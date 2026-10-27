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Το μεγάλο στοίχημα της Meta Platforms για τη χρηματοδότηση των φιλόδοξων σχεδίων της στην τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται πως κερδίζει την εμπιστοσύνη της αγοράς, με το επενδυτικό ενδιαφέρον να ξεπερνά ακόμη και τις πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις.

Η ζήτηση για τη νέα έκδοση μετοχών ήταν πενταπλάσια της προσφοράς, ενώ τεχνολογικοί κολοσσοί, με πρώτη τη Nvidia που επενδύει 3 δισ. δολάρια και την AMD να ακολουθεί με 1 δισ., σπεύδουν να συμμετάσχουν στο εγχείρημα.

Η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram επιχειρεί να εξασφαλίσει σχεδόν 98 δισ. δολάρια, σε ένα από τα μεγαλύτερα χρηματοδοτικά σχέδια στην εταιρική ιστορία, επιδιώκοντας να αποκτήσει αποφασιστικό πλεονέκτημα στην παγκόσμια κούρσα της AI.

Κομβική η στήριξη της Nvidia

Η ανακοίνωση της Nvidia την Τρίτη σηματοδοτεί μια νέα φάση στη στρατηγική συνεργασία με τη μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία σχεδιάζει να επενδύσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα χρόνια στην κατασκευή κέντρων δεδομένων, την προμήθεια προηγμένων επεξεργαστών και την ανάπτυξη συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Η Nvidia θα συμμετάσχει με 3 δισ. δολάρια στη νέα έκδοση μετοχών της Meta, ωστόσο δεν είναι η μόνη. Η AMD ανακοίνωσε αντίστοιχη επένδυση 1 δισ. δολαρίων. Παράλληλα, η Broadcom συγκαταλέγεται στους τεχνολογικούς ομίλους που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή στη χρηματοδότηση.

Σύμφωνα με τις αρχικές ανακοινώσεις, οι τρεις κατασκευαστές ημιαγωγών είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση μετοχών συνολικής αξίας έως 5 δισ. δολαρίων, επιβεβαιώνοντας ότι η χρηματοδότηση των τεράστιων επενδύσεων στην AI εξελίσσεται σε πεδίο στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ προμηθευτών τεχνολογίας και πελατών.

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι μεγαλύτερες τεχνολογικές επιχειρήσεις του κόσμου επιταχύνουν τις επενδύσεις τους στην τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργώντας ολοένα μεγαλύτερες ανάγκες χρηματοδότησης.

Πενταπλάσια ζήτηση για τις μετοχές της Meta

Το ενδιαφέρον της αγοράς για το χρηματοδοτικό εγχείρημα της Meta αποδείχθηκε ιδιαίτερα ισχυρό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκδοση κοινών μετοχών ύψους 25 δισ. δολαρίων συγκέντρωσε ζήτηση περίπου πενταπλάσια της διαθέσιμης προσφοράς, καταδεικνύοντας την προθυμία των επενδυτών να στηρίξουν τη στρατηγική της εταιρείας στον τομέα της AI.

Περισσότερο από το ήμισυ των μετοχών κατανεμήθηκε σε μακροπρόθεσμους επενδυτές και ήδη υφιστάμενους μετόχους, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τη διαδικασία και ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους.

Παράλληλα, οι 15 μεγαλύτεροι επενδυτές της έκδοσης απορρόφησαν περίπου το 70% των διαθέσιμων μετοχών, στοιχείο που αποτυπώνει τη συγκέντρωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος σε μεγάλους θεσμικούς παίκτες.

Η τιμή διάθεσης καθορίστηκε στα 625 δολάρια ανά μετοχή, με έκπτωση 2,7% σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής, ήτοι πριν ανακοινωθεί η έκδοση.

Ισχυρό ενδιαφέρον καταγράφηκε και στην παράλληλη έκδοση υποχρεωτικά μετατρέψιμων προνομιούχων μετοχών, η οποία επίσης υπερκαλύφθηκε πολλές φορές, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Πώς διαμορφώνεται το χρηματοδοτικό σχέδιο των 97,5 δισ. δολαρίων

Η χρηματοδοτική στρατηγική της Meta περιλαμβάνει διαδοχικές κινήσεις, με στόχο να δημιουργήσει ένα σημαντικό απόθεμα διαθέσιμων κεφαλαίων για τις μελλοντικές επενδύσεις.

