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Ένας υπολογιστής, λίγες ώρες δουλειάς και χρήματα που συνεχίζουν να μπαίνουν στον λογαριασμό ακόμη και την ώρα του ύπνου. Αυτή είναι η εικόνα που προβάλλουν χιλιάδες influencers, παρουσιάζοντας το παθητικό εισόδημα ως τη συντομότερη διαδρομή προς την οικονομική ανεξαρτησία. Μόνο που πίσω από τα εντυπωσιακά ποσά και τις ιστορίες επιτυχίας κρύβεται συχνά μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα: εκείνοι που πωλούν τη συνταγή του πλουτισμού ενδέχεται να κερδίζουν περισσότερα από όσους προσπαθούν να την εφαρμόσουν.

Η δημοσιογράφος του Guardian, Βίβιαν Χο, αποφάσισε να δοκιμάσει στην πράξη τις δημοφιλέστερες συμβουλές των social media. Για έξι μήνες πειραματίστηκε με πέντε διαφορετικές δραστηριότητες συμπληρωματικού εισοδήματος, τα γνωστά side hustles, καταγράφοντας τον χρόνο, τα έξοδα και τις πραγματικές εισπράξεις της.

Το αποτέλεσμα απείχε πολύ από τις υποσχέσεις για εύκολα κέρδη.

Από τις υποσχέσεις των 100.000 δολαρίων στην πρώτη πώληση των 2 δολαρίων

Η δημοτικότητα του παθητικού εισοδήματος έχει εκτοξευθεί. Τον Οκτώβριο του 2026, το Instagram μετρούσε 8,5 εκατομμύρια δημοσιεύσεις με το hashtag #sidehustle και 25,6 εκατομμύρια με το #passiveincome.

Ανάμεσα στις πιο διαδεδομένες προτάσεις βρίσκεται η δημιουργία ψηφιακών προϊόντων με εργαλεία όπως το Canva και η πώλησή τους μέσω του Etsy. Ημερολόγια, προσκλήσεις και έτοιμα σχέδια παρουσιάζονται ως προϊόντα που απαιτούν ελάχιστη αρχική προσπάθεια και μπορούν στη συνέχεια να αποφέρουν επαναλαμβανόμενα έσοδα.

Η Χο δημιούργησε οκτώ σχέδια, αφιερώνοντας αρχικά οκτώ ώρες και άλλες πέντε σε διορθώσεις. Χρειάστηκε να περάσουν 12 ημέρες μέχρι να πραγματοποιήσει την πρώτη της πώληση, αξίας μόλις 2 δολαρίων.

Μετά τις προμήθειες της πλατφόρμας, της απέμειναν περίπου 1,25 δολάρια. Στο τέλος του πρώτου μήνα, έχοντας εργαστεί συνολικά 23,5 ώρες, ο οικονομικός απολογισμός της ήταν αρνητικός κατά 32 σεντς.

Το πραγματικό προϊόν είναι συχνά το μάθημα για το πώς θα πλουτίσεις

Η επόμενη δοκιμή αφορούσε το affiliate marketing, δηλαδή την προώθηση προϊόντων έναντι προμήθειας για κάθε αγορά μέσω ειδικού συνδέσμου.

Παρά τις διαβεβαιώσεις ότι δεν απαιτούνται εμπειρία ή μεγάλο κοινό, τρεις αναρτήσεις της στο Pinterest συγκέντρωσαν μόλις 79 εμφανίσεις σε έξι εβδομάδες, χωρίς καμία πώληση. Άλλες πλατφόρμες απέρριψαν τις αιτήσεις της, επειδή δεν διέθετε επαρκή διαδικτυακή επισκεψιμότητα.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας, ωστόσο, ήταν η επιχειρηματική δραστηριότητα των ίδιων των influencers. Πολλοί από όσους υπόσχονται οικονομική ελευθερία κερδίζουν χρήματα πουλώντας ηλεκτρονικά βιβλία, σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα σε ανθρώπους που αναζητούν πρόσθετο εισόδημα.

Ορισμένα μαθήματα κοστίζουν αρχικά μόλις 7 δολάρια, λειτουργώντας ως εισαγωγή σε ακριβότερα προγράμματα. Σε άλλες περιπτώσεις, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδεύονται ουσιαστικά στο πώς να μεταπωλούν παρόμοιο εκπαιδευτικό υλικό.

