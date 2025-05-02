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Το όνομα του Νίκου Δρανδάκη έχει συνδεθεί με ένα από τα σημαντικότερα success stories της εγχώριας startup σκηνής. Ειδικότερα, με ένα από τα πρώτα μεγάλα διεθνή deals της ελληνικής νεοφυούς επιχειρηματικότητας, όταν μάλιστα η «βαριά» οικονομική κρίση ήταν ακόμα εδώ, και δεν είναι άλλο από την πώληση, το 2017, της TaxiBeat, η οποία εξαγοράστηκε από τον τότε γερμανικό «κολοσσό» της αυτοκίνησης, την Daimler (Mercedez Benz) με τίμημα 43 εκατ. ευρώ.

Ο δημιουργός της πρωτοποριακής εφαρμογής που έφερε την επανάσταση στον τρόπο της κλήσης και της μίσθωσης των ταξί, «επιστρέφει» δυναμικά στο χώρο του αυτοκινήτου, σε ένα άλλο όμως πεδίο δραστηριότητας: το car rental.

Το Sync αποτελεί το νέο του εγχείρημα. Μια πλατφόρμα ενοικίασης αυτοκινήτων, μέσω της οποίας ο κάθε ιδιώτης μπορεί να διαθέσει προς μίσθωση το δικό του όχημα (ή όσα έχει στην κατοχή του), στην τιμή που θεωρεί κατάλληλη, έναντι μιας προμήθειας 15% ανά κράτηση.

Μια δυνατότητα που παρέχεται ταυτόχρονα και σε μικρά γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων από όλη την επικράτεια. Επιπλέον, ο οποιοσδήποτε έχει την ευκαιρία να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση ενοικίασης, ξεκινώντας έστω και με… ένα μόνο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο.

Ο ίδιος ο κ.Δρανδάκης περιγράφει στο newmoney το σύστημα του Sync Rent a Car ως ένα αντίστοιχο «Airbnb ενοικίασης αυτοκινήτων», μοντέλο το οποίο έχει «δουλέψει» πετυχημένα στο εξωτερικό, ιδίως στην Αμερική, και ήρθε ουσιαστικά και στην Ελλάδα μέσω της νέας εταιρείας του.

Σε διάστημα μόλις ενός μήνα από την έναρξη της λειτουργίας της, η πλατφόρμα του Sync «φιλοξενεί» ήδη τα πρώτα 500-600 αυτοκίνητα ιδιωτών προς ενοικίαση, ενώ στα σχέδια του ιδρυτή και επικεφαλής της εταιρείας είναι κυρίως η διεθνής επέκτασή της σε χώρες της Ευρώπης και της Νότιας Αμερικής. Ένας άλλος στόχος του, η νέα πλατφόρμα του να κατακτήσει ένα μερίδιο αγοράς πάνω από το 10% στον κλάδο της ενοικίασης αυτοκινήτων στην Ελλάδα…

«Η ιδέα λειτουργεί όπως το AirBnB στα ακίνητα, αλλά για τα αυτοκίνητα: κατέχεις ένα περιουσιακό στοιχείο, ο,τιδήποτε έχεις στην ιδιοκτησία σου, το οποίο δεν σου είναι άμεσα χρήσιμο και μπορείς να το διαθέτεις προς ενοικίαση, για να δημιουργήσεις μέσα από αυτό ένα εισόδημα. Έτσι ώστε να είναι πιο αποτελεσματική η οικονομία, πιο αποδοτική, και να μην έχουμε assets τα οποία «κάθονται». Οποιοσδήποτε έχει είτε ένα αυτοκίνητο είτε περισσότερα, που δεν χρησιμοποιεί π.χ. όλο το χρόνο ή κατά χρονικά διαστήματα, θα είναι πολύ πιο ωφέλιμο για τον ίδιο και την οικονομία συνολικά να το αξιοποιεί με εμπορική εκμετάλλευση. Τι είναι το Airbnb ξέρουμε όλοι. Αυτό που κάνω είναι ουσιαστικά ένα Airbnb για αυτοκίνητα.», αναφέρει ο Νίκος Δρανδάκης και προσθέτει:

«Στη σύγχρονη Ελλάδα δεν χρειάζεται να είσαι πλούσιος για να έχεις ένα αυτοκίνητο το οποίο βρίσκεται σε ακινησία για ένα μεγάλο διάστημα. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολύ μεγάλη προσφορά από αυτοκίνητα. Γύρω στα 500-600 έχουν ενταχθεί στην πλατφόρμα της Sync, χωρίς καμία διαφημιστική καμπάνια και χωρίς να έχει προλάβει να γίνει ακόμα ιδιαίτερα γνωστό το εγχείρημα. Μπαίνουν καθημερινά στην πλατφόρμα γύρω στα 20 αυτοκίνητα. Είναι μεγάλος αριθμός, εγώ δεν περίμενα τόσα πολλά. Το μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας αντιπροσωπεύει η μεσαία ταξη. Πολλές φορές, για παράδειγμα, χρειάστηκες ένα δεύτερο αυτοκίνητο σε κάποια φάση, αλλά αυτή τη στιγμή σου… περισσεύει. Ή το ένα αυτοκινητό σου δεν το χρησιμοποιείς πάρα πολύ και μετακινείσαι με άλλους τρόπους. Ή έχεις «ανοιχτεί» με ένα αυτοκίνητο σε κάποια δάνεια σε καλύτερη περίοδο της ζωής σου και σήμερα δεν μπορείς να το πληρώσεις. Εμείς, προσφέρουμε ένα πολύ ευέλικτο μοντέλο. Δεν σημαίνει ότι θα νοικιάζεις το αυτοκίνητό σου σε άλλους μέρα-νύχτα, 365 μέρες το χρόνο. Επιλέγεις πότε θα το διαθέτεις: μόνο καθημερινές π.χ. ή σαββατοκύριακά, ανάλογα με το πώς είναι η ζωή σου. Για να βγάλεις είτε τη δόση του δανείου είτε τα ασφάλιστρά του είτε οποιοδήποτε άλλο έξοδό του».

«Car rental με… ένα αυτοκίνητο»

«Το σημαντικότερο είναι ότι εμείς δεν απευθυνόμαστε αποκλειστικά και μόνο στους ιδιώτες οι οποίοι επιθυμούν να διαθέσουν προς ενοικίαση το δικό τους αυτοκίνητο. Η βάση του supply που έχει το Sync είναι ο ιδιώτης συν όλα τα μικρά car rentals. Στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 5.000 γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, τοπικής εμβέλειας, διάσπαρτα σε όλη τη χώρα, πέρα από τις μεγάλες εταιρείες του κλάδου, με μικρούς στόλους 20-30-50-100 οχημάτων. Τα οποία θέλουν να εκμεταλλευθούν τη ζήτηση που θα δημιουργήσουμε για τους επιχειρηματίες τους, από τη διαφήμιση, το branding και όλα όσα κάνουμε. Από την άλλη, τους παρέχουμε ένα πολύ σύγχρονο εργαλείο διαχείρησης στόλου και κρατήσεων. Θα έχουν από εμάς και ένα σύστημα πληρωμών. Εμείς θα αναλάβουμε τις πληρωμές, να φέρουμε πελατεία, την τεχνολογική υποδομή που απαιτείται για τις κρατήσεις, μέχρι και τις εισπράξεις για αποζημιώσεις από πιθανές ζημιές στα αυτοκίνητα και εκείνοι θα «βγάλουν» από την πλάτη τους έναν τεράστιο όγκο δουλειάς και θα έχουν να διαχειριστούν τον στόλο τους μόνο. Πολύ σημαντικό για ένα μικρό γραφείο ενοικίασης. Να έχουν παρκαρισμένα τα αυτοκίνητά τους, καθαρά και να τα παραδίδουν στους πελάτες… ».

Ο Νίκος Δρανδάκης μιλά με ζήλο για το νέο του project και εξηγεί με κάθε λεπτομέρεια στο newmoney όλες του τις πτυχές. «Όλο αυτό που ονομάζω εγώ το long tail της ελληνικής αγοράς του car rental, συνολικά αντιπροσωπεύει ένα πολύ μεγάλο μέρος του τζίρου του στην Ελλάδα. Μένουν μετά μόνο οι πολύ μεγάλες εταιρείες ενοικιάσεως αυτοκινήτων, οι οποίες έχουν την υποδομή και το branding που εμείς θα μεταφέρουμε στον ιδιώτη και τα μικρά γραφεία.», συνεχίζει και αποκαλύπτει ότι το Sync προσφέρει την ευκαιρία σε πολλούς οι οποίοι αναζητούν μια επαγγελματική διέξοδο να «δημιουργήσουν ένα μικρό car rental, ξεκινώντας business από ένα αυτοκίνητο που έχουν, ένα αυτοκίνητο φίλου, ή ένα αυτοκίνητο που μπορεί να αποκτηθεί με ένα μικρό δάνειο, καινούργιο ή και μεταχειρισμένο καθώς δεν πρόκειται για ακριβό asset, όπως ένα σπίτι και σταδιακά να το επεκτείνουν».

Σύμφωνα με τον ίδιο, μια τέτοια επιχείρηση «πιστεύουμε ότι θα πετύχει και θα πάει καλά, με μικρά κεφάλαια γιατί παρέχουμε τα κατάλληλα εργαλεία και κάνουμε καλή δουλειά».

Ο κ.Δρανδάκη θεωρεί ότι το Sync «μπορεί να βοηθήσει την ιδέα της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα», αφού το μοντέλο αυτό έχει αποδώσει στο εξωτερικό, ειδικά στην Αμερική όπου πολλές χιλιάδες οικογένειες έχουν «στήσει» ένα rental business και ευδοκιμούν οικονομικά σε κάτι που δεν απαιτεί full time εργασία, άρα αφήνει το περιθώριο για παράλληλη απασχόληση και με άλλο επάγγελμα.

«Αν γίνεις οδηγός στην Uber, αντίθετα, θα πρέπει να οδηγείς αυτοκίνητο όλη μέρα», σχολιάζει και στην ροή της συζήτησής μας μαζί του απαντά στην ερώτηση σχετικά με την χρηματοδότηση του Sync. Το μεγαλύτερο μέρος της το καλύπτει εκείνος από δικά του κεφάλαια, με την ταυτόχρονη υποστήριξη μερικών επενδυτών οι οποίοι είχαν συμμετάσχει σε ένα προηγούμενο εγχείρημά του, την Flyway, κάποια Venture Capital στην Ελλάδα και angel investors, οι οποίοι συνεχίζουν και στη νέα εταιρεία.

«Πρώτος στόχος η διεθνής επέκταση»

Αποφεύγει να ποσοτικοποιήσει τους στόχους του Sync με έναν συγκεκριμένο αριθμό αυτοκινήτων που θα ήταν εφικτό να «παρκάρουν» στην πλατφόρμα της νέας ελληνικής startup του, αλλά είναι ξεκάθαρος ως προς τις βλέψεις του:

«Πιστεύω ότι το Sync θα καταφέρει να κερδίσει τουλάχιστον ένα 10% από την ελληνική αγορά του car rental, αλλά ο βασικός στόχος είναι να μεγαλώσουμε την εταιρεία και να την πάμε στο εξωτερικό, στην Ευρώπη και τη Νότια Αμερική. Επειδή τη Νότια Αμερική την ξέρω σαν αγορά, είχα λειτουργήσει εκεί με το TaxiBeat, έχω και ανθρώπους και ομάδα, οπότε το πλάνο μου είναι κυρίως η διεθνής επέκταση».

Η TaxiBeat πάντως δεν παύει να αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο κομματι της καριέρας του:

«Οι αναμνήσεις είναι πολλές από την υπόθεση της TaxiBeat, 10 χρόνια ήταν αυτά. Το πιο σημαντικό είναι ότι μου έχουν μείνει οι εμπειρίες τις οποίες σκοπεύω να αξιοποιήσω τώρα. Οι αναλογίες και ομοιότητες είναι πολλές με το TaxiBeat, που ήταν κι εκείνο ένα marketplace, από τη μια πλευρά με τους οδηγούς, από την άλλη οι πελάτες. Σκοπός μου είναι να εφαρμόσω με το Sync τα μαθήματα που είχα πάρει με το TaxiBeat. Και τα καλά και τα άσχημα».

Ο Νίκος Δρανδάκης χαρακτηρίζει μεγάλο πλεονέκτημα για τους ενοικιαστές των αυτοκινήτων της Sync το γεγονός ότι «αυτό που βλέπεις στην πλατφόρμα στις φωτογραφίες, αυτό παίρνεις», ενώ από ένα σύνηθες car rental «επιλέγεις κατηγορία αυτοκινήτου και συχνά σου δίνουν ό,τι… περισσεύει».

Καταλήγει, λέγοντας: «Στο Sync ξέρεις ότι θα παραλάβεις τη μάρκα και το μοντέλο που είδες. Στο αυτοκίνητο, αυτό είναι κρίσιμος παράγοντας. Οι περισσότεροι έχουν συναισθηματική σχέση με τις μάρκες που αγαπούν και θέλουν να οδηγούν. Κάτι ανάλογο συνέβαινε με το TaxiBeat. Οι πελάτες διάλεγαν… οδηγό, με το αυτοκίνητό του. Το δικαίωμα επιλογής αποτέλεσε βασικό συστατικό της επιτυχίας του TaxiBeat. Σημαντικό, επίσης, ότι μπορείς να δεις το αυτοκίνητο που θες στην… επόμενη γωνία και όχι π.χ. να τρέχεις μέχρι το Σύνταγμα. Πληρωμένο online με ό,τι είδους κάρτα έχεις, καθαρό και έτοιμο να το οδηγήσεις, χωρίς τις διαδικασίες ενός γκισέ σε γραφείο ενοικίασης. Η ταχύτητα της συναλλαγής είναι στο 10% του χρόνου που ξοδεύεις για να κλείσεις και να παραλάβεις ένα αυτοκίνητο στο car rental. Η εμπειρία του πελάτη πολύ ανώτερη».

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