Το πρώτο σκέλος αφορά την έκδοση 25 δισ. δολαρίων σε κοινές μετοχές κατηγορίας Α, ποσό αυξημένο σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό των 22,5 δισ. δολαρίων.

Το δεύτερο σκέλος περιλαμβάνει την άντληση 12,5 δισ. δολαρίων μέσω υποχρεωτικά μετατρέψιμων προνομιούχων μετοχών.

Η συγκεκριμένη έκδοση περιλαμβάνει 250 εκατ. αποθετήριους τίτλους, με τιμή διάθεσης 50 δολαρίων ο καθένας. Οι τίτλοι αντιπροσωπεύουν συμμετοχή σε προνομιούχες μετοχές με ετήσιο μέρισμα 6,5%, οι οποίες προβλέπεται να μετατραπούν σε κοινές μετοχές σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης.

Με αυτόν τον συνδυασμό, η Meta επιδιώκει να προσελκύσει διαφορετικές κατηγορίες επενδυτών, προσφέροντας αφενός κοινές μετοχές και αφετέρου έναν υβριδικό τίτλο που προβλέπει προνομιακό μέρισμα πριν από τη μετατροπή του.

Η έκδοση κοινών μετοχών πραγματοποιείται σε συνδυασμό με συμφωνίες μελλοντικής πώλησης, γεγονός που σημαίνει ότι η άντληση των κεφαλαίων δεν ισοδυναμεί απαραίτητα με την άμεση είσπραξη ολόκληρου του ποσού. Οι δύο εκδόσεις διαμορφώνουν ένα αρχικό χρηματοδοτικό πακέτο 37,5 δισ. δολαρίων. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος του σχεδιασμού αφορά την επόμενη χρονιά.

Η Meta προτίθεται να δημιουργήσει πρόγραμμα σταδιακής διάθεσης μετοχών στην αγορά, γνωστό ως at-the-market (ATM), δυνητικού ύψους έως 60 δισ. δολαρίων. Σε αντίθεση με μια συμβατική έκδοση, το πρόγραμμα αυτό επιτρέπει στην εταιρεία να διαθέτει μετοχές σταδιακά, στις εκάστοτε χρηματιστηριακές τιμές, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις χρηματοδοτικές της ανάγκες.

Η έναρξή του δεν αναμένεται πριν από το πρώτο τρίμηνο του 2027, όταν προβλέπεται να αρχίσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών κατηγορίας C, οι οποίες δεν θα παρέχουν δικαίωμα ψήφου.

Με τον τρόπο αυτό, η εταιρεία θα μπορεί να αντλεί πρόσθετα κεφάλαια χωρίς να μεταβάλλεται άμεσα η κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου, διατηρώντας τον έλεγχο που ασκεί ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος, Μαρκ Ζούκερμπεργκ.

Συνολικά, το σχέδιο προβλέπει δυνητική χρηματοδότηση 97,5 δισ. δολαρίων, ποσό που στρογγυλοποιείται στα 98 δισ. δολάρια και τοποθετεί την πρωτοβουλία μεταξύ των μεγαλύτερων σχεδίων άντλησης μετοχικών κεφαλαίων στην ιστορία.

Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι το μελλοντικό πρόγραμμα των 60 δισ. δολαρίων αποτελεί δυνατότητα χρηματοδότησης και όχι κεφάλαια που έχουν ήδη εισρεύσει στα ταμεία της Meta.

Το μεγάλο στοίχημα των υποδομών AI

Πίσω από την πρωτοφανή χρηματοδοτική κινητοποίηση βρίσκεται η τεράστια κλίμακα των επενδύσεων που απαιτούνται για την ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Η Meta προβλέπει ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της θα φτάσουν τα 135 έως 145 δισ. δολάρια μέσα στο 2026, καλύπτοντας την επέκταση των κέντρων δεδομένων, την αγορά υπολογιστικού εξοπλισμού, τις δικτυακές υποδομές και την ανάπτυξη των νέων μοντέλων AI.

Το οικονομικό βάρος αυτής της στρατηγικής έχει ήδη αρχίσει να αποτυπώνεται στις ταμειακές ροές της εταιρείας. Στο τρίτο τρίμηνο, η Meta κατέγραψε αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 2,12 δισ. δολαρίων, για πρώτη φορά σε τριμηνιαία βάση έπειτα από περισσότερο από μία δεκαετία.