Η δημιουργός περιεχομένου επαγγελματικού προσανατολισμού Έριν ΜακΓκοφ, με περισσότερους από επτά εκατομμύρια ακολούθους, αναγνωρίζει ότι το affiliate marketing μπορεί να αποφέρει πραγματικά έσοδα. Ξεκαθαρίζει, όμως, ότι ούτε εύκολο είναι ούτε πραγματικά παθητικό.

Οι ομοιότητες με τις πυραμίδες και ο κορεσμός της αγοράς

Η Στέισι Μπόσλεϊ, οικονομολόγος στο Hamline University και ειδική στα συστήματα πολυεπίπεδου μάρκετινγκ, επισημαίνει ότι οι συγκεκριμένες δραστηριότητες δεν συνιστούν απαραίτητα πυραμιδικά συστήματα.

Παρουσιάζουν, ωστόσο, ομοιότητες στον τρόπο προώθησής τους: καλλιεργούν την προσδοκία ότι σχεδόν οποιοσδήποτε μπορεί να αποκτήσει υψηλό εισόδημα, ανεξάρτητα από τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς.

Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο όταν χιλιάδες άνθρωποι ακολουθούν την ίδια συνταγή, δημιουργώντας παρόμοια ψηφιακά προϊόντα. Όσο αυξάνεται η προσφορά, τόσο δυσκολότερη γίνεται η εξασφάλιση πελατών και κερδών.

Η καθηγήτρια Μάρα Αϊνστάιν του CUNY Queens College περιγράφει την ουσία αυτού του επιχειρηματικού μοντέλου: οι δημιουργοί δεν πωλούν απλώς πληροφορίες, αλλά την υπόσχεση μιας καλύτερης ζωής.

Ποιοι κερδίζουν πραγματικά από τα side hustles

Η έρευνα του Guardian δεν καταλήγει ότι το διαδικτυακό εισόδημα αποτελεί απάτη ή ότι η επιτυχία είναι αδύνατη.

Η Τρίσια Ορμ, μητέρα δύο παιδιών από την Πολιτεία της Ουάσιγκτον, πραγματοποίησε πωλήσεις 146.578 δολαρίων μέσα σε τρία χρόνια μέσω του Etsy, δημιουργώντας ψηφιακές εικόνες προϊόντων με εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στη συνέχεια άρχισε να προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία αγόρασαν περίπου 300 άτομα, έναντι 150 έως 250 δολαρίων. Παράλληλα, 155 ενεργοί συνδρομητές πληρώνουν 19 δολάρια τον μήνα για καθοδήγηση.

Η περίπτωσή της, ωστόσο, έχει δύο σημαντικές ιδιαιτερότητες: διέθετε ήδη εμπειρία στο λιανεμπόριο και εντόπισε συγκεκριμένη ανάγκη στην αγορά. Επιπλέον, τα 146.578 δολάρια αντιπροσωπεύουν τζίρο και όχι καθαρό κέρδος.

Όπως εξηγεί η Μπρουκ Έριν Ντάφι, καθηγήτρια στο Cornell University, η επιτυχία εξαρτάται από έναν συνδυασμό προσωπικής προσπάθειας, τύχης και αλγοριθμικής προβολής στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Έξι μήνες, δύο πωλήσεις και περισσότερα από 200 δολάρια σε έξοδα

Ο τελικός απολογισμός της Βίβιαν Χο ήταν αποκαλυπτικός. Έπειτα από έξι μήνες δοκιμών σε πέντε διαφορετικές δραστηριότητες, είχε πραγματοποιήσει μόλις δύο πωλήσεις, ενώ είχε ξοδέψει περισσότερα από 200 δολάρια σε συνδρομές, ψηφιακά εργαλεία και χρεώσεις πλατφορμών.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι το διαδικτυακό επιχειρείν απαιτεί πραγματική εργασία, δεξιότητες, πρόσβαση σε πελάτες και συχνά αρχικό κεφάλαιο. Δεν αρκεί η δημιουργία ενός ψηφιακού προϊόντος για να αρχίσουν αυτόματα οι πωλήσεις.

Και ενώ χιλιάδες επίδοξοι επιχειρηματίες αναζητούν τη δική τους θέση σε μια ολοένα πιο ανταγωνιστική αγορά, η πιο σταθερή πηγή εσόδων φαίνεται συχνά να είναι η πώληση της ίδιας της υπόσχεσης του εύκολου πλουτισμού.