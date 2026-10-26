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Εβδομάδα με μειωμένο αριθμό πλειστηριασμών ξεκινά από σήμερα, καθώς λόγω της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, την Τετάρτη, οι ημέρες διεξαγωγής τους είναι δύο από τρεις. Έτσι, την Πέμπτη και την Παρασκευή αναμένεται να διενεργηθούν περί τους 720 πλειστηριασμοί.

Όπως συμβαίνει κάθε εβδομάδα σε αυτούς περιλαμβάνονται κάθε είδους ακίνητα και μεταξύ αυτών, οι περιπτώσεις δύο γνωστών εταιρειών, της «Κοντοβερός» και της Rico Chemicals.

Τα ακίνητα της «Κοντοβερός» στην Κω

Πρόκειται για επαναληπτικούς πλειστηριασμούς καθώς έχουν προηγηθεί άγονες προσπάθειες.

Η «Κοντοβερός» («Freskot»), κραταιά κάποτε εταιρεία, η οποία για πολλά χρόνια ήταν leader στην αγορά κατεψυγμένων αλιευμάτων, εδώ και καιρό έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, ενώ έχει χάσει το μεγάλο εργοστάσιό της στον Ασπρόπυργο.

Το τελευταίο διάστημα, στο στόχαστρο έχουν μπει δύο ακίνητα στην Κω, τόπο καταγωγής της οικογένειας Κοντοβερού, που έχουν προγραμματιστεί να βγουν ξανά στο σφυρί την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, με επισπεύδουσα τη Σύνδικο Πτώχευσης, δικηγόρο Θεσσαλονίκης κα Σοφία Αραβοπούλου.

Το πρώτο είναι ένα γήπεδο επιφάνειας 4.504,25 τ.μ., σχεδόν παραλληλογράμμου σχήματος με πρόσωπο 90 μέτρων στην παραλιακή οδό Κω-Παραδεισίου, στη θέση «Λαππά Μύλος» (εντός οικισμού Παραδεισίου).

Επί του γηπέδου υφίσταται συγκρότημα καταστημάτων, το οποίο αποτελείται από τέσσερα ανεξάρτητα καταστήματα στο ισόγειο, τέσσερα δώματα στον 1ο όροφο και έναν ενιαίο υπόγειο χώρο με εξωτερικές πόρτες για φορτοεκφορτώσεις. Πρόκειται για αυτοτελές κτήριο καταστημάτων, σήμερα κενό, συνολικής επιφάνειας 1.435,68 τ.μ., με βοηθητικό χώρο 20,70 τ.μ.

Σύμφωνα με την περιγραφή, βρίσκεται επί της ανατολικής κεντρικής παραλιακής οδού της νήσου, Βας. Γεωργίου ΄Β, που οδηγεί στην τουριστική περιοχή του Υγρότοπου Ψαλιδιού.

Η αρχική τιμή πρώτης προσφοράς για αυτό το ακίνητο είχε οριστεί σε 2.522.500 ευρώ. Για τον επαναληπτικό πλειστηριασμό της Παρασκευής έχει μειωθεί στο ½ της μέσης τιμής των εκτιμήσεων των πιστοποιημένων εκτιμητών, ήτοι το ποσό του 1.261.250 ευρώ.

Το δεύτερο σφυρί αφορά αδόμητο παραθαλάσσιο οικόπεδο επιφάνειας 1.335,75 τ.μ., με πρόσωπο περίπου 80 μέτρων στην Επαρχιακή οδό Κω- Παραδεισίου και στη θάλασσα.

Όπως αναφέρεται, στο οικόπεδο δύναται να οικοδομηθεί κτήριο μέγιστου εμβαδού 921,45τ.μ. είτε τουριστικής εγκατάστασης είτε αμιγούς επαγγελματικής χρήσης.

Η αρχική τιμή πρώτης προσφοράς για το δεύτερο ακίνητο είχε οριστεί σε 443.500 ευρώ, αλλά για τον επαναληπτικό πλειστηριασμό έχει μειωθεί σε 221.750 ευρώ.

Σημειώνεται ότι τα ακίνητα βρίσκονται σε απόσταση 2χλμ περίπου ανατολικά από το κέντρο της Κω και το λιμάνι και σε εκτός αστικού ιστού θέση, σε περιοχή με μεικτές χρήσεις.

Με μεγάλη ιστορία

Η «Κοντοβερός» (Freskot), αν και leader για δεκαετίες στην αγορά των κατεψυγμένων αλιευμάτων, δεν άντεξε τελικά τις συνέπειες των διαδοχικών κρίσεων, οδηγούμενη στο λουκέτο. Ανήκε στους πρωτοπόρους του κλάδου όντας η πρώτη εταιρεία που εισήγαγε κατεψυγμένα αλιεύματα στη χώρα μας, αλλά και η πρώτη που εξελίχθηκε σε μεταποιητική βιομηχανία, κατακτώντας μερίδιο 25% στο εσωτερικό, παράλληλα και με τις σημαντικές εξαγωγές της.

Ιδρυτής και θεμελιωτής της εταιρείας ήταν ο αείμνηστος Μανώλης Κοντοβερός, με καταγωγή από την Κω, που το 1968 έβαλε τα θεμέλια της εταιρείας με την αρχική έδρα και μονάδα της να στήνεται στο Μοσχάτο.

Σταδιακά κυριάρχησε στον κλάδο, με τα επώνυμα και τα φασόν προϊόντα της («Δελφίνι» κ.α.), να κατακτούν τα ψυγεία των σούπερ μάρκετ και τα τραπέζια των ελληνικών νοικοκυριών. Aπό το 2001 μεταφέρθηκε στις υπερσύγχρονες υποδομές στον Ασπρόπυργο, ένα από τα πλέον εξελιγμένα εργοστάσια κατεψυγμένων αλιευμάτων στον κόσμο.

Τα τελευταία χρόνια ωστόσο η «Κοντοβερός», όπως και οι άλλες εταιρείες του κλάδου, βρέθηκε αντιμέτωπη με σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Κάπως έτσι, από τα τέλη του 2022 τέθηκαν στο στόχαστρο των πλειστηριασμών τόσο οι παλιές εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Μοσχάτο, όσο και το εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο, καθώς και προσωπικά ακίνητα της οικογένειας Κοντοβερού.

Πέρυσι η εταιρεία κηρύχθηκε σε πτώχευση ενώ η μεγάλη μονάδα στον Ασπρόπυργο άλλαξε χέρια με τιμή 2,85 εκατ. ευρώ.

Η Rico Chemicals

Σε έναν ακόμη πλειστηριασμό οδηγείται επίσης την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου το βιομηχανικό ακίνητο της εταιρείας Rico Chemicals AEBE, με επισπεύδουσα την Cepal. Η αρχική τιμή εκκίνησης είχε οριστεί σε 1.215.000 ευρώ, αλλά κατόπιν ανακοπής που έγινε εν μέρει δεκτή αυξήθηκε στα 1.900.000 ευρώ. Ωστόσο, το σφυρί που χτύπησε στις 20 Μαρτίου 2026 ήταν άγονο. Ξαναβγήκε τον Ιούνιο με την τιμή εκκίνησης μειωμένη στα 1.520.000 ευρώ. Και αυτός ο πλειστηριασμός όμως ματαιώθηκε ελλείψει πλειοδοτών. Για τον επόμενο υπάρχει μείωση κατά 35% (στο 65% της αρχικής τιμής) στα 1.235.000 ευρώ.

Πρόκειται για αγροτεμάχιο 12.036 τ.μ. στη θέση «Βρύσες ή Μελίσσια», της Κτηματικής Περιφέρειας της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέος, της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδος, του Δήμου Χαλκιδέων. Επί της έκτασης έχει ανεγερθεί βιομηχανικό συγκρότημα κατασκευής του 2005, που αποτελείται από υπόγειο επιφάνειας 58,60 τ.μ., ισόγειο 3.345 τ.μ. και πατάρι 589,22 τ.μ. Ο φέρων οργανισμός του κτηρίου είναι κατασκευασμένος από οπλισμένο σκυρόδεμα που βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση. Ο περιβάλλων χώρος του ακινήτου είναι διαμορφωμένος και ασφαλτοστρωμένος, ενώ περιμετρικά του ολόκληρο είναι περιφραγμένο με χαμηλό μαντρότοιχο με κάγκελα.

Η Rico Chemicals AEBE ιδρύθηκε το 1993 και έκτοτε δραστηριοποιείται στην παραγωγή απορρυπαντικών για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Από το 2007 η παραγωγή των προϊόντων γίνεται στην σύγχρονη ιδιόκτητη μονάδα στο Βαθύ Αυλίδας.

Όπως αναφέρεται σχετικά, η μονάδα παράγωγης στεγάζει ένα σύγχρονο κτήριο αντισεισμικού τύπου 5.000 τ.μ. χωρισμένο σε 2.000 τ.μ. παραγωγικό χώρο με μίξερ υγρών χωρητικότητας 50.000 lit. που τροφοδοτούν 2 γραμμές αυτόματης εμφιάλωσης και μια ξεχωριστή μονάδα σκόνης με οριζόντιο πύργο ξήρανσης –large fluid bed & sughi flexomix – δυναμικότητας από 4-10 τόνους έτοιμου προϊόντος ανά ώρα που τροφοδοτούν 2 γραμμές πλήρωσης κουτιών. Επίσης, 3000 τ.μ. θερμαινόμενο αποθηκευτικό χώρο με τρεις ηλεκτρικές ράμπες ταυτόχρονης φόρτωσης και 2.500 παλετοθέσεις σε ράφια.