Παρά το σημαντικό χρηματοοικονομικό της μέγεθος και τα υψηλά έσοδα από τη διαφημιστική δραστηριότητα, η διοίκηση επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οι χρηματοδοτικές ανάγκες δεν θα περιορίσουν τον ρυθμό υλοποίησης των σχεδίων της.

Η εταιρεία εκτιμά ότι οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων, να αυξήσουν την αλληλεπίδραση των χρηστών με τις πλατφόρμες της και να δημιουργήσουν νέες πηγές εσόδων.

Ωστόσο, η αύξηση της υπολογιστικής ισχύος δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε υψηλότερη κερδοφορία, με τους επενδυτές να αναμένουν απτές αποδείξεις ότι οι τεράστιες δαπάνες θα οδηγήσουν σε βιώσιμες οικονομικές αποδόσεις.

Η στρατηγική συνεργασία Nvidia – Meta και τα μοντέλα Muse

Η επένδυση της Nvidia αποκτά ιδιαίτερη σημασία και λόγω της τεχνολογικής συνεργασίας των δύο εταιρειών.

Η Meta σχεδιάζει να επεκτείνει τη χρήση των υποδομών της Nvidia στα κέντρα δεδομένων της, αξιοποιώντας τις νέες αρχιτεκτονικές Vera Rubin και τους επεξεργαστές Vera CPU, καθώς και δικτυακό εξοπλισμό της αμερικανικής εταιρείας.

Βασικός στόχος είναι η βελτίωση των επιδόσεων της σειράς μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης Muse, τόσο στη διαδικασία εκπαίδευσης όσο και στη λειτουργία τους όταν καλούνται να επεξεργαστούν αιτήματα χρηστών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους λεγόμενους AI agents, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να εκτελούν σύνθετες εργασίες, να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία και να ενεργούν για λογαριασμό των χρηστών.

«Οι AI agents αντιπροσωπεύουν ένα νέο υπολογιστικό παράδειγμα: λογισμικό που κατανοεί τους στόχους μας, συλλογίζεται, χρησιμοποιεί εργαλεία και ολοκληρώνει εργασίες για λογαριασμό μας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ. «Αυτό αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τους υπολογιστές, καθώς περνάμε από τη λειτουργία εφαρμογών στη συνεργασία με ευφυείς ψηφιακούς βοηθούς», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ δήλωσε ότι η Meta επιδιώκει να συνεχίσει τη συνεργασία με τη Nvidia, προκειμένου να προσφέρει προηγμένους προσωπικούς βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης και μοντέλα αιχμής σε δισεκατομμύρια ανθρώπους.

Η Meta έχει ήδη παρουσιάσει τον προσωπικό ψηφιακό βοηθό Muse, καθώς και το μοντέλο Muse Wonder, το οποίο, σύμφωνα με τη διοίκηση, εμφανίζει επιδόσεις συγκρίσιμες με το ChatGPT της OpenAI και το Claude της Anthropic σε εργασίες όπως ο προγραμματισμός.

Η εφαρμογή Muse agent φέρεται μάλιστα να συγκαταλέχθηκε στις εφαρμογές με τις περισσότερες λήψεις μέσα στην πρώτη εβδομάδα από την κυκλοφορία της.

AMD και Broadcom μπαίνουν στο παιχνίδι

Η Nvidia δεν είναι ο μόνος μεγάλος προμηθευτής ημιαγωγών που επιδιώκει να ενισχύσει τους δεσμούς του με τη Meta.

Η AMD ανακοίνωσε επένδυση 1 δισ. δολαρίων, διευρύνοντας μια συνεργασία που ήδη περιλαμβάνει τη χρήση των συστημάτων Helios και των επεξεργαστών EPYC στις υποδομές του τεχνολογικού ομίλου. Σύμφωνα με την AMD, οι επεξεργαστές της χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη των μοντέλων Muse, ενώ τα συστήματα Helios βρίσκονται ήδη σε λειτουργία στη Meta.

«Μαζί κατασκευάζουμε και αναπτύσσουμε υποδομές σε κλίμακα γιγαβάτ και διαμορφώνουμε τις επόμενες γενιές ημιαγωγών, λογισμικού και συστημάτων, ώστε να υποστηρίξουμε τα πιο φιλόδοξα μοντέλα και υπηρεσίες υπερνοημοσύνης της Meta», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της AMD, Λίζα Σου.

Η Broadcom έχει επίσης εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχει στην έκδοση μετοχών, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένο ύψος επένδυσης από την εταιρεία.

Η συμμετοχή των κατασκευαστών ημιαγωγών στη χρηματοδότηση της Meta αναδεικνύει μια νέα πραγματικότητα στον κλάδο: οι εταιρείες που προμηθεύουν τον κρίσιμο εξοπλισμό για την τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσονται ταυτόχρονα σε επενδυτές των επιχειρήσεων που αγοράζουν τα προϊόντα τους.

Με αυτόν τον τρόπο ενισχύουν τις στρατηγικές τους σχέσεις με μεγάλους πελάτες, αλλά αποκτούν και άμεση οικονομική έκθεση στην ανάπτυξη του οικοσυστήματος AI.

Γιατί η Meta σπεύδει να εξασφαλίσει κεφάλαια

Πάντως, ο χρόνος υλοποίησης του χρηματοδοτικού σχεδίου δεν είναι τυχαίος.

Η Meta είχε προειδοποιήσει σε πρόσφατη κανονιστική κατάθεσή της ότι ο ανταγωνισμός για την εξασφάλιση κεφαλαίων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης εντείνεται, καθώς ολοένα περισσότερες μεγάλες επιχειρήσεις αναζητούν χρηματοδότηση για αντίστοιχα φιλόδοξα επενδυτικά προγράμματα. Στον ανταγωνισμό αυτό συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Anthropic, OpenAI, Alphabet και SpaceX.

Ιδιαίτερα ενδεικτική είναι η περίπτωση της Anthropic, η οποία κατέθεσε επισήμως αίτηση για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο τη Δευτέρα, με παράγοντες της αγοράς να εκτιμούν ότι θα μπορούσε να αντλήσει έως και 100 δισ. δολάρια από δημόσιους επενδυτές.

Η συγκέντρωση τόσο μεγάλων χρηματοδοτικών αναγκών στον ίδιο κλάδο δημιουργεί τον κίνδυνο οι εταιρείες που θα κινηθούν αργότερα να αντιμετωπίσουν δυσμενέστερες συνθήκες ή μικρότερο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Η Meta επιδιώκει, επομένως, να εξασφαλίσει από νωρίς πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίου, πριν η συγκέντρωση μεγάλων χρηματοδοτικών εγχειρημάτων εντείνει τον ανταγωνισμό για τα διαθέσιμα επενδυτικά κεφάλαια.

Η στρατηγική αυτή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η εταιρεία αντιμετωπίζει άμεση έλλειψη ρευστότητας. Αντίθετα, αποσκοπεί στη δημιουργία μεγαλύτερης χρηματοδοτικής ευελιξίας, ώστε να μην αναγκαστεί να επιβραδύνει την ανάπτυξη των υποδομών της.

Τι βλέπουν οι αναλυτές της Wall Street

Οι αναλυτές της Wells Fargo εκτιμούν ότι η χρηματοδοτική πρωτοβουλία της Meta πιθανότατα καλύπτει το κενό χρηματοδότησης που είχαν προβλέψει για το 2027, ύψους 60 έως 80 δισ. δολαρίων.

Κατά την εκτίμησή τους, ο συνδυασμός κοινών μετοχών, προνομιούχων τίτλων και του μελλοντικού προγράμματος διάθεσης μετοχών κατηγορίας C επαρκεί για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της επόμενης χρονιάς.

Ωστόσο, θεωρούν ότι ο κύκλος επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη θα συνεχιστεί για αρκετά χρόνια μετά το 2027, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων εκδόσεων μετοχών ή ομολόγων.

Αυτές οι κινήσεις θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν όταν θα υπάρχει σαφέστερη εικόνα για την εμπορική αξιοποίηση των μοντέλων Muse και τη μελλοντική ζήτηση για υπηρεσίες AI.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η χρηματοδότηση περιορίζει την εξάρτηση της Meta από τις ολοένα πιο ευμετάβλητες πιστωτικές αγορές.

Από την πλευρά της Mizuho, ο αναλυτής Λόιντ Γουόλμσλεϊ εκτιμά ότι η συμμετοχή της Nvidia και η επίσπευση της άντλησης κεφαλαίων περιορίζουν την αβεβαιότητα που αντιμετώπιζαν οι επενδυτές σχετικά με τις επικείμενες εκδόσεις νέων μετοχών.

Όπως σημειώνει, η αγορά φοβόταν ότι θα έπρεπε να περιμένει έως τον Ιανουάριο του 2027 και τη δημιουργία των νέων μετοχών κατηγορίας C. Η επιτάχυνση της διαδικασίας θεωρείται, επομένως, θετική εξέλιξη.