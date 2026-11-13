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Η υπόθεση του «Athenaeum Palace & luxury suites» που άνοιξε τις πύλες του τον Ιούνιο του 2018, αλλά τις…έκλεισε κατά περιπετειώδη τρόπο μετά από εμπρησμό τον Δεκέμβριο του 2019 έχει απασχολήσει αρκετές φορές την επικαιρότητα.

Η εξέλιξή της, ωστόσο, περιλαμβάνει πολλά διαφορετικά επίπεδα, από την τύχη του ίδιου του ακινήτου, μέχρι την ποινική αντιμετώπιση των υπευθύνων της μισθώτριας ξενοδοχειακής επιχείρησης οι οποίοι κατηγορούνται για σοβαρά αδικήματα.

Όσον αφορά το τελευταίο σκέλος, πριν λίγες ημέρες, στις 6 Νοεμβρίου, το Γ’ Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών εκδίκασε την υπόθεση της πλαστογραφίας εγγράφου και υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης επιβάλλοντας βαριές ποινές.

Η δικαστική απόφαση

Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο σκέλος αφορούσε χρησιμοποίηση εγγράφου με το οποίο υποτίθεται ότι ο ιδιοκτήτης βεβαίωνε πως η μισθώτρια εταιρεία δεν έχει χρέη απέναντί του.

Το δικαστήριο έκρινε τους υπεύθυνους της μισθώτριας εταιρείας Π. Κελ., Ι. Ανδ. και Χ. Βας ένοχους κατά πλειοψηφία για τις πράξεις α) της πλαστογραφίας από κοινού και χρήσης πλαστού εγγράφου με σκοπό το περιουσιακό όφελος δια βλάβης τρίτου με συνολικό όφελος και συνολική ζημία άνω των 120.000 ευρώ, β) της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης από κοινού.

Αδικήματα που τελέστηκαν από τις 20 έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2019.

Στους δύο πρώτους το δικαστήριο επέβαλε ποινή 5 έτη και 5 μήνες και στον τρίτο 3 έτη και 4 μήνες, ορίζοντας ότι τυχόν ασκηθησόμενη έφεση θα έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο πρώτοι καταδικάστηκαν ομόφωνα τον Σεπτέμβριο του 2021 από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών για ηθική αυτουργία σε εμπρησμό με πρόθεση από κοινού, από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο και βαριά σωματική βλάβη, καθώς και για φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού η οποία προκλήθηκε με φωτιά.

Το δικαστήριο επέβαλε ποινή 9 ετών πρόσκαιρης κάθειρξης, αναγνωρίζοντας ανασταλτικό χαρακτήρα της έφεσης, ενώ οι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους καταβάλλοντας εγγύηση 35.000 ευρώ έκαστος.

Στις 23 Νοεμβρίου η υπόθεση του εμπρησμού εκδικάζεται στο Εφετείο σε δεύτερο βαθμό.

Η περιπέτεια του ακινήτου

Όσον αφορά το μεγάλο επαγγελματικό ακίνητο, αναπτύσσεται σε τρία όμορα οικόπεδα που έχουν συνενωθεί σε ένα ενιαίο έκτασης 1.550,90 τ.μ. Επί αυτού έχει ανεγερθεί περί το 2008 κτήριο έξι ορόφων με τέσσερα υπόγεια, συνολικής επιφάνειας 8.846,95 τ.μ. Βρίσκεται επί της Λεωφ. Συγγρού αρ. 123-125 και Τορβά αρ. 1-3, στη θέση «Μολυβά» ή «Μάλαμα».

Αρχικά μετατράπηκε σε χώρο γραφείων, φιλοξενώντας για αρκετά χρόνια την έδρα του ναυτιλιακού ομίλου Attica Group. Στη συνέχεια και μετά από μίσθωσή του έγινε ξενοδοχείο και ξεκίνησε να λειτουργεί ως «Athenaeum Palace & luxury suites» τον Ιούνιο του 2018 με δυναμικότητα 109 δωματίων εκ των οποίων τα 37 ήταν σουίτες.

Αν και βρισκόταν στη δημοφιλή τουριστική πιάτσα της Λεωφόρου Συγγρού, όπου εδρεύουν αρκετές πολυτελείς μονάδες, ο «βίος» του ως ξενοδοχείο ήταν σύντομος, με καθοριστικό γεγονός τον εμπρησμό στις 5 Δεκεμβρίου του 2019.

Εκείνη τη μέρα ξέσπασε μια μυστηριώδης πυρκαγιά με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς τρεις τουλάχιστον όροφοι, να τραυματιστούν σοβαρά τρία άτομα και να κινδυνεύσουν δεκάδες άλλα, ενώ από θαύμα δεν υπήρξαν ανθρώπινα θύματα.

