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Εξαγορές στην Ελλάδα, με επίκεντρο τις ασφαλιστικές εταιρείες και τη διαχείριση περιουσίας, αναζητεί η Τράπεζα Κύπρου, 13 χρόνια μετά την αναγκαστική αποχώρησή της από την ελληνική αγορά στη δίνη της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Ο όμιλος, έχοντας αφήσει πίσω του τη μεγάλη περιπέτεια του 2013, διαθέτει πλέον την κεφαλαιακή ισχύ και τη ρευστότητα για να εξετάσει νέες κινήσεις, ενώ έχει ήδη αναπτύξει σημαντική παρουσία στις χρηματοδοτήσεις ελληνικών επιχειρήσεων.

Η κινητικότητα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς οι ελληνικές τράπεζες ενισχύουν την παρουσία τους στην Κύπρο και επανέρχονται τα σενάρια για ενδεχόμενη εξαγορά της Τράπεζας Κύπρου από την Εθνική Τράπεζα. Πρόκειται για ενδεχόμενο που εξετάζεται σε αναλύσεις επενδυτικών οίκων, χωρίς να υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για διαπραγματεύσεις. Την ίδια ώρα, ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου, Πανίκος Νικολάου, προωθεί το δικό του σχέδιο επέκτασης στην ελληνική αγορά.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Αγία Νάπα, ο Πανίκος Νικολάου επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον για εξαγορές, κυρίως στους τομείς των ασφαλειών και της διαχείρισης περιουσίας, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η τράπεζα δεν πρόκειται να κυνηγήσει συμφωνίες με οποιοδήποτε τίμημα. Όπως εξήγησε, δεν έχει νόημα να πληρώσει κανείς ακόμη και 50 φορές τα κέρδη μιας εταιρείας μόνο και μόνο για να μεγαλώσει. Οι υποψήφιοι στόχοι θα πρέπει να ταιριάζουν στη στρατηγική του ομίλου, να αποκτώνται σε λογικές αποτιμήσεις και, ειδικά στη διαχείριση περιουσίας, να διατηρούν τις ομάδες που έχουν αναπτύξει τις σχετικές δραστηριότητες.

Η επιστροφή στην Ελλάδα, πάντως, δεν θα ακολουθήσει το μοντέλο του παρελθόντος. Το 2013, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του κυπριακού τραπεζικού συστήματος, οι ελληνικές δραστηριότητες της Τράπεζας Κύπρου πέρασαν στην Τράπεζα Πειραιώς. Σήμερα δεν υπάρχει σχεδιασμός για επανασύσταση δικτύου λιανικής τραπεζικής. Η έμφαση δίνεται σε μεγάλες επιχειρήσεις, χρηματοδοτήσεις έργων και κοινοπρακτικά δάνεια.

Ήδη η Ελλάδα αποτελεί τη σημαντικότερη αγορά του ομίλου εκτός Κύπρου, με δανειακή έκθεση 493 εκατ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2026. Το συνολικό διεθνές χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων έφτασε τα 1,53 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 37% σε ετήσια βάση.

Όσο για τον ανταγωνισμό από τις ελληνικές τράπεζες, ο Πανίκος Νικολάου δεν εμφανίστηκε ιδιαίτερα ανήσυχος. Όπως ανέφερε, οι ελληνικοί όμιλοι είχαν πάντοτε παρουσία στην Κύπρο και η ενίσχυσή τους μέσω εξαγορών δεν τρομάζει τη διοίκηση, η οποία θεωρεί ότι διαθέτει ισχυρή πελατειακή βάση και σημαντικά μερίδια αγοράς.

Περισσότερο την απασχολεί ο ανταγωνισμός από εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, όπως η Revolut, που διεκδικούν ολοένα μεγαλύτερο μέρος της καθημερινής τραπεζικής δραστηριότητας.

Η κυπριακή αφετηρία

Το σχέδιο επέκτασης στηρίζεται στην ισχυρή θέση της Τράπεζας Κύπρου στην εγχώρια αγορά, όπου συγκαταλέγεται στους δύο μεγαλύτερους παίκτες στους τομείς των τραπεζικών υπηρεσιών, των ασφαλειών και των πληρωμών. Παρά τα υψηλά μερίδια που ήδη κατέχει, η διοίκηση βλέπει περιθώρια ανάπτυξης, καθώς η κυπριακή οικονομία αλλάζει σύνθεση και προσελκύει νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Η Κύπρος έχει εξελιχθεί σε επιχειρηματικό και τεχνολογικό κόμβο της ευρύτερης περιοχής, με διεθνείς εταιρείες και εργαζομένους να εγκαθίστανται στο νησί, δημιουργώντας πρόσθετη ζήτηση για τραπεζικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, στεγαστικά δάνεια και επενδυτικά προϊόντα. Όπως επισήμανε ο Πανίκος Νικολάου, η διεύρυνση της ίδιας της αγοράς επιτρέπει στην τράπεζα να αυξάνει τις εργασίες της ακόμη και με τα ήδη υψηλά μερίδια που διατηρεί.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο τομέας τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών αντιπροσωπεύει πλέον περίπου το 13% του κυπριακού ΑΕΠ, έναντι 7% το 2019, ενώ η άμεση συνεισφορά του τουρισμού υπολογίζεται σε 6%-7%. Η κυπριακή οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό κοντά στο 3% το 2026, υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις.

Κέρδη πέρα από τα επιτόκια

Η ανάπτυξη των εργασιών αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο αποκλιμάκωσης των επιτοκίων, καθώς η Τράπεζα Κύπρου επιχειρεί να αντισταθμίσει τις πιέσεις στα επιτοκιακά έσοδα με περισσότερες χρηματοδοτήσεις, ασφαλιστικές και επενδυτικές υπηρεσίες, αλλά και μεγαλύτερη δραστηριότητα στις πληρωμές.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2026 τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 7%, στα 252 εκατ. ευρώ, με απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 18,8%. Οι νέες χορηγήσεις έφθασαν τα 1,64 δισ. ευρώ, ενώ το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε κατά 8%, στα 11,4 δισ. ευρώ. Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν στα 22,8 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 9%.

Η υψηλή ρευστότητα, με δείκτη δανείων προς καταθέσεις περίπου 50%, αφήνει σημαντικά περιθώρια για περαιτέρω πιστωτική επέκταση. Παράλληλα, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων έχει περιοριστεί στο 1%, από περίπου 65% το 2015.

Για την περίοδο 2026–2028, η διοίκηση θέτει ως στόχο τη διατήρηση της απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων σε επίπεδα της τάξης του 15%, ενώ σε κανονικοποιημένη κεφαλαιακή βάση, με δείκτη CET1 15%, η επιδιωκόμενη απόδοση υπερβαίνει το 20%. Η διαφορά οφείλεται στο γεγονός ότι ο όμιλος διαθέτει σήμερα σημαντικά υψηλότερα κεφάλαια από εκείνα που προβλέπει ο μεσοπρόθεσμος στόχος του.

Τα επαναλαμβανόμενα μη επιτοκιακά έσοδα αυξήθηκαν κατά 9%, στα 132 εκατ. ευρώ, ενώ το καθαρό ασφαλιστικό αποτέλεσμα ενισχύθηκε κατά 35%, στα 33 εκατ. ευρώ. Στην προσπάθεια ενίσχυσης αυτών των δραστηριοτήτων εντάσσεται η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής Κύπρου, που ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2025, αλλά και η επένδυση 6 εκατ. ευρώ για την απόκτηση ποσοστού 26% στη Wealthyhood, με στόχο την ανάπτυξη των ψηφιακών επενδυτικών υπηρεσιών.

Παράλληλα, έχει συμφωνηθεί η απόκτηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων περίπου 150 εκατ. ευρώ και καταθέσεων περίπου 500 εκατ. ευρώ από την CDB Bank, με την ολοκλήρωση να αναμένεται έως το τέλος του έτους, υπό τις απαιτούμενες εγκρίσεις.

Το ψηφιακό στοίχημα

Μεγάλο μέρος των επενδύσεων κατευθύνεται στην τεχνολογία, με προγραμματισμένες δαπάνες 240 εκατ. ευρώ για την τριετία 2026–2028. Η επόμενη φάση του ψηφιακού μετασχηματισμού στρέφεται στην τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο την εξατομικευμένη εξυπηρέτηση, την αυτοματοποίηση διαδικασιών και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών.

Όπως εξήγησε ο επικεφαλής ψηφιακών καναλιών Δημήτρης Νικολάου, η εφαρμογή της τράπεζας στο κινητό επιδιώκεται να εξελιχθεί σταδιακά σε προσωπικό τραπεζικό σύμβουλο, που θα μπορεί να προτείνει λύσεις ανάλογα με τις ανάγκες κάθε πελάτη. Προς το τέλος του 2026 σχεδιάζεται η δημιουργία κεντρικής υποδομής για την ανάπτυξη και τον έλεγχο ψηφιακών βοηθών τεχνητής νοημοσύνης.

Οι τεχνολογικές επενδύσεις συνδέονται και με την προσπάθεια συγκράτησης του λειτουργικού κόστους. Η Τράπεζα Κύπρου εμφανίζει σήμερα δείκτη κόστους προς έσοδα 36%, με τη διοίκηση να επιδιώκει τη διατήρησή του κοντά στο 40% τα επόμενα χρόνια, παρά τις αυξημένες δαπάνες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Όπως ανέφερε ο Πανίκος Νικολάου, το προσωπικό έχει ήδη μειωθεί κατά περίπου ένα τρίτο τα τελευταία χρόνια, μέσα από την απλοποίηση διαδικασιών και την αναδιοργάνωση των εργασιών, χωρίς ακόμη να έχει συνυπολογιστεί η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης. Η τελευταία αποτελεί πλέον το επόμενο στάδιο των αλλαγών στον τρόπο λειτουργίας της τράπεζας.

Η ψηφιακή βάση είναι ήδη μεγάλη για τα δεδομένα της κυπριακής αγοράς. Η τράπεζα διαθέτει 517.000 ενεργούς χρήστες ψηφιακών καναλιών, από τους οποίους περίπου το ένα τρίτο συνδέεται καθημερινά. Οι ενεργοί χρήστες της εφαρμογής για κινητά φθάνουν τους 488.000 και του QuickPay τους 259.000.

Στα νέα προϊόντα περιλαμβάνονται τα ψηφιακά στεγαστικά δάνεια, που είχαν φθάσει τα 33 εκατ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου, το Fleksy για αγορές με μεταγενέστερη αποπληρωμή, μέσω του οποίου είχαν πραγματοποιηθεί συναλλαγές περίπου 8 εκατ. ευρώ από την έναρξή του, και το Joey, που αριθμεί περίπου 13.000 νεαρούς χρήστες.

Ξεχωριστή θέση κατέχει η Jinius, με την οποία η Τράπεζα Κύπρου επιχειρεί να αποκτήσει παρουσία και στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Ο Πανίκος Νικολάου την παρομοίασε με το ελληνικό Skroutz, εξηγώντας ότι το επιχειρηματικό μοντέλο δεν περιορίζεται στις προμήθειες από τις πωλήσεις, αλλά περιλαμβάνει και τη δυνατότητα προσφοράς τραπεζικών προϊόντων στους ίδιους πελάτες. Στο πρώτο εξάμηνο του 2026 η αξία των συναλλαγών που διεκπεραιώθηκαν μέσω του επιχειρηματικού σκέλους της πλατφόρμας έφθασε τα 1,7 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 58%. Οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις προσεγγίζουν τις 1.930, ενώ στα επόμενα σχέδια περιλαμβάνονται υπηρεσίες για την αγορά αυτοκινήτων και ακινήτων, με δυνατότητα ενσωμάτωσης τραπεζικών χρηματοδοτήσεων.

Η στρατηγική για την περίοδο 2027–2029 περιλαμβάνει την περαιτέρω ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών για ιδιώτες και επιχειρήσεις, την ενίσχυση των καρτών και των πληρωμών, την εξατομίκευση μέσω τεχνητής νοημοσύνης και τη χρήση ψηφιακών βοηθών που θα μπορούν να διεκπεραιώνουν συναλλαγές. Στόχος είναι επίσης η ενσωμάτωση τραπεζικών υπηρεσιών σε εμπορικές πλατφόρμες, ώστε η χρηματοδότηση να προσφέρεται απευθείας τη στιγμή που πραγματοποιείται μια αγορά.

Οι μεγάλες διανομές

Η ισχυρή κεφαλαιακή θέση επιτρέπει στην Τράπεζα Κύπρου να συνδυάζει τις επενδύσεις και τις πιθανές εξαγορές με υψηλές διανομές στους μετόχους. Ο δείκτης βασικών εποπτικών κεφαλαίων CET1 διαμορφώθηκε στο 20,9% στο τέλος Ιουνίου, έναντι μεσοπρόθεσμου στόχου περίπου 15%.

Οι συνολικές διανομές αυξήθηκαν από 22 εκατ. ευρώ το 2022 σε 305 εκατ. ευρώ το 2025. Για το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχει ανακοινωθεί ενδιάμεσο μέρισμα 0,24 ευρώ ανά μετοχή, συνολικού ύψους περίπου 105 εκατ. ευρώ, που θα καταβληθεί στις 21 Οκτωβρίου.

Για το σύνολο του 2026 ο στόχος συνολικών διανομών φθάνει έως το 90% της προσαρμοσμένης επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας, ενώ για το 2027 και το 2028 ανεβαίνει έως το 100% ετησίως. Η πολιτική προβλέπει βασική διανομή 70% και δυνατότητα πρόσθετων διανομών, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και την κεφαλαιακή θέση.

Η επιστροφή της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει διευρύνει παράλληλα την πρόσβαση σε θεσμικούς επενδυτές. Σύμφωνα με την οικονομική διευθύντρια Ελίζα Λειβαδιώτου, περίπου το 25% του μετοχολογίου έχει αλλάξει από την επανεισαγωγή, αποτυπώνοντας την κινητικότητα στη μετοχική βάση του ομίλου.

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