν ξεκάθαροι και διαθέσιμοι, έτσι ώστε «να ξέρει κανείς τι περιμένει από εμάς».

Πρόσθεσαν ότι επιδιώκουν να αποτελούν έμπιστο συνεργάτη και ταυτόχρονα επιταχύνουν τις διαδικασίες χρηματοδότησης για να κερδίζουν χρόνο τα στελέχη των εταιρειών του χαρτοφυλακίου τους και να ασχολούνται απρόσκοπτα με το αντικείμενό τους «χωρίς δεύτερη σκέψη».

Την ομάδα της Marathon Venture Capital αποτελούν οι Γιώργος Τζιραλής, Άλεξ Αλεξάκης, Πάνος Παπαδόπουλος (Partners), Σοφία Τσαπάρα (VP, Finance and Operations).

Τα στελέχη έδωσαν το στίγμα της στρατηγικής τους, λέγοντας ακόμη ότι «ακολουθούν τους ιδρυτές» και δεν προκρίνουν την «θεματική εστίαση» στις επενδύσεις τους.

Εξήγησαν επίσης ότι προσεγγίζουν φιλόδοξους Έλληνες founders και ακολουθούν τις τάσεις της εποχής, όπως συμβαίνει τώρα με το ΑΙ και με τις ευκαιρίες που αναδεικνύουν οι νέες τεχνολογίες.

Υπενθύμισαν ωστόσο ότι επένδυσαν στον τομέα της Άμυνας πριν από το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία. Συνολικά, το ελληνικό VC μετρά 5 exits, συμπεριλαμβανομένης της αποεπένδυσης από το ποσοστό του στη Hack the Box (σε exit 150 εκατ. ευρώ), στην οποία όμως υπήρξε… επανεπένδυση από επενδυτές της. Εξετάζεται, τέλος, η προοπτική να σηκωθεί και 4ο fund τα επόμενα χρόνια.

Από την Carlyle στον… Ζούκερμπεργκ και τη Cisco

Από το χαρτοφυλάκιο της Marathon Venture Capital έχουν περάσει αρκετά από τα success stories του εγχώριου οικοσυστήματος, πλην της Augmenta, όπως οι Hack The Box, Causaly αλλά και οι Delian Alliance Industries (Lambda Automata), Lenses.io, Connectly, Code BGP κ.ά.

Ενδεικτικά, στην Hack The Box (Χάρης Πυλαρινός, Τζέιμς Χούκερ, Άρης Ζηκόπουλος), δημιουργό λογισμικού εκπαίδευσης για την κυβερνοασφάλεια, έχει επενδύσει από τον Ιανουάριο του 2023 ο «κολοσσός» της Carlyle Group, που ηγήθηκε σε χρηματοδοτικό γύρο 55 εκατ. δολ. Series Β, η εταιρεία βιοϊατρικής Causaly (συνιδρυτής ο Γιάννης Κιαχόπουλος) με έδρα το Λονδίνο, άντλησε 60 εκατ. δολ. τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς πάλι σε Series Β με leader investor την ICONIQ Growth η οποία διαχειρίζεται κεφάλαια του ιδρυτή της Facebook/Meta Μαρκ Ζούκερμπεργκ και άλλων ισχυρών προσώπων (σ.σ. με τη συμμετοχή της Marathon Venture Capital και στις δυο περιπτώσεις), η Code BGP εξαγοράστηκε από την Cisco και ούτω καθεξής.

Τα δυο πρώτα funds της Marathon Venture Capital, που ξεκίνησε την επενδυτική της δραστηριότητα το 2017, στήριξαν προσπάθειες σε επίκαιρους κλάδους όπως η αγροτεχνολογία, η κυβερνοασφάλεια, η βιοϊατρική, η αμυντική βιομηχανία, το εξειδικευμένο λογισμικό, η ρομποτική κ.λπ.

Στο Marathon Fund III συμμετέχουν θεσμικοί επενδυτές όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων, και σημαντικός αριθμός εταιρικών και ιδιωτών επενδυτών από όλο τον κόσμο.

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