Η πυρκαγιά αυτή δεν μπήκε…από μόνη της, όπως αποκαλύφθηκε μετά από αστυνομικές έρευνες 3,5 μηνών. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα, φυσικοί αυτουργοί ήταν δύο Πακιστανοί υπάλληλοι,- έβαλαν τη φωτιά περιλούζοντας με βενζίνη κρεβάτια δωματίων που δεν ήταν νοικιασμένα στον 1ο και 2ο όροφο-, και ηθικοί, οι δυο συνδιαχειριστές της ξενοδοχειακής επιχείρησης που είχαν μισθώσει το ακίνητο, ενώ ως κίνητρο θεωρήθηκαν οι οικονομικές διαφορές που υπήρχαν με τον ιδιοκτήτη του.

Από την εποχή του εμπρησμού και μετά το ακίνητο παρέμεινε κλειστό και στη συνέχεια προγραμματίστηκε να βγει σε πλειστηριασμό στις 28 Φεβρουαρίου 2024, με τιμή πρώτης προσφοράς 15,57 εκατ. ευρώ.

Μεσολάβησε, όμως, προσφυγή του ιδιοκτήτη σχετικά με την εκτίμηση της αγοραίας αξίας του. Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών προσκομίστηκε δεύτερη έκθεση εκτίμησης (του Ιανουαρίου 2024) που ανέβαζε την αξία του στα 22 εκατ. ευρώ.

Το δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη αφενός η αντικειμενική αξία του οικοπέδου μαζί με το κτήριο που ανερχόταν στα 16,39 εκατ. ευρώ, αφετέρου ότι «η τουριστική δραστηριότητα στην πόλη της Αθήνας εμφανίζει ραγδαία αύξηση κατά τα τελευταία έτη, καθώς αυτή αποτελεί τόσο αυτοτελή ταξιδιωτικό προορισμό, όσο και ενδιάμεσο σταθμό για τη μετάβαση σε περισσότερους ταξιδιωτικούς προορισμούς στα νησιά του Αιγαίου Πελάγους και του Αργοσαρωνικού και στην Κρήτη, με συνέπεια τη σταθερή αύξηση των εσόδων από αυτή και συνεπακόλουθα των ποσών που επενδύονται για την ίδρυση και λειτουργία ξενοδοχειακών μονάδων».

Στις 13 Φεβρουαρίου 2024, το δικαστήριο αποφάσισε την αύξηση της τιμής πρώτης προσφοράς στα 20 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,5 εκατ. ευρώ παραπάνω σε σχέση με τον αρχικό πήχη. Λίγο πριν χτυπήσει το σφυρί στις 28 Φεβρουαρίου 2024, με τιμή εκκίνησης 20 εκατ. ευρώ, ο πλειστηριασμός τέθηκε σε αναστολή.

Στη συνέχεια επανήλθε στην πλατφόρμα για τις 9 Σεπτεμβρίου 2026 με την τιμή πρώτης προσφοράς να έχει τεθεί, με βάση νεότερη έκθεση εκτίμησης, στα 14,7 εκατ. ευρώ.

Στην κατασχετήρια έκθεση τονιζόταν ότι «το έτος 2020 είχε ξεσπάσει πυρκαγιά στο κτήριο και υφίστανται εκτεταμένες φθορές στο εσωτερικό του». Ακόμη ότι «το ακίνητο βρίσκεται εκτός λειτουργίας και είναι εγκαταλελειμμένο», με το βαθμό συντήρησης να κρίνεται «κάτω του μετρίου», ενώ «το κόστος ανακαίνισης ανέρχεται σε 4,5 εκατ. ευρώ και αφαιρείται από την αγοραία αξία».

Η αύξηση της τιμής και οι μνηστήρες

Ο ιδιοκτήτης προσέφυγε ξανά στη Δικαιοσύνη, με το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών να εξετάζει την ανακοπή του στις 24 Αυγούστου 2026.

Στην απόφαση αναφέρεται ότι στο πλαίσιο της κατασχετήριας έκθεσης «έλαβε χώρα εκτίμηση της αξίας του κατά τα ανωτέρω ενιαίου οικοπέδου και του επ’ αυτού κτηρίου στο ποσό των 14.700.000 ευρώ, στο οποίο αντιστοιχεί και η τιμή πρώτης προσφοράς για τον πλειστηριασμό, του οποίου η διενέργεια ορίστηκε την 09-09-2026».

Όπως εξηγείται, η αποτίμηση της χρηματικής αξίας του ακινήτου, βασίστηκε στην από 22-12-2025 έκθεση εκτίμησης, σύμφωνα με την οποία «η αγοραία αξία του ακινήτου ανέρχεται στο ποσό των 19.213.691 ευρώ από το οποίο πρέπει να αφαιρεθεί το ποσό των 4.500.000 ευρώ, που θα απαιτηθεί για την ανακαίνιση του κτηρίου, δεδομένου ότι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εν λόγω έκθεση το κτήριο βρίσκεται εκτός λειτουργίας, είναι εγκαταλελειμμένο και έχει υποστεί εκτεταμένες φθορές στο εσωτερικό του λόγω παλαιότερης πυρκαγιάς. Κατόπιν αυτών η αξία του ακινήτου προσδιορίστηκε στο ποσό των 14.700.000 ευρώ».

Στο σκεπτικό της απόφασης επισημαίνεται πως «από το περιεχόμενο της εν λόγω έκθεσης εκτίμησης προκύπτει ότι αυτή καταρτίστηκε μετά από εξωτερική μόνον αυτοψία του ενιαίου οικοπέδου και του επί αυτού ανεγερθέντος κτηρίου και με τη χρήση της μεθόδου των κερδών, στο πλαίσιο της οποίας η αξία του ένδικου ακινήτου υπολογίσθηκε με βάση την κεφαλαιοποίηση των ακαθάριστων κερδών που προέρχονται από τη λειτουργία της επιχείρησης».

Περαιτέρω, το δικαστήριο εξέτασε μεταγενέστερη έκθεση εκτίμησης του Ιουλίου 2026 στην οποία χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία του εισοδήματος, με την τεχνική προεξόφλησης ταμειακών ροών. «Η ως άνω έκθεση καταλήγει σε διαφορετικό οικονομικό αποτέλεσμα, αποτιμώντας την αξία του ενιαίου οικοπέδου και του επ’ αυτού κτηρίου στο ποσό των 31.500.000 ευρώ από το οποίο πρέπει να αφαιρεθεί το ποσό των 3.200.000 ευρώ που θα απαιτηθεί για την ανακαίνιση του κτηρίου και το ποσό των 164.352,72 ευρώ που θα απαιτηθεί για την τακτοποίηση των αυθαιρεσιών δόμησης. Κατόπιν αυτών, η αξία του ακινήτου προσδιορίστηκε στο ποσό των 28.200.000 ευρώ».

Δεδομένης της μεγάλης απόκλισης των δύο εκθέσεων εκτίμησης και των διαφορετικών μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της αξίας του ακινήτου το δικαστήριο έκρινε αναγκαία την προσφυγή και σε άλλα οικονομικά δεδομένα προς το σκοπό της πιθανολόγησης της πραγματικής αξίας του.

Έτσι, όπως τονίζεται, ελήφθη υπόψη, μεταξύ άλλων το γεγονός ότι «διαχρονικά από το 2019 έως το 2025 έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την εξαγορά του εν λόγω ακινήτου από διάφορους αγοραστές. Ειδικότερα η εταιρεία «Aldau Development» εξέφρασε ενδιαφέρον για την απόκτηση του ακινήτου έναντι 20.000.000 ευρώ το 2019, η εταιρεία «Tremend» εξέφρασε επίσης με επιστολή της, ενδιαφέρον για την αγορά του ακινήτου έναντι 21.500.000 το 2023, ο El Chiaty, διευθύνων σύμβουλος της «Travco Group» εξέφρασε ενδιαφέρον τον Απρίλιο του 2025 για την αγορά του ακινήτου, αντί 21.500.000 ευρώ, η κυπριακή εταιρία «Selimare Holding Limited» τον Οκτώβριο του 2025 εξέφρασε ενδιαφέρον για την αγορά του ακινήτου αντί ενδεικτικού τιμήματος 25.000.000 ευρώ. «Ήτοι το μέσο προσφερόμενο τίμημα ανέρχεται στο ποσό των 22.000.000 ευρώ».

Στην απόφαση γίνεται αναφορά τόσο στη θέση του ακινήτου, όσο και στην άνοδο του τουριστικού ρεύματος στην πρωτεύουσα.

«Η θέση του ένδικου κτηρίου επί μίας από τις κεντρικότερες οδικές αρτηρίες του πολεοδομικού συγκροτήματος των Αθηνών με άμεση πρόσβαση στο παραλιακό μέτωπο και στο λιμάνι του Πειραιά και με ευχερή πρόσβαση στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών καθιστά ιδιαίτερα πλεονεκτική την αξιοποίησή του ως ξενοδοχείου και επιδρά θετικά στην αξία του» τονίζεται.

Συνεκτιμώντας όλα τα παραπάνω το δικαστήριο έκανε εν μέρει δεκτή την ανακοπή, κρίνοντας ότι η αξία του ακινήτου ανέρχεται στο ποσό των 21.000.000 ευρώ. Ωστόσο με άλλη δικαστική απόφαση η διαδικασία εκτέλεσης και η σχετική διαταγή πληρωμής ακυρώθηκαν, με τον πλειστηριασμό να οδηγείται σε ματαίωση.