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Η αρχαία Ελλάδα εξακολουθεί να κατακτά τον κόσμο. Όχι μόνο μέσα από τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της, αλλά και από τις κινηματογραφικές αίθουσες, τις εκδόσεις, τις θεατρικές σκηνές και τις μεγαλύτερες διεθνείς πολιτιστικές διακρίσεις.

Το 2026 έφερε δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα: Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν μετέφερε το ομηρικό έπος στη μεγάλη οθόνη, σε μια από τις ακριβότερες κινηματογραφικές παραγωγές της χρονιάς. Λίγους μήνες αργότερα, το Νόμπελ Λογοτεχνίας απονεμήθηκε στην Καναδή Αν Κάρσον, μια συγγραφέα που έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της δημιουργικής της πορείας στην επανερμηνεία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας.

Δύο διαφορετικά παραδείγματα με κοινό παρονομαστή την ικανότητα της ελληνικής αρχαιότητας να εμπνέει σύγχρονα έργα που αποκτούν παγκόσμια απήχηση.

Η «Οδύσσεια» των 1,77 δισ. δολαρίων και τα οφέλη για την Ελλάδα

Η παγκόσμια επιτυχία της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν προσφέρει ήδη ένα παράδειγμα της οικονομικής δυναμικής της αρχαίας ελληνικής κληρονομιάς.

Η ταινία έχει συγκεντρώσει περίπου 1,77 δισ. δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της κινηματογραφικής βάσης The Numbers.

Το οικονομικό αποτύπωμα της ταινίας έγινε αισθητό και στην Ελλάδα, όπου πραγματοποιήθηκε μέρος των γυρισμάτων. Εκατοντάδες εργαζόμενοι απασχολήθηκαν στην παραγωγή, ενώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα ξεπέρασαν τα 10 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Από τα συνεργεία και τις κατασκευές σκηνικών μέχρι τις μεταφορές, τα ξενοδοχεία και τις τοπικές επιχειρήσεις, η ταινία δημιούργησε οικονομική δραστηριότητα κυρίως στη Μεσσηνία και την Κορινθία, όπου πραγματοποιήθηκαν γυρίσματα.

Η διεθνής απήχηση της «Οδύσσειας» φαίνεται ότι ενίσχυσε το τουριστικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δημοσιοποίησε η easyJet holidays στις 6 Αυγούστου 2026, οι εβδομαδιαίες κρατήσεις για ελληνικούς προορισμούς αυξήθηκαν κατά 18% μετά την κυκλοφορία της ταινίας, με την Κέρκυρα να καταγράφει άνοδο 28%. Παράλληλα, οι αναζητήσεις για την Πελοπόννησο αυξήθηκαν κατά 12%.

Η επιτυχία της ταινίας έδωσε νέα ώθηση και στην παγκόσμια αγορά βιβλίου.

Σύμφωνα με στοιχεία της Circana BookScan, που δημοσίευσε το εξειδικευμένο περιοδικό Publishers Weekly, οι πωλήσεις έντυπων εκδόσεων της «Οδύσσειας» στις Ηνωμένες Πολιτείες είχαν αυξηθεί κατά 76% από την αρχή του 2026 έως τα μέσα Ιουλίου, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η εικόνα στη Βρετανία: σύμφωνα με στοιχεία της NielsenIQ, οι πωλήσεις του ομηρικού έπους αυξήθηκαν κατά 1.400% τον Ιούλιο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η Αν Κάρσον και η σύγχρονη ζωή των αρχαίων ελληνικών έργων

Το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026 έρχεται να αναδείξει μια διαφορετική πλευρά της ίδιας ιστορίας.

Η Σουηδική Ακαδημία βράβευσε την Αν Κάρσον για το τολμηρό και ευρηματικό έργο της, το οποίο, μέσα από έναν δημιουργικό διάλογο με την κλασική παράδοση, έχει διαμορφώσει νέες μορφές σύγχρονης λογοτεχνίας.

Η 76χρονη Καναδή συγγραφέας είναι ποιήτρια, δοκιμιογράφος, μεταφράστρια και κλασική φιλόλογος. Στο έργο της, η αρχαία ελληνική γραμματεία δεν αντιμετωπίζεται ως ένα ολοκληρωμένο κεφάλαιο του παρελθόντος, αλλά ως ανεξάντλητο υλικό για νέες αφηγήσεις.

Στην «Αυτοβιογραφία του κόκκινου», που κυκλοφόρησε το 1998, ο μυθικός Γηρυόνης μεταμορφώνεται σε έναν σύγχρονο έφηβο που αναζητά την ταυτότητά του και βιώνει τον έρωτα και την απόρριψη.

Στη μετάφρασή της των ποιημάτων της Σαπφούς, If Not, Winter, η Κάρσον διατηρεί ακόμη και τα κενά των αρχαίων αποσπασμάτων, μετατρέποντας τις χαμένες λέξεις σε στοιχείο της ποιητικής δημιουργίας.

Στο Antigonick επανεξετάζει την «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, ενώ στο Norma Jeane Baker of Troy συνδέει την Ελένη της Τροίας με τη Μέριλιν Μονρόε, αναδεικνύοντας τη διαχρονική σχέση ανάμεσα στην ομορφιά, τη γυναικεία ταυτότητα και τη δημόσια εικόνα.

Η Κάρσον είχε ήδη αναγνωριστεί διεθνώς πριν από το Νόμπελ, με σημαντικές διακρίσεις όπως το βραβείο T. S. Eliot και το βραβείο Πριγκίπισσα των Αστουριών.

Η νέα διάκριση ενισχύει τη διεθνή προβολή ενός έργου που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στη δημιουργική αξιοποίηση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, λογοτεχνίας και μυθολογίας.

Οι οικονομικές ευκαιρίες πέρα από τον τουρισμό

Στην Ελλάδα, η οικονομική αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς συνδέεται παραδοσιακά με τον τουρισμό. Η Ακρόπολη, οι Δελφοί και οι υπόλοιποι αρχαιολογικοί χώροι αποτελούν ισχυρούς πόλους διεθνούς επισκεψιμότητας.

Ωστόσο, η παγκόσμια επιτυχία έργων όπως η «Οδύσσεια» και η λογοτεχνία της Κάρσον αναδεικνύει δυνατότητες που ξεπερνούν τα έσοδα από επισκέπτες.

Η πρώτη αφορά τις δημιουργικές βιομηχανίες: κινηματογράφο, τηλεόραση, θέατρο, ψηφιακά παιχνίδια και οπτικοακουστικές παραγωγές. Η ελληνική μυθολογία αποτελεί πλέον βάση για σύγχρονα προϊόντα που σχεδιάζονται, παράγονται και έχουν απήχηση στη διεθνή αγορά.

Η δεύτερη αφορά την εκδοτική δραστηριότητα. Η μετάφραση, η επανέκδοση και η σύγχρονη ερμηνεία των αρχαίων έργων μπορούν να δημιουργήσουν ευκαιρίες για Έλληνες συγγραφείς, μεταφραστές και εκδότες, ιδιαίτερα μέσα από διεθνείς συνεργασίες.

Η τρίτη αφορά την εκπαίδευση και την τεχνολογία. Ψηφιακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες, διαδικτυακά προγράμματα κλασικών σπουδών και εφαρμογές που αξιοποιούν την ελληνική ιστορία και μυθολογία μπορούν να απευθυνθούν σε κοινό πολύ μεγαλύτερο από τα γεωγραφικά όρια της χώρας.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η οικονομική αξία δεν προκύπτει απλώς από την κατοχή μιας σημαντικής πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά από την παραγωγή νέων υπηρεσιών και προϊόντων γύρω από αυτήν.

Την οικονομική δυναμική των δημιουργικών βιομηχανιών αποτυπώνει η μελέτη του ΙΟΒΕ «Παραγωγή Οπτικοακουστικών Έργων στην Ελλάδα: Τάσεις, Οικονομική Συμβολή και Προοπτικές Ανάπτυξης», που παρουσιάστηκε τον Ιούνιο του 2026.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, η συνολική επίδραση του οπτικοακουστικού τομέα στην ελληνική οικονομία ανέρχεται σε περίπου 1,9 δισ. ευρώ σε όρους ΑΕΠ, υποστηρίζοντας σχεδόν 44.000 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και συνεισφέροντας περίπου 581 εκατ. ευρώ σε δημόσια έσοδα.

Εάν εξαιρεθούν οι ραδιοτηλεοπτικές δραστηριότητες, η επίδραση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων υπολογίζεται σε 1,1 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ και περίπου 25.000 θέσεις εργασίας. Η μελέτη αναδεικνύει επίσης τις πολλαπλασιαστικές επιδράσεις του κλάδου: για κάθε ευρώ άμεσης συνεισφοράς της εγχώριας κινηματογραφικής παραγωγής στο ΑΕΠ, η συνολική επίδραση στην οικονομία εκτιμάται σε 2,67 ευρώ, εφόσον συνυπολογιστούν οι έμμεσες και προκαλούμενες επιδράσεις.

Η επιτυχία της «Οδύσσειας» και η βράβευση της Αν Κάρσον υπενθυμίζουν ότι η αρχαία ελληνική γραμματεία εξακολουθεί να έχει τεράστια διεθνή απήχηση, δημιουργώντας οικονομική δραστηριότητα στον κινηματογράφο, τις εκδόσεις και τις άλλες δημιουργικές βιομηχανίες